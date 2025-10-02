サイバー脅威が進化し激化する中、世界中の政府や規制機関は、特に重要で高リスクな産業におけるデジタルレジリエンスを確保するために、より厳しい基準を導入しています。
ヨーロッパのデジタル運用レジリエンス法（DORA）からオーストラリアの信頼情報共有ネットワーク（TISN）まで、組織に対してセキュア・バイ・デザイン技術の採用、ITエコシステム全体の可視性向上、運用中断に対する防御強化の圧力が高まっています。
金融機関、政府機関、または規制対象のエンティティをサポートするサービスプロバイダーであれ、これらのフレームワークに沿った運用はもはや選択肢ではなく、基盤的な要件です。そこで信頼できる技術パートナーが重要な役割を果たします。
この記事では、主要なサイバーセキュリティ規制（DORA、TISN、ENS、NIS2、サイバーレジリエンス法）を分解し、Splashtopが組織の運用レジリエンス、セキュリティ、コンプライアンス目標を達成するのをどのようにサポートするかを探ります。
サイバーセキュリティ規制の高まり
近年、さまざまな地域でいくつかの主要なサイバーセキュリティ規制が導入されました。各フレームワークには独自の範囲と施行モデルがありますが、すべてがサイバーインシデント、データ漏洩、運用停止からのリスクを軽減し、デジタルレジリエンスを向��上させるためのグローバルな推進を反映しています。
DORA（デジタル運用レジリエンス法）
欧州連合によって導入されたDORAは、金融機関のデジタル運用の回復力を確保することに焦点を当てています。それは、ICTリスクの管理、インシデントの報告、システムのテスト、サードパーティプロバイダーの監視に関する厳格なガイドラインを確立しています。
TISN（Trusted Information Sharing Network）
TISNは、重要なインフラのセキュリティを強化することを目的としたオーストラリア政府のイニシアチブです。それは、公共および民間部門の組織が脅威インテリジェンスを共有し、サイバーセキュリティの準備を改善するために協力することを奨励します。
ENS（Esquema Nacional de Seguridad）
スペインの国家安全保障フレームワークは、公共部門の組織にサイバーセキュリティのガイドラインを提供します。ENSは、アクセス制御、リスク評価、トレーサビリティ、セキュアな構成に関する要件を概説しています。
NIS2（ネットワークおよび情報システムのセキュリティに関する指令）
NIS2は、その前身であるNIS1の範囲を拡大した最新のヨーロッパ指令です。これはより多くのセクターや団体に適用され、より強力なセキュリティプラク�ティス、より良いインシデント報告、サプライチェーンリスクのより厳しい監視を要求します。
Cyber Resilience Act (CRA)
CRAは、ハードウェアとソフトウェア製品がそのライフサイクル全体を通じて安全であることを保証することに焦点を当てたEUの提案規制です。それは、安全な開発プラクティス、脆弱性管理、コンプライアンスラベリングを強調しています。
規制全体のコアテーマ
地理的および施行の違いにもかかわらず、DORA、TISN、ENS、NIS2、およびサイバー・レジリエンス法は、いくつかの基本原則を共有しています。これらの共通要件は、プロアクティブなリスク管理、安全なデジタルインフラストラクチャ、およびレジリエントなIT運用へのより広範なシフトを反映しています。
1. セキュアリモートアクセス
組織は、従業員、ベンダー、サポートチームのいずれであっても、リモート接続のすべての形式が暗号化され、認証され、許可されたユーザーのみに制限されていることを確認する必要があります。
2. インシデント検出と対応
規制は、組織がサイバーセキュリティの脅威を迅速に検出し、効果的に対応することを要求しています。これには、アクセスの記録、ユーザー行動の監視、明確な対応手順の整備が含まれます。
3. 監査ログと追跡可能性
アクセスと活動の監査可能な記録を維持することは不可欠です。ログは保持され、改ざん防止され、内部レビューや外部監査のためにアクセス可能であるべきです。
4. サードパーティリスク管理
エンティティは、自分自身のセキュリティだけでなく、ベンダーやサービスプロバイダーのセキュリティにも責任があります。これには、ベンダーリスクの評価とサイバーセキュリティに関する契約上の義務の確保が含まれます。
5. パッチと脆弱性管理
古いまたは未パッチのシステムは大きなリスク要因です。規制は、すべてのシステムとソフトウェアのパッチ適用、脆弱性スキャン、ライフサイクル管理のタイムリーな必要性を強調しています。
6. 暗号化とデータ保護
機密データは、転送中および保存時に暗号化されなければなりません。組織はまた、GDPRやCCPAなどのプライバシー法に従い、不正なデータの露出を防ぐことが期待されています。
Splashtopが主要な規制要件にどのように適合するか
Splashtopは業界のベストプラクティスとグローバルなコンプライアンス基準に基づいて構築されています。ISO/IEC 27001およびSOC 2 Type 2の認証を受けており、SplashtopはDORA、NIS2、ENS、サイバー・レジリエンス法などの他のフレームワークと密接に連携しています。以下では、Splashtopが各規制の優先事項にどのように対応しているかを詳しく説明します。
DORA要件のサポート
デジタル運用レジリエンス法は、金融機関にデジタルインフラを強化し、ICTリスクを最小限に抑えることを求めています。Splashtopは、いくつかの重要な方法でこれをサポートしています：
セキュアリモートアクセス with 256-bit AES encryption, TLS, and multi-factor 認証
トレーサビリティとアカウンタビリティのための詳細なセッションログとデバイス確認
Splashtop AEMを通じたパッチ管理と自動脆弱性スキャン
職務分離と役割ベースのアクセス制御による露出の制限
DORAのリスク管理と報告の期待をカバーするISOおよびSOC 2コンプライアンス
TISNでの脅威の可視性を有効にする
TISNは、オーストラリアの重要インフラに対する協力と脅威インテリジェンスに焦点を当てています。Splashtopはこれらの目標をサポートします:
すべてのリモートセッションのリアルタイムのログ記録と監視を提供
ITチームがリモートデバイスを安全かつ効率的にサポートできるようにする
不必要な露出を最小限に抑える詳細なアクセス制御を提供
ハイブリッド環境全体での監査可能性と透明性のサポート
ENSコントロールの満たし
スペインのENSフレームワークは公共部門のITセキュリティの要件を示しています。SplashtopはENSに準拠しています：
強力な認証メカニズム、MFAおよびSSO統合を含む
詳細なアクティビティログとセッション録画による完全なトレーサビリティ
機密性と整合性の基準を満たすための暗号化通信
最小権限の原則をサポートするためのカスタマイズ可能なアクセス制御
NIS2の準備とSplashtop
NIS2はヨーロッパ全体でサイバーセキュリティの義務を拡大します。Splashtopは、規制されたエンティティが以下を遵守するのを支援します:
常に利用可能なリモートアクセスを通じてビジネスの継続性をサポー�ト
リモートデバイスのエンドポイントの可視性と制御を可能にする
ITサービスプロバイダーに対する安全なサードパーティアクセスを提供
そのゼロトラスト設計と認証フットプリントを通じて、サプライチェーンのセキュリティ要件に合わせます
サイバー回復力法（CRA）の原則に沿った調整
CRAは、安全な製品設計と市場後の責任を強調しています。Splashtopの安全なアーキテクチャと集中管理機能は、これらの優先事項をサポートします：
強制暗号化、ロールベースの権限、デバイス認証を備えたセキュアバイデザインアプローチ
Splashtop AEMを通じた脆弱性管理による積極的な修正
一貫した保護のための集中設定とポリシーの施行
新たに発見された脅威に対処するための頻繁な製品更新
これらの機能を組み合わせることで、Splashtopは規制された業界で運営する組織にとって信頼性が高く、セキュリティ意識の高いソリューションとして位置付けられます。
グローバルなセキュリティ基準に支えられています
Splashtopのグローバルコンプライアンス基準との整合性は、そのセキュリティ第一のアプローチの基盤です。規制要件は地域によって異なりますが、ISO/IEC 27001やSOC 2 Type 2のような認証は、データ保護、運用の整合性、継続的なリスク管理に�対するSplashtopのコミットメントを示す基礎的なベンチマークとして機能します。
ISO/IEC 27001認証取得
Splashtopは、情報セキュリティ管理システムの国際標準であるISO/IEC 27001認証を維持しています。これにより、Splashtopはリスク管理、情報資産の保護、顧客データの保護のために構造化され、定期的に監査されたプロセスに従っていることが保証されます。
SOC 2 Type 2 準拠
SOC 2 Type 2レポートは、Splashtopがセキュリティ、可用性、処理の完全性、機密性、プライバシーに関する厳しい基準を満たしていることを確認します。このサードパーティ監査は、Splashtopの内部管理が時間をかけて効果的に機能していることを確認します。
GDPRおよびCCPAのサポート
Splashtopは、General Data Protection Regulation (GDPR)やCalifornia Consumer Privacy Act (CCPA)を含む主要なプライバシー規制に準拠しています。これにより、ユーザーデータが透明性、説明責任、強力なプライバシー保護をもって取り扱われることが保証されます。
HIPAAおよびFERPAの準備
Splashtopは、データセキュリティが最重要視される医療および教育環境で利用されています。そのアーキテクチャは、医療機関向けのHIPAA準拠および学生データを扱う機関向けのFERPA準拠をサポートしています。
FIPS準拠の暗号化
公共部門や政府のユースケースでは、SplashtopはFIPS 140-2準拠の暗号化モジュールをサポートしています。これにより、暗号化基準が米国連邦のセキュリティガイドラインを満たすことが保証されます。
なぜSplashtopが規制された組織にとって信頼できるパートナーなのか
金融、政府、教育、重要インフラの組織は、単なるリモートアクセス以上のものを必要としています。彼らは、安全で、コンプライアンスに準拠し、コントロールのために構築されたソリューションを必要としています。Splashtopは、この理由で世界中の何千もの企業に信頼されています。Splashtopは、セキュリティ、可視性、柔軟性の強力な組み合わせを提供し、チームがコンプライアンス義務を果たしながら生産性を維持するのを助けます。
1. 柔軟な設定オプション
Splashtopはクラウドベースとオンプレミスの両方の展開を提供します。これは、厳格なデータ居住性や内部コンプライアンス要件を持つ組織にとって特に価値があります。
2. 中央管理と詳細なアクセス制御
IT管理者は、単一のダッシュボードからユーザー、デバイス、権限、ポリシーを管理できます。詳細なアクセス制御により、適切な人が適切なシステムにアクセスできるようになります。
3. セッションの記録と監視
すべてのリモートセッションは、リアルタイムでログ、記録、監視できます。これにより、完全な追跡可能性が可能になり、DORA、ENS、NIS2の下での監査ニーズをサポートします。
4. どのデバイスに対しても安全なリモートサポート
Windows、macOS、Linux、iOS、Android、ChromebooksをサポートするSplashtopは、セキュリティを妥協することなく多様な労働力をサポートすることを可能にします。
5. リアルタイムパッチとエンドポイント自動化
Splashtop AEMは、パッチ設定の自動化、脆弱性スキャン、インベントリ追跡を通じて、組織がセキュリティ体制を維持するのをサポートします。
6. エンタープライズグレードの暗号化と認証
Splashtopは、256ビットAES暗号化とTLSを使用してセッションを保護します。多要素認証とデバイス確認がさらなる保護を追加します。
Splashtopは、さまざまなコンプライアンス要件を満たし、運用効率を向上させ、リモートワーク環境全体でのセキュリティリスクを軽減するのに役立ちます。
今日からSplashtopを始めましょう
DORAの準備をしている場合でも、NIS2の要件をナビゲートしている場合でも、サイバー・レジリエンス法に対応して内部統制を強化している場合でも、適切なツールを用意することが重要です。Splashtopは、今日のグローバル規制のコア期待に沿った安全で高性能なアクセスとサポートツールをあなたのチームに提供します。
ISOおよびSOC 2認証と、エンタープライズグレードのセキュリティ機能およびエンドポイント自動化機能を組み合わせることで、Splashtopは、回復力、透明性、制御を示す必要がある組織にとって賢明な選択となります。
Splashtopのソリューションを探索し、パーソナライズされたデモをリクエストするか、無料トライアルを開始して、コンプライアンスの期待に応えながらシームレスな生産性を実現する方法をご覧くださ�い。