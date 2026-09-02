複数のデバイスをお使いの場合は、それぞれに適切なウイルス対策保護が備わっていることを確認したいはずです。ただし、複数デバイス向けの適切なウイルス対策を選ぶ際に重要なのは、対応デバイス数だけではありません。
使用しているオペレーティングシステムに対応し、すべてのデバイスで一貫した保護を提供し、あらゆる管理を1か所で行え、ライフサイクルを通じて手頃な価格を維持できるアンチウイルスが必要です。
自分が所有する複数のデバイスを保護したい場合も、同じ世帯の別々のメンバーが所有するコンピュータを保護したい場合も、Mac と PC の両方をサポートしたい場合も、適切なウイルス対策ソフトを選ぶことが重要です。それを踏まえて、必要な補償範囲の見極め方、保護内容の比較方法、総コストの計算方法、そして自分に最適なマルチデバイス対応のウイルス対策プランの選び方を見ていきましょう。
マルチデバイス対応のウイルス対策ソフトウェアとは？
マルチデバイス対応のウイルス対策ソフトウェアとは、1つのサブスクリプションで複数の対応デバイスにインストールできるセキュリティソフトウェアのことです。複数のコンピュータを使うユーザーでも、複数のツールやサブスクリプションを購入することなく、すべてを保護できます。
これはさまざまな��形があります。プランはベンダーごとに異なるためです。こうした違いには、次のようなものがあります。
対象デバイス数。
対応オペレーティングシステム。
ユーザー数または世帯のメンバー数。
各プラットフォームで利用できる機能。
1つのアカウントでデバイスを監視できるかどうか。
デバイスをどれだけ簡単に追加、削除、または交換できるか。
「マルチデバイス」といっても、必ずしもすべてのプラットフォームやデバイスの種類に対応しているとは限りません。一部のウイルス対策ソリューションは特定のオペレーティングシステム向けにのみ作られており、プランによってはコンピュータのみを対象とするものもあれば、スマートフォンやタブレットも含まれるものもあります。
保護が必要なデバイスは何台ですか？
複数デバイス向けのウイルス対策を探し始める前に、保護したいデバイスが何台あるかを把握しておく必要があります。これは必ずしも所有しているデバイスの総数を意味するわけではありません。すべてのデバイスに追加のウイルス対策保護が必要とは限らないため、どのデバイスに必要かを見極めることが重要です。
現在使用中のコンピュータをすべて数えましょう。 まず、デスクトップ、ノートPC、家庭内で共有しているコンピュータを含め、現在使用しているデバイスの数を考えてみてください。
追加または買い替えの可能性があるデバイスを含める: 仕事用の別のコンピュータや家族�用デバイスなど、近いうちにさらにコンピュータを購入する可能性がある場合は、それも考慮に入れましょう。
使用中のデバイスと未使用のデバイスを分けて考える: 所有しているすべてのデバイスを本当に使っていますか？完全に使用をやめたデバイスやオフラインのデバイスには、アクティブなウイルス対策保護が不要な場合もありますが、インターネットに接続したり、ファイルを保存したり、アカウントにアクセスしたりする予備のデバイスは、引き続き対象として検討すべきです。
各デバイスを誰が使うかを把握しましょう: 複数のコンピュータを使う1人向けの antivirus プランが必要ですか？それとも、複数の家族メンバーをサポートする必要がありますか？各デバイスを何人が使うかは、アカウント設定、サポートの必要性、アラート管理に影響するため、重要な検討要素です。
現実的なデバイス数の上限を選びましょう： デバイス数が増えるほど、複数デバイス対応プランの費用は高くなりがちです。予算を考慮し、必要以上に多くのデバイスに追加料金を払うのではなく、現在のニーズを満たしつつ少し成長の余地があるプランを選びましょう。
アンチウイルスはどのオペレーティングシステムに対応している必要がありますか？
OSごとに直面する脅威は異なるため、あるOSで機能するウイルス対策ソフトが別のOSでも有効とは限りません。選ぶウイルス対策ソフトが、メインのコンピュータだけでなく、使用中のデバイスのすべてのOSに対応していることを確認するために、互換性をチェックしましょう。
Windowsコンピュータ
Windowsコンピュータを使用している場合は、アンチウイルスがお使いのWindowsバージョンと互換性があることを確認しましょう。また、リアルタイムのマルウェア保護、フィッシング対策、振る舞い検知などの主要機能が含まれているかを確認することも重要です。これにより、必要な保護を幅広く確保できます。
Macコンピュータ
Macコンピュータがある場合は、PCで動作するものがMacでも動作すると想定するのではなく、Mac向けのサポートを個別に評価する必要があります。製品でWindowsとmacOSに対応していると謳っていても、各OSで利用できる機能が異なる場合や、デバイスによってパフォーマンスに差が出る場合があります。Windowsコンピュータと同様に、必要な中核機能がデフォルトで含まれていることを確認しましょう。
WindowsとMacが混在する家庭
MacとPCの両方を使っている場合は、1つのサブスクリプションとアカウントで両方のOSに対応するウイルス対策ソリューションを選ぶとよいでしょう。WindowsとMacのデバイスが同じプランを共有できるか、機能にOSごとの違いがあるかどうか、またすべてのデバイスが1つのダッシュボードに表示されるかを必ず確認しましょう。
すべてのデバイスで同じ保護を受けられますか？
同じウイルス対策ソフトウェアでも、オペレーティングシステムによって提供される機能や保護レベルが異なる場合��があります。マルチデバイス対応のウイルス対策ソリューションを評価する際は、デバイス全体で必要な保護を確保できるよう、プラットフォームごとに機能が異なるかどうかを確認しましょう。
必ず比較しましょう：
リアルタイムのマルウェア保護。
フィッシングや悪意のあるリンクから保護します。
ふるまいベースの脅威検出。
エクスプロイト保護。
リムーバブルメディアのスキャン。
スケジュールスキャンと手動スキャン。
隔離のコントロール。
自動更新。
ダッシュボードの可視性。
サポートオプション。
ソフトウェアを評価する際は、プラットフォームごとの機能比較表を確認しましょう。一般的な製品説明では通常その違いまではわからないため、もう少し詳しく確認することが重要です。
どの保護機能が最も重要ですか？
それでは、どのアンチウイルスソフトウェアを選ぶ場合でも、重視すべき基本機能とは何でしょうか。Mac、PC、そのほかのどのデバイスを使っていても、欠かせない保護機能がいくつかあります。これには以下が含まれます：
リアルタイムのマルウェア保護
マルウェア保護は、あらゆるアンチウイルスソリューションにおいて最も重要な要素の1つです。接続された各デバイスは、時々行う手動スキャンに頼るのではなく、脅威が発生した時点で検出できるよう継続的に監視する必要があります。
フィッシング対策と悪意のあるサイトからの保護
フィッシング詐欺や偽装Webサイトは、一般的なサイバー攻撃の手口です。優れたフィッシング対策は、偽装リンク、偽のログインページ、悪意のあるダウンロードの特定に役立ちます。もちろん、フィッシングの回避方法やその他のベストプラクティスを誰もが知っておくべきですが、優れたフィッシング対策は役立ちます。
振る舞いベースの脅威検出
通常、アンチウイルスツールは既知のマルウェアシグネチャを検索しますが、攻撃者はそれらを変更したり、隠したり、別の方法で不明瞭にしたりできるため、検出が難しくなります。一方、振る舞い監視では、既知のシグネチャと一致しない場合でも、マルウェアやその他のウイルスの兆候となる不審なアクティビティを検知できます。
脅威の自動アップデート
脅威は常に進化しており、新しいウイルスが次々と現れます。ウイルス対策ソフトウェアを常に最新の状態に保つことは不可欠であり、そのために脅威の自動更新が必要です。これらの自動更新には、製品に応じて、脅威シグネチャ、レピュテーションデータ、検出ルール、または機械学習モデルが含まれる場合があります。
エクスプロイト保護
ソフトウェアの脆弱性が発見されると、サイバー攻撃の格好の標的になります。エクスプロイト対策は、こうした脆弱性を悪用しようとする試みを検知し、脆弱性にパッチが適用されるまでブロックできるようにします。
リムーバブルメディアのスキャン
USBドライブ、外付けハードドライブ、そのほかのリムーバブルストレージには悪意のある��ファイルが含まれていることがあり、それらのファイルを開いたり実行したりすると、別のコンピュータに感染する可能性があります。リムーバブルメディアのスキャンは、接続されたストレージデバイス上の悪意のあるファイルを、被害が発生する前に検出するのに役立ちます。
明確なアラートと隔離の制御
ウイルス対策ソフトウェアは、技術的な知識のレベルにかかわらず、すべてのユーザーが理解できる明確なアラートを提供する必要があります。脅威が検出されたら、不審なファイルを隔離し、どのような対応が取られたのかを説明する明確な隔離コントロールが必要です。
複数デバイスのアカウント管理には、どのような機能が含まれているべきでしょうか？
複数デバイス向けのアンチウイルスソフトウェアを探す際は、すべてのアカウントとデバイスを1か所で管理できることが重要です。保護対象のコンピュータが増えるほど、一元管理の重要性は高まります。つまり、欠かせない重要な機能がいくつかあるということです。
次の内容が含まれているソリューションを必ず確認しましょう。
対象となるすべてのデバイスで使える1つのアカウント。
保護されているすべてのデバイスを明確に把握。
デバイスの状態またはステータスのインジケーター。
追加のコンピュータにも簡単にインストールできます。
不要になった古いデバイスを削除できること。
余計な複雑さを増やすことなく、交換用デバイスを追加できること。
デバイ�スが保護されていない状態になったり、対応が必要になったりしたときにアラートをクリアします。
わかりやすいサブスクリプションと更新の管理に加え、予測しやすい料金設定。
WindowsとMacで利用できる機能が明確に示されていること。
シンプルな操作性で、技術に詳しくない家族でも簡単に使えます。
一元的な監視には、リモートスキャンの制御や完全なデバイス管理が必ずしも含まれているとは限らないため、それらが必要な場合は該当機能があるかを個別に確認しましょう。
複数デバイス向けアンチウイルスの料金を比較する方法
手頃な価格のウイルス対策ソリューションを選ぶことは重要ですが、料金プランは必ずしもわかりやすいとは限りません。選択肢を比較検討する際は、表示価格だけでなく、長期的に見た実際のコストを見極めることが大切です。
年間の総額を比較する
初年度のキャンペーン価格は魅力的に見えるかもしれませんが、更新時の価格はより高くなる場合があります。契約する前に、導入価格と通常の年間更新価格を比較してください。
デバイスごとのコストを計算
含めるデバイス数によって、デバイス1台あたりの料金が変わります。プランの最大許容数ではなく、実際に保護したいデバイス数で年間料金を割って確認しましょう。
プランの上限を確認する
プランの上限を比較し、よりコストパフォーマンスの高いものを選びましょう。たとえば4台のデバイスしか使わない場合、25台向けプラン��はほぼ確実に必要以上であり、5台向けプランのほうがよりお得です。
各ティアに含まれる内容を確認する
すべてのプラン階層で同じ保護機能や機能が含まれているわけではありません。検討しているプランに、コア保護、アカウント管理、サポートが含まれているか、それともそれらはより高額なプランでのみ利用できるのかを確認しましょう。
更新とキャンセルの条件を確認する
利用規約や条件によって、思いがけない費用が最も発生しやすくなります。自動更新、支払い頻度、解約手続き、返金ポリシーの有無を確認しておけば、いくら支払うのか、いつ支払うのか、そして必要に応じてどのように解約できるのかを把握できます。
個人プランとファミリープランの違い：どちらを選ぶべきですか？
優れたマルチデバイス対応のウイルス対策ソリューションを見つけても、自社のニーズに最適なプランを選ぶ必要があります。多くのウイルス対策ベンダーは個人向けプランやファミリー向けプランを提供しているため、どのプランが自社に最適かを把握しておくことも重要です。
次の場合は個人向けプランを選びましょう
デスクトップとノートPC、またはバックアップ用デバイスなど、数台のデバイスを使う1人利用であれば、個人向けプランが最適です。これらのプランは対応デバイス数が少ない一方、価格を抑えつつ、1つのアカウントからすべてを管理できます。
次の場合はファミリープランを選びましょう
1つの家庭内で複数人向けにプラン�を購入する場合は、ファミリープランの方が適しています。これらのプランは通常、より多くのデバイスに対応しており、プロバイダーによっては家庭向けの追加管理機能が含まれる場合もあります。
プラン名だけで選ばないでください
申し込む前に、各プランの詳細を確認しましょう。一部のファミリープランは、デバイス数やアカウント数よりも、ペアレンタルコントロールやモバイル対応といった機能を重視しています。プランを比較する際は、デバイスの対応範囲、オペレーティングシステム、管理機能、価格を確認して、ニーズに最も合ったものを選びましょう。
複数のデバイス向けアンチウイルスソフトウェアの選び方
以上を踏まえて、ニーズに合った最適なマルチデバイス対応のウイルス対策ソフトウェアの選び方を見ていきましょう。手順をわかりやすいリストにまとめたので、見落としがないか確認できます。
すべてのデバイスとオペレーティングシステムを一覧化しましょう： まずは、保護が必要なすべてのコンピュータについて、オペレーティングシステムを含めたインベントリを作成することから始めましょう。これにより、ウイルス対策ソフトウェアでカバーする必要があるデバイスを正確に判断できます。
どのデバイスで1つのアカウントを共有する必要があるかを決めます: 次に、特に一元的な監視と請求が重要な場合は、1つのアカウントから管理したいデバイスを特定します。同じアカウントを共有するデバイスが多いほど、一括で管理しやす�くなります。
中核となる保護要件を明確にする: 検討しているソフトウェアに、リアルタイムのマルウェア検出、フィッシング検出、ふるまいベースの脅威検出、エクスプロイト保護、リムーバブルメディア保護などの必須機能が含まれていることを確認しましょう。
プラットフォーム固有の機能を確認: 異なるオペレーティングシステムを使用している場合は、Windows と Mac デバイスの両方が必要な保護を十分に受けられることを確認する必要があります。
インストールとデバイスの入れ替えを確認： 新しいコンピュータの追加方法と古いコンピュータの削除方法を確認しておくと、新しいデバイスに切り替える際も簡単に変更できます。
最も性能の低いデバイスでパフォーマンスを評価しましょう: 優れたウイルス対策ソリューションは、最も高性能なデバイスだけでなく、すべてのデバイスで快適に動作する必要があります。最も古い、または性能の低いコンピュータを実用的なパフォーマンス基準として使い、どのデバイスでも問題なく動作することを確認しましょう。
独立機関のテストを確認： 独立機関のテストは、アンチウイルスがすべてのデバイスで適切に動作することを確認するための優れた方法です。1台のデバイスだけでなく、家庭内のすべてのオペレーティングシステムについて最新の結果を確認しましょう。
更新価格とデバイスあたりのコストを比較しましょう： 価格を確認する際は、初回料金だけで判断せず、毎年いくら支払うことになるのかを必ず確認しましょう。
実際のニーズを満たす最小のプランを選びましょう: 必要以上のものに料金を払う必要はないため、自社に合った規模のプランを選んでください。未使用の範囲に余分な費用をかけることなく、将来の拡張にも対応できるプランを選べます。
サポートオプションを確認します: アカウント、インストール、セキュリティに関する問題がどのように処理されるかを含め、詳細とオプションを必ずすべて確認してください。
Splashtop Shieldが複数のWindowsおよびMacコンピュータを保護する方法
Splashtop Shield は、WindowsとMacコンピュータを使用する個人やご家庭向けの、AI搭載アンチウイルスソリューションです。マルウェア対策、フィッシング対策、リアルタイムのトラフィックスキャン、振る舞いベースの脅威検出、エクスプロイト対策、リムーバブルメディアのスキャンを提供します。
Splashtop Shield には、個人向けプランとファミリープランの両方があります。個人向けプランでは2台のデバイスを利用でき、ファミリープランでは1つの家庭内で最大5台の Windows と Mac コンピュータに対応しています。どちらのプランでも、Windows と Mac コンピュータを組み合わせて利用できます。
Splashtop Shieldでは、次の機能を利用できます。
アンチマルウェア保護。
アンチフィッシング保護。
リアルタイムのトラフィックスキャン。
ふるまいベースの脅威検出。
アンチエクスプロイト保護。
USBおよびリムーバブルメディアのスキャン。
さらに、Splashtop Shieldなら、使いやすいWeb管理コンソールから、デバイスのステータス監視、古いコンピュータの削除、代替機の追加を簡単に行えます。
マルチデバイス向けウイルス対策チェックリスト
こうした情報を踏まえれば、複数のデバイス向けアンチウイルスソフトウェアを自信を持って検討できます。とはいえ、覚えておくことが多いため、購入前に確認すべきポイントをまとめた便利なチェックリストをご用意しました。
複数デバイス向けのアンチウイルスソフトウェアを選ぶ際は、次の点を確認してください：
利用しているすべてのオペレーティングシステムに対応しています。
コア保護は、あらゆるコンピュータで利用できます（特定のデバイスやOSだけに限定されません）
デバイス数の上限が実際のニーズに合っているため、使用しないデバイス分まで料金を支払う必要はありません。
WindowsとMacのデバイスは、1つのアカウントで共有できます。
古いデバイスを簡単に削除し、交換用のデバイスを追加できます。
すべてのデバイスのステータスを1か所で確認できます。
保護対象としている最も古いコンピュー��タでも、パフォーマンスへの影響は許容範囲内です。
最近のプラットフォーム別テストをご利用いただけます。
保護対象デバイス1台あたりのコストは手頃で、更新価格も明確です。
希望するチャネルでサポートを利用できます。
Splashtop Shield であらゆるコンピュータを保護
ウイルス対策ソフトウェアを選ぶ際は、セキュリティ、プラットフォーム対応、アカウント管理、総コストのバランスを取りながら、使用しているすべてのデバイスに対応していることを確認する必要があります。価格や対応デバイス数だけでプランを選ぶのではなく、すべてのデバイスを保護できるツールを選びましょう。
Splashtop Shieldは、アンチマルウェア、アンチフィッシング、リアルタイムのトラフィックスキャン、振る舞いベースの脅威検出、エクスプロイト対策、リムーバブルメディアのスキャンにより、複数のWindowsおよびMacコンピュータの保護を支援します。IndividualプランとFamilyプランでは、保護が必要な対応コンピュータの台数に応じて補償内容を選べます。
Splashtop Shieldの詳細を知り、1つのアカウントでデバイスを保護したいですか？今すぐ、Splashtop Shieldでできることをご確認ください。