リモートで作業しているときや外出中で仕事用のコンピュータが手元にないときでも、リモートデスクトップソリューションがあれば、仕事が手の届かないところにあることはありません。リモートデスクトップアクセスを利用すれば、ユーザーはインターネット接続があればどこからでも仕事用デバイスに接続し、アプリ、ツール、ファイルに簡単にアクセスできます。
でも、仕事用のコンピュータがPCで、個人用デバイスがMacの場合はどうしますか？それとも、コンピュータで実行するプログラムにアクセスする必要があるのに、手元にあるのはiPadだけだったらどうしますか？ リモートデスクトップソリューションは、異なるプラットフォームやオペレーティングシステムで機能するのでしょうか？
答えは「はい」です。適切なツールさえあれば。クロスプラットフォームのリモートデスクトップソリューションは、チームや従業員がMacでもPCでも、AndroidでもChrome OSでも、どんなデバイスからでも仕事用コンピュータに接続できるようにします。
それを念頭に置いて、クロスプラットフォーム リモートアクセスがどのように組織やリモート従業員をサポートできるかを探ってみましょう。
リモートデスクトップにおけるクロスプラットフォームサポートとは何ですか？
クロスプラットフォームサポートは、リモートデスクトップソフトウェアの重要な機能です。これにより、通常は互換性のないオペレーティングシステムを持つデバイスでも、仕事用コンピュータ、プログラム、アプリ、ファイルにアクセスできます。
仕組みは簡単です：仕事用コンピュータがすべてのソフトウェアを実行し、接続されたデバイスに画面を送信し、それがインターフェースとして機能します。その結果、特定のシステムや技術的要件を持つものは、それを管理するためのコンピュータに残り、機密情報や専有データも同様です。
これにより、ユーザーはオフィスで使用しているデバイスに関係なく、外出先でもお気に入りのデバイスを自由に使用できるため、アクセシビリティと使いやすさが大幅に向上します。
クロスプラットフォームリモートデスクトップソリューションの主な利点
それを踏まえて、クロスプラットフォームリモートデスクトップソリューションの利点は何であり、なぜそれがビジネスにとって重要なのでしょうか？クロスプラットフォームリモートアクセスの利点には以下があります：
1.どこからでも働ける柔軟性
リモートワークやハイブリッドワークは一般的になり、従業員は自宅、外出先、オフィスで自由に働く柔軟性を受け入れています。リモートアクセスがない組織では、従業員はどこに行くにもコンピュータを持ち歩く必要があります。しかし、リモートアクセスがあれば、それはもう必要ありません。
従業員はリモートデスクトップソリューションを使って、どこからでもどんなデバイスでも作業できるので、仕事用コンピュータを置いて自宅のコンピュータやタブレットから作業を続けることができます。
2. コスト効果
どんな技術も無料ではありませんが、リモートデスクトップソリューションは非常にコスト効果が高いです。リモートデスクトップソリューションは、物理的なオフィススペースの必要性を最小限に抑え、オフィス内ハードウェアの消耗と電力使用を削減し、新しいデバイスにかかる費用を節約することで、運用コストを削減します。
プロバイダーによって価格は異なりますが、Splashtopはすべての規模のビジネスに適した価格オプションを持つ手頃なソリューションで、1ユーザーあたり月額5ドルから始まります。TeamViewerのような競合他社と比較すると、Splashtopは同じ高品質の機能と利点を半分の価格で提供できます。
3. BYODワーク環境のサポート
BYOD（Bring-your-own-device）はリモートワーカーの間で人気があり、彼らが好みのデバイスで作業できるようにします。それでも、企業はしばしばシステム要件や会社ポリシーにより、特定のデバイスを仕事用に割り当てます。
クロスプラットフォームリモートデスクトップソリューションは、従業員が選んだデバイスで作業しながら、すべての作業を会社のコンピュータに保持することを可能にします。これにより、従業員は互換性やハードウェアの問題を心配することなく、お気に入りのデバイスを使用できるため、両方の利点を享受できます。
4. アクセスの容易さ
どこからでも仕事用コンピュータにアクセスできるのは素晴らしいことですが、接続するために�多くの手間をかける必要がない限りです。しかし、適切なソリューションがあれば、プラットフォーム間の接続は簡単です。
Splashtopを使えば、簡単にログインするだけで安全に接続できます。デバイスを開いてログインし、接続するだけで、従業員はどこからでもシームレスに作業できます。
5. セキュリティ
データセキュリティはすべての組織にとって大きな懸念事項ですが、適切なクロスプラットフォームのリモートデスクトップソリューションは、セキュリティを損なうことなくデバイスを安全に接続できます。
例えば、Splashtopはデータを完全に管理されたコンピュータに保持することで、デバイスへの安全で暗号化されたアクセスを提供します。接続されたデバイスは単に画面を共有するだけで、データ転送はありません。同時に、Splashtopは2段階認証、リモート接続通知、侵入検知と防御メカニズムなど、いくつかの重要なセキュリティ機能を含んでいます。
その結果、Splashtopは幅広い業界および政府の基準と規制に準拠しており、HIPAA、PCI、FERPAをサポートしています。
リモートアクセスにおけるクロスプラットフォームサポートのユースケース
クロスプラットフォームのリモートアクセスの利点は明らかですが、実際の使用ケースの問題は残ります。組織がリモートアクセスを使用する必要があるのはいつでしょうか？
最初（そしておそらく最も一般的な）使用ケースは、リモートワーク環境です。従業員は自宅や外出先で異なるデバイスを使用できますが、同じツールや技術にアクセスする必要があります。
例えば、 Platinum Tank グループが3D CADデザイナーがリモートで作業できるようにするリモートアクセスソリューションを必要としたとき、Splashtopが彼らに選択したデバイスから作業する力を与えました。 デザイナーがどんなデバイスを使用しても、作業用のツールやファイルにアクセスできました。
クロスプラットフォームのリモートアクセスは、ITサポートにも強力なツールです。ITエージェントは、リモートアクセスソリューションを使用してクライアントデバイスにリモートで接続し、クライアントがどのOSを使用していてもトラブルシューティングできます。
Fast Break TechがSplashtop リモートサポートを使い始めたとき、3,000以上のエンドポイントを管理できました。そして、すべてのエンドポイントが同じデバイスとオペレーティングシステムを使用していたわけではないと言っても過言ではありません。しかし、Fast Break Techは、無人リモートアクセス、チャット、プラットフォーム間のリモート再起動などの機能のおかげで、わずか8人の内部技術者でそれらすべてをサポートできます。
クロスプラットフォームリモートアクセスのもう一つの重要な用途は、デバイス間のコラボレーションをサポートすることです。ユーザーは個人のデバイスから同じコンピュータやプログラムにアクセスでき、チームが同じプロジェクトで一緒に作業することができます。
これは、 Asheville High SchoolがCOVID-19パンデミック中にリモート学習に切り替えなければならなかったときのように、教育の現場でも見ることができます。学校はコンピュータアニメーションとゲームデザインのクラスにMacコンピュータを使用していましたが、学生はどんなデバイスからでも学校のMacにリモートでアクセスする必要がありました。Splashtopは、学生がどのデバイスからでもリモートでラボにログインし、プロジェクトに一緒に取り組むことを可能にし、自宅の安全で快適な環境から授業を続けることができました。
Splashtopでクロスプラットフォームのリモートアクセスの旅を始めましょう
チームがどこからでも、どんなデバイスでも、効率やセキュリティを損なうことなく作業できるようにする準備はできていますか？Splashtopのクロスプラットフォームリモートアクセスソリューションには、まさにあなたが必要とするものがあります。
Splashtopの リモートデスクトップソフトウェアは数分でセットアップでき、ユーザーはどんなデバイスからでもコンピュータ、ファイル、アプリ、ソフトウェアにリモートでアクセスする力を得られます。あらゆる規模の企業がSplashtopを使用して、従業員がどこからでも安全に作業し、リアルタイムでどのデバイスでもコラボレーションできるようにしています。
Splashtopを実際に見てみる準備はできましたか？今日から無料トライアルを始めましょう！