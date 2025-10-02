Splashtop On-Premは、セキュアリモートアクセス、リモートコントロール、リモートサポートにおいて最高のパフォーマンスを発揮するオンプレミスソリューションです。ダウンタイムを排除し、負荷分散とサーバークラスターでパフォーマンスを最適化します。Splashtop On-prem は、組織のITインフラ内でのデータストレージとソフトウェアアクセスを完全にコントロールできます。また、より多くのカスタマイズと柔軟な設定モデルを可能にします。
Splashtop Enterpriseは、組織向けの次世代オールインワンクラウドリモートアクセス、サポート、管理ソリューションです。世界中のデータセンターによる高可用性、自動更新、簡単なスケーラビリティを提供します。
組織は、セキュリティ、カスタマイズ、コントロール、スケーラビリティの容易さ、コスト効率などの要因を考慮して、オンプレミスとクラウドベースのソリューションの間で戦略的な選択を行うことができます。
Splashtop On-PremとSplashtop Enterpriseの違いを探ってみましょう。
Splashtop On-Prem (技術者ライセンス)
Splashtop Enterprise (技術者ライセンス)
設定
オンプレミス
クラウド
Windows、Mac、Linuxコンピュータへの無人リモートアクセス
高パフォーマンス機能 (H.265, 60FPS, YUV444, HD オーディオ, USB デバイスのリダイレクト)
無人アクセス: Androidデバイスには、スマートフォン、タブレット、堅牢なAndroidデバイス、POSデバイス、キオスク、セットトップボックスが含まれます。
個人またはユーザーグループがコンピュータにアクセスできる時間枠をスケジュールします
リモート再起動と再接続、セッション録画、マルチモニターサポート、チャット、リモート印刷、ファイル転送（ドラッグ＆ドロップを含む）などのセッション内機能
有人のSplashtopオンデマンドサポート（リモートサポート）をコンピュータやモバイルデバイスに提供
お客様がダウンロードするSOSアプリをカスタムブランド化
サービスデスク： 高度なオンデマンドサポート体験：技術者のグループ化、サービスチャネル管理と招待リンク、リモートサポートコールとウェブフォームウィジェットを介したサポートリクエストなど
ServiceNow、Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks Help Desk、JiraなどとのITSM統合
Freshserviceのみ（他は近日公開予定）
リモートセッション中にエンドユーザーへのセッション内音声通話
ポリシーの適用、OSおよびサードパーティのパッチ管理、プロアクティブなアラート、スマートアクションによる自動修復、インベントリレポートなどでエンドポイント管理を簡素化し、自動化します。
近日公開
バックグラウンドアクショ�ン: タスクマネージャー、レジストリエディター、デバイスマネージャー、サービスマネージャーなどの診断ツールにリモートセッションを開始せずにアクセスします。
集中セッション録画: リモートセッションを自動的に録画し、集中サーバーに安全に保存します。
オープンAPI: ワークフローを自動化し、Splashtopを既存のアプリケーションにシームレスに統合して、よりスムーズなIT運用を実現します
APKプッシュインストール、リモート再起動、インベントリレポート、ファイル配信のためのScripts and Tasks
Splashtop Augmented Realityを追加する機能
シングルサインオン統合により、Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite、TrustLogin*を通じた認証が可能です。
Splashtop Connector、SIEMログイン統合、IP制限
無料トライアル
無料トライアルを開始するにはお問い合わせください
無料トライアルを開始するにはお問い合わせください