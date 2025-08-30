VPNの代替をお探しですか？
Splashtopは簡単に設定でき、スケールしやすく、最もコスト効果の高いリモートアクセスソリューションです。だからこそ、SplashtopはVPNの最良の代替手段です。
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを始めよう！
VPNは、組織のリモートアクセスニーズに最適な選択肢ではない可能性があります
多くの人にとって在宅勤務が新しい現実となる中、堅牢なリモートアクセスソリューションは生産性にとって重要です。VPNは、特定のタスクを完了するために短時間で企業ネットワークにアクセスする必要があるユーザーに最適ですが、今日の生産性の要求には時代遅�れのソリューションです。
全従業員がVPNを通じて一日中接続していると、VPNを必要としないタスクでもトラフィックのバックホールが発生し、信頼性の低い接続と遅いパフォーマンスがユーザーの悪夢となります。
VPNを設定、拡張、維持するために多額の費用と労力を費やし、VPNに接続するために会社支給のデバイスのみを使用しなければならないという頭痛の種を考えると、最終的な結果が不十分なパフォーマンスである場合、非常に面倒です。
過負荷のVPNでは、ネットワークトラフィックを効果的に検査することが不可能であり、セキュリティ問題が発生します。VPNトラフィックを制限することで助けることを意図したスプリットトンネリングのようなソリューションでさえ、新たなセキュリティリスクの扉を開きます。
幸いにも、シンプルな解決策があります。Splashtopは、従業員が職場のステーションに安全に、迅速かつ安定してアクセスできる、最高のVPN代替手段です。
Splashtopは、リモートコンピュータアクセスを可能にする現代的なソリューションです
Splashtopの簡単なセットアップ、管理、スケーラビリティにより、迅速で信頼性の高いリモートアクセスセッションが可能になり、メンテナンスも簡単でコストも低く抑えられます。ユーザーがしなければならないのは、ワークステーションに小さなアプリをインストールするだけです。そこから、Splashtopアプリを使用して任意のデバイスから即座にリモートアクセスできます。
企業ネットワークに負担をかけない完全なリモートアクセスソリューション
リモートアクセス中のみ企業ネットワークが使用されるた��め、トラフィックが少なくなり、パフォーマンスが向上し、セキュリティとコンプライアンス機能により、安心してリモート接続が可能です。ユーザーは、リモートセッション中にファイルをセキュアに転送したり、リモート印刷を行ったり、その他のタスクを完了したりすることができ、すべてが記録され、ログに残されます。最後に、Splashtopのアプリとインフラストラクチャは自動的に更新、セキュリティ保護、監視され、面倒な手動更新を排除します。
Splashtopを無料で始めましょう
Splashtopを使用すると、リモートアクセスのニーズに対して、VPNベースのソリューションよりも高いパフォーマンス、より良いセキュリティ、そしてより簡単なスケーラビリティを、コストの一部で得ることができます！今日Splashtopを無料で試してみて、その違いを体験してください。