ITチームがリモートデバイスにソフトウェアをインストールする必要がある場合、苦労することがあります。各デバイスに接続し、インストーラーを起動して、表示されるプロンプトに手作業で対応する必要があり、時間がかかって非効率になりがちです。
サイレントインストールを開始する。サイレントインストールではユーザーの操作を必要とせずにソフトウェアを実行できるため、リモートデバイス全体にすばやく簡単に設定できます。
ただし、サイレントインストールを成功させるには、インストーラーを別のデバイスに送るだけでは不十分です。ITチームには、適切なインストールパラメーターとアクセス許可に加え、インストールをリモートで実行して成功を確認する方法が必要です。
それを踏まえて、サイレントインストールの仕組み、リモートデバイスにソフトウェアをインストールする一般的な方法、そして一元化されたエンドポイント管理によってそれをシームレスかつ効率的に行う方法を見ていきましょう。
サイレントソフトウェアインストールとは何ですか？
サイレントインストールとは、通常のインストールウィザードを使用せず、ユーザー入力も必要としない状態でデバイスにアプリケーションをインストールすることです。これに��より、ユーザーの作業を中断することなくインストールを完了できます。
サイレントインストールとリモートインストールは同じではありませんが、よく一緒に使われます。リモートインストールでは、別のデバイスまたはエンドポイント管理プラットフォームがインストールを開始して管理します。一方、サイレントインストールは対話型のプロンプトを表示せずに実行されます。
管理者または管理ツールがインストールをリモートで開始し、インストーラーがユーザー操作を必要とせずに対象デバイス上で実行されるリモートサイレントインストールでは、この両方のアプローチを組み合わせることができます。
リモートでのサイレントインストールには、新しいデバイスへの標準的な業務アプリケーションの設定、分散したエンドポイント全体へのセキュリティソフトウェアのインストール、通常の勤務時間外でのソフトウェアのインストールなど、さまざまな用途があります。これにより、各デバイスを手動で更新したり、従業員の作業を中断したりすることなく、デバイスを最新の状態に保てます。
ソフトウェアをリモートでサイレントインストールするには何が必要ですか？
ソフトウェアのサイレントインストールにはいくつかの手順が必要になることがあり、特に複数のデバイスにリモートでインストールする場合はなおさらです。インストールを開始する前に必要な前提条件がいくつかあります。たとえば、次のようなものです。
管理者権限: インストールに使用するアカウントまたは管理ツールに、送信先デバイスで必要な権限があることを確認してください。
リモートコンピュータへのアクセス: リモートデバイスには、リモート管理ツールを通じてアクセスできるか、すでにエンドポイントエージェントによって管理されている必要があります。
インストーラーパッケージ： インストーラーパッケージなしではソフトウェアをインストールできません。これは、MSI、EXE、PKG、またはその他の対応インストール形式です。
サイレントインストールのパラメーター： インストーラーが無人実行に対応していることを確認し、正しいコマンドラインスイッチを特定してください。
設定方法： PowerShell、リモート実行ユーティリティ、ソフトウェア設定ツール、またはエンドポイント管理ソフトウェアなどを通じて、ソフトウェアを設定する方法が必要です。
確認方法： ソフトウェアが正常にインストールされたら、実行されたことを成功と見なすのではなく、ITがそれを確認できる必要があります。
サイレントインストールのパラメーターはインストーラーごとに異なるため、大規模に設定する前に確認と検証を行ってください。
サイレントインストールコマンドの仕組み
ソフトウェアをサイレントインストールする方法はいくつかあります。使用するインストーラーは、プロンプトを表示するかどうかを含め、インストール動作を制御するコマンドラインパラメーターを受け付けることができるため、インストーラーの種類によっては、ユーザーの作業を妨げることなくソフトウェアをインストールするコマンドを送信できます。
MSIインストーラー
Windows Installer パッケージでは、通常、標準化された msiexec パラメーターを使用します。そのため、quiet パラメーター（/quiet または /qn）を追加すると、ユーザーインターフェースやプロンプトを表示せずにインストーラーを実行できます。ただし、アプリケーションによっては追加のパラメーターが必要になる場合があります。
EXEインストーラー
EXEインストーラーには、共通のサイレントインストール標準はありません。代わりに、/silent、/quiet、/S などの異なるコマンドが使われます。どのアプリケーションでもいずれかのコマンドが使えると決めつけるのではなく、ソフトウェアベンダーの設定ドキュメントやインストーラーのヘルプを確認して、どれを使う必要があるか判断する必要があります。
macOSインストーラー
macOSデバイスでは、ソフトウェアでPKGインストーラー、スクリプト、ディスクイメージ、またはアプリケーション固有の設定メカニズムが使われる場合があります。通常、PKGファイルは installer ユーティリティを使用してコマンドラインからインストールできます。一方、DMGベースのアプリケーションでは、ディスクイメージをマウントしてから、その中に含まれるパッケージまたはアプリケーションを設定する必要がある場合があります。正確なサイレント設定プロセスは、ソフトウェアベンダーがアプリケーションをどのようにパッケージ化している��かによって異なります。
リモートコンピュータにソフトウェアをサイレントインストールする方法
リモートデバイスにソフトウェアをサイレントインストールしたい場合、プロセスは少し複雑になります。ただし、いくつかのステップで管理できます。
1. インストーラーを入手する
まず、ソフトウェアベンダーまたは承認された別の提供元から直接入手した、信頼できるインストーラーを使用していることを確認してください。また、インストーラーの形式、アプリケーションのバージョン、アーキテクチャ要件、依存関係など、インストーラーとソフトウェアに関する重要な情報も必要です。これにより、インストール全体を通して適切な判断がしやすくなります。
2. 正しいサイレントインストールパラメーターを特定する
インストーラーごとに使用するサイレントインストールのパラメーターは異なるため、サイレント実行に対応しているかどうか、および必要な条件を確認する必要があります。必ずベンダーの設定ドキュメントを確認し、インストーラーヘルプコマンド（対応している場合）を実行し、設定ガイダンスを確認してください。
3. インストールコマンドをテストする
デバイス全体にサイレントインストールを実行する前に、まず1台のデバイスまたは小規模なグループでコマンドをテストしてください。このテストでは、インストーラーがプロンプトなしで完了し、正しいアプリケーションバージョンがインストールされ、必要なオプションが適用され、想定どおりの結果が返されることを確認する必要があります。
4. リモート実行方法を選択する
サイレントインストールが正しく機能することを確認したら、送信先コンピュータでコマンドを実行する方法が必要です。オペレーティングシステム、管理環境、設定要件に応じて、PowerShellやその他の管理用スクリプト、リモート実行ユーティリティ、またはエンドポイント管理ツールを使用できます。
5. リモートコンピュータでインストールを実行する
この時点で、リモートデバイス全体にインストールを実行できます。このインストールは、設定方法で使用される資格情報または管理コンテキストのもとで実行されますが、適切にセットアップされていれば、エンドユーザーがまったく操作しなくても実行されます。
6. ソフトウェアが正常にインストールされたことを確認する
リモートコマンドの完了後は、特に複数のコンピュータを管理している場合、ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認する必要があります。すべてが意図したとおりに動作したことを確認するために、エラーまたは実行ログ、設定ステータス、またはインストールされたアプリケーションのバージョンを確認してください。
ソフトウェアをリモートでインストールする一般的な方法
リモートでのソフトウェア設定を可能にするツールはいくつかありますが、すべてが同じように動作するわけでも、すべてのデバイスで使えるわけでもありません。利用可能なさまざまな選択肢を理解しておくことが重要です。そうすることで、エンドポイントや IT ニーズに最適なツールを使えます。
PowerShell とコマンドラインツール
PowerShellとコマンドラインツールを使用すると、管理者はスクリプトと管理機能を使ってWindowsデバイス全体でインストーラーをリモート実行できます。これは経験豊富な管理者にとって便利で柔軟なツールであり、特にカスタマイズされた設定や、たまに行うリモートインストールで効果を発揮します。
ただし、スクリプトに関する知識も必要なため、誰もが使えるわけではありません。ユーザーはPowerShellを許可するためにリモート接続と認証機能を設定する必要もあり、複数のデバイスにわたる成功状況の追跡には追加のスクリプトやツールが必要になります。
リモートアクセスソフトウェア
リモートアクセスおよびSplashtop Remote Supportのようなサポートソフトウェアを使用すると、管理者はどこからでもコンピュータに接続し、サイレントインストールを手動で実行できます。これはエンドユーザーをリモートで支援するための強力なツールであり、ユーザー操作の必要性を減らせるため、トラブルシューティングや限定的な設定に役立ちます。
リモートアクセスでは、技術者が接続されたデバイスを個別に操作する必要があるため、単一のエンドポイントには最適ですが、複数のデバイスにまたがってインストールする必要があるアプリケーションにはあまり効率的ではありません。そのためには、さらに一歩進んでエンドポイント管理を活用できます。
ソフトウェア設定とエンドポイント管理ツール
一元化されたエンドポイント管理ツールを使えば、ITチームは個別のセッションを起動しなくても、複数の管理対象デバイスにインストールコマンドを送信できます。これにより、複数のエンドポイントを選択し、バックグラウンドで設定を実行し、アクションをスケジュールし、標準化された設定コマンドを再利用し、デバイスを監視してソフトウェアが正しくインストールされていることを確認できるようになります。
大規模なリモートでのサイレントソフトウェア設定を難しくしている要因は何ですか？
管理する必要があるエンドポイントが多いほど、それら全体にソフトウェアを設定するのは難しくなります。1台のマシンでサイレントコマンドを実行するのは比較的簡単ですが、複数のマシンにわたって一貫した設定ワークフローを維持するのは、より難しい場合があります。
この難しさには、次のようないくつかの要因があります。
オフラインのコンピュータ: 設定の実行時にオフラインだったデバイスは、設定ツールが再試行やオフラインのエンドポイントをどのように処理するかによっては、再び利用可能になるまでインストールを受け取れない場合があります。
ソフトウェアのバージョンの違い： デバイスごとにすでに異なるバージョンや構成がインストールされている場合があり、デバイス全体で一貫したインストールや更新を行うのが難しくなります。
インストーラーの不一致: アプリケーションごとにパラメーターやインストールロジックが異なるため、複数のインストーラーを使用すると、一貫性のない結果や予期しない問題につながる可能性があります。
アクセス許可と資格情報: アクセス許可が不完全または誤って設定されていると、リモート実行が失敗する可能性があるため、デバイスが見落とされたり、そのアクセス許可が適切に確立されていなかったりすると、インストールはより困難になることがあります。
設定状況の可視性が限定的: スクリプトや基本的なリモート実行方法では、インストールが成功したかどうかを確認するための十分な情報が得られず、失敗を見逃す可能性があります。
繰り返し発生する管理作業: IT部門では、コマンド、デバイスリスト、スクリプト、実行結果を手動で維持しなければならない場合があり、その結果、作業負荷が増え、非効率が生じる可能性があります。
ユーザーへの影響: サイレントインストールはユーザーを中断させずにソフトウェアを実行することを目的としていますが、インストーラーの設定に不備があると、予期せずプロンプトが表示されたり、作業中に再起動が必要になったりすることがあります。
こうした課題によってサイレントインストールがより難しくなることはありますが、対処して克服することは可能です。環境が拡大するにつれて、標準化された設定、適切な可視性、自動化ツールの重要性はますます高まります。これらは、デバイス全体へのインストールを効率化し、一貫して管理するのに役立つためです。
Splashtop AEMがリモートソフトウェア設定を簡素化する方法
ソフトウェアを複数の分散したデバイスにインストールする必要がある場合、集中管理型のエンドポイント管理により、そのプロセスの標準化、自動化、追跡を容易に行えます。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）は、ITチームが個々のコンピュータに手動で接続しなくても、リモートエンドポイント全体での操作の管理と自動化を行えるよう支援します。
Splashtop AEM では次のことができます。
複数のリモートエンドポイントにソフトウェアを設定
Splashtop AEM の Scripts & Tasks を使用すると、IT チームはデバイスごとに同じ作業を繰り返す代わりに、選択した管理対象エンドポイント全体で設定アクションを実行できます。サポートされている設定ワークフローでは、管理者は必要なインストーラーとサイレントインストール用パラメーターを指定し、適切なコンピュータを対象にして、個別のリモートデスクトップセッションを開かずにアクションを実行またはスケジュールできます。
ユーザーを中断させずにスクリプトとタスクを実行
Splashtop AEM を使用すると、スクリプトやタスクをバックグラウンドで実行できるため、管理者はエンドユーザーの作業を妨げることなく、メンテナンス、アプリケーションの更新、ソフトウェアのインストールを行えます。その結果は？手作業を減らし、デバイス間でより一貫した実行を実現します。
ソフトウェアの可視化を利用して環境を把握する
Splashtop AEMのソフトウェアインベントリは、管理対象デバイス全体にどのアプリケーションがインストールされているか、またそれぞれのバージョンをITエージェントや管理者が把握するのに役立ちます。これにより、アプリケーションが不足しているデバイスの特定、インストール済みバージョンの確認、すべてのエンドポイントに同じソフトウェアを配信するのではなく、より正確に設定対象を絞り込むことが容易になります。
ソフトウェア設定をより広範なエンドポイント管理と組み合わせる
ソフトウェア設定はエンドポイント管理の中核をなす要素ですが、それでも全体像の一部にすぎません。優れたエンドポイント管理ワークフローには、会社のネットワーク全体のデバイスを効率的にサポートするために、パッチ適用、監視、スクリプト作成、修復、そしてリモートサポートが含まれます。
Splashtop AEMは、ソフトウェア設定をパッチ管理、ソフトウェアインベントリ、監視、スクリプト作成、修復と同じワークフローに統合します。これにより、ITチームは管理しているエンドポイントをより深く把握でき、繰り返し行う設定タスクを分散環境全体で標準化しやすくなります。
サイレントリモートインストールはどのような場合に使うべきですか？
サイレントリモートインストールが常��に必要とは限りませんが、有効に活用できる場面は数多くあります。サイレント設定は、特に複数のデバイスにわたって、業務への影響を最小限に抑えてソフトウェアをインストールする必要がある場合に特に役立ちます。リモートインストールと組み合わせることで、ITチームはどこからでもコンピュータを管理できます。
たとえば、ITチームが次のような場合には、サイレントリモートインストールが役立ちます。
従業員のコンピュータに標準アプリケーションを設定する。
リモートワーク環境またはハイブリッドワーク環境全体のコンピュータにソフトウェアをインストールすること。
複数のエンドポイントに新しいアプリケーションを展開する。
営業時間外にメンテナンスや更新を実行する。
エンドユーザーのインストール権限が制限されているデバイスにアプリケーションを設定すること。
複数の管理対象デバイス間でソフトウェアバージョンを標準化する場合。
繰り返し発生するソフトウェア設定ワークフローを自動化。
信頼性の高いリモートソフトウェアインストールのベストプラクティス
では、リモートデバイス全体にソフトウェアをサイレントインストールするには、どうすれば確実に行えるのでしょうか。効率的で一貫性があり、信頼性の高い設定を実現するために、次のようないくつかのベストプラクティスに従うことができます。
信頼できるインストールパッケージを使用し、確実にソフトウェアを設定でき��るようにします。
サイレント実行できることを確認するため、ベンダーがサポートするサイレント実行用パラメーターを確認します。
コマンドをテストして、本格展開の前に潜在的な問題を特定しましょう。
限られたデバイスグループから開始し、不慣れなソフトウェアを設定する場合は、確認後により大きなグループへと拡大します。
前提条件を確認し、依存関係も事前に確認します。
インストール結果と失敗を追跡して、インストールに失敗したものに対応できるようにしましょう。
一時的にオフラインのデバイスも考慮し、オンラインに戻ったら対応できるようにしましょう。
可視性を維持し、インストール済みソフトウェアとそのバージョンを把握して、すべてが最新の状態であることを確認します。
インストールのたびにコマンドを作り直すのではなく、繰り返し可能な設定を標準化できます。
Splashtop AEMでリモートのサイレントソフトウェア設定を繰り返し可能にしましょう
サイレントインストールは、ユーザーがインストールプロセスを操作する必要をなくすことで効率と生産性の向上に役立ち、同時にリモート設定によりITチームは現地にいなくてもインストールを実行できます。これらを組み合わせることで、組織は作業を中断することなく、リモートデバイス全体に更新プログラムやソフトウェアを設定できるようになります。
スクリプトやコマンドラインツールは個別の設定には適していますが、ITチームが管理するデバイス数が増えるにつれて、ますます複雑になります。IT担当者が複数のリモートエンドポイントを効率的に管理するには、特にサイレントインストールを実行する必要がある場合、可視性、再現性、自動化、制御が必要です。
Splashtop AEM を使用すると、IT チームや管理者は、一元化された環境からソフトウェア設定、更新などを管理できます。これにより、どこからでも複数のデバイスを簡単にサポートでき、時間を節約しながらリモート環境全体の効率を向上できます。
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