仕事から帰ってPCを起動し、ゲームを始める時間ほど最高なものはありません。ほんの数時間だけでも、日常を脇に置いて、Steamライブラリから1本選び、オープンワールドRPG、チームシューター、ビジュアルノベルなど、どんなジャンルのゲームにも没頭できます。
もちろん、ゲーミングPCがマルウェアに感染している場合は別ですが。
ゲーミングPCにも、ほかのコンピュータと同じようにウイルス対策は必要ですが、より高い技術要件もあります。優れたウイルス対策ソリューションは、ゲームプレイを妨げることなく、マルウェアやフィッシングの脅威を検出できる必要があります。
一部のウイルス対策ソリューションは、ゲーミング向けの機能をうたってゲーム用として販売されていますが、それらが必ずしも最も重要とは限りません。ゲーミングPC向けのウイルス対策で本当に重要なのは、「ゲームブースター」というラベルではなく、保護性能、バックグラウンドでのリソース使用量、スキャンの挙動、通知のコントロールです。
それを踏まえて、ゲーマーが直面する脅威、ウイルス対策ソフトがパフォーマンスに与える影響、そしてゲーミングPC向けのウイルス対策ソフトに求めるべき機能を見ていきましょう。
ゲーミングPCにウイルス対策は必要ですか？
ゲーミングPCは、マルウェア、フィッシング、アカウントセキュリティのリスクなど、ほかのコンピュータと同じ脅威にさらされますが、ダウンロード、MOD、ランチャー、フォーラム、アカウント売買マーケットに関連する追加のリスクにも直面します。
多くのコンピュータには、一部のユーザーにとっては十分な場合があるセキュリティ保護機能が標準で組み込まれています。定期的にMODをダウンロードしたり、ファイルをやり取りしたり、サードパーティ製ランチャーを使用したり、フィッシング対策、挙動ベース検知、リムーバブルメディア保護、複数デバイス保護などの追加保護を求めるゲーマーは、アンチウイルスソフトウェアを追加することを選ぶ場合があります。
PCゲーマーはどのようなセキュリティ脅威に直面していますか？
まず、ゲーミングPCが直面する脅威を理解する必要があります。攻撃者は、ゲームやMOD、デジタルアイテムなどの人気を利用して悪意のあるファイルを偽装したり、アカウントの資格情報を盗んだりすることが多いため、ゲーマーはファイルをダウンロードする際に注意する必要があります。
1. 偽のゲームダウンロードやインストーラー
Steam や Epic Games Store などのデジタルストアフロントは、通常はゲームをダウンロードする安全な方法ですが、それを回避しようとするとPCが危険にさらされます。非公式のダウンロードページ、偽のランチャー、再パッケージ化されたインストーラーにはマルウェアが含まれている可能性があり（しかも、おそらく欲しかったゲームすら入ってい��ません）、避けるべきです。
代わりに、公式ストアフロント、パブリッシャーのWebサイト、そのほか信頼できるランチャーを利用しましょう。
2. 悪意のあるMODやチートツール
優れたmodを楽しめるのはうれしいですよね。modは、ゲームにさまざまな楽しい要素を追加してくれます。新しい衣装やキャラクターのカスタマイズから、Skyrimに「Thomas the Tank Engine」を登場させることまで可能です。ただし、検証されていない提供元のファイルには、マルウェアやその他の不要なソフトウェアが含まれている可能性があります。
同様に、クラックされたゲームやチートツールは、特に使用するためにセキュリティ保護を無効にするようユーザーに指示する場合、非常に高いリスクを生む可能性があります。
だからといってMODを完全に避けるべきというわけではなく、できるだけ信頼できるMODプラットフォームや信用できる提供元からダウンロードするべきだということです。
3. ゲームアカウントのフィッシング
ログインする場所には注意してください。偽のログインページ、景品配布メッセージ、アカウント確認の促しなど、同様の攻撃によってユーザーの資格情報が盗まれる可能性があります。こうした攻撃は、メール、ゲーム内チャット、メッセージングプラットフォーム、コミュニティフォーラムなど、さまざまな経路で行われる可能性があるため、特に見慣れないページにログインするときは注意してください。
4. 他のプレイヤーが共有した悪意のあるリンクやファイル
一緒にプレイしている相手がリンクやファイルを共有してきたからといって、それ（やその相手）を信頼できるとは限りません。チャットプラットフォーム経由で送られてくるリンク、添付ファイル、そのほかのファイルは、偽のダウンロード、資格情報の窃取、その他のマルウェアにつながる可能性があります。知っていて信頼できる相手からのものでない限り、リンクをクリックしたりファイルを受け取ったりしないでください。
5. 感染したUSBドライブや外部ストレージ
ゲームファイル、MOD、セーブデータ、そのほかのデータをコンピュータ間で移動する場合、悪意のあるファイルが一緒に持ち込まれる可能性は常にあります。USBドライブや外付けハードドライブなどの外部ストレージデバイスには、悪意のあるファイルが保存されていることがあり、それらのファイルを開いたり実行したりすると別のコンピュータに感染する可能性があります。
6. 古いソフトウェアを標的にしたエクスプロイト
ゲーミングPCは最新の状態ですか？ブラウザやほかのソフトウェアはどうですか？古いOS、ブラウザ、ランチャーなどには、攻撃者に悪用される未修正の脆弱性が残っている可能性があるため、セキュリティを最新の状態に保つことが重要です。
ウイルス対策ソフトはゲーミングPCの動作を遅くすることがありますか？
ゲーマーの間でよくある懸念は、ウイルス対策ソフトによってPCの動作が遅くなることです。中断はシングルプレイヤーゲームでも十分に厄介ですが、マルチプレイヤーゲーム中や、さらに悪いことにランクマッチをプレイしている最中��であれば、ラグは致命的になりかねません。
ウイルス対策ソフトウェアはファイルやアクティビティを監視するためにシステムリソースを使用しますが、必要な量は製品、ハードウェア、設定によって異なります。したがって、問題はリソースを使用するかどうかではなく、それによってゲームプレイが中断されるかどうかです。
次のようないくつかの要素を考慮するとよいでしょう。
コンピュータのアイドル時のCPU使用率
メモリ消費量
ディスクアクティビティ
ゲームの起動時間
フレームレートの安定性
バックグラウンドスキャン中のカクつき
ゲーミングノートPCへのバッテリーの影響
古いシステムや低スペックなシステムでのパフォーマンス
スキャンをスケジュールできるかどうか（ゲームの途中ではなく、ゲームをしていない時間に実行できるようにするため）
システムへの負荷が低いとは、実際にはどういう意味ですか？
それを踏まえると、ウイルス対策ソフトウェアがゲームの時間に影響しないようにするには、どうすればよいのでしょうか。いくつかの重要な要素を確認することで、そのソリューションが実際にどれだけ影響を抑えられるかを判断し、ゲームプレイ中に目立つ中断が発生する可能性を減らせます。
1. バックグラウンドでのリソース使用が限定的
リアルタイム保護は、ウイルスやその他のマルウェアをできるだけすばやく阻止するうえで重要ですが、バックグラウンドで動�作している間に過剰なリソースを消費するべきではありません。リアルタイム保護は、CPU、メモリ、ディスクリソースを過度に消費することなく、有効な状態を維持する必要があります。
2. 予測しやすいスキャン動作
フルスキャンが始まると、より多くのリソースを使用します。それはもっともなことであり、避けられないことでもあります。ただし、そうしたスキャンはスケジュール可能で予測しやすいものであるべきなので、ゲームの途中ではない時間に設定できるはずです。
3. フルスクリーン使用中の中断を最小限に抑える
アラートや通知で作業を中断されるのは、誰でも嫌なものです。ゲーミングPC向けの優れたアンチウイルスは、重要度の低いアラート、定期スキャンの通知、販促メッセージでゲームを中断させるべきではありません。そうしたものはプレイヤーのストレスになるだけでなく、対戦の妨げになる可能性もあります。
4. ゲームプレイ中も一貫した保護
リソース使用量を抑えるために、セキュリティを犠牲にしてはいけません。ウイルス対策ソフトは、安心してゲームをプレイするためにリアルタイムのマルウェア対策やフィッシング保護を無効にする必要がないほど、動作を妨げないものであるべきです。保護は常に維持され、中断を招かない必要があります。
ゲーマーにとって最も重要なウイルス対策機能は何ですか。
ゲーミングPCが直面する脅威と、PCを遅くすることなくセキュリティを提供するウイルス対策ソフトウェアの必要性を踏まえると、ゲーマーがどの機能を重視すべきかを知っておくことが大切です。ゲーミングPC向けのウイルス対策ソフトウェアを選ぶ際に、特に重要な機能は次のとおりです。
1. リアルタイムのマルウェア保護
リアルタイムのマルウェア保護は、あらゆるアンチウイルスで最も重要な機能の1つです。そのソフトウェアは、インストーラー、ダウンロード、実行ファイル、実行中のプロセスの確認を含め、脅威を継続的に監視し、脅威が現れたらすぐに検出してブロックできる必要があります。
2. フィッシングと悪意のあるリンクからの保護
優れたアンチウイルスソリューションは、フィッシングの試み、悪意のあるリンク、偽のログインページ、有害なダウンロードを特定するのに役立つ必要があります。これにより、資格情報を盗んだり、ユーザーをだましてマルウェアをインストールさせようとする攻撃に対する保護が強化されます。
3. 振る舞いベースの脅威検出
アプリケーションの動作がおかしい場合でも、振る舞いベースの脅威検出がその場で検知できます。この振る舞い分析により、既知のマルウェアシグネチャと一致しない場合でも、不審なアプリケーションの動作を特定できます。
4. 脅威の自動更新
新たな脅威は常に進化し続け、次々に出現するため、ウイルス対策ソフトウェアもそれに対応し続ける必要があります。優れたウイルス対策ソリューションは、新たな脅威の出現に応じて、依拠する脅威インテリジェンス、シグネチャ、レピュテーションデータ、または検出��モデルを自動的に更新できる必要があります。
5. エクスプロイト対策
攻撃者は、ソフトウェア、ブラウザー、ランチャー、その他のアプリケーションにある既知の脆弱性を悪用しようとすることがよくあります。エクスプロイト保護は、こうした脆弱性を狙った試みを特定し、ブロックするのに役立ちます。
6. ダウンロードとリムーバブルメディアのスキャン
Webサイト、外付けドライブ、共有ストレージなどからファイルをダウンロードしたときは、実行する前に安全であることを確認したいものです。リムーバブルメディアのスキャンを使うと、接続されたドライブ上の悪意のあるファイルを、それらのファイルが開かれる前、または開かれるタイミングで検出できます。
7. 隔離とアラートの明確な管理機能
アンチウイルスソフトウェアには、何を検出したのか、どのような対応を行ったのか、そしてユーザーによる対応が必要かどうかを明確に示すアラートが含まれている必要があります。そのため、隔離とアラートの管理機能は、ユーザーに状況を知らせ、ウイルスの拡散を防ぐための重要なツールです。
ゲーミングPCに最適なアンチウイルスの選び方
ゲーミングPC向けの優れたウイルス対策ソリューションを求めるなら、自分のニーズやゲームのプレイスタイルに合ったソフトウェアを選ぶ必要があります。ウイルス対策の選択肢を検討する際は、次の点を確認しましょう。
ゲーミングPCをどのように使っているかを確認しましょう：まず、ダウ�ンロード元を含め、ゲーミングPCをどのように使っているかを考えてみましょう。公式ストア、Mod、サードパーティ製ランチャー、マルチプレイヤープラットフォーム、そしてファイル共有の利用状況も忘れずに考慮しましょう。
互換性を確認: もちろん、選ぶアンチウイルスが使用中のコンピュータで動作することを確認しておきたいところです。対応プラットフォームを確認し、使用しているOSのバージョンとコンピュータのハードウェアに対応していることを確認しましょう。
中核となる保護機能を優先する: 必要な基本的セキュリティ機能がウイルス対策に含まれていることを確認しましょう。まずはマルウェア対策、フィッシング対策、ふるまい検知、エクスプロイト対策、ダウンロード保護に注目し、その後であると便利な機能を確認しましょう。
バックグラウンドでのリソース使用量を確認: ゲーミングPC向けの最適なウイルス対策ソフトウェアは、ゲームプレイを妨げることなくバックグラウンドでシームレスに動作します。アイドル時のCPU、メモリ、ディスクのアクティビティや独立したパフォーマンス結果を確認し、コンピュータの動作を遅くすることなくスムーズに動作するかを確認しましょう。
スキャンと通知の制御を確認: スキャンと通知の制御は、ゲームの途中でアラートが表示されたり、スケジュールされたスキャンによってゲームプレイが中断されたりしないようにするために重要です。ウイルス対策ツールを購入する前に、スキャンをスケジュールできること、またゲームプレイ中は重�要度の低い通知を制限できることを確認しましょう。
誤検知のパフォーマンスを確認: 誤検知は時折発生しますが、できるだけ少なく抑えたいものです。誤警告を抑えるために、そのアンチウイルスツールが正当なゲームファイルやアプリケーションと脅威を見分けられることを示す根拠を確認しましょう。
中核となる保護機能と追加機能を分けて考えましょう：追加機能は便利な場合もありますが、中核となる保護機能を犠牲にしてまで求めるべきではありません。ゲームブースターや長い機能一覧が含まれているという理由だけで製品を選ばないでください。まず何よりも、必要な主要機能がすべて備わっていることが重要です。
料金の詳細を比較: 初回価格は、各請求サイクルで支払う価格ではありません。初回価格、更新費用、デバイス数の上限、価格帯ごとに受けられるサポート内容を含め、すべての料金を確認しましょう。
保護が必要なほかのコンピュータも検討しましょう: コンピュータを複数台お持ちの場合は、複数デバイス対応のアンチウイルスソリューションが適していることがあります。このプランでノートPC、Mac、または家庭内の別のコンピュータもカバーする必要があるかを判断し、必要であれば複数デバイス対応のプランを探しましょう。
サポートオプションを確認: カスタマーサポートも重要です。サポートがどのように提供されるかを確認してください。特に、技術的な問題が発生している場合、ソフトウェアが正当なゲームをブロックしている場合、またはパフォーマンスの問題を引き起こしている場合は重要です。
Splashtop ShieldがゲーミングPCの保護に役立つ仕組み
Splashtop Shieldは、Windows と Mac コンピュータ向けのAI搭載アンチウイルスソリューションで、マルウェア、フィッシング、不審な挙動、エクスプロイトの試みに対する保護を提供します。
Splashtop Shieldは、機械学習を活用したファイル分析、クラウドレピュテーションチェック、頻繁に更新される脅威データを使用して、悪意のあるプログラムや不審なファイルの特定を支援します。
Splashtop Shieldには以下が含まれます。
マルウェアの検出とブロックに役立つマルウェア対策保護。
フィッシング対策により、フィッシングの試みや悪意のあるリンクの特定を支援します。
リアルタイムトラフィックスキャン により、悪意のあるトラフィックやオンラインの脅威の特定を支援します。
既知のマルウェアシグネチャと一致しない可能性がある不審な挙動の特定に役立つ、振る舞いベースの脅威検知。
エクスプロイト対策により、ソフトウェアの脆弱性を悪用しようとする試みの検出とブロックを支援します。
USBとリムーバブルメディアのスキャンで、接続されたストレージデバイス上の悪意あるファイルの検出を支援します。
Splashtop Shieldは、2台のデバイスを対象とするIndividual版と、最大5台まで対応するFamily版をご利用いただけます。Windows と Mac コンピュータの��両方で使えるため、同じプランでゲーミングPCとご家庭内の他のすべてのコンピュータをカバーできます。
ゲーミングPC向けウイルス対策チェックリスト
これらを踏まえると、ゲーミングPC向けのアンチウイルスソフトウェアには何を求めるべきでしょうか？ 重要な機能をわかりやすく一覧にまとめましたので、優れたアンチウイルスツールを選ぶ際は、次の各項目が備わっていることを確認してください。
ゲーム中でもリアルタイムで保護。
マルウェアとフィッシング対策。
振る舞いベースの検出。
ダウンロードファイルや外付けドライブのスキャンと脅威検出。
バックグラウンドでのCPUとメモリ使用量が適切であること。
ゲームをしていない時間帯にスケジュールできるフルスキャン。
重大ではないアラートの管理。
独立したWindowsテスト。
誤検知率が低い。
更新時の料金が明確であること。
使用していて保護したいすべてのコンピュータをカバーするプラン。
正規のゲームファイルがブロックされた場合も、すぐにサポートを受けられます。
Splashtop Shield でゲー�ミング PC を保護しましょう
ゲーミングPCも他のデバイスと同じようにアンチウイルス保護が必要ですが、その保護によって動作が遅くなったり、ゲームプレイが妨げられたりしてはいけません。ゲーミングPCに最適なアンチウイルスは、信頼できる保護性能と、抑えられたシステム負荷、そしてゲームプレイ中の中断の少なさを両立しています。
ウイルス対策ソフトを選ぶ際は、ゲーミング向けをうたった付加機能を見る前に、リアルタイム保護、スキャンの挙動、フィッシング検知を確認し、あわせてリソース使用量やテスト実績も評価しましょう。これにより、広告や誇大宣伝に惑わされず、本当に必要な保護機能と機能性を確実に得られます。
Splashtop Shieldについて詳しく知りたいですか？マルウェア、フィッシング、不審な動作、エクスプロイトの試みに対して、WindowsとMacコンピュータをどのように保護するのかをご覧ください。