組織が新しいソフトウェアを購入する際、彼らは投資に見合う価値を得ていることを確認したいと考えています。これにより、各購入の投資収益率（ROI）を理解することが重要になります。
そのため、意思決定者がリモートアクセスソリューションを検討する際には、ROIとその出所を知りたいと考えます。では、リモートアクセスのROIを検討し、Splashtopのようなソリューションがどのようにして自己負担を軽減するかを見てみましょう。
リモートアクセスでROIが重要な理由は？
リモートアクセスソリューションは、今日のリモートおよびハイブリッドワーク環境にとって不可欠です。彼らはどこからでも、どのデバイスでも、直接仕事用コンピュータに接続することで、活気あるリモートワークフォースに貢献します。
その結果、リモートアクセスソリューションを使用する組織は、稼働時間と生産性の向上を見込み、コストを削減できます。これだけでも初期投資の重要なリターンです。しかし、それはリモートアクセスのROIの始まりに過ぎません。
リモートアクセスの真のROIを明らかにする：考慮すべき重要な要素
まず、リモートアクセスのROIに影響を与える要因を見てみましょう。ROIを単に金銭的な観点で見ると、リモートワークに伴う多くのコスト削減と生産性向上を見落とします。
移動時間の短縮により、移動に費やす時間とその関連コストを節約できます（環境への利点も言うまでもありません）。
ツールを統合して、分散したソリューションに費やす費用を削減し、すべてを1つのパッケージで取得します（たとえば、Splashtop Enterpriseは、従業員がどこからでも作業でき、ITがエンドポイントをリモートでサポート、監視、管理できるようにします）。
セキュリティ規制を遵守し、データが安全に保たれ、作業が中断なく続けられるようにします。
複数のデバイスや追加のソフトウェアライセンスの必要性を減らし、ハードウェアとソフトウェアの費用を節約します
それらを念頭に置いて、リモートアクセスのROIを追跡する方法をより詳しく見ていきましょう。
リモートアクセスソリューションのROIを評価するための重要な指標
リモートアクセスソリューションのROIをどのように測定できますか？考慮すべき要素がいくつかあるため、ROIを測定するために使用される主要な指標とそれぞれが提供する利点を分解することが重要です。
1. 稼働率
時は金なりというように、ダウンタイムは秒単位で組織にコストをかけます。高い稼働率は、従業員がどこからでも中断なく作業できることを意味し、ビジネスの継続性とより良いアクセス性を確保します。
2. コスト効率
リモートアクセスソリューションの価値を考えるとき、コストだけでなく、どれだけ��節約できるかも考慮する必要があります。
リモートアクセスソリューションのコスト効率を測定するには、他のソフトウェアとの比較だけでなく、関連する費用も考慮してどれだけ支出しているかを確認します。
たとえば、リモートおよびハイブリッドワークの成長により、出張費が削減されました。次に、エネルギー消費の削減による電気代への影響と、リモートワークで取り戻しているオフィススペースの不動産について考えてみてください。
Splashtopのような手頃なリモートアクセスソリューションを使用することで、通信費を節約するだけでなく、全体的な経費も削減できます。
3. 労働力の生産性
従業員が好む場所で働けると、生産性が向上することがわかっています。これは新しいまたは衝撃的な概念ではありませんが、リモートアクセスソリューションのROIに貢献します。
従業員に柔軟な作業環境を提供することは、生産性を向上させるのに役立ちます。オフィスから離れているときでもシームレスに作業できるからです。彼らは自宅の快適さの中で作業に集中したり、地元のカフェで軽食を取りながら作業を続けたり、外出先でリモート接続したりできます。
4. 問題解決時間
解決時間の遅さは静かなリソースキラーです。従業員がトラブルシューティングを待っている間に失われる時間は、すぐに時間とお金の大きな浪費に繋がる可能性があります。
幸いなことに、リモートアクセスとサポートツールは、ITエージェントと従業員の両方にとってトラブルシューティングをより迅速かつ簡単にすることができます。
リモートサポートツールを使用すると、Splashtop Enterpriseのように、ITチームはどこからでも従業員のコンピュータにアクセスして、問題を迅速にトラブルシューティングおよび管理できます。これにより、ITチームはより効率的になり、従業員は問題を迅速に解決できるようになり、解決時間が短縮され、生産性が高まります。
ROIを最大化するためのベストプラクティス
ROIのさまざまな形を理解した今、次の質問は、リモートアクセスソリューションをどのように活用してROIを最大化するかです。
リモートアクセスソリューションを最大限に活用したい場合、これらのベストプラクティスを心に留めておいてください：
メトリクスを監視する: システムとパフォーマンスのメトリクスを監視して、リモートアクセスソリューションの使用状況を確認します。これにより、改善の余地を特定し、すべてがスムーズに動作していることを確認できます。
安全なツールへの投資: 業界のセキュリティ基準を満たし、高度なセキュリティ機能を提供するソリューションを使用してください。これにより、サイバー攻撃や脆弱性からの損害や損失を防ぐことができます。
スケーラブルであることを維持する: 会社と共に成長できるソリューションが必要です。新しい従業員が迅速にオンボードできるように、広範なメンテナンスを必要とせずに簡単に追加のシートを追加でき、未使用のシートを支払うことなく削除できるスケーラブ��ルなソリューションを見つけてください。
チームをトレーニングする: リモートアクセスソリューションから最大の利益を得たい場合は、全員がそれを最大限に活用していることを確認する必要があります。従業員がソリューションのすべての機能と価値を理解するために適切に訓練されていることを確認してください。そうすれば、最大のリターンを得ることができます。
ニーズに合ったソリューションを探す: 各ビジネスには独自のニーズがあるため、要件を満たすリモートアクセスソリューションを選びましょう。ソリューションに投資する前に、ユーザーレビューを確認し、チームが必要とする機能を理解し、可能であれば無料トライアルを試して自分でどのように機能するかを確認してください。これにより、ビジネスに最も利益をもたらすソリューションを使用していることを確認できます。
SplashtopのリモートアクセスソリューションでROIを向上させましょう
ROIを最大化できるリモートアクセスソリューションを探しているなら、Splashtopが欲しいでしょう。Splashtopは、従業員がどこにいても生産性を維持できるように、どのデバイスからでも仕事用コンピュータにアクセスできる信頼性の高いセキュアリモートアクセスを提供します。
Splashtopは、特に競合他社と比較して、あらゆる規模の組織にとって手頃な価格です。あなたのビジネスが小さな（しかし成長中の）スタートアップであれ、大企業であれ、Splashtopは、どこからでもチームが作業できるようにするために必要なツー��ルと機能を提供し、投資収益率を高めます。
無料トライアルでSplashtopを体験してください: