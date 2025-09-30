FERPAは、アメリカ合衆国の連邦法で、学生の教育記録のプライバシーを保護します。1974年に制定されたFERPAは、親に子供の教育情報に関する特定の権利を与え、これらの権利は子供が18歳に達するか高校を超える学校に通うと学生に転送されます。この法律は、個人情報や機密性の高い学生データが不正アクセスや開示から保護されることを確保する上で重要な役割を果たします。
教育がデジタルプラットフォームやリモート学習をますます採用する中で、FERPAの遵守はさらに重要になっています。教育機関は、教育記録からディレクトリ情報まで、学生のプライバシーを保護するための厳格なガイドラインに従わなければなりません。
このブログは、FERPAの重要性と、学校や組織が現代の技術を活用しながらコンプライアンスを維持する方法についての詳細な概要を提供します。
FERPA: 意味と定義
家庭教育権利およびプライバシー法 (FERPA) は、学生の教育記録のプライバシーを保護するために設計された米国の連邦法です。「バックリー修正」とも呼ばれるFERPAは、親と適格な学生（18歳以上または高等教育に在籍している学生）に、教育記録へのアクセスと管理に関する特定の権利を与えます。
FERPAは、米国教育省が管理するプログラムから資金を受け取るすべての教育機関に適用されます。公立学校、大学、多くの私立機関は、FERPAの規制を遵守してコンプライアンスを確保する必要があります。
FERPAの目的は何ですか？
FERPAは、学生情報の誤用に対する懸念の高まりに対処するために制定されました。その主な目的は、教育機関が学生のプライバシーを尊重し保護することを保証することです。親と適格な学生に教育記録へのアクセスを管理する権利を与えることで、FERPAは差別、アイデンティティ盗難、または信頼の侵害につながる可能性のある無許可の開示を防ぐことを目指しています。
FERPAの主な目的には以下が含まれます：
親と学生が教育記録にアクセスし、レビューできるようにすること。
学校が個人情報を同意なしに開示できる場合と方法についてのガイドラインを確立しています。
プライバシーを保護しながら透明性を維持するためのディレクトリ情報管理の枠組みを提供します。
FERPAはどのようにして学生データを保護しますか？
FERPAは、教育機関が特定の手順に従い、個人情報を共有する前に同意を得ることを要求することで、学生データを保護します。FERPAの下で:
教育機関は、親と適格な学生に毎年その権利を通知しなければなりません。
学校は、明示的な書面による同意なしに教育記録から個人を特定できる情報（PII）を開示することはできませんが、許可された状況では例外です。
特にデジタルおよびリモート学習環境において、機密性の高い学生データへの無許可のアクセスを防ぐための保護策を実施しなければなりません。
FERPAのガイドラインは、学生データのセキュリティを確保し、家族がプライバシーに関する情報に基づいた決定を下せるようにし、教育機関への信頼を育みます。
FERPAで保護される情報は何ですか？
FERPAは、学生の教育記録における特定の種類の情報を定義し、保護してそのプライバシーを守ります。この保護は、教育機関またはその代理として行動する団体が収集し維持するデータに適用されます。以下は、FERPAでカバーされる情報の2つの主要なカテゴリです：
教育記録
教育記録は、学生に直接関連する情報を含む記録、ファイル、文書、またはその他の資料を指し、教育機関、機関、または機関のために行動する団体によって維持されます。これらの記録は、紙の文書、デジタルファイル、または視聴覚資料など、さまざまな形式で存在する可能性があります。
FERPAによって保護される教育記録の例には以下が含まれます：
成績と成績表
成績証明書
クラススケジュール
懲戒記録
特別教育記録
学校が保管する健康および予防接種記録
FERPAは、これらの記録がプライベートであり、親、適格な学生、または正当な教育的利益を持つ学校職員などの許可された個人のみがアクセスできることを保証します。
ディレクトリ情報
FERPAはほとんどの学生データを保護しますが、学校が「ディレクトリ情報」として指定することを許可しており、これは一般的にあまり敏感ではなく、学生または親がオプトアウトしない限り、事前の同意なしに開示されることがあります。
ディレクトリ情報の例には以下が含まれます：
学生の名前
住所
電話番号
生年月日と出生地
専攻分野
出席日
取得した学位と賞
公認の活動やスポーツへの参加
しかし、ディレクトリ情報であっても、FERPAは学校に対して、親と適格な学生にこの情報の開示をオプトアウトする権利を通知することを要求しています。教育機関は、ディレクトリ情報を扱う際に透明性とプライバシーの保護の間で慎重なバランスを取る必要があります。
これらの情報へのアクセスを明確に定義し規制することで、FERPAは学生データの整合性を保護しつつ、その適切な使用のための枠組みを提供します。
FERPAの要件と例外
FERPAは、学生のプライバシーを保護するために教育機関が従うべき明確な要件を確立しています。同時に、事前の同意なしに情報を開示できる特定の例外を示しています。これらの要件と例外を理解することは、コンプライアンスに不可欠です。
FERPAの要件
Annual Notification of Rights: 学校は、FERPAに基づく権利を毎年親と適格な学生に通知しなければなりません。これには以下の権利が含まれます：
教育記録を検査し、レビューする。
不正確または誤解を招く情報の修正を要求する権利。
PIIのリリース前に同意を提供します。
開示の同意：例外が適用される場合を除き、教育記録からのPIIを開示する前に書面による同意を得る必要があります。同意には以下を含めるべきです:
開示される特定の記録。
��開示の目的。
開示が行われる相手。
開示の記録保持: 学校は、PIIへのアクセスまたは開示の各要求の記録を保持しなければなりません。この記録には以下が含まれなければなりません:
情報を要求または受け取った当事者。
情報に対する当事者の正当な利益。
Secure Handling of Data: 機関は、特にデジタル環境で学生記録を保護するための措置を実施する必要があります。これには暗号化、アクセス制御、セキュアなストレージシステムが含まれます。
FERPAの例外
FERPAには、教育機関が事前の書面による同意なしにPIIを開示できるいくつかの例外が含まれています：
正当な教育的利益を持つ学校職員: PIIは、職務を遂行するためにアクセスが必要な学校職員（教師、管理者、契約者）と共有されることがあります。
転送 to Other Schools: 学校は、学生が入学または転送を意図している他の教育機関に記録を開示することができます。
健康または安全の緊急事態：緊急時には、学校は学生や他者の健康や安全を守るためにPIIを開示することができます。
Judicial Orders or Subpoenas: 学校は、合法的に発行された召喚状または裁判所命令に従って情報を開示することができます。
財政援助の目的: 学生の財政援助の資格、援助の条件、またはその条件を施行するために情報を開示することができます。
ディレクトリ情報：前述のように、学��生または親がオプトアウトしない限り、学校はディレクトリ情報を開示することができます。
学校のためにまたは学校の代わりに行われる研究: 教育機関は、指導の改善、学生援助プログラムの管理、予測テストの開発のために研究を行う組織とデータを共有することがあります。
これらの要件を遵守し、例外を理解することで、学校はFERPAの規制を効果的にナビゲートし、学生のプライバシーを保護する強いコミットメントを維持できます。
一般的なFERPA違反と罰則
FERPAによって明確に示されたガイドラインにもかかわらず、教育機関はその規定を意図的または無意識に違反する可能性があります。これらの違反は、評判の損失から法的および財政的な罰則に至るまで、深刻な結果をもたらす可能性があります。最も一般的な違反とその罰則を理解することは、コンプライアンスを維持するために重要です。
最も一般的なFERPA違反は何ですか？
教育記録の無許可の開示: 明示的な同意なしに、またはFERPAの例外外で学生のPIIを共有することは直接的な違反です。例としては:
成績や機密情報を誤った受信者にメールで送信すること。
識別情報を含む成績やテスト結果の公表。
ディレクトリ情報の不適切な取り扱い：特定の条件下でディレクトリ情報を開示することができますが、そのような開示をオプトアウトするオプションを学生や親に提供しないことは違反を構成します。
学生記録の安全確保の失敗: 安全でないストレ��ージシステムの使用や機密記録へのアクセスを制限しないなどの不十分なセキュリティ対策は、データ侵害やFERPA違反につながる可能性があります。
年間通知の欠如: FERPAの権利を毎年親と学生に通知しない機関は、基本的なコンプライアンス要件を満たしていません。
正当な教育的利益なしに情報を開示すること: 学内であっても、正当な教育的利益を持たない個人や団体に学生記録へのアクセスを許可することは違反です。
第三者との不適切なデータ共有: FERPAコンプライアンスを指定する適切な契約なしに契約者や第三者ベンダーとデータを共有することは、侵害を引き起こす可能性があります。
FERPA違反の罰則
FERPAの違反は、教育機関にとって重大な結果をもたらす可能性があります。
連邦資金の喪失：非遵守に対する最も厳しい罰則は、連邦資金の喪失の可能性です。これは、機関の財政的安定性と運営を危険にさらす可能性があります。
Formal Complaints and Investigations: Students or parents can ファイル complaints with the U.S. Department of Education’s Family ポリシー Compliance Office (FPCO), which may launch formal investigations.
評判の損失：違反は、学生、親、コミュニティの間での信頼を損ない、長期的な評判の損害を引き起こす可能性があります。
法的結果: FERPA自体は個人訴訟を許可していませんが、違反は特に過失の場合に他のプライバシー法や規制の下で法的措置を招く可能性があります。
データ漏洩コスト：デジタル��記録を保護しないことは、通知、修復、他のプライバシー法に基づく潜在的な罰金を含む、コストのかかるデータ漏洩対応努力につながる可能性があります。
FERPAのコンプライアンスに関して警戒し、積極的に取り組むことで、教育機関はこれらの一般的な落とし穴を避け、学生のプライバシーを効果的に保護できます。
FERPAコンプライアンスのベストプラクティス
FERPAのコンプライアンスを維持することは、教育機関が学生のプライバシーを保護し、コストのかかる罰則を回避するために不可欠です。ベストプラクティスを実施することで、FERPAの規制を遵守し、学生、親、広範な教育コミュニティとの信頼を築くことができます。以下は、従うべき重要なベストプラクティスです：
1. FERPAに関するスタッフと教職員の教育
すべての従業員、教師、管理者、ITスタッフを対象に、FERPAの規制、責任、および学生データを安全に取り扱う方法を理解するための定期的なトレーニングセッションを提供します。
実際のシナリオを含めて、潜在的なコンプライアンス問題を強調します。
FERPAが物理的およびデジタル環境の両方でどのように適用されるかを従業員に理解させます。
2. 学生記録へのアクセスを制限する
最小権限の原則を採用し、教育記録へのアクセスは正当な教育的関心を持つ個人にのみ付与します。権限を効果的に管理するために、役割ベースのアクセス制御を使用します。
3. デジタルセキュリティの強化
サイバー脅威が増加する時代において、デジタル学生記録の保護は重要です��。重要な対策には以下が含まれます:
機密情報を保存するために暗号化されたデータベースを使用します。
学生記録にアクセスするために安全なログインとマルチファクター認証 (MFA) を要求します。
ソフトウェアとシステムを定期的に更新して脆弱性に対処します。
4. ディレクトリ情報のオプトアウトメカニズムを実装する
ディレクトリ情報の開示をオプトアウトする権利について親と適格な学生に通知します。オプトアウト要求の提出に関する明確な指示と期限を提供します。
5. 明確なデータ共有ポリシーを確立する
学生情報を扱う第三者ベンダーや契約者がFERPAのコンプライアンス基準を遵守することを確認します。これには以下が含まれることがあります:
FERPAコンプライアンスを明記したデータ共有契約の作成。
プライバシー基準への準拠を確認するためにベンダーの実践を監査する。
6. ポリシーを定期的に監査し、レビューする
FERPAポリシーと手続きの定期的な監査を行い、潜在的なギャップやリスクを特定します。技術や規制要件の変化に適応するためにポリシーを必要に応じて更新します。
7. 記録の保持と廃棄を管理する
学生記録をどのくらいの期間保持するかの明確なガイドラインを確立し、不要になった記録を安全に廃棄する。これにより、古い情報への不正アクセスのリスクが最小化されます。
8. プライバシーポリシーを明確に伝える
学生と親に機関のプライバシーポリシーを共有します。透明性は信頼を育み、すべての人がFERPAの下での権利を理解することを保証し��ます。
9. リモート学習ツールを監視する
デジタル学習プラットフォームを活用する機関は、ツールがFERPAの要件を満たしていることを確認する。ユーザーアクセス制御、データ暗号化、セキュアなストレージなどの機能を評価する。
10. プライバシーの懸念に迅速に対応する
プライバシーの懸念や潜在的な違反に対処するためのプロトコルを確立します。これらの問題を迅速に調査し解決することは、FERPAコンプライアンスへの強いコミットメントを示します。
これらのベストプラクティスに従うことで、教育機関はプライバシーと説明責任の文化を築き、学生データが安全でFERPAに準拠していることを保証できます。
セキュアなリモート学習ソリューションでFERPAの下で学生のPIIを保護する
リモート学習が普及する中で、FERPAに準拠して学生のPIIを保護することはこれまで以上に重要です。リモート学習プラットフォームは、インターネットを介したデータ送信や第三者ツールへの依存の増加など、独自の課題をもたらします。コンプライアンスを確保するために、教育機関は学生のプライバシーを優先する安全で信頼性の高いリモート学習ソリューションを採用しなければなりません。
FERPA準拠のリモート学習ソリューションの主な機能
エンドツーエンドの暗号化: 安全なリモート学習プラットフォームは、データ送信中の保護のためにエンドツーエンドの暗号化を使用するべきです。これにより、たとえ傍受されたとしても、機密情報への無許可のアクセスを防ぎます。
役割ベースのアク��セス制御：プラットフォームは、管理者が異なるユーザーのアクセスレベルを定義し制御できるようにし、特定の学生データにアクセスできるのは認可された人員のみであることを保証します。
監査トレイルと監視: ユーザーの活動を記録し監視することで、責任を持たせ、学生記録への無許可のアクセスの可能性を特定するのに役立ちます。
データの最小化と保持: FERPAに準拠したツールは、必要なデータのみを保存し、記録が不要になったときに安全に削除できるようにするべきです。
第三者ベンダーとのコンプライアンス: 第三者サービスと統合するリモート学習ツールは、それらのサービスもFERPAに準拠していることを確認する必要があります。データ共有契約はプライバシー義務を明記する必要があります。
SplashtopがFERPAコンプライアンスをサポートする方法
Splashtopは、FERPAの要件を満たすように設計された強力なリモートアクセスと学習ソリューションを提供します。
暗号化された接続：SplashtopはAES 256ビット暗号化を提供し、リモートセッション中に共有されるすべてのデータが安全であることを保証します。
詳細なユーザー権限：管理者は共有リソースへのアクセスを制御し、機密性の高い学生データを保護します。
セキュアリモートアクセス: 教育者や管理者は、機密ファイルを不必要に転送することなく、オンプレミスのコンピュータや教育リソースにリモートでアクセスできます。
詳細なセッションログ：Splashtopはアクティビティログと監査トレイルを提供し、機関がコンプライアンスの取り組みを監視し、文書化することを可能にします。
信頼性の高いリモートサポート: ITチームは、FERPAガイドラインに従いながら、リモート学習に使用されるデバイスを安全にトラブルシューティングし、維持することができます。
教育機関は、Splashtopのようなツールを活用することで、デジタルおよびリモート学習環境に自信を持って移行できます。その強力なセキュリティ機能とコンプライアンスへの取り組みにより、Splashtopは学校が学生のPIIを保護し、安全でFERPA準拠の学習体験を確保することを可能にします。
