サイバー犯罪者は侵入しないでログインします。だからこそ、特権アカウントのセキュリティ保護は、今日の組織が直面している最大の課題の一つです。しかし、特権アクセス管理 (PAM) の導入は必ずしも単純ではありません。多くの組織が可視性の欠如、統合の問題、ユーザーからの抵抗などの課題に直面しています。
この記事では、企業が直面する最大のPAMの課題、それらがもたらすセキュリティリスク、およびそれらを克服するための実用的な解決策を探ります。Splashtop Secure Workspaceがシームレスなリモートアクセス、リアルタイム監視、マルチレイヤー認証で特権アクセスのセキュリティをどのように強化するかも見ていきます。
特権アクセス管理 (PAM)：サイバーセキュリティの重要な要素
貴社でどれだけの人が重要システムへのアクセス権を持っているのか考えてみてください—IT管理者、セキュリティチーム、データベースマネージャーなど。そのアカウントの1つが悪用されたらどうなるのか想像してみてください。そのため、特権アクセス管理は現代のサイバーセキュリティにおいて基本的な役割を果たしているのです。
特権アカウントは、重要なビジネスシステムを変更し、機密データにアクセスし、セキュリティ設定を管理するための高い権限を持っています。これらのアカウントは、インフラストラクチャ、アプリケーション、機密情報への無制限のアクセスを提供するため、サイバー犯罪者の主要なターゲットです。侵害された場合、壊滅的なデータ侵害、ランサムウェア攻撃、またはシステム全体の乗っ取りにつながる可能性があります。
データセキュリティとコンプライアンスにPAMが重要な理由
サイバー脅威が進化する中、組織は不正アクセス、内部脅威、資格情報の盗難から特権アカウントを保護しなければなりません—これらは今日の最大のサイバーセキュリティリスクの3つです。強力なPAM戦略がなければ、企業は以下のリスクに直面します：
不正アクセス – 弱く保護された特権アカウントはハッカーに悪用され、セキュリティ侵害を引き起こす可能性があります。
内部脅威 – 過剰なアクセスを持つ従業員や契約者は、意図的または偶発的に損害を与える可能性があります。
資格情報の盗難 – 盗まれた管理者の資格情報は、しばしばダークウェブで販売され、攻撃者に組織の最も価値のあるシステムへの直接の入り口を与えます。
規制違反 – 医療、金融、政府など多くの業界は、GDPR、HIPAA、NISTのような厳しい規制に準拠する必要があります。特権アカウントを保護しないと、罰金、法的な結果、評判の損失を招く可能性があります。
PAMがサイバー脅威を防ぎ、コンプライアンスを確保する方法
よく実装されたPAMソリューションは、組織を次のように�支援します:
特権を制限する – ユーザーが必要な権限だけを得るように最小特権アクセスを強制します。
特権セッションの監視 – 特権アクセスをリアルタイムで追跡し、すべてのアクセスを記録し、異常な活動を侵害に至る前にフラグを立てます。
多要素認証 (MFA) を強制する – 資格情報が盗まれた場合でも、攻撃者が重要なシステムにアクセスできないようにします。
資格情報管理を自動化 – パスワードを回転させ、再利用や不正な共有を防ぐために保管します。
コンプライアンスの維持 – 監査ログを作成し、企業が規制基準を簡単に満たすのを助けます。
なぜPAMはもはやオプションではないのか
企業がハイブリッドおよびリモート作業モデルを採用し続ける中で、特権アクセス管理はもはや贅沢品ではなく、必須のものです。特権アカウントを保護できない企業は、データ損失、財務的損害、法的罰則、業務中断のリスクに直面します。
6つの重要なPAMの課題とそれを軽減する効果的なソリューション
PAMの実装はサイバーセキュリティにとって重要ですが、課題も伴います。多くの組織は、可視性、アクセス制御の施行、コンプライアンス、統合に関して問題を抱え、適切に対処されないとセキュリティギャップが生じる可能性があります。以下に、特権アクセス管理の主要な課題とそれを克服するための実用的な解決策を六つ紹介します。
1. 特権アカウントの可視性と�発見の欠如
課題: 多くの組織は、特権アカウントの明確なインベントリを持っていません。シャドウIT、共有資格情報、監視されていない管理者アカウントは、セキュリティの盲点を作り出し、攻撃者が気づかれずに脆弱性を悪用するのを容易にします。
解決策:
包括的な監査を実施して、休眠中および共有資格情報を含むすべての特権アカウントを発見します。
設定 automated PAM solutions with AI-driven discovery and real-time monitoring to continuously track, manage, and classify privileged accounts.
セッション監視を実装して、特権アカウントの活動に関するリアルタイムの洞察を得ます。
2. 資格情報の盗難と権限昇格攻撃
課題: サイバー犯罪者はしばしばフィッシング、ブルートフォース攻撃、または資格情報詰め込みを使用して管理者のパスワードを盗みます。一度内部に入ると、特権をエスカレートして重要なシステムへの無制限のアクセスを得ます。
解決策:
Enforce 多要素認証 (MFA) をすべての特権アクセスに適用して、不正なログインを防ぎます。
実装する ジャストインタイム (JIT) アクセスを使用して、恒久的な管理者権限の代わりに一時的な特権アクセスを提供します。
自動化されたパスワードローテーションを使用して、攻撃者が盗まれた資格情報を再利用するのを防ぎます。
3. 非効率的または不十分に施行されたアクセス制御
課題: 多くの組織が最小特権の原則を強制できず、過剰なアクセス権限を持つことになります。過剰な権限を持つアカウントは、攻撃面を増やし、内部脅威や外部攻撃に対して機密システムを露出させます。
解決策:
最小権限アプローチを採用し、ユーザーが必要なリソースにのみアクセスできるようにします。
役割ベースのアクセス制御（RBAC）を使用して、職務に基づいて承認を標準化します。
定期的に権限を見直し、調整することで権限の肥大化を防ぎましょう。
4. コンプライアンスと監査の課題
課題: GDPR、HIPAA、PCI-DSS、NISTなどのコンプライアンス要件を満たすには、詳細なアクセスログ、定期的な監査、厳格なセキュリティポリシーが必要です。中央集権的なPAM戦略がないと、組織は特権アクセスを追跡し、コンプライアンスを証明するのに苦労します。
解決策:
特権セッションのための自動ログ記録と報告を有効にし、監査の準備を整えます。
ポリシーベースのアクセス制御を強制して、規制要件に合わせます。
定期的なセキュリティ監査をスケジュールして、アクセスの脆弱性を特定し解決します。
5. 既存のITインフラとの統合の課題
課題: 多くの組織はオンプレミス、クラウド、ハイブリッド環境を混在して使用しており、PAMの統合が複雑です�。レガシーシステム、互換性のないソフトウェア、分断されたIT運用は、特権アクセスセキュリティにギャップを生む可能性があります。
解決策:
広範な統合機能を持つPAMソリューションを選択し、オンプレミスとクラウド環境の両方をサポートします。
APIベースの統合を使用して、既存のIAM (Identity and Access Management)システムとPAMツールを接続します。
シングルサインオン（SSO）を実装して、プラットフォーム全体のアクセス管理を簡素化します。
6. ユーザーの抵抗と運用の複雑さ
課題：従業員やITチームは、複雑さやワークフローの中断といった理由でPAMソリューションに抵抗することがよくあります。これにより、クレデンシャルの共有やセキュリティ機能の無効化といった回避策が生まれ、PAMの効果が損なわれます。
解決策:
ユーザーフレンドリーなPAMの実装を確保し、日常業務への影響を最小限に抑えます。
特権アクセスセキュリティのベストプラクティスに関する明確なトレーニングとガイドラインを提供します。
PAMワークフローを自動化して、従業員のアクセス管理を簡素化し、摩擦を減らします。
特権アクセス管理の課題は障害を生む可能性がありますが、適切なアプローチを取ることで、セキュリティ、コンプライアンス、運用効率を向上させることができます。可視性ツールの実装、厳格なアクセス制御の施行、既存のITシステムとのPAMの統合、ユーザーの受け入れ推進によって、組織はリスクを最小化する強力なPAM戦略を構築することができます。
PAMが多層セキュリティでリモートアクセスを保護する方法
リモートアクセスは、現代のIT環境において強力なツールであり、企業の柔軟性と効率を実現します。しかし、セキュアリモートアクセスを確保することは重要です。攻撃者はしばしば特権アカウントを狙うからです。特権アクセス管理、多要素認証、セッションモニタリングなど、適切なセキュリティ対策を取ることで、組織は安心してリモートワークを促進しながら、重要なシステムを保護することができます。ここでは、PAMがどのようにリスクを軽減し、セキュリティを強化するかを示します。
マルチファクター認証（MFA）による不正アクセスのブロック
弱いまたは盗まれた資格情報はサイバー攻撃の主要な原因であり、より強力な認証手段を実施することが不可欠です。
特権セッションには多要素認証が必要で、パスワードを超えた追加のセキュリティ層を追加します。
フィッシングやブルートフォース攻撃を含む資格情報ベースの攻撃から保護します。
認証情報が漏洩しても、確認済みのユーザーのみがアクセスできるようにします。
リモートユーザーに対する最小権限アクセスの強制
過剰に付与されたアクセス権は、権限昇格攻撃のリスクを高め、サイバー犯罪者が過剰なコントロールを得ることを可能にします。
最小特権アクセスを実装し、ユーザーをタスクに必要な権限のみに制限します。
管理者アクセスを制限することで、権限昇格攻撃を防ぎます。
ジャストインタイムアクセスをサポートし、恒久的な権利の代わりに一時的な権限を付与します。
リアルタイムでのリモートセッションの監視と制御
監視されていない特権セッションは、攻撃者が検出されずに操作する機会を作り出します。組織はリモートアクセス活動を完全に可視化する必要があります。
すべての特権セッションを記録および追跡して、説明責任を確保します。
未知の場所からのアクセスなど、異常な行動を検出してフラグを立てます。
潜在的な脅威に対してセキュリティチームにリアルタイムでアラートを提供します。
なぜPAMが安全なリモートワークに不可欠なのか
ハイブリッドワークモデルが拡大する中、組織は機密システムを保護するためにより強力な特権アクセス制御を採用する必要があります。PAMは以下を確保します：
リモート従業員やサードパーティのベンダーは、必要なときに必要なシステムにのみアクセスします。
特権アカウントは、許可されていないアクションを防ぐために継続的に監視されています。
セキュリティポリシーは、リモートアクセスポイント全体で一貫して適用され、リスクを軽減します。
Splashtop Secure Workspaceで特権アクセスセキュリティを強化
特権アクセスの管理は、生産性の障害ではなく、シームレスで安全且つ効率的であるべきです。 Splashtop Secure Workspace は、特権アクセス管理�で最大の課題に取り組むために設計された、合理化されたエンタープライズグレードのPAMソリューションを提供します。Splashtop Secure Workspaceは、セキュアリモートアクセス、多層認証、リアルタイムモニタリング、詳細設定を通じて特権アクセスセキュリティを強化し、ビジネスの運営を妨げることなく保護を確保します。
Splashtop Secure WorkspaceがPAMを強化する方法
Multi-Layer 認証 for Maximum Security Splashtop strengthens PAM security with seamless multi-factor 認証, ensuring secure access without disrupting user experience.
リアルタイムセッションモニタリングと自動ログ記録
リアルタイムの追跡とセッション録画により、ITチームは特権アクセスの完全な可視性を得ることができます。異常は即座にフラグが立てられ、企業がGDPR、HIPAA、NISTなどの規制に準拠し、監査準備を整えるのに役立ちます。
役割ベースのポリシーによる詳細なアクセス制御
従来のPAMツールとは異なり、Splashtopは役割ベースのアクセス制御を簡素化し、ユーザーが必要なアクセスのみを持つことを保証します。これにより、権限の肥大化や内部脅威を防ぐことができます。
既存のITインフラとのシームレスな統合 Splashtopは、既存のIAM (Identity and Access Management) ソリューションと簡単に統合し、複雑さを軽減しながら、クラウドとオンプレミス環境全体で安全で統一されたアクセス管理を確保します。
デバイス管理とセキュリティポスチャー
Splashtopは、IT管理者に強力なデバイス管理機能を提供し、デスクトップデバイスを効率的に管理および�制御できるようにします。これには、デバイスが組織のセキュリティ基準を満たしていることを確認するためのセキュリティポスチャーチェックの実施が含まれます。
ジャストインタイムおよびオンデマンドアクセス
Splashtopは、アプリケーションとデータへの動的なジャストインタイムアクセスを可能にし、不正アクセスや内部リスクへの露出を減らします。
セキュアインターネットアクセス (SWG, DNS, RBI)
Splashtopは、DNS/URLフィルタリング、クラウドコントロール、SSLインスペクション、DLP、アンチマルウェア、リモートブラウザーアイソレーション (RBI) を組み合わせて、すべてのインターネット活動にわたってゼロトラストを強制し、包括的な脅威防御を保証します。
組織は、不要な複雑さなしに特権アクセスセキュリティを管理するためのシンプルで効果的な方法を必要としています。Splashtop Secure Workspaceは、セキュリティを強化し、コンプライアンスを確保し、ITワークフローを最適化する堅牢で使いやすいPAMソリューションを提供します。
