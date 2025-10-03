セキュリティ機能を調べたことがあるなら、「SOC 2コンプライアンス」という用語を何度も見たことがあるでしょう。しかし、セキュリティ基準に詳しくない人にとっては、この用語はほとんど意味を持ちません。
多くの人がこれを見て、「SOC 2コンプライアンスとは何か？それには何が含まれるのか？そして、企業がSOC 2認証を取得するために何をする必要があるのか？」と疑問に思うでしょう。
では、SOC 2コンプライアンス、SOC 2タイプ2、およびSplashtopがSOC 2認証を取得する方法について、これらの質問にすべて答えていきましょう。
SOC 2コンプライアンスとは何ですか？
SOC 2は、サービス組織が顧客データをどのように管理すべきかを規定するコンプライアンス基準です。基準は、いくつかの要素に基づいています。
セキュリティ
利用可能性
処理の完全性
機密性
プライバシー
SOCは「システムと組織の管理」を意味し、監査人がセキュリティプロトコルの有効性を評価する際のガイダンスを提供するために設計されています。組織が基準を満たすと、SOC 2認証を受けることができます。
SOC 2レポートとは何か？
SOC 2レポートは、企業がSOC 2基準にどれだけ準拠しているかを判断するための監査です。これは、組織�、規制当局、およびパートナーに対して、企業がどのようにデータを管理しているかについての情報を提供し、通常はそのシステム、信頼の原則にどのように準拠しているか、およびその効率性を詳述します。
SOC 2レポートの目的は、企業のデータセキュリティへの取り組みを示すことです。企業がSOC 2基準を満たしている場合、レポートには彼らが何をしているか、どのようにコンプライアンスを達成しているかが詳細に記載されます。
SOC 2 Type IとType IIの違い
SOCレポートには2種類あります: SOC 2 Type 1とSOC 2 Type 2。各レポートは、会社のセキュリティとコンプライアンスに関する異なる詳細を提供します。
SOC 2タイプ1レポートは、サービス組織のシステムとセキュリティ基準へのコンプライアンスを説明します。これは一度限りのレポートであり、通常は財務情報のセキュリティに焦点を当てています。
SOC 2タイプ2レポートは、タイプ1を超えて、これらのシステムの運用効率を含み、時間をかけてどのように使用され、効果がテストされたかを示します。SOC 2タイプ2レポートは毎年更新され、クラウドとデータセンターのセキュリティコントロールを含みます。
簡単に言えば、タイプ1は特定の時点でのシステムの設計を評価し、タイプ2は時間をかけてその効果を評価します。
SOC 2コンプライアンスが重要な理由
これらの定義を念頭に置いて、次の質問は：なぜSOC 2コンプライアンスが重要なのか？もちろん、セキュリティはすべての組織にとって重要ですが、特にSOC 2が必要な理由は何ですか？
SOC 2は、��強力なデータセキュリティを確保するために設計されています。SOC 2に準拠していることは、データ漏洩を減らすために必要なセキュリティ基準を満たしているだけでなく、顧客に対してデータが安全であることを示し、信頼を築くのに役立ちます。
例えば、SplashtopはSOC 2に準拠していますので、セキュアリモートアクセスに最適な選択肢です。ユーザーは、Splashtopを介してデバイスを接続し、毎回強力なセキュリティと機密性を確保できます。
SOC 2コンプライアンス監査
企業がSOC 2コンプライアンスの監査を受ける際、監査人は信頼サービス基準への準拠を評価します。
監査人は、サービス組織が使用するシステムのセキュリティ、システムの処理の完全性（どれだけ完全で正確か）、および全体的な可用性を確認する必要があります。さらに、監査人は処理された情報が機密性とプライバシーを保っていることを確認する必要があります。
SOC 2 Type 1監査では、監査人がサービス組織のコントロールをある時点で調査します。SOC 2 Type 2監査では、報告書は通常数ヶ月の期間をカバーします。
SOC 2監査が近づいている場合、準備の一環として内部監査を実施することが良い方法です。これにより、改善が必要な弱点や領域を特定し、関連するすべての基準を満たしていることを確認しながら対処できます。不足している部分があれば、監査に間に合うように修正できます。
誰がSOC監査を実施できるのか？
SOC 2監査を行うのは誰でもできるわけではありません。監査は、組織が外部から�雇う公認会計士または監査法人によって行われます。
外部監査人を使用することは、SOC 2コンプライアンスプロセスの重要な部分です。これにより、監査人が独立して偏りがなく、完全に認可され、SOC 2基準に基づいてビジネスを監査するための訓練を受けていることが保証されます。
SOC 2コンプライアンス要件
それでは、SOC 2コンプライアンスの要件とは具体的に何ですか？企業が満たすべき5つのSOC 2トラストサービス基準があります：
1. セキュリティ
まず、企業が使用するテクノロジーは安全でなければならず、ユーザーがサインインでき、悪意のある行為者が排除されることで、不正アクセス、情報の盗難、または損害から保護されます。これには通常、ファイアウォール、多要素認証、侵入検知などのセキュリティ機能が含まれ、ベンダー管理、リスク管理、データセキュリティも含まれます。
2. 可用性
次に、企業が使用する情報とシステムは利用可能であり、目標達成に役立つ必要があります。これには、サービスレベル契約とキャパシティプランニングの検討が含まれ、信頼性のある稼働時間を確保し、労働力のニーズを満たすことができるか、緊急時に可用性を回復するための災害復旧管理が含まれます。
3. 処理の完全性
システム処理はスムーズで安全な運用に不可欠であり、処理の完全性はもう一つの重要な基準です。データの入力、出力、品質、報告を含むシステム処理のすべての側面は、完全で正確かつタイムリーである必要があります。
4. 機密性
機密性はセキュリティの基盤の一つです。機密情報は、転送中、保存中、さらには廃棄中であっても保護されなければならず、監査はそれが適切に管理されていることを確認します。機密データには、顧客データ、知的財産、契約書、その他の情報が含まれる場合があります。
5. プライバシー
ユーザーは自分の個人情報が守られていることを知る必要があります。第五の基準はプライバシーに焦点を当てており、個人情報が必要に応じてのみ使用され、会社の目的に従っていることを保証します。これには、健康情報、個人を特定できる情報、社会保障番号などが含まれることがあります。
さらに、プライバシー基準は、データ侵害に対する会社の対応方法と、ユーザーにインシデントを通知して適切に対応できるようにするための管理を要求します。
SOC 2コンプライアンスチェックリスト
SOC 2コンプライアンスを確保する必要がある場合や監査が近づいている場合、準備するのに遅すぎることはありません。このチェックリストに従うことで、SOC 2コンプライアンスの準備ができます。
SOC 2トラストサービス基準：セキュリティ、可用性、処理の完全性、機密性、プライバシーを理解し、自己監査する
セキュリティを見直し、必要に応じて調整してください
アクセス制御に論理的および物理的な制限を設け、不正なユーザーを排除してください
ITシステムの変更を管理し、無許可の変更を防ぐための制御されたプロセスを実施
異常な活動を検出して管理するために、システムの運用を継続的に監視
リスクを特定し、それに対処するための戦略を作成するために内部リスク評価を実施する
ギャップを特定して修正
SplashtopのSOC 2準拠のリモートアクセスでビジネスを保護
チームがどこからでも作業できるようにするためのSOC 2 Type 2に準拠したリモートアクセスソフトウェアをお探しなら、Splashtopに必要なものがあります。
Splashtopは、従業員がどこからでも、好みのデバイスで仕事用コンピュータに安全にアクセスできるようにします。リモートおよびハイブリッドの従業員は、どこで働いていてもすべてのファイルとプロジェクトを見つけることができ、すべてのデータを安全に保つことができます。
SplashtopはSOC 2タイプ2に準拠しており、すべてが安全でアクセス可能で機密性が保たれます。Splashtopはデータを保存、共有、または処理しないため、すべてがリモートコンピュータ上で安全に保たれ、アカウントとデバイスは高度なセキュリティ機能で保護されます。
Splashtopを自分で体験する準備はできましたか？今日から無料トライアルを始めましょう：