Macコンピュータは安全性が高いことで知られていますが、だからといってウイルスに完全に感染しないわけではありません。内蔵のセキュリティ機能で十分なMacユーザーもいますが、コンピュータの使い方によっては追加のウイルス対策保護が必要になる場合もあります。
さらに、Mac には悪意のあるソフトウェアに対する保護機能が備わっていますが、ユーザーが危険な行動を取ったり、ソーシャルエンジニアリング詐欺にだまされたりすることまでは防げません。フィッシング、安全でないダウンロード、侵害されたアカウント、悪意のあるブラウザープロンプトは、Mac 向けのマルウェアとあわせて、Mac に影響を及ぼす可能性があります。
その点を踏まえて、macOSで防げること、防ぎきれない部分、Macにアンチウイルスが必要になる場面、そしてアンチウイルスソフトウェアを選ぶ際のポイントを見ていきましょう。
Macでもウイルスやマルウェアに感染しますか？
はい、Macはマルウェアに感染する可能性があります。macOS には強力な組み込みの保護機能がありますが、それでもウイルスがすり抜ける可能性はあります。また、「ウイルス」は一般的な総称としてよく使われますが、Macデバイスに影響を与える脅威は数多く存在し�ます。
一般的な脅威には、次のようなものがあります。
トロイの木馬
アドウェア
スパイウェア
ランサムウェア
悪意のあるブラウザー拡張機能
フィッシングに関連するダウンロード
マルウェアが潜んだアプリケーション
macOSにはどのようなセキュリティ保護機能が組み込まれていますか？
とはいえ、Macデバイスは非常に安全である傾向があります。macOS には、1つのアンチウイルス機能に頼るのではなく、デバイスの安全を保つための複数のセキュリティ層が備わっています。これらの層には、次のものがあります。
Gatekeeper
Gatekeeperは、ダウンロードしたアプリケーションに有効な開発者署名と公証があるかを確認し、警告なしに信頼できないソフトウェアが実行されるのを防ぐのに役立ちます。ただし、ユーザーはGatekeeperの警告を上書きできるため、実際にどの程度の保護を提供できるかはユーザーに依存します。
アプリの公証
Appleの公証プロセスでは、配布前に提出されたMacソフトウェアについて、既知の悪意のあるコンテンツやその他のセキュリティ上の問題を確認します。これは、Mac App Store内外で配布される多くのアプリに適用され、ユーザーがソフトウェアをインストールする際の保護をさらに強化します。
XProtect
XProtectは、組み込みのマルウェア検出機能とAppleのセキュリティデータを使用して既知の脅威を検出し、削除するもう1つのセキュリティレイヤーです。XProtect��はバックグラウンドで動作し、Appleに組み込まれたマルウェア検出機能を使用して、手動スキャンを必要とせずに既知の脅威の特定とブロックを支援します。
システム整合性とアプリケーション制御
macOSには、System Integrity Protectionやアプリのアクセス許可制御など、重要なシステム領域やデータへのアクセスを制限する保護機能も含まれています。これらの制御により、悪意のあるソフトウェアが変更またはアクセスできる範囲を制限できます。
MacOSのセキュリティでは十分に対処できないこと
ただし、OSのセキュリティが強固でも、すべてのリスクをなくせるわけではありません。macOSデバイスに影響を与える脅威は、依然としていくつか存在します。たとえば、次のようなものです。
フィッシングメールや偽のログインページ。
オンライン詐欺や不正なサポート要求。
ユーザーが承認した有害なファイル（意図的か無意識かを問わず）。
侵害されたパスワードやクラウドアカウント。
信頼できないソースからダウンロードされたソフトウェア。
悪意のある、または誤解を招くブラウザのプロンプト。
USBドライブやその他の接続デバイスを通じて配信される脅威。
まだ広く認識されていない、新しい、または改変されたマルウェア。
こうした脅威の多くは、デバイスそのものではなく、詐欺、フィッシング、偽のプロンプトなどを通じて、まずユーザーを標的にしている点にご注意ください。ユーザーの判断を狙うソーシ�ャルエンジニアリングやその他の攻撃は、特にユーザー自身が手遅れになるまで標的にされたことに気づかないことが多いため、デバイスを直接悪用する攻撃よりも防ぐのが難しい場合があります。
Macに追加のウイルス対策ソフトが必要か検討すべきなのはどんなときですか？
次のいずれかに当てはまる場合は、Mac向けの追加のウイルス対策保護を検討するとよいでしょう。
App Store以外からソフトウェアを定期的にダウンロードしている
外部ソースからソフトウェアをインストールする頻度が高いほど、悪意のあるプログラムや偽装インストーラーに遭遇する可能性が高くなります。未確認の信頼できない、または偽装されたソースからソフトウェアをダウンロードすると、マルウェアや不要なソフトウェアをインストールしてしまうリスクが高まります。
仕事にもプライベートにも同じMacを使っている
今日のリモートワークやBYOD環境では、仕事用と個人用の両方で同じデバイスを使うことが一般的です。こうした仕事と個人利用が混在するデバイスでは、一般的なMacコンピュータよりも多くのメール添付ファイル、共有ドキュメント、クラウドアカウント、機密情報を扱うことがあり、感染リスクとその影響が高まります。
他の人からファイルやリンクを頻繁に受け取る
コラボレーションはあらゆる職場環境の中核となるものですが、その一方で、マルウェアやその他のウイルスが入り込む機会も生み出します。メール、メッセージ、その他の電子的なコミュニケーションで頻繁にやり取りすると、フィッシング、悪意のあるダウンロード、またはその他の悪意あるファイルやドキュメントにさらされるリスクが高まります。そのため、たとえ一緒に働いている相手からのものだと思っても、メール内のリンクやドキュメントを開く際は常に注意することが重要です。
USBドライブや外部ストレージを使用している
USBドライブや外付けハードドライブなどのリムーバブルメディアは、コンピュータ間で悪意のあるファイルを運ぶ可能性があります。このようなデバイスを頻繁に使用する場合は、デバイスに感染する前にマルウェアやその他の脅威をスキャンして検出できるアンチウイルスプログラムがあると便利です。
より見やすい監視とアラートが必要です
セキュリティの状況を可視化できることで、ユーザーが必要とする保護と安心感の両方を得られる場合があります。ダッシュボード、スキャンのコントロール、わかりやすいアラート、明確なデバイスステータスを備えたセキュリティ製品を求めるなら、適切なアンチウイルスソリューションが必要です。
複数のコンピュータを管理している
複数のコンピュータ、特にWindowsとMacデバイスが混在している環境では、マルチデバイスプランに対応した優れたアンチウイルスソフトウェアが役立つ場合があります。これにより、すべてのデバイスを同じプランで安全に保てるため、全体としてより高い保護につながります。
技術にあまり詳しくない家族をサポートしている
技術的な専門知識や、サイバ��ーセキュリティのベストプラクティスへの理解度は人それぞれ異なります。誤解を招くプロンプトを信用したり、不審なリンクをクリックしたり、未承諾のサポート依頼を受け入れたりしやすい親族がいる場合は、追加のフィッシング対策やマルウェア保護が役立つことがあります。
Mac用アンチウイルスにはどのような機能が必要ですか？
もちろん、Macコンピュータ向けの優れたアンチウイルスを見つけるには、目に入った最初のものや、最も安価なもの、または最も機能が豊富なソフトウェアをただ選べばよいというわけではありません。必要な機能と保護を確実に得るために、アンチウイルスソリューションを選ぶ際に確認したい重要な機能がいくつかあります。
次の点を必ず確認しましょう。
リアルタイムのマルウェア保護で継続的な保護を提供し、デバイスを常に安全に保ちます。
Mac向けマルウェア検出 で、macOSデバイス向けに設計された脅威に対応します。
フィッシング対策により、不審なリンク、偽のログインページ、悪意のあるダウンロードを識別しやすくします。
異常なアクティビティを検知するための振る舞いベースの脅威検出。
自動セキュリティ更新で、常に最新の状態を保てます。
ソフトウェアの脆弱性を悪用しようとする試みの検出とブロックに役立つエクスプロイト保護。
接続されたストレージデバイス上の悪意のあるファイルの検出に役立つUSBおよびリムーバブルメディアのスキャン。
ウイルスが検出されたときのための、明確な隔離およびアラート制御。
現在のmacOSバージョンへの対応により、アンチウイルス保護を常に最新の状態に保てます。
適度なシステム負荷。これにより、ウイルス対策ソフトウェアがデバイスの動作を遅くしません。
請求額に驚くことがないようにする、わかりやすいデバイス数の上限と価格設定。
Mac固有のテスト、または独立した第三者による検証。
機能一覧が長いからといって、自動的に優れた製品であるとは限りません。必要な機能が実際に備わっていることを確認する必要があります。
アンチウイルスを使うとMacの動作は遅くなりますか？
ウイルス対策ソフトウェアを避ける人によくある決まり文句の1つが、「ウイルス対策はいつもコンピュータを遅くする」というものです。ただし、必ずしもそうとは限りません。
ウイルス対策ソフトウェアはファイルのスキャンやアクティビティの監視のためにシステムリソースを使用しますが、パフォーマンスへの実際の影響は製品やデバイスによって異なります。ウイルス対策ツールがパフォーマンスにどの程度影響するかは、次のようないくつかの要因を評価することで判断できます。
ウイルス対策ソフトウェアがアイドル状態のときのCPUとメモリの使用量。
クイックスキャンおよびフルスキャン時のパフォーマンス。
アプリケーションの�起動時間。
MacBookへのバッテリー負荷。
プロセッサー負荷の高い作業中の中断。
スキャンのスケジュール設定と一時停止の操作。
MacのハードウェアおよびmacOSのバージョンとの互換性。
ソリューションが「軽量」とうたわれていても、その主張はテスト、明確な要件、測定可能なパフォーマンスデータによって裏付けられている必要があります。軽量なアンチウイルスソリューションは、日常使用時やスキャン時のパフォーマンスへの影響を許容範囲に抑える必要があります。
Mac向けウイルス対策ソフトの選び方
Mac用のアンチウイルスソリューションが必要な場合は、デバイスとパフォーマンスのニーズを満たすものを見つけることが重要です。判断を進め、自分に最適なツールを見つけるために役立つ重要なステップがいくつかあります。
macOSのバージョンとハードウェアを確認する: まず、ソフトウェアが使用中のmacOSバージョンとMacのプロセッサアーキテクチャの両方に対応していることを確認しましょう。完全に互換性がない場合、速度やパフォーマンスに影響する可能性があります。
現在のセキュリティ習慣を見直す: アンチウイルスは多くの脅威から保護できますが、ユーザーの行動までは防げません。ファイルやソフトウェアをどこからダウンロードしているか、どのくらいの頻度でファイルをダウンロードしているか、重要なアカウントで多要素認証が有効になっているかを考慮する必要があります。
対処したい�保護のギャップを特定しましょう： お使いのコンピュータが直面する可能性のある脅威と、その中で特に懸念しているものを検討してください。これには、マルウェア、フィッシング、安全でないダウンロード、リムーバブルメディア、複数デバイスへの対応、より明確な監視の必要性などが含まれる場合がありますが、どのギャップに対処すべきかがわかれば、ニーズに合ったソリューションを見つけることができます。
中核となる保護機能を優先しましょう： アンチウイルスツールの中には多数の機能を提供するものもありますが、欠かせない基本機能がいくつかあります。追加機能を検討する前に、マルウェア検出、フィッシング対策、挙動監視、アップデート、使いやすさに注目しましょう。
Mac固有のパフォーマンスとテストを確認: Windowsの結果だけに頼るのではなく、macOS向けに最近実施されたテストや検証を確認しましょう。
デバイスの対応範囲を比較: アンチウイルスのベンダーやプランによって、カバー範囲は異なります。そのプランが1台のMacに対応しているのか、複数のMacに対応しているのか、あるいはWindowsとMacコンピュータの混在環境に対応しているのか、また何台のデバイスをサポートできるのかを確認するとよいでしょう。
料金の全体像を確認: 最初に表示される価格が、長期的に実際に支払う金額とは限りません。初回価格、更新時の価格、請求頻度、デバイス数の上限、解約条件を含め、料金プランをしっかり確認しましょう。
サポートオプションを確認：カスタマーサポートの重要性を見落とさないでください。サポートがどのように提供されるのか、また希望するチャネルで支援を受けられるかを確認するとよいでしょう。
Splashtop ShieldがMac保護をさらに強化する方法
ここで登場するのが、WindowsとMacコンピュータ向けのAI搭載アンチウイルスソリューション、Splashtop Shieldです。Splashtop Shieldは、個人、家族、そしてリモートワークやハイブリッドワークで個人用コンピュータを使うすべての方のために設計されています。
Splashtop Shield は、macOS に組み込まれたセキュリティ機能に加えて、マルウェア、フィッシングの試み、不審な挙動、エクスプロイトの試みに対する保護という、さらなる防御レイヤーを提供します。
Splashtop Shieldには以下が含まれます。
マルウェア対策保護で、悪意のあるプログラムを検出してブロックします。
フィッシング対策により、フィッシングの試みや悪意のあるリンクの特定を支援します。
リアルタイムトラフィックスキャン により、悪意のあるトラフィックやオンラインの脅威の特定を支援します。
異常な動作を検知するための振る舞いベースの脅威検出。
エクスプロイト対策により、ソフトウェアの脆弱性を悪用しようとする試みの検出とブロックを支援します。
USBおよびリムーバブルメディアのスキャンで、接続されたストレージデバイス上の悪意のあるファイルの検出を支援します。
Splashtop Shieldは、2台のデバイス向けのIndividualプランと、1世帯内の最大5台のWindowsおよびMacコンピューター向けのFamilyプランでご利用いただけます。
Macのセキュリティチェックリスト
サイバーセキュリティは、デバイスやオペレーティングシステムに関係なく重要です。Macを安全に保ち、脅威から保護したい場合は、強固なセキュリティを維持するために実施できる簡単なチェックリストをご用意しています。
Macを確認し、次の点をチェックしましょう。
最新のセキュリティパッチを入手できるよう、macOSのアップデートを有効にします。
アプリケーションとブラウザーは最新の状態です。
信頼できる提供元からのみソフトウェアをダウンロードします。
重要なアカウントではそれぞれ異なるパスワードを使用し、1つのパスワードが盗まれても、ほかのアカウントは安全に保たれるようにする。
多要素認証が有効になっています。
不審なリンクや添付ファイルは、クリックする前に確認されています。
不要なブラウザ拡張機能は削除されます。
USBドライブやその他の接続可能なデバイスは、使用前にスキャンされます。
重要なファイルはバックア�ップされており、万が一失われた場合でも復元できます。
追加のアンチウイルスを使用している場合は、リアルタイム保護が有効になっていることを確認してください。
Splashtop ShieldでMacをよりスマートに保護
Mac コンピュータには強力な保護機能が標準で備わっていますが、追加のセキュリティがあると安心な場合もあります。ソフトウェアを頻繁にダウンロードしたり、添付ファイルを扱ったりする場合、またはフィッシングや不審な挙動の検出をより強化したい場合は、ウイルス対策ソフトウェアが役立つことがあります。
Splashtop Shieldを使えば、Macコンピュータだけでなく、最大5台のWindowsおよびmacOSデバイスにも追加の保護を提供できます。Splashtop Shieldは、追加のセキュリティ層を求めるMacユーザー向けに、AIを活用したマルウェア対策、フィッシング対策、振る舞いベースの保護、エクスプロイト保護を追加します。
詳しく知りたいですか？Splashtop ShieldがWindowsとMacコンピュータ全体にAI搭載の保護をどのように提供するかをご覧ください。