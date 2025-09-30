教育機関、気象学者、ニュース放送局、ゲーム開発者、建築家、小売業者、政府機関など、多くの人々が迅速に在宅勤務に適応しました。これほど大規模に行われたことはなく、気象学者がリモートで天気予報を実行したり、スタジオが自宅でビデオを制作したり、建築家がiPadから3Dモデルを作成したりしたことはありませんでした。
Splashtopのようなリモートデスクトップソリューションは、専門的なワークステーションにリモートでアクセスし、ライセンスされた「重い」ソフトウェアをまるで目の前に座っているかのように利用できるようにします。高いパフォーマンス、高いセキュリティ、低遅延、そして市場で最も低い価格で、Splashtopは多くの人にとって在宅勤務のための好ましいソリューションです。
企業が在宅勤務をする中で、新たなリモートニーズが浮上しています。それは新入社員のオンボーディングです。
リモートトレーニングとオンボーディング - WFH時代の新たな課題
最近まで、新しい仕事を始めるときは、チームに会い、会議室でのハンズオントレーニングに参加し、チームメンバーの影を追い、彼らからオンザジョブトレーニングを受けていました。新しい採用者が別の都市にいても、必要に応じて専門家に会い、学ぶために飛行機で移動していました。これらのことは今では遠く感じられ�ます。役割によっては、特に使用するアプリケーションがすべてクラウドベースである場合、コラボレーションとコミュニケーションを通じてトレーニングすることが可能です。しかし、上記のような無人のワークステーションにあるアプリケーションを使用するためのトレーニングが必要な専門家はどうでしょうか？そのような状況で、どのようにして効果的に従業員をオンボードし、トレーニングするのでしょうか？
そして、基本的にフルタイムでトレーニングを受けている学生はどうでしょうか？教師たちは、どのようにしてリソース集約型のアプリケーションで生徒に教え続けるのでしょうか？
コンピュータへの同時リモートアクセスが最も効果的なソリューションです
リモートでオンボーディングやトレーニングを行うための解決策は非常にシンプルです。物理的にコンピュータに座ることができない場合は、まるで目の前に座っているかのようにリモートでアクセスするだけです。そして、必要なのは3つの簡単なステップだけです。
ワークステーションにSplashtopストリーマーをインストール
Splashtop Businessアプリをノートパソコンやモバイルデバイスにダウンロードしてください
アプリを起動して、ワークステーション上のアプリケーションやデータにアクセスする必要があるときにすぐにリモートイン
そして、最高の部分は？
2人のユーザーが同じコンピュータにリモートアクセスし、お互いのマウスカーソルを見ることができます。
これにより、トレーナーとトレーニーが同��じアプリケーションに同時にアクセスでき、結果として知識がシームレスに転送されます。新しい従業員は、プロジェクトに取り組んでいるチームメンバーを影で見て、教師は学生のプロジェクトを訓練し、助けることができます。
また、iPad、Surface Pro、または注釈を付けることができる任意のモバイルデバイスを使用してコンピュータにリモートアクセスする場合、トレーニング/教育をよりインタラクティブで効果的にすることができます。Splashtopは幅広いデバイスサポートを提供します – どのコンピュータやモバイルデバイスからでも、PC、Mac、Linuxコンピュータにリモートインできます。
Splashtop’s high パフォーマンス and low latency enable you to access remote applications in real-time. Splashtopの高性能と低遅延により、リモートアプリケーションにリアルタイムでアクセスできます。
気象学者が新しいチームメンバーをリモートで訓練した方法
Daniel Johnson、WMDTのチーフ気象学者で、Marquee Broadcastingが所有するABC系列局は、Splashtopを使用して新しく雇用された気象学者をリモートで訓練しました。DanielはSplashtopを使用して、彼らの気象グラフィックスコンピュータにリモートでアクセスし、新しい従業員が最初に彼を影で見て、その後リモートで練習する間にグラフィックスを作成しました。トレーニングには、リモートで天気ビデオをカットし、リモートグラフィックスコンピュータを使用して自宅から天気予報を発表するようなタスクも含まれていました。全体��として、訓練は2週間で完了し、新しい雇用者は放送に出ました。ここで全ストーリーを読む。
