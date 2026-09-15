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AIを活用したアンチウイルスと詐欺対策

ご家族のデジタル保護

大切な人をオンラインの脅威から守り、必要なときにリモートでサポートしましょう。

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オンライン詐欺はどの家族にも起こり得ます

$21B2025年に米国で報告された詐欺被害額。前年から26%増加。

22K+米国におけるAI主導の詐欺被害報告（ディープフェイクやビジネスメール詐欺を含む）。

$38K60歳以上の成人の平均損失額は、合計77億ドルにのぼりました。

出典：FBI Internet Crime Report, 2025

従来のウイルス対策ソフトを超える保護

完全な保護に加え、標準的なアンチウイルスでは提供されない機能も備えています。


数分で保護を開始

  • プランを選ぶ

    ご自身またはご家族に合ったプランをお選びください。

  • ダウンロードしてインストール

    お使いのデバイスにShieldをインストールするか、ご家族にセットアップを送信してください。

  • Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

    しっかり保護されています

    保護機能はバックグラウンドで静かに動作を開始します。

先行アクセスユーザーからは、親や子ども、そして自分自身を守れると好評です。

「詐欺師が父にリモートプログラムをインストールするように言ったんです。Shieldがそれを防いでくれました。あの瞬間だけで料金を支払った価値があります。」

早期アクセスユーザー、37歳 - 息子、父親を守る

先行アクセスユーザーからは、親や子ども、そして自分自身を守れると好評です。

「Shieldのおかげで、安心してブラウジングでき、間違ったものをクリックしてしまう心配もありません。」

早期アクセスユーザー、67歳 - 3児の父

先行アクセスユーザーからは、親や子ども、そして自分自身を守れると好評です。

「母さんが『Microsoftから誰かから電話があった』と言うたびにパニックになっていました。今はもう違います。」

早期アクセスユーザー、53歳 - 娘、母親を守る

利用可能なプラン

個人

2台のコンピューター

4,720/ 年

5,900

*初年度は20%オフ

無料トライアル今すぐ購入

個人利用に最適です。

  • 不正リモートアクセスの試みを阻止

  • マルウェア対策および詐欺対策

  • AI支援による脅威検出


Family Lite

5台のコンピューター

7,920/ 年

9,900

*初年度は20%オフ

無料トライアル今すぐ購入

少人数世帯に最適です。

  • 不正リモートアクセスの試みを阻止

  • マルウェア対策および詐欺対策

  • AI支援による脅威検出

  • 家族見守りアラート

  • 具体的なサポートが必要な場合のリモートヘルプ


ベストバリュー

Family

10台のコンピューター

11,550/ 年

16,500

*初年度は30%オフ

無料トライアル今すぐ購入

大家族に最適です。

  • 不正リモートアクセスの試みを阻止

  • マルウェア対策および詐欺対策

  • AI支援による脅威検出

  • 家族見守りアラート

  • 具体的なサポートが必要な場合のリモートヘルプ


よくある質問

Splashtop Shield とは？
Shield は完全なアンチウイルスですか？ それとも、別のプログラムも必要ですか？
最初からパソコンに入っていたウイルス対策ソフトではだめですか？
Shieldはあらゆる詐欺を防げますか？
Shieldが動作していることはどうすればわかりますか？また、コンピュータの動作は遅くなりますか？
無料トライアルはありますか？
Shieldはスマートフォンでも使えますか？
離れた場所から家族のコンピュータを保護できますか？
データはどのように扱われますか？

リソース

データシート

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今日から、大切なものを守りましょう

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