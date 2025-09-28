クラウドに依存できないが、セキュアで高性能なリモートアクセスとサポートが必要な組織には、Splashtop On-Premが完璧なソリューションを提供します。このセルフホスト型プラットフォームは、企業にリモートアクセス環境の完全なコントロールを提供し、厳しいセキュリティ、コンプライアンス、またはネットワーク要件を持つ業界に最適です。
この記事では、Splashtop On-Premとは何か、どのように機能するのか、そしてなぜあなたの組織に適しているかもしれないのかを探ります。
Splashtop On-Prem の紹介
最近ではクラウドベースのサービスが至る所にありますが、すべての組織がクラウドに依存できるわけではありません。一部の企業は、リモートアクセスツールとデータを完全に管理する必要がある、またはそうすることが求められています。それがまさにSplashtop On-Premの出番です。
Splashtop On-Premは、インフラストラクチャ、データ、アクセス制御を管理できる強力なセルフホスト型のリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションです。エアギャップネットワーク内で作業する政府機関、厳しい規制要件に縛られた金融機関、または機密の知的財産を持つ企業であっても、Splashtop On-Premはクラウドに依存せずに、現代のリモートアクセスソリューションの柔軟性とパフォーマンスを確保します。
Splashtop On-Premとは何ですか？
Splashtop On-Premの基本は、セキュアリモートアクセスとサポートのためのセルフホスト型プラットフォームです。Splashtop On-Premを使用すると、ITチームは次のことができます：
エンドポイントをリモートで管理および維持し、分散オフィス、サーバールーム、製造フロア、またはセキュリティ施設でユーザーがデバイスに存在する必要がありません。
無人デバイスにアクセス：POS端末、デジタルサイネージ、キオスク、医療画像機器、頑丈なAndroidエンドポイントなど。
オンデマンドでユーザーをサポート：Windows、Mac、iOS、Androidを含む任意のOSで、簡単なセッションコードを使用して有人リモートセッションを行います。
セキュアリモートアクセスを有効にして、従業員がWindows、Mac、Linux、さらにはAndroidのエンドポイントにいつでも接続してリモートで作業できるようにします。
ITオペレーションを集中管理し、ユーザーアクセス、セッションログ、認証方法、ネットワーク構成を完全に制御します。
これにより、Splashtop On-Premは、データ主権、コンプライアンス、内部ポリシーの施行が不可欠な政府、防衛、医療、金融、製造、教育などの業界に最適です。
On-Prem Gatewayを企業のファイアウォールの背後やDMZにホスティングすることで、パブリッククラウドに触れることなく、設定、アクセス、パフォーマンスを完全にコントロールできます。
主な��機能の概要
ユーザーアクセスとグループ管理: ユーザーとエンドポイントを論理的なグループに整理し、役割を割り当て、正確なアクセス許可を設定します。セキュリティポリシーに合わせて、個々のユーザーまたはグループレベルまで誰が何にアクセスできるかを制御できます。
予定されたアクセス Module: ユーザーまたはグループが特定のマシンにアクセスできる時間を定義します。詳細なスケジュールを設定して、リモートセッションが承認された時間枠内でのみ発生するようにし、ガバナンスの追加レイヤーを追加します。
ファイル転送: リモートセッションを起動することなく、ローカルとリモートのマシン間でファイルをシームレスに転送します。データを効率的に移動するために、シンプルなドラッグアンドドロップを使用するか、ファイル転送ウィンドウ内で直接作業します。
セッション内およびセッション外チャット： 統合チャットを通じてリモートコンピュータのユーザーとコミュニケーションを取り、セッション中でも事前にメッセージを送る必要がある場合でも対応可能です。
管理者への昇格: Windowsデバイスをサポートする際に、セッションの権限を即座に管理者に昇格させ、ユーザーアカウント制御（UAC）と対話し、管理者レベルの操作を実行し、必要に応じて再起動して再接続することができます。
USB デバイス & Stylus Redirection: スマートカード、セキュリティキー、スタイラス、�ゲームコントローラー、プリンターなどのUSBデバイスをローカルマシンからリモートコンピュータにリダイレクトし、デバイスが直接接続されているかのように感じさせます。
セッション録画: 監査、トレーニング、デモンストレーションのためにリモートアクセスセッションを録画します。セッションコントロールバーから簡単に録画を開始および停止し、将来の参照のためにローカルに保存します。
Splashtop Connector (RDP Bridging): VPNに依存せず、リモートエージェントをインストールせずに、WindowsコンピュータとサーバーへのRDP、VNC、およびSSH接続を安全にブリッジします。Splashtop Connectorは、セキュアなインフラストラクチャ上での権限管理を簡素化します。
IPホワイトリスト 承認されたIPアドレスからのみリモートアクセスを許可することで、周辺セキュリティを強化し、誰がどこから接続できるかを厳密に管理します。
Syslog 統合: エクスポート log data to your organization’s syslog サーバー, enabling seamless 統合 with SIEM systems for advanced security monitoring and analysis.
Active Directory統合: Splashtop On-Premを既存のActive Directoryサービスと統合することで、ユーザー管理を簡素化し、セキュリティを強化します。
Remote Reboot & Wake-on-LAN: SplashtopアプリまたはWeb管理コンソールからリモートコンピュータを再起動または起動します。Wake-on-LANサポートにより、適切に設定されたデバイスをリモートで電源を入れることができます。
セッション内音声通話: 統合された音声通話でサポートセッションの効率を向上させます。VoIPのような音声接続を通じてエンドユーザーと直接コミュニケーションを取り、トラブルシューティングとガイダンスをより迅速かつ明確にします。
Splashtop On-Premはどこに最適にフィットしますか？
Splashtop On-Premは、クラウドが単に選択肢にならない環境で輝きます。典型的な使用例には以下が含まれます:
エアギャップまたは高度に安全なネットワーク — 外部インターネットアクセスがブロックまたは厳しく制限されている場所
コンプライアンスに敏感な業界 — 医療（HIPAA）、金融（PCI-DSS）、政府（FedRAMP）、製造（ITAR）など。Splashtop On-Prem h
カスタムまたは厳格なITポリシーを持つ組織 — ローカルホスティング、カスタムセキュリティ設定、または厳格なデータアクセス制御を必要とする
Splashtop On-Premを使用すると、ホスティングを自分で行っているからといって、使いやすさやパフォーマンスを妥協することはありません。あなたは、堅牢でエンタープライズクラスのリモートアクセスとサポートソリューションを手に入れますが、自分のインフラに合わせてカスタマイズされた条件で利用できます。
制御、セキュリティ、柔軟性
Splashtop On-Premの最も重要な利点の1つは、完全にコントロールを維持できることで�す。
クラウドベースのソリューションとは異なり、データとトラフィックがサードパーティのサーバーを経由する場合、Splashtop On-Premは、すべてを自分のインフラ内でホストし、自分のファイアウォールの背後で、自分のポリシーに従って管理する力を提供します。これは、チームが管理することを意味します:
1. 設定と構成
Splashtop On-Prem GatewayをDMZ内または企業のファイアウォールの背後に安全に設置し、ネットワークの特定のニーズに合わせてセットアップを調整します。
2. データとアクセス制御
高度な役割ベースのアクセス許可、Active Directory 統合、IPホワイトリスト、セッションログを使用して、管理者は誰が何に、いつ、どのようにアクセスできるかを正確に制御します。機密データはネットワーク内に留まり、外部に出ることはありません。
3. セキュリティ設定
Splashtop On-Premは、TLSや256ビットAES暗号化、デバイス認証、オプションの2段階認証、SIEMツール用のsyslog統合などの主要なセキュリティ機能をサポートしています。これらの機能は、外部システムに依存せずにコンプライアンス基準と内部セキュリティ要件を満たすのに役立ちます。
4. コンプライアンスポリシー
Splashtop On-Premは、GDPRコンプライアンスをサポートし、すべてのデータをインフラ内に保持し、完全な管理制御を提供することで、地域のデータ保護規制に準拠します。これにより、EU全体の規制産業のニーズを満たし、機密個人データが定義された地理的およびポリシーの境界内�に留まることを保証します。
ヨーロッパの組織がデジタル主権と主要なクラウドプロバイダーの代替をますます求める中、Splashtop On-Premは比類のない柔軟性を提供します。You can host the solution entirely within your own private cloud or data center infrastructure, or partner with a trusted ISP or telco in your region to 設定 the system in a location that meets your compliance and data residency needs.この柔軟性により、リモートアクセスソリューションをEU全体の進化するデジタルポリシーと主権イニシアチブに合わせることができます。
さらに、Splashtopはクラウドとソフトウェア運用全体でISO/IEC 27001、27017、27018基準に従っています。これにより、Splashtop On-Premが安全なコーディングプラクティス、データ保護、運用の整合性を備えて構築されていることが保証されます。
5. 信頼性とスケーラビリティ
小規模な内部ヘルプデスクを運営している場合でも、複数の場所にわたって数千のエンドポイントをサポートしている場合でも、ニーズの成長に応じてシステムをスケールできます。ダウンタイムを排除し、負荷分散と高可用性サーバークラスターでパフォーマンスを最適化します。
Splashtop On-Premは、そのコアにおいて、優れたパフォーマンスと価格効率を組み合わせ、柔軟で自己ホスト型のモデルで提供します。速度、信頼性、必要なツールを手に入れながら、コントロールを手放したり、セキュリティを妥協したりすることはありません。
セットアップとシステム要件
Splashtop On-Premの設定は簡単ですが、エンタープライズグレー��ドのソリューションと同様に、スムーズな展開を計画するために事前に必要なものを理解することが重要です。
Splashtop On-Premは、独自の環境内でリモートアクセスを安全に管理するために必要なすべてを含んでいます。The setup typically involves installing the Splashtop On-Prem Gateway サーバー either in your DMZ or behind your corporate firewall. そこから、ローカルネットワーク間のピアツーピア接続をサポートするように設定したり、ゲートウェイを介してネットワーク間アクセスを有効にしたりすることができ、すべてを完全に制御できます。
ここに始めるために必要なものがあります:
1. サポートされているオペレーティングシステム:
Splashtop Gateway サーバーをホストするには、システムが以下の最低仕様を満たしていることを確認してください。
プロセッサ: 8コア以上
メモリ：16 GB以上
ストレージ: インストールドライブに60GB以上
Operating System: Windows サーバー 2012 R2 or later
2. ハードウェア要件：
CPU、メモリ、ストレージの推奨事項は、サポートする予定のエンドポイントと同時ユーザーの数に基づいて異なります。例えば、大規模な企業設定は、小規模なチームの設定と比較して、より強力なリソースを必要とします。
3. ネットワーク要件:
適切なポート設定、SSL証明書、およびLAN/WANネットワーク設定が必要です。これにより、ローカルネットワーク内および外部接続（許可されている場合）の間での安全な通信が確保されます。
4. オプションの統合：
Active Directory 統合 により��ユーザー管理を効率化します。
Syslog 統合は、SIEMシステムと接続して高度な監視と分析を行うためのものです。
チームが効果的に計画を立てるのを助けるために、設定を開始する前に詳細なSplashtop On-Premセットアップガイドを確認することをお勧めします。これにより、最適なパフォーマンス、信頼性、スケーラビリティのための適切なインフラストラクチャが整っていることが保証されます。
インストール後、Splashtop On-Premは柔軟な管理コンソールを提供し、IT管理者はユーザーアクセスを設定し、セキュリティポリシーを設定し、エンドポイントを整理し、活動を監視することができます。すべて企業ネットワーク内から行えます。
なぜSplashtop On-Premが正しい選択なのか
Splashtop On-Premは、セキュリティ、コンプライアンス、ローカルコントロールが必須である業界や組織向けに特別に設計されています。医療、金融、政府、防衛、その他の機密性の高い分野で働いているかどうかにかかわらず、Splashtop On-Premはデータを企業ネットワーク内に保持し、最も厳しい規制要件を満たすのに役立ちます。
Splashtop On-Premを際立たせるのは、そのユニークな組み合わせです：
簡単に設定可能 — 煩わしさなく迅速に立ち上げて稼働させることができます。
使いやすさ — ITチームとエンドユーザーの両方にとって
強力なセキュリティ — 高度な暗号化、アクセス制御、監査証跡を備えています
包括的なリモートアクセスとサポート機能 — 幅広いデバイス、オペレーティングシステム、管理ニーズをサポートします。
多くのレガシーオンプレミスソリューションが高額な価格や限られた柔軟性を伴う中、Splashtop On-Premは、エンタープライズグレードのパフォーマンス、広範な機能カバレッジ、スケーラビリティをより手頃な価格で提供することで、優れた価値を提供します。重いレガシープラットフォームのよりコスト効果の高い代替手段を求めている場合でも、軽量ツールよりも機能が豊富なソリューションを求めている場合でも、Splashtop On-Premはパフォーマンス、セキュリティ、ROIの強力なバランスを提供します。
さらに、Splashtop On-Premは停滞したりレガシーなソリューションではなく、顧客のニーズと進化するセキュリティ要求に駆動された堅牢なロードマップで積極的に開発されています。多くのオンプレミスツールが最小限の更新しか受けないのとは異なり、Splashtopは機能強化、パフォーマンス最適化、統合機能に投資し続けています。
設定、データ、ポリシーを完全にコントロールできるという事実と相まって、Splashtop On-Premは、現代的でエンタープライズグレードのソリューションを提供し、期待されるパフォーマンスとコスト効率を実現し、ニーズの成長に応じてスケールし進化する柔軟性を備えています。
Splashtop On-Premを採用することで、組織は生産性を向上させ、リモートサポートを効率化し、どこからでも柔軟に働くオプションを提供できます。これにより、IT管理者はコンプライアンスを維持し、制御を保っているという自信を持つことができます。
詳細はこちらを知りたいですか?Splashtop On-Premの完全な可能性を発見し、Splashtop Enterpriseなどの他のSplashtopソリューションと比較してください。デモをスケジュールするか、営業チームに連絡して詳細情報を入手して、今日から始めましょう。