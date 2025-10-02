Splashtopに参加する前、Markは8x8, Inc.で12年間、コミュニケーション・アズ・ア・サービス業界で働き、営業チームを成長させ、スケールしました。彼は8x8に参加したとき、年間8000万ドルの成長期にあり、高パフォーマンスの営業チームを構築する責任を負っていました。2023年、8x8の年間収益は7億4400万ドルを超えました。彼のリーダーシップ経験は、トランザクショナルなアカウントエグゼクティブとアカウントマネジメントチームの運営にあります。彼は、高性能な営業チームが自分たちを責任を持ち、チームの目標に向かって一緒に進むことを学びました。Markはサンフランシスコ州立大学で経営学の学士号を取得しました。仕事以外では、Markのほとんどの時間は家族と過ごしています。彼は熱心なスポーツファンで、49ers、Warriors、Giants、Sharks、Barracudasを応援しています。自由時間には、Markはボクシング、運動、MMAのキャッチアップ、そして時折のバーボンを楽しんでいます。