数年前、ITサービス管理会社のEasyVistaがGoverlanを買収しました。この買収が行われた際、EasyVistaは元のオンプレミスGoverlan製品の永久ライセンスを中止しました。その製品は現在、EV Reachとして知られています。
EV Reachは現在、サブスクリプションベースのライセンスモデルを採用しています。つまり、チームがプランに別のユーザーを追加したい場合、追加の月額料金を支払う必要があります。
ベストなEV Reach On-Prem（旧Goverlan）の代替案
EasyVistaのEV Reach製品の代替をお探しなら、Splashtop On-Premを検討してください。
Splashtop On-Premは、強力な機能と能力を提供します。
オンプレミス機能
Splashtop On-Premは、DMZや企業のファイアウォールの背後にインストールすることができます。これは、個人がルーティング可能なネットワークを介してローカルでピアツーピア操作を通じてリモートセッションを作成したり、ネットワークを超えたアクセスのためにSplashtop On-Prem Gatewayを介してブリッジしたりすることを可能にします。
>> 関連記事: Splashtop On-Prem vs. Splashtop Enterprise
柔軟なライセンスモデル
Splashtopは、同時ユーザーライセンスと名前付きユーザーライセンスのオプションを提供しています。これにより、お客様は自分のニーズに最も適したライセンスとモデルを購入することができます。このオプションを提供することで、ユーザーは追加のライセンスに過剰に支払うことなく、必要なものだけを支払うことができます。
迅速な技術サポート
私たちの米国拠点のチームは、お客様が必要なときにいつでもサポートする準備ができています。電話、メール、サポートサイトのチャットなど、複数のチャネルを通じてチームのアクセスを確保しています。
私たちのサポートチームは、世界中に代表者を配置しており、必要なときにサポートを提供します。Splashtop On-Premで問題が発生することは想定していませんが、必要な場合はサポートします。
幅広いデバイスサポート
Splashtopは、Windows、Mac、Linux、iOS、Androidデバイスなど、さまざまなデバイスをサポートする能力を持っています。これには、スマートフォン、タブレット、頑丈なAndroidデバイスが含まれます。
チームがさまざまなデバイスを持っていることが多いことを理解しているので、Splashtopはその多様性を考慮して構築されています。チームがどのようなデバイスやオペレーティングシステムを使用していても、Splashtopはそれをサポートできます。
リソース集約型ツールのための高パフォーマンス
Splashtop On-Premの高度なパフォーマンスアーキテクチャは、最大60 fpsのフレームレートで高速なリモートアクセスとインタラクティブなHDビデオとオーディオセッションを提供します。4:4:4 カラーモード、高忠実度オーディオ、USB デバイスのリダイレクト、リモートスタイラスなどの機能は、アーティストやメディア業界の人々に没入型のリモートアクセス体験を提供します。
有人リモートサポート
エンドユーザーは、技術者と9桁のコードを確認するだけで、Windows、Mac、iOS、Androidデバイスのオンデマンドサポートを迅速に受けることができます。これにより、サポートに電話する際のダウンタイムを減らし、すぐに仕事に戻ることができます。
高可用性クラスタリング
技術者は、負荷分散と高可用性サーバークラスターを使用して、ダウンタイムを排除し、パフォーマンスを最適化できます。
セキュリティとスケーラビリティ
Splashtop On-Premは、チームに対して詳細なポリシーコントロールを提供し、権限とアクセスルールを管理します。さらに、チームはISO 27001、SOC-2コンプライアンス、GDPR、HIPAA、FERPAなどの主要なセキュリティ基準に準拠しています。
Splashtop Connector
チームは、Splashtop Connectorを使用して、VPNやリモートアクセスエージェントをインストールすることなく、WindowsコンピュータとサーバーへのRDPおよびVNC接続を安全にブリッジできます。これにより、IT管理者がプロファイルを事前に設定し、ユーザーがSplashtop Business Appから直接RDPおよびVNCリソースにアクセスできるようになります。
Active Directory & SSO 統合
Splashtop On-Premは、多くの既存のActive DirectoryまたはLDAPサービスとシームレスに統合されます。チームは、SSOまたはSAMLを通じて安全で効率的な認証を楽しむこともできます。
Splashtopは、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite、TrustLoginなどの主要なSSOパートナーをサポートしています。
Splashtop On-Premへの切り替え
産業が変化し、合併がアクセスの風景を変える中で、サポートシステムが一貫して効率的であることを確認することが重要です。Splashtop On-Premは、高性能で非常に安全なセルフホスト型リモートアクセスソリューション、柔軟なライセンスモデル、優れたカスタマーサポートをユーザーに提供します。
EV Reachが厳格なIT管理コントロールを課すのに優れている一方で、Splashtopは進化するデジタルワークプレースに合わせたユーザーフレンドリーなサポート機能でリードしています。ソリューションを並べて比較すると、Splashtop On-Premはプラットフォームサポート、使いやすさ、スケーラビリティ、ライセンスの柔軟性、パフォーマンス、拡張性などの重要なカテゴリでより多くのチェックを入れています。
Splashtop On-Premがチームにどのように役立つか興味がありますか？今すぐ始めて、プロセスを効率化する方法について私たちの担当者と話してみてください。