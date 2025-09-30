過去2年間、多くの人が必要に迫られて在宅勤務をしていましたが、それがより生産的で楽しいと感じた人も多かったです。その結果、約60パーセントの労働者が、リモートで働くオプションがある仕事に適用する可能性が高いと述べています。
あなたの会社が従業員にリモートワークを継続させることを検討している場合、従業員が会社のコンピューティングリソースとデータにセキュアリモートアクセスする方法を知っておく必要があります。リモートワークへの切り替えは、これまで直面したことのない特別なセキュリティの課題をもたらします。
リモートワークを急いで許可した場合、いくつかのベストプラクティスを見落としているかもしれません。
会社のデータとシステムを可能な限り安全に保つために確認すべきことを見てみましょう。
今日の職場におけるリモートアクセスの重要性
リモートアクセスは現代の作業環境において不可欠となり、いくつかの重要な利点を提供します:
柔軟性と生産性: リモートアクセスにより、従業員はどこからでも働くことができ、柔軟性が向上し、しばしば生産性と仕事の満足度が高まります。
事業継続性: 従業員が会社のシステムにリモート��でアクセスできるようにすることで、緊急事態や自然災害などの中断時にも業務がスムーズに続行されることを保証します。
グローバルな人材プール: 企業は地理的な制限なしにより広い人材プールから採用でき、多様なスキルと視点をチームにもたらすことができます。
コラボレーションの強化: リモートアクセスソリューションに統合されたコラボレーションツールは、物理的な場所に関係なく効果的なコミュニケーションとチームワークを促進します。
コスト効率: リモートアクセスは、オフィススペース、ユーティリティ、通勤に関連するコストを削減し、企業にとってコスト効果の高いソリューションとなります。
リモートアクセスを採用することで、組織は競争力を維持し、柔軟な作業環境で効率的な運用を維持できます。
VPNを超えて: セキュアリモートアクセスソリューションへのアップグレード
多くの企業はまだリモートアクセスにVPNのような古い技術を使用する傾向があります。しかし、VPNはリモートアクセスプラットフォームほど安全ではありません。VPNはリモートデバイスを会社のネットワークに接続し、サイバー脅威にさらす可能性があります。
VPNの設定、スケーリング、維持は難しいです。多くのVPNはセキュリティアップデートやパッチを自動的にインストールしないため、組織が脆弱になります。
より良い選択肢は、ゼロトラストネットワークアクセスを可能にするプラットフォームです。Splashtopのようなリモートアクセスプラ��ットフォームは、管理されたデバイスへのセキュアなリモートデスクトップアクセスを可能にします。リモートアクセスは、VPNに関連する脆弱性なしにユーザーに作業用マシンへのアクセスを提供します。
リモートワークフォースを保護するための4つの重要なステップ
1. リモートアクセスソリューションに必要なセキュリティ機能が備わっていることを確認する
システムとリモートデバイス間の安全な接続は、2つの目的を果たします。まず、誰がどの会社のデバイスにアクセスするかを制御できます。第二に、やり取りされるデータが外部の人に拾われないようにします。
しかし、それを実現するためには、設定するリモートアクセスソリューションが、しっかりとしたセキュリティ機能を提供する必要があります。これらは、従業員に障壁を作ることなくデータを保護するためのコントロールを提供するべきです。
ユーザーアカウントが侵害されるのを防ぎ、許可されていないユーザーがコンピュータにアクセスするのを防ぐ機能を探すことから始めましょう。これには、デバイスまたはユーザーが本人であることを確認するための2段階認証 (2段階認証)、デバイス認証、および多層パスワードセキュリティが含まれます。
他のセキュリティ機能には以下が含まれます:
リモート接続のための業界標準のTLS 1.2とAES 256ビット暗号化
リモート接続通知
画面の自動ロックとセッションのアイドルタイムアウト
コピー/ペースト制御
ファイル転送コントロール
リモート印刷コントロール
ストリーマー設定のロック
プロキシサーバー認証
デジタル署名されたアプリケーション
セッション、ファイル転送、履歴ログ
セキュアリモートアクセスソリューションでは、承認を与えたユーザーとデバイスのみが管理されたマシンにアクセスできるため、ゼロトラストのセキュアなネットワーク環境の重要な要素となります。
2. 適切なアクセス許可を設定する
リモートアクセスソリューションは、ユーザーのアクセス許可を適切に設定できるようにして、最大限のセキュリティを確保する必要があります。従業員が仕事に必要なコンピュータにのみアクセスできるようにしたいです。
多くの場合、リモートワーカーは必要以上のアクセス権を持ってしまい、ハッカーにとって攻撃の機会が増えます。アクセス権を狭く設定することで、ハッカーが取れる道を減らします。
Splashtopのようなセキュアリモートアクセスソリューションを使用すると、アクセス許可は個人レベルとグループレベルの両方で設定できます。これにより、IT管理者が大規模に許可を管理するのがはるかに簡単になります。
3. 監視、維持、更新
最も保護されたシステムでも、注意を怠ると時間とともに脆弱になります。リモートアクセスソリューションは、アクセスを簡単に監視し、リモート接続が確立されたときにアラートを出すことができるべきです。また、コンピュータの状態やソフトウェアのインストールについても最新情報を提供するべ��きです。
ソフトウェア通知は、ユーザーがプログラムの最新バージョンを使用していることを確認するのに役立ちます。古いソフトウェアは、ハッカーの主要なターゲットですからね。また、インベントリを追跡し、セッション、ファイル転送、変更に関するわかりやすいログを提供するシステムも必要です。
最後に、リモートデスクトップソリューション自体がすべてのセキュリティアップデートとパッチを無料で簡単にダウンロードできるようにする必要があります。これにより、あなたと従業員が常に最新で安全なバージョンのリモートアクセスアプリケーションを使用していることが保証されます。
4. 期待を設定し、教育する
最大のセキュリティリソースであり、危険でもあるのはあなたの従業員です。会社のポリシーを通じて適切な期待を設定し、サイバーリスクにおける彼らの役割について教育することは、安全なデータ環境を作成するために大いに役立ちます。
リモートワークポリシーには、どのデータをダウンロードできるか、どのデータをオフィスに残す必要があるかについての情報とルールを含めるべきです。従業員は健康記録や企業秘密のような機密情報をどのように扱うべきかを知っているべきです。彼らはまた、コンプライアンス基準を満たすために必要な手順を知る必要があります。
規則には、個人デバイスが会社の業務にどのように、いつ使用できるかを含めるべきです。また、従業員が疑わしい活動や攻撃の疑いを報告するための手順を含めます。
リモートワーカーの教育には、オフィスで行っているのと同じ手�順を自宅でも守ることを思い出させることが含まれるべきです。これには、ファイルの保存場所やコンピュータのセキュリティ方法を知ることが含まれます。
フィッシング攻撃はリモートワークに特有のものではありませんが、オフィスにいないときに人々が不注意になりやすいです。すべてのセキュリティ侵害の約半分はフィッシングやマルウェアを通じて発生します。
従業員は、何を探し、どのように反応するかを知っているとき、これらの両方に対する最初の防衛線です。
Splashtopを無料で試す
多くの企業は、従業員が在宅勤務を続けることを計画しています。セキュアなポリシーと計画を整えることで、サイバーセキュリティリスクの増加に対処することができます。まず、機器を安全にし、次に従業員が仕事をするために必要なソフトウェアとファイルに安全にアクセスできる方法を提供します。
Splashtopでセキュアリモートアクセスを有効にするのがどれほど簡単か、今日から無料トライアルを始めてみてください。