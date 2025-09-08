新しいSplashtop Connectorが次世代のリモートアクセスを通じて、RDPでのセキュリティと生産性のニーズをどのように満たすかを学びましょう。
VPNなしでユーザーが次のことを行えるリモートアクセスとサポートソリューションを想像してみてください：
インターネットアクセスがない、またはサードパーティアプリのインストールを許可しない内部ネットワーク上のコンピュータをサポート
既存のターミナルサービスを活用して、同じコンピュータで個別のデスクトップセッションを楽しんだり、フルリモートデスクトップに接続せずに特定のアプリケーションをリモートで実行したりできます
同じネットワークにいなくてもコンピュータにリモートアクセス
ネットワーク内の1台のマシンにインストールされたリモートアクセスソフトウェアを介して、エージェントレスでシステムにアクセスできます
これらは、新しいSplashtop Connectorに組み込まれた強力な機能の一部に過ぎません。Connectorは、Splashtop Business Appから直接RDPを介してコンピュータに接続し、リモートアクセスとサポートを提供します。
なぜあなたの会社が次世代のリモートアクセスを通じてRDPにアクセスしたいのでしょうか？
セキュリティと生産性のニーズを満たすための2つの重要な理由が思い浮かびます。
技術者が閉じたネットワーク上にある多くのコンピュータをサポートする必要があるシナリオを考えてみてください。それらのコンピュータはおそらくインターネットアクセスがないか、厳しいファイアウォールポリシーの下で動作しています。その上、これらのコンピュータでサードパーティのリモートアクセスアプリの使用をブロックするセキュリティポリシーがあるかもしれません。技術者は通常、これらのセキュリティ制限の下で動作するすべてのコンピュータをサポートするためにVPNを使用するかもしれません。彼らはリモートで接続するために（複数のアプリを使用して）不便な接続フローを作成する必要があるかもしれません。
代わりに、ITが閉じたネットワーク内の1台のマシンにSplashtop Connectorをインストールするだけで済むと想像してみてください。その1台のマシンがブリッジやジャンプポイントのように機能し、技術者が他のコンピュータに何もインストールせずに同じネットワーク上のすべてのコンピュータにRDPを介して接続できるようにします。突然、ワークフローが簡素化され、接続に1つのアプリだけを使用します。
より広範なシナリオでは、Splashtop Connectorは、世界中の複数の支店を持つ大企業を技術者がリモートでサポートすることを可能にします。各支店に1台のマシンにConnectorをインストールするだけで、技術者はすべてを同時にサポートできます。
こちらは、歯科請求会社が体験したSplashtop Connectorの力の一例です:
その会社は1,800人の契約者のネットワークを活用し、内部のIT管理チームでサポートしています。そのチームは、Windowsコンピュータで動作するERPやその他のソフトウェアのサポートも担当しています。各オフィスには1〜2台のサーバーしかないため、複数の契約者が同じサーバーに接続してERPアプリケーションを使用することがよくあります。
Splashtop Connectorを使用する前は、同じサーバーで複数のリモートデスクトップサービス（RDS）セッションを処理するために複雑なカスタムワークフローを使用せざるを得ませんでした。Splashtop Connectorを導入することで、ワークフローが簡素化され、複数の契約者が同じサーバーにアクセスできるようになりました。さらに、ITはクライアントのセキュリティニーズに応じて、契約者のアクセスをERPアプリのみに制限するオプションを持つようになりました。
実際、Splashtopはセキュリティに対して包括的なアプローチを取り、Splashtopのセキュリティ機能のフルスイートに反映されています。Splashtop Connectorを介した接続は、インターネット全体でエンドツーエンドの暗号化とTLS/AES-256を使用します。
会社はコストを大幅に削減しただけでなく、ツールセットを統合することで継続的な効率を得ました。もはや複数のソフトウェア製品のアップグレードやパッチを同期する必要はありません（これはITリソースの伝統的な負担です）。現在、Splashtop Enterpriseを中央コンソールとして使用し、内部IT技術者がコンピュータを管理し、契約者をサポートできるようにしています。
設計による安全な効率性を獲得
VPNは、今日のリモートワークのニーズに対応するように設計されておらず、現代のサイバーセキュリティの脅威に直面して組織を安全に保つこともできません。セキュリティリスクが増加しており、組織と自分自身を守ることがこれまで以上に重要です。
Splashtopの次世代リモートアクセスとサポートソフトウェアは、高トラフィックを処理するように設計されています。ネットワーク環境に関係なく、リモートコンピュータのファイルやアプリケーションへの完全または部分的なアクセスを提供します。詳細なアクセス許可の制御と標準的なWeb通信ポートの使用により、SplashtopはVPNや従来のRDPよりも安全で、リモートまたは柔軟な作業環境に適しています。言い換えれば、Splashtop Connectorは、会社のセキュリティと効率を考慮して設計されています。