メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Customer service rep smiling while using a headset

Splashtop On-PremとSplashtop Enterprise

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

Splashtop On-Premは、セキュアリモートアクセス、リモートコントロール、リモートサポートにおいて最高のパフォーマンスを発揮するオンプレミスソリューションです。ダウンタイムを排除し、負荷分散とサーバークラスターでパフォーマンスを最適化します。Splashtop On-prem は、組織のITインフラ内でのデータストレージとソフトウェアアクセスを完全にコントロールできます。また、より多くのカスタマイズと柔軟な設定モデルを可能にします。

Splashtop Enterpriseは、組織向けの次世代オールインワンクラウドリモートアクセス、サポート、管理ソリューションです。世界中のデータセンターによる高可用性、自動更新、簡単なスケーラビリティを提供します。

組織は、セキュリティ、カスタマイズ、コントロール、スケーラビリティの容易さ、コスト効率などの要因を考慮して、オンプレミスとクラウドベースのソリューションの間で戦略的な選択を行うことができます。

Splashtop On-PremとSplashtop Enterpriseの違いを探ってみましょう。

Splashtop On-Prem (技術者ライセンス) 

Splashtop Enterprise (技術者ライセンス)

設定 

オンプレミス 

クラウド 

Windows、Mac、Linuxコンピュータへの無人リモートアクセス

高パフォーマンス機能 (H.265, 60FPS, YUV444, HD オーディオ, USB デバイスのリダイレクト)

無人アクセス: Androidデバイスには、スマートフォン、タブレット、堅牢なAndroidデバイス、POSデバイス、キオスク、セットトップボックスが含まれます。

個人またはユーザーグループがコンピュータにアクセスできる時間枠をスケジュールします

リモート再起動と再接続、セッション録画、マルチモニターサポート、チャット、リモート印刷、ファイル転送（ドラッグ＆ドロップを含む）などのセッション内機能

有人のSplashtopオンデマンドサポート（リモートサポート）をコンピュータやモバイルデバイスに提供

お客様がダウンロードするSOSアプリをカスタムブランド化

サービスデスク： 高度なオンデマンドサポート体験：技術者のグループ化、サービスチャネル管理と招待リンク、リモートサポートコールとウェブフォームウィジェットを介したサポートリクエストなど

ServiceNow、Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks Help Desk、JiraなどとのITSM統合

Freshserviceのみ（他は近日公開予定）

リモートセッション中にエンドユーザーへのセッション内音声通話 

ポリシーの適用、OSおよびサードパーティのパッチ管理、プロアクティブなアラート、スマートアクションによる自動修復、インベントリレポートなどでエンドポイント管理を簡素化し、自動化します。

近日公開

バックグラウンドアクション: タスクマネージャー、レジストリエディター、デバイスマネージャー、サービスマネージャーなどの診断ツールにリモートセッションを開始せずにアクセスします。

集中セッション録画: リモートセッションを自動的に録画し、集中サーバーに安全に保存します。

オープンAPI: ワークフローを自動化し、Splashtopを既存のアプリケーションにシームレスに統合して、よりスムーズなIT運用を実現します

APKプッシュインストール、リモート再起動、インベントリレポート、ファイル配信のためのScripts and Tasks

Splashtop Augmented Realityを追加する機能

シングルサインオン統合により、Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite、TrustLogin*を通じた認証が可能です。
* クラウドのみ

Splashtop Connector、SIEMログイン統合、IP制限

無料トライアル

無料トライアルを開始するにはお問い合わせください 
お問い合わせ

無料トライアルを開始するにはお問い合わせください 
お問い合わせ

Splashtop Enterprise を使い始める
#1 評価のリモート アクセスおよびサポート ソリューション
はじめに

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A man using a laptop and wearing headphones in a modern café, representing a seamless remote onboarding experience.
リモートワーク

リモートオンボーディング：要件、課題、ベストプラクティス

詳細はこちら
A dual monitor Mac desktop display using Splashtop remote access.
リモートワーク

リモートデスクトップのマルチモニター: 利点、設定方法、その他

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
A laptop using a VPN.
比較

VPN（仮想プライベートネットワーク）とは何ですか？

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。