Information security analyst reading into the benefits of Splashtop remote access

高速で安全なリモートアクセスソフトウェア：Splashtop

リモートで作業し、生産性を向上させ、世界中のどこからでもコラボレーション

Seamless Remote Access with Splashtop

Database administrator reading into what is Splashtop remote access

Splashtopでワークフローを強化 : セキュアリモートアクセス for the Modern World

今日のペースの速いグローバル経済において、 リモートアクセス は企業にとっても個人にとっても同様にますます重要になっています。 在宅勤務、さまざまな場所にいるチーム メンバーとの共同作業、クライアントや同僚へのリモート IT サポートの提供など、コンピューターやファイルにリモートでアクセスする機能は、生産性と効率にとって不可欠です。

Splashtop は、ユーザーが世界中のどこからでも自分のコンピューターやデバイスに安全にアクセスできるようにするリモートアクセス ソリューションの大手プロバイダーです。 Splashtopのリモートアクセスソフトウェアを使用すると、ユーザーは自宅、外出先、または旅行中に仕事をし、重要なファイルやアプリケーションに簡単にアクセスできます。

Splashtopリモートアクセスソフトウェアの4つの主なメリット

  • 生産性の向上

    Splashtopのリモートアクセス ソリューションにより、ユーザーはいつでもどこからでも作業できるため、生産性とワークライフ バランスが向上します。

  • 高い安全性

    Splashtopのリモートアクセス ソリューションは、高度な暗号化とセキュリティ プロトコルを使用して、接続の安全性とプライバシーを確保します。

  • クロスプラットフォームのサポート

    任意のデバイスを使用して、コンピューター、タブレット、モバイル デバイスにアクセスできます。Splashtop は、Windows、Mac、Linux、iOS、Android、Chrome オペレーティング システムをサポートしています。

  • コストの削減

    Splashtopのリモートアクセス ソリューションは旅行の必要性を減らすことができ、企業の時間とコストを節約できます。

LogMeIn Pro、 TeamViewer、または GoToMyPC から切り替える

毎年70%〜90%の割引

始める

3,000万人のユーザーがシームレスなリモートアクセスのためにSplashtopを信頼する理由

使いやすい

Splashtop リモートアクセス ソリューションは、ユーザーフレンドリーで セットアップが簡単になるように設計されています。 簡単なダウンロードとインストールのプロセスで、ユーザーはすぐに自分のコンピュータへのアクセスを開始できます。Splashtop の直感的なインターフェイスにより、設定の操作とカスタマイズも簡単になり、ユーザーはより効率的かつ生産的に作業できるようになります。

無制限のアクセスとデバイス

Windows、Mac、Linux、iOS、Android、Chrome OS のクロスプラットフォーム サポートにより、ユーザーはインターネット接続があればどのデバイスからでも自分のコンピュータやファイルにアクセスできます。この柔軟性により、ユーザーは選択したデバイスで作業し、制限なくファイルやアプリケーションにリモートでアクセスできるようになります。

高速接続

リモートセッションに参加すると、リモート コンピューターの前に座っているような気分になります。 Splashtopのリモートアクセスソフトウェアは、高速パフォーマンス、ユーザーがシームレスかつ効率的に作業できるようにする低遅延接続を備えています。

トップツールと機能

高速で信頼性の高いリモートアクセス、カスタマイズ可能な設定、リモート印刷やファイル転送などの機能をお楽しみください。 Splashtop には、2段階認証、リモート再起動、セッション録画などの高度な機能も含まれており、ユーザーに包括的なセキュアリモートアクセスソリューションを提供します。

ベストバリュー

Splashtopの リモートアクセスとサポート ソフトウェア は、費用対効果の高い価格設定と、すべてのユーザーのニーズを満たすさまざまな機能を備え、個人や企業に最高の価値を提供します。 Splashtopのリモートアクセスソフトウェアを使用すると、ユーザーは生産性を向上させ、より効果的にコラボレーションし、手頃な価格で目標を達成できます。

セキュアリモートアクセス

Splashtop リモートデスクトップアクセスは、 RDP および VPN 製品よりも安全です。 Splashtop 接続は、公衆 Wi-Fi でも完全に安全であり、VPN の代替手段としてはるかに優れています。さらに、Splashtop はいくつかの業界規制および標準 (HIPAA を含む) に準拠しています。接続とデータが安全であることを知っているので安心できます。詳細はこちら Splashtopのセキュリティについて。

Splashtop Remote Access ソフトウェアの機能をすべてご覧ください

  • いつでもリモートアクセス
  • デスクトップ、タブレット、モバイルアプリ
  • 無制限のデバイスからリモートアクセス可能
  • クロスプラットフォーム対応
  • マルチモニター対応
  • チャット
  • リモート印刷、スリープ解除、再起動
  • セッション録画
  • グループ化
  • ユーザー管理
  • 暗号化されたリモートアクセスセッション
  • デバイス認証
  • 2段階認証
  • ...その他多数
無料トライアルを開始するためにコミットメントやクレジット カードは必要ありません。サインアップするだけで準備完了です。下のボタンをクリックして、Splashtop Remote Access Proの無料トライアルを開始してください。無制限の数のWindows、Mac、iOS、Android、Chromebookデバイスから最大10台のWindowsおよびMacコンピューターにリモートアクセスできます。そして、上記のすべての機能を利用できます。セットアップには数分しかかかりません。

幸せなお客様から

あなたの製品が素晴らしいと思うことをお知らせしたいだけです。私は以前LogMeInユーザーでした...そして最近、彼らは価格をクレイジーなレベルに引き上げ、私は代替品を探すことを余儀なくされました。貴社のことを聞いたことがありませんでしたが、簡単なグーグル検索で貴社のサイトにたどり着きました...そして私は興奮しています...シンプルなユーザーインターフェイス、信頼性、サービスのリーズナブルな価格の両方を備えています。あなたとあなたの製品を見つけてうれしいです、そしてこれからも頑張ってください!

Jonathan Stone - Stone Consulting Group

幸せなお客様から

私はGoToMyPCとLogMeInで作業しましたが、Splashtopははるかに優れた製品です。使いやすさ、特定のコンピューターを特定のユーザーに割り当てる機能、コンピューターだけでなく携帯電話やタブレットからも PC にログインする機能。

Frank Steesnaes - Peak Business Performance

幸せなお客様から

ワウ。Splashtop ビジネスは私がこれまで行った中で最高の投資であり、ますます良くなっています。TeamViewerはどのようにして年間 $500を請求できますか?あなたたちは素晴らしいです!!!!!!

Frank Steesnaes - Peak Business Performance

幸せなお客様から

他の人を利用したことがある。LogMeIn、TeamViewerなど。Splashtop が最速で最も信頼性が高いことがわかりました。サポートされている人々も、サポート ソフトウェアが最も使いやすいものであり、うまく機能していると感じています。

Michael Tott - Fore Computers

幸せなお客様から

どこにいても仕事用デスクトップにアクセスでき、安心して作業できます。仕事と私生活を融合させるために必要な柔軟性を与えてくれます。

Bobby Bottom - Integrated Electrical

Splashtop による完璧なリモートアクセスソリューションを見つける

リモートワーカー、ITマネージャー、システム管理者、ヘルプデスクプロフェッショナル、MSPのいずれであっても、Splashtopを使用すると、ニーズに最適なリモートアクセスソリューションを入手できます。詳細はこちら 以下の当社のビジネス製品について、コミットメントなしの14日間の無料トライアルで無料で使い始めましょう。

TrustRadius カスタマー レビュー: Splashtop リモート デスクトップ アプリは #1 です

今すぐ Splashtop サブスクリプションを開始してください!

リモートアクセスに関するFAQ

リモートアクセスソリューション Splashtop どの程度安全ですか?
企業はリモートアクセスソリューションからどのようなメリットを得るのでしょうか?
リモートアクセスソフトウェアを複数のデバイスで使用できますか?
リモートアクセスソフトウェアに求められる主な機能は何ですか?
リモートアクセスソフトウェアの一般的なユースケースは何ですか?
