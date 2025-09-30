リモートアクセスプロバイダーのキャンセルポリシーが悪夢を引き起こしていますか？あなたは一人じゃない。私たちのお客様は、これまでにたくさんのキャンセルの恐怖体験を共有してくれました。
現代において、良いキャンセルポリシーは貴重です。あまりにも多くの企業がキャンセルポリシーを細かい文字で隠し、顧客がサブスクリプションを終了するために苦労させます。Splashtopでは、顧客満足が私たちの原動力です。だから、あなたが去るのを見るのは残念ですが、あなたを引き留めるためにトリックを使うことはありません。
他のリモートアクセスサブスクリプションをキャンセルする際にお客様が直面した障害：
更新日の3ヶ月前にキャンセルの意向を文書で通知する
キャンセルの確認を受け取るまで数週間待つ
更新予定の2週間前に更新料が請求され、キャンセルして返金を受けるのが難しい
機能しない、またはナビゲートが複雑すぎるサポートチケットリンク
機能しないか、待ち時間が許容できない請求電話番号
問題を解決しないFAQ記事に誘導されること
これらの非専門的な慣行は、顧客をできるだけ長く契約に縛り付けることを目的としています。
開始から終了までのシームレスな顧客体験
Splashtopでは、私たちは違ったアプローチを取っています。あなたの旅のすべての段階がシームレスであることを望んでいます。購入前に決める時間が必要な場合、私たちの製品を無料で試すことができます。また、世界クラスのカスタマーサービスを提供し、製品の問題を解決したり報告したりするのをサポートします。
私たちの製品を気に入っていただけることを願っていますが、サブスクリプションをキャンセルする理由がたくさんあることも理解しています。だからこそ、キャンセルを簡単にしています。
Splashtopのサブスクリプションを3つの簡単なステップでキャンセル:
My Splashtop web portalにログインしてください。
プルダウンメニューからAccount Info を選択するし、Account Information 画面で、e Subscriptionsタブを開きます。
自動更新をオフにするボタンを選択する。
何らかの理由でこれをオンラインで行うことができない場合、サポートチームは電話一本で対応します。それだけ簡単です。詳細については、私たちの販売条件をお読みください。
私たちは、最初のエンゲージメントから相互関係の存続まで、お客様のカスタマージャーニー全体を、プロフェッショナルでやりがいのある安全な体験にすることをお約束します。
それが、業界で最高のユーザー満足度スコアの1つを持っている理由です。
