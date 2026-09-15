オンライン詐欺はどの家族にも起こり得ます
$21B2025年に米国で報告された詐欺被害額。前年から26%増加。
22K+米国におけるAI主導の詐欺被害報告（ディープフェイクやビジネスメール詐欺を含む）。
$38K60歳以上の成人の平均損失額は、合計77億ドルにのぼりました。
出典：FBI Internet Crime Report, 2025
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先行アクセスユーザーからは、親や子ども、そして自分自身を守れると好評です。
「詐欺師が父にリモートプログラムをインストールするように言ったんです。Shieldがそれを防いでくれました。あの瞬間だけで料金を支払った価値があります。」
早期アクセスユーザー、37歳 - 息子、父親を守る
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「Shieldのおかげで、安心してブラウジングでき、間違ったものをクリックしてしまう心配もありません。」
早期アクセスユーザー、67歳 - 3児の父
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「母さんが『Microsoftから誰かから電話があった』と言うたびにパニックになっていました。今はもう違います。」
早期アクセスユーザー、53歳 - 娘、母親を守る