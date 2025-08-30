サイバー脅威は常に成長し適応しているため、私たちのサイバーセキュリティ対策も進化する必要があります。ユーザーアカウントを保護する最も一般的で効果的な方法の1つは、多要素認証（MFA）セキュリティを使用することで、ログイン時にもう一つの保護レベルを追加します。
では、2025年のサイバーセキュリティにおいてMFAセキュリティがなぜそれほど重要なのか？それがどのようにセキュリティを強化し、サイバー脅威から保護し、デバイスやアカウントにアクセスする際の保護を強化するかを探ってみましょう。
MFAセキュリティとは何ですか？
MFAセキュリティは、複数の要素を使用してユーザーを認証するITセキュリティ技術です。通常、これはパスワードと組み合わせて使用され、認証アプリ、セキュリティトークン、または生体認証による確認などの二次的な資格情報を必要とします。
MFAセキュリティをパスワードを補完する第二の認証レベルと考えてください。パスワードが紛失したり盗まれたりする可能性がある一方で、MFAはハッカーやその他の悪意のある行為者に対する追加の障壁を設けることで、より強力な防御を構築します。
なぜMFAセキュリティがサイバー攻撃に対する究極の防御になりつつあるのか
MFAはサイバー攻撃のリスクを減らすために設計されています。これは、パスワードを超えて、盗難や複製が非常に困難な追加の認証層を要求します。
パスワードは、強力なパスワードセキュリティや、文字、数字、記号の組み合わせを使用したユニークなパスワードの使用などのベストプラクティスを含む、あらゆるセキュリティ戦略の重要な部分である一方で、パスワードだけでは不十分です。MFAセキュリティは、パスワードが漏洩してもアカウントへの侵入を難しくします。
例えば、ユーザーのパスワードが盗まれ、泥棒がアカウントにログインしようとする場合。MFAがないと、泥棒はアクセスを許可され、ネットワーク全体が危険にさらされます。MFAを使用すると、アカウントのオーナーはログインしていることを確認するよう求める電話通知を受け取ります。その後、ログイン試行をブロックするだけでなく、すぐにパスワードを変更して盗まれたものが役に立たなくなるようにすることができます。
そのため、多要素認証はフィッシング、資格情報の盗難、不正アクセスを防ぐための強力なツールです。盗まれた資格情報やフィッシングがサイバー犯罪者が組織にアクセスする最も一般的な方法の一つであることを考えると、その追加のセキュリティレベルはアカウントを保護するのに大いに役立ちます。
リモートワークフォースを保護するためのMFAの重要な役割
それを念頭に置いて、MFAセキュリティを導入する利点は何か？
まず第一に、強力なサイバーセキュリティはそれ自体が利点です。リモートワークと持ち込みデバイス（BYOD）の増加は、従業員と生産性にとって素晴らしいものでしたが、サイバー犯罪者にとっても多くの機会を提供しました。アカウントが複数の保護層で安全に保たれることがこれまで以上に重要です。
多要素認証の実装は、不正アクセス、フィッシング、資格情報の盗難を含む脅威を軽減するのに役立ちます。パスワードは盗まれる可能性がありますが、生体認証データ、セカンダリデバイス、セキュリティトークンは、所有者にとって簡単にアクセスできる一方で、盗むのははるかに困難です。
その結果、多要素認証は組織のサイバーセキュリティを大幅に向上させることができます。これは、現代のセキュリティ基準を満たし、セキュリティの緩さによる罰金を避けるために重要な業界規制へのコンプライアンスを確保するのに役立ちます。
適切なMFAセキュリティがないと、組織はアカウントを脆弱にし、深刻な結果を招く可能性があります。ハッカーや他の悪意のある人物がアカウントに侵入すると、重大なデータ漏洩や損害を引き起こす可能性があり、信頼と評判の喪失も伴います。
MFAセキュリティの成長: 市場の洞察と採用のトレンド
MFAセキュリティの価値を確立した今、成長するトレンドと多要素認証の未来を見てみましょう。
まず、MFAセキュリティを使用している企業を見てみましょう。JumpCloudの調査によると、技術業界の企業の87%が多要素認証を導入しています。また、10,000人以上の従業員を持つ企業の87%がMFAを使用しており、大企業でより一般的です。企業が小さくなるにつれてこの割合は大幅に低下し、中規模企業の34%と小規模企業の27%のみが多要素認証を使用しています。
MFAセキュリティは多くの形を取ることができるけど、最も一般的なバージョンはソフトウェアソリューションを通じてだよ。例えば、Google 認証アプリやMicrosoft 認証アプリを使ったことがあるなら、MFAセキュリティアプリケーションを使ったことがあるということです。ハードウェアベースのMFAを使用している従業員はわずか4％で、バイオメトリクスを使用しているのはわずか1％だよ。残りの95％はソフトウェアとアプリを使用しているんだ。
最も衝撃的な統計は、MFAセキュリティの価値と効果を示しています。アカウントが侵害された場合、影響を受けたアカウントの99%以上がMFAを有効にしていません！数字は嘘をつきません：多要素認証はアカウントのセキュリティを大幅に向上させることができます。
2025年にITリーダーがMFAセキュリティを優先すべき7つの理由
あなたがITリーダーであるなら、なぜ多要素認証を優先すべきですか？強力なサイバーセキュリティの価値とサイバー攻撃を防ぐMFAの効果を考えると、多要素認証はもはやオプションではなく、必須です。
1. パスワードだけではセキュリティを強化するには不十分
パスワードはかつてアカウントセキュリティの唯一の防御線でしたが、ビジネスアカウン��トを適切に保護するには不十分です。ハッカーはフィッシング詐欺、スパイウェア、ブルートフォース攻撃など、パスワードを盗むためのいくつかの方法を持っています。組織は、誰かのパスワードが漏洩した場合に備えて、ユーザーの身元を確認するための追加のセキュリティ層が必要です。
2. MFAでフィッシング攻撃をブロック
フィッシング攻撃は、パスワードを盗む最も一般的な方法の1つです。フィッシングを防ぐ方法を知ることは重要ですが、マルチファクター認証も、従業員がフィッシングアカウントにパスワードや資格情報を失った場合の第二の防御線として機能します。フィッシングはログイン情報を盗むことができますが、電話や生体認証を盗むことはできません。
3. MFAでリモートワークとクラウドアプリケーションを保護する
従業員や企業がリモートおよびハイブリッドワークの利点を受け入れている中、クラウド技術のアクセスのしやすさによってそれがさらに容易になっていますが、ユーザーがどこからでも安全に仕事や技術にアクセスできることを確保する必要があります。MFAセキュリティは、ユーザーがリモートでログインする際に自分の身元を確認する方法を提供することでこれを支援します。
4. コンプライアンスの確保: MFAが業界規制を満たす方法
多くの業界では、GDPR、PCI DSS、HIPAAコンプライアンスなどの厳しいセキュリティ要件があります。複数のセキュリティ層でアカウントを保護することは�、多くの業界および政府の規制において重要な部分であり、MFAセキュリティはITコンプライアンスに不可欠です。
5. 強力な認証でアイデンティティ盗難リスクを軽減
多要素認証は、複数の形式の確認を要求することでユーザーのアイデンティティを保護します。ハッカーや他のサイバー攻撃者がユーザーの個人情報を盗もうとする際、外部アプリからのコードや生体認証などの追加情報を要求することで、彼らを阻止し、ユーザーのアイデンティティを守ります。
6. MFAセキュリティで金融取引を保護
顧客の取引や銀行情報であれ、財務情報を保護することは重要です。多要素認証は、サイバー犯罪者がアカウントで偽の購入を行ったり、財務情報を盗んだりできないように、金融取引を処理する前に追加の確認をユーザーに要求します。
7. 信頼と顧客の信頼を高める
顧客は自分のアカウントと情報が安全であることを知りたいと思っています。多要素認証のようなツールを使用することは、セキュリティへのコミットメントを示し、顧客にアカウントが保護されていることを保証し、信頼と自信を高めます。
組織におけるMFAセキュリティの実装に関するベストプラクティス
MFAセキュリティを実装したい場合、いくつかのベストプラクティスに従うことができます。これらは、アクセスのしやすさを損なうことなくアカウントを完全に保護するのに役立ちます：
監視と報告: システムの監視は、セキュリティのためにできる最も重要�なことの1つです。これにより、異常な行動や潜在的な脅威を検出し、迅速に対処できます。定期的な報告も、規制要件を満たしていることを確認し、ユーザーの活動をよりよく追跡するのに役立ちます。
定期的に更新する：技術は常に進化しており、セキュリティポリシーもそれに伴って発展する必要があります。セキュリティソリューションだけでなく、ポリシーも更新して、セキュリティ要件を満たしていることを確認してください。
コンテキストコントロールを使用: コンテキストに応じたアクセス制御を追加することで、MFAソリューションにさらにセキュリティを提供します。ユーザーの位置、時間、デバイスなどの疑わしい要素を特定して、不正アクセスの試みを監視できます。
あなたのビジネスに最適な認証方法を見つける: 認証方法にはさまざまな種類があり、ソフトウェアやアプリが最も一般的ですが、それだけではありません。一部の組織は、セキュリティトークンや生体認証など、別の方法を使う方が簡単かもしれませんので、ビジネスに最適な方法を選ぶことが重要です。
既存のセキュリティとMFAを統合: MFAセキュリティは、単独で使用するのではなく、既存のセキュリティツールと組み合わせて使用することで最も効果的に機能します。現在のセキュリティプロトコルと組み合わせて、最も効果的で効率的なセキュリティを確保してください。
Splashtopが強力なMFA保護でリモートアクセスセキュリティを向上させる方法
多要素認証は、SplashtopのセキュアなリモートアクセスおよびITサポートソフトウェアの重要な部分です。Users can enable MFA on an 認証アプリ app (such as Google 認証アプリ, Okta 確認, or Microsoft 認証アプリ), requiring an additional セキュリティコード every time they ログイン.これにより、ユーザーはパスワードを失った場合でもアカウントを保護することができます。
もちろん、それがSplashtopの唯一のセキュリティ機能ではありません。Splashtopには、複数の高度なセキュリティ機能が含まれており、マルチレベルのパスワードセキュリティ、リモート接続通知、ログ記録などがあります。
Splashtopは、従業員やITエージェントがどのデバイスからでも、どこからでも仕事用コンピュータにアクセスできるようにします。
これはリモートおよびハイブリッドワークに最適なツールであり、従業員が常に仕事にアクセスでき、ITチームがどこからでもデバイスをトラブルシューティングおよび管理できることを保証します。当然のことながら、Splashtopはデバイスにリモートアクセスする際のセキュリティの重要性も認識しており、そのソリューションはセキュリティを最優先にして構築されています。
Splashtopは、ISO/IEC 27001、GDPR、SOC 2、HIPAA、FERPAなど、幅広い業界および政府の規制に完全に準拠しています。アカウントは、必須のデバイス認証、エンドツーエンドの暗号化、および2段階認証を含む複数のレベルのセキュリティで保護されており、リモートデバイスを常に安全�に保ちます。
どのデバイスからでも、どこからでも、セキュリティと自信を持って働きたいですか？Splashtopの無料トライアルで今日から始められます：