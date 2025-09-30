サイバーセキュリティ攻撃を軽減することはますます難しくなっており、リモートワークの増加はセキュリティにさらなる複雑さを加えています。中間者攻撃やスピアフィッシングキャンペーンが増加しているため、個人としてもプロとしてもデータ保護を確保するための適切な手順を理解し、警戒を怠らないことが重要です。
リモートアクセスソフトウェアを安全に使用する
正しく使用すれば、リモートアクセスソフトウェアを通じてデータを1台のコンピュータから別のコンピュータに共有することは、1台のコンピュータを直接使用するのと同じくらい安全です。リモートアクセスソフトウェアを使用することを既存のデバイスの拡張と考え、リモートアクセスソフトウェアを使用する際にサイバーセキュリティのベストプラクティスに従うことで、チームをほとんどのサイバーセキュリティの脅威から守ることができます。
リモートアクセスソフトウェアを選ぶ際には、主要なセキュリティ規制やコンプライアンスに準拠しているものを考慮してください。GDPRやSOC2コンプライアンスなど�の法的規制は、ソフトウェア会社が個人データの取り扱いや情報の保存・保護に関して一定のガイドラインを遵守することを求めています。選んだソフトウェアがこれらの要件を満たしていることを確認し、セキュリティを維持してください。
リモートアクセス時代のデータ保護方法
ワークスペースへのリモートアクセスを導入することは、セキュリティに関してチームの日常に大きな変化をもたらすべきではありません。データセキュリティを保護するためにできる3つのことを紹介します。
基本的なリモートアクセスポリシーの確立
初めてリモートアクセスポリシーを実施する際には、リモートワーク時にどのような行動が許容されるか、されないかについて従業員に基礎を設定することが重要です。例えば、従業員が接続できるネットワークの種類を制限することを検討するかもしれません。カフェや公共のネットワークでの作業はセキュリティに関する懸念を引き起こす可能性があるため、リモートアクセスポリシーでこのような情報を明示することが重要です。
新しいリモートアクセスソフトウェアに従業員をオンボーディングする際には、使用しているソフトウェアがどのようなもので、どのように機能するかについて、明確で段階的な指示を提供してください。ITチームが異なるリモートアクセスソフトウェアを使用している場合は、従業員がそのプロセスを理解していることを確認してください。これにより、スピアフィ��ッシングの試みやデータセキュリティに影響を与える可能性のある他の疑わしいソフトウェアのダウンロードを軽減することができます。
リモートアクセス以外でも定期的な安全なデータプロセスを維持する
一般的で一貫したデータポリシーを作成することで、リモートワーク時のセキュリティプラクティスを強化することができます。リモートアクセスに特化した対策を講じることも重要ですが、全体として一般的なセキュリティポリシーを採用することで、潜在的な脅威を軽減することができます。
例えば、重要な会社データを知る必要がある人に限定することで、サイバー犯罪者が攻撃する機会を最小限に抑えることができます。特定の情報にアクセスできる従業員の数を減らすことで、犯罪者が狙うターゲットの数を最小限に抑えることができます。
定期的なセキュリティ更新を実施し、パスワードの定期的な変更や多要素認証の要求を行うことで、適切な人が適切なデータにアクセスできるようにします。さらに一歩進んで、Yubiキーのような外部USBセキュリティデバイスを要求し、特定のデータにアクセスするために複数の検証レイヤーが必要であることを確認することもできます。
リモートでデバイスにアクセスする際にこのレベルのセキュリティを適用することで、検証されていない場合には突破が難しいセキュリティのインフラを構築することができます。これらのベストプラクティスを対面で適用し、従業員がこれらのルールを定期的に遵守することを確認することで、良好なセキュリティ習慣を確立するのに役立ちます。従業員のセキュリティ習慣が良ければ良いほど、対面でもリモートでもデータの安全性が保たれます。
シンプルでセキュアリモートアクセスツールを使用する
リモートアクセスソフトウェアを使用する際には、2つのデバイス間で転送されるデータが転送中および保存中に暗号化されているかどうかを知ることが重要です。適切なリモートアクセスソフトウェアは、ITリーダーからリモートで働く従業員まで、関係者全員が使いやすいものである必要があります。
リモートアクセスツールのシンプルさは重要です。従業員が必要なものにアクセスするのが過度に複雑であってはなりません。複雑すぎる製品は、ITへのチケットコールの増加やソフトウェアの誤用を引き起こす可能性があります。従業員がリモートアクセスソフトウェアの正しい使い方を知らないと、プロセスに脆弱性が生じる可能性があります。
Splashtop Enterpriseでデータを安全に保つ
リモートアクセスポリシーを作成する際は、Splashtop Enterpriseをオプションとして考慮してください。Splashtop Enterpriseは、従業員にリモートアクセスを提供するだけでなく、ITチームの効率を維持し向上させるためのリモートサポート専用の主要機能も提供します。Splashtop Enterpriseは、SOC2やISO/IEC 27001などの主要な規制に準拠しており、使いやすいインターフェースを維持し、ITチームにとって不必要に複雑な技術スタックを防ぎます。
Splashtop Enterpriseがチームにどのように役立つか興味がありますか？営業担当者とチャットして、Splashtop Enterpriseがどのようにリモートアクセスを提供しながらデータ保護を確保できるかを確認してください。