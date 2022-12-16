Platinum Tank グループ、デザインチームを拡大し、サイバー攻撃から復活
Splashtop Enterpriseは、3D CADデザイナーにとって安全で柔軟な作業を実現します
一目でわかる
挑戦
プラチナムタンクグループは、3D CADデザイナーのために柔軟な働き方を可能にする必要がありました。彼らは、同じワークステーションでオフィスと自宅の両方でシームレスに作業する方法を見つける必要がありました。
対処方法
PlatinumはSplashtop Enterpriseを採用し、デザイナーに3Dマウスのリダイレクトとマルチモニターサポートを備えたCADワークステーションへのリモートアクセスを提供しています。
結果
Platinumは、オフィススペースを拡張することなく、成長するデザインチームをサポートすることができました。彼らはまた、Splashtopの多要素認証のおかげで、サイバー攻撃後にリモートワークを軌道に戻しました。
From Platinum Tank グループ
Splashtopは、CAD設計をリモートでサポートするための、すべての要件を満たしていました。これは、リモートで3Dデバイス接続をしようとしているすべての人にとって有効なソリューションです。
Dominic Benoit - Application Specialist at Platinum Tank Group
3D CADデザイナーのための柔軟な働き方の実現
Platinum Tank グループ (Platinum) は、航空機給油車用のアルミタンクトレーラーの設計と製造を専門としています。ケベック州シャンブリーに拠点を置き、年間1,200台以上を製造しています。同社は、コンピュータ支援設計（CAD）を使用して革新的な新しいアルミタンクトレーラーを開発するために設計チームに依存しています。
パンデミックが発生したとき、Platinumのデザイナーは全員リモートワークに移行しました。Platinumがオフィスへの復帰を計画し始めたとき、成長するデザイン部門を収容するのに十分なスペースがないことに気付きました。
Dominic Benoit、Platinumのアプリケーションスペシャリストは、部門のために新しい柔軟な作業戦略を開発するよう求められました。デザイナーが自宅にいてもオフィスにいても、すべてのCADデザイン作業を行うための標準的な方法が必要です。「どこにいてもワークステーションにリモートアクセスできるようにしたかったんです。使うモニターだけが違うだけです」とドミニクは言いました。
リモートワークには、オフィス内のワークステーションへのアクセスと、Solid Edge (CAD ソフトウェア)での特別な3D CADマウスを動作させるためのデバイスのリダイレクトが必要でした。「3D CADマウスへのデバイスのリダイレクトは、デザイナーが生産用のモデルを作成する際に重要です」とドミニクは言いました。
Platinumは、Chrome リモートデスクト��ップ、従来のRDP、Microsoft リモートデスクトップを含む複数のソリューションを試しました。残念ながら、どれも条件に合いませんでした。「これらのソリューションをすべて組み合わせることもできましたが、それでも私たちのデザイナーが必要とするすべての機能を提供することはできませんでした」とDominicは言いました。
Dominicは、新しいリモートアクセスツールを探すように求められました—2つの主要な機能を提供できるものを。
自動デバイスのリダイレクト: デザイナーが使用する3D CADマウス用。
マルチモニターサポート: 異なるデバイスから同じCADワークステーションにアクセスするため。
「これらの2つの機能がリモートで働くデザイナーに利用できない場合、CADアプリケーションの使い方を完全に再学習しなければなりません。」
ソリューション: Splashtopは、シームレスで柔軟な作業のためにPlatinumのすべての要件を満たします。
他の3D CADデザイナーがSolid EdgeユーザーフォーラムでSplashtopについて聞いた後、Platinumは自分たちでSplashtopを試しました。「Splashtop Enterpriseのトライアルを行い、デバイスのリダイレクトを含むすべての要件を満たしました」とDominicは言いました。
✔ 簡単なセットアップ
Dominicと彼のチームは、Splashtopのセットアップが簡単であることを発見しました。5日以内に、Platinumの20人のCADデザイナー全員がSplashtopを通じて作業を行っていました。「Splashtopの柔軟性がすべてを簡単にしてくれます。私は道中でもiPhoneから使用しています。」
✔ マルチモニターサポート
デザインチームは、Splashtopのマルチモニターサポート機能に頼るようになりました。これは、同じワークステーションで2人のユーザー間のコラボレーションを可能にします。「デザイナーはさまざまなスキルセットを持っていることがあります。だから、どこからでもいつでもお互いに助け合えるのは本当に便利です」とDominicは説明しました。
✔ 優れたカスタマーサポート
ドミニクは、ユニークなユーザー要件に関する支援のみが必要で、受けたサポートに非常に満足していました。「Splashtopの技術サポートは非常に迅速でした。皆が準備万端でした。Splashtopサポートにチケットを提出してから回答を受け取るまでの時間は非常に短かったです。」
✔ 3D デバイスのリダイレクト
Platinumのデザイナーは、リモートで作業するためにデバイスのリダイレクトが必要で、Splashtopのパフォーマンスに満足しています。彼らは定期的にコミュニティの他のデザイナーにそれを勧めています。「Splashtop」は、3Dデバイスの接続をリモートで使用しようとしている人にとって有効なソリューションです。2020年にリモートワークを始めて以来、多くのCADユーザーがデバイスのリダイレクトについて尋ねてきました。今、私はついに答えを持ち、Splashtopを勧めることができます」とDominicは言いました。
結果: Platinumがオフィススペースを拡張せずにデザインチームを拡大
現在、PlatinumはSplashtopを使用して、CADデザイナーがどこからでも作業できる一貫した体験を提供しています。各デザイナーは、自宅やオフィスで使用するためのミニコンピュータ（Dell、HP、Lenovoなど）を持っています。彼らはこれらのミニコンピュータからいつでもどこでもSplashtopを実行し、オフィスのワークステーションにリモートアクセスします。
「キーボードもマウスもスクリーンもありません。「それはどこにいてもデスクトップモニターとキーボードに接続する小さなボックスに過ぎません」とドミニクは言いました。「Splashtopは、彼らのミニコンピュータで実行する必要がある唯一のアプリケーションです。」
柔軟なワークステーションを使用することで、Platinum Tank グループは追加のオフィススペースを取得することなく拡張を計画できます。これまでに、彼らは拡大するデザインチームに26台のマシンを提供し、さらに5台を追加する予定です。「おそらく、Splashtopを使ってリモートで作業する学生インターンを雇うことになるでしょう」とドミニクは付け加えました。
「Splashtopは、リモートワークやどこからでもワークステーションにリモートアクセスするための完璧なツールです。」
Dominicは、すべてのCADデザイナーをサポートするためのツールが1つだけあることが彼の仕事に大きな影響を与えたと述べています。「私は内部の技術サポートなので、Splashtopは私の生活を非常に楽にしてくれます。」
ボーナス: プラチナがサイバー攻撃後に軌道に戻る
初回のインタビューの後、ドミニクはプラチナムがサイバー攻撃の被害に遭ったと教えてくれました。彼は、Splashtopの多要素認証が彼らを迅速に立ち直らせたと述べました。この機能は、特に彼らのセキュリティ部門からの要望でした。「在宅勤務の合意が再び軌道に乗って嬉しいです。Splashtopがそれを可能にする鍵です」とドミニクは言いました。