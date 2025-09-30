ハイブリッドオフィスと未来の働き方における1年の振り返りとその意味
370日。
880時間。
532,800分。
1,968,000秒。
それが、カリフォルニアや世界の多くの地域で、ホワイトカラーの仕事をしている従業員が、COVID19と戦うために地元政府が自宅待機命令を出したため、在宅勤務を促された期間です。
これにより、仕事の未来についての議論が生まれ、経営者が次のような質問をしています：
オフィスの未来はどうなるのか？リモートワークは仕事の未来ですか？
企業がCOVID後に直面するプライバシーとセキュリティの問題は何ですか？
企業はどのようにしてすべての準備を整えることができるでしょうか？
昨年、私たちはこれらの質問を多様なCEOやHRリーダーと共に探求しました。彼らは皆、リモートワークには利点があるものの、以下の理由から従来のオフィスを完全に置き換えることはできないと同意しました：
物理的なオフィスは、名声、ブランディング、信頼の強いシグナルです
完全な在宅勤務環境では、社会的な交流を再現するのは難しいです
イノベーションと従業員の成長はオフィスでより良くなる可能性があります。
WFH、オフィス、メンタルヘルスリスクに対する雇用者と従業員の両方からの混合的な見解
セキュリティとITインフラストラクチャへの影響
これに対して、SplashtopのCEOは「物理的なオフィスの利点を否定することはできませんが、在宅勤務の素晴らしい利点も否定できません：運用コストの削減、グローバルな人材プールへのアクセス、Z世代のようなデジタルノマドを引き付ける能力、交通渋滞による無駄な時間の削減、作業中断の減少による生産性の向上、炭素排出量の削減、ビジネスの継続性」と述べました。
この議論から、未来のオフィスはハイブリッドであり、ハイブリッドオフィスに備えるために企業が取るべきステップを提供しました。2021年に早送りし、「ロックダウン」世界での1周年を迎え、私たちは何を学んだのでしょうか？オフィスは本当に私たちが予測したようにハイブリッドになるのでしょうか？1年間ハイブリッドであったいくつかの企業に、彼らの考えを共有してもらいました。
オフィスの未来についてのビジネスリーダー：はい、ハイブリッドはここに留まります。
2019年3月からリモートで働いているGetVoipのCEO、Reuben Yonatanは、「オフィスに戻る計画を立てていますが、従業員が在宅勤務に興味を示した場合、ハイブリッドな状況にもオープンです。なぜなら、この1年でリモートで働くことが生産性を妨げないことが証明されたからです。」と述べています。
Cable Compareのマネージャー、Todd Ramlinは、Reubenと同意見で、リモートワークが生産性に��影響を与えないと述べています。「しかし、ある従業員にとっては」とReubenは言います、「リモートワークは家庭内で多少の混乱を引き起こしているので、ウイルスの脅威が過ぎ去った後も在宅勤務を続けるように言うのは彼らにとって公平ではありません。」これらの要因を考慮して、私たちの現在の計画は、人々が自宅で働くかオフィスに来るかを選択できるハイブリッドオフィスを維持することです。」
PEO CompareのCEOであるNelson Sherwinは、ハイブリッドワーク環境が一時的な流行ではなく、労働力の進化において本来あるべき姿を反映していると考えています。「まるでCOVIDが私たちを時代に追いつかせたかのようです」とNelsonは言います。「企業が必要に応じて仮想インフラを迅速に設定できることを示し、それが1年間持続可能であった今、完全にオフィス勤務に戻る選択肢は存在しません。」
これはすべてポジティブなフィードバックですが、従業員とデータについてはどうでしょうか？彼らは私たちに何を伝えているのでしょうか？以下で探ってみましょう。
ハイブリッドワークのトレンド：主要なレポートとリモート従業員からの教訓
昨日早く、Microsoftは31か国の30,000人以上の人々の調査とMicrosoft 365およびLinkedIn全体の生産性と労働シグナルの集計分析から年次ワークトレンドインデックスの調査結果を発表しました。
出典: Microsoft 2021 Work Trend Index
Microsoftによると、ハイブリッドワークは避けられないものであり、調査対象者の66%のリーダーがオフィススペースをハイブリッドに再設計していると述べ、73%の従業員が柔軟なリモートワークオプションを望んでおり、67%の従業員がパンデミック後により多くの対面作業やコラボレーションを望んでいます。
最近のSplashtopの調査では、400人以上の従業員を対象にしたアンケートで、ハイブリッドオフィスへの明確な設定が示されています。参加者の59%が週に2回の出社を好み、31%が週に3〜4日を選び、10%がフルワークウィークを選んでいます。
そのため、データと従業員のフィードバックの両方が、将来の働き方としてハイブリッドワークプレイスを指し示しています。では、企業はそれにどのようにうまく備えることができるでしょうか？ハイブリッドオフィスを適切に設定するために必要な多くのことがありますが、ハイブリッドチームを効率的にサポートするための適切な技術とツールを持つことが、効率的なハイブリッドオフィスの基盤です。
BYOD + リモートアクセス: 最適なハイブリッドオフィステックスタック？
長い間、リモートで作業する伝統的な方法は企業のVPNネットワークを通じて行われてきましたが、VPNはしばしば非常に高価でパフォーマンスが重く、スケーリングが難しいため、リモートワークフォースを可能にするための最適かつスケーラブルな方法ではないことが証明されています。その結果、多くの企業がハイブリッドワークフォースを構築するためにリモートアクセスソフトウェアに目を向けました。
ここでは、リモートアクセスがどのように機能するかを説明します:
リモートアクセスにより、ユーザーは個人のWindowsまたはMacコンピュータ、さらにはiOSやAndroidモバイルデバイスを通じて仕事用コンピュータにアクセスできます。これにより、企業は従業員がすでに持っている個人用デバイス（ラップトップ、タブレット、スマートフォン）を活用できます。
このセットアップはしばらくの間トレンドになっています。それはBYODと呼ばれています。Bring Your Own Device (BYOD)ポリシーは、従業員が個人のデバイス（ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど）を使用して仕事関連のネットワークやシステムにアクセスすることを許可します。
リモートアクセスとBYODを使用すると、重複したデバイスやソフトウェアライセンスに投資する必要はありません。従業員がリモートアクセスを使用すると、オンプレミスのコンピュータに接続し、目の前に座っているかのように使用できます。つまり、オフィスでアクセスできるすべてのソフトウェアにアクセスできます。
多くのリモートアクセスツールが存在しますが、ほとんどはかさばっているか、価格が高すぎるか、十分に安全ではありません。そこにSplashtopが登場します。
Splashtopは、市場で最も価値のあるリモートアクセスソリューションの1つであり、競合他社よりも80％低い価格、エンタープライズレベルのセキュリティ、すべてのリモートセッションでの4Kストリーミングなどの機能を備えています。Splashtopと私たちのリモートアクセスソリューションについてここで詳しく知ることができ、コミットメントやクレジットカードなしで無料で試すことができます。
そうは言っても、Splashtopや他のリモートアクセスソフトウェアを選んでハイブリッドオフィスを設定する際には、選択したソリューションが安全で、サイバー攻撃に対してビジネスと従業員を保護することを確認する必要があります。
セキュアなリモートアクセスソフトウェアソリューションで探すべきこと🔒
シングルサインオン（SSO）機能により、従業員のパスワードがコンプライアンスおよびセキュリティ要件を満たすことを保証*
デバイス認証；ほとんどのVPNにはこの機能がありません
多要素認証
会社支給のデバイスが利用できない場合でも、安全な環境でBYOD（自分のデバイスを持ち込む）をサポー�トする能力
VPNベースのソリューションの痛みを伴うセットアップ、接続までの長い時間、しばしば遅いパフォーマンスとは対照的に、クリックして接続する機能
自動化されたインフラストラクチャとソフトウェアの更新、VPNで必要な手動更新に依存することは、セキュリティリスクを露呈するだけでなく、ダウンタイムや互換性の問題を引き起こします
高性能で低遅延のソリューションは、HDビデオのストリーミングをサポートし、ユーザーの生産性を向上させます。
数千人のユーザーに対する迅速で簡単なスケーラビリティ
各リモートサイトでゲートウェイハードウェアを設定する必要はありません
ITがファイル転送とリモート印刷を制御する能力（つまり、それらを無効化または有効化する）
人間が読めるログ、セッション録画、簡単な監視と報告
* SSO統合はSplashtop Enterpriseで利用可能です。
この未来の働き方とハイブリッドオフィスに関する記事が役に立ったことを願っており、リモートチームの設定に関してさらに質問がある場合やサポートが必要な場合は、こちらからご連絡ください。Splashtop リモートアクセスソフトウェアに興味がある場合は、無料で試すこともできます。