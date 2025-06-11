Fast Break TechはLogMeIn CentralからSplashtopに切り替えました
Splashtopへの切り替えがこのMSPにとって最良の選択だった理由を発見してください
概要
Fast Break Tech—カリフォルニア州サクラメントに拠点を置くMSP—は3,000以上のエンドポイントを管理しています。この会社はSRS Premiumを使用して、クライアントをリモートで監視、管理、サポートしています。
Fast Break Techは以前LogMeIn Central Premierを使用していましたが、Splashtopに切り替えました。Fast Break Techのチームは、より良い体験、機能、そしてSplashtopのサポートチームがより迅速に対応してくれることを理由に、私たちのソリューションを好んでいます（なぜSplashtopが最高のLogMeIn Centralの代替であるかをご覧ください）。
課題
MSPは今日、限られたリソースで異なる場所に散らばったクライアントのデバイスをサポートしようとする課題に直面しています。需要に応えるために、MSPsはリモートアクセスソフトウェアに依存して、顧客の元に物理的に移動することなく、管理デバイスにサポートを提供しています。
リモートアクセスに加えて、MSPはエンドポイントをリモートで監視および管理するのに役立つツールを探すことがよくあります。これにより、MSPは問題が発生する前に積極的に対処し、エンドポイントをスムーズに運用することができます。
これらのツールを提供する製品はいくつかありますが、しばしば高価であったり、特定の機能や機能性が欠けていたり、サポートチームが反応しないことがあります。これは特に、ビジネスを拡大しようとしているMSPsにとって負担となります。�新しい顧客を追加することが高価になったり、効率を損なう可能性があるからです。
Fast Break Techは、わずか8人の内部技術者で3,000以上のエンドポイントを管理するMSPです。大規模なクライアントベースをサポートするために、Fast Break TechはLogMeIn Central Premierを使用していました。
しかし、Fast Break Techは現状に満足せず、新しいソリューションを見つけたいと考えていました。Fast Break Techの社長、Steven Walkerは、LogMeInから離れた理由について話しました。「LogMeInを使用していましたが、年々遅くなりすぎました」とWalker氏は言いました。「そして、導入してほしい機能があったとしても、会社が大きすぎて何も起こりませんでした。彼らは私たちの要求に応えてくれませんでした。さらに、その時点で私たちはKasperskyから離れようとしていましたが、それがLogMeInと統合された唯一の保護でした。」
ソリューション
最終的に、Fast Break TechはLogMeInとの関係を断ち、SRS Premiumに切り替えました。
SRS Premiumは、MSPやITプロフェッショナル向けに特別に設計されたリモートサポートソリューションです。それには、無人リモートアクセス、ファイル転送、チャット、リモート再起動などの機能が含まれています。また、RMM製品によく見られる追加の監視および管理機能も含まれています。
SRS Premiumに含まれる監視と管理機能には、設定可能なアラート、イベントログ、リモートコマンド、システムインベントリ、更新管理、予定されたアクションなどがあります。ユーザーはまた、Splashtopコンソール内から管理されたコンピュータにBitdefender Antimalwareを設定し管理すること�ができます。
結果
最初から、ウォーカーはSplashtopに切り替えることの利点を見ていました。実装プロセスについて話すとき、ウォーカーは予想よりも簡単だったと述べました。
「Splashtopチームは、InstallForgeを使用してセキュリティコード付きの独自のビルドを作成する方法をガイドしてくれました。これは私たちにとって必須です」とWalkerは言いました。「私たちはまた、LogMeIn One2Many機能を使用してSplashtopをインストールすることができました。」
WalkerはSplashtopを使い始めてから、Splashtopの体験をより気に入り、LogMeInよりも速いと感じました。「私のチームがSplashtopをより楽しんでいると聞きました」とWalkerは言いました。
機能については、Walkerはチャット（特にセッション外チャット）と有人サポートをSRS Premiumのハイライトの一部として称賛しました。
チャット機能が効率を向上させます
「チャットは素晴らしいです」とWalkerは言いました。「私たちはそれを一日中使用しています。通話中に次の顧客をサポートし始める必要があるときがあります。「ボールを転がし始める必要があるので、チャットボタンを押してその顧客とチャットを始めました。」
Splashtopを使えば、コンピュータにリモート接続する前でもクライアントとチャットできます。
WalkerはSplashtopのチャット機能のさらなる利点についても話しました。
「電話をかけてボイスメールに繋がった場合、チャットで『今リモートしても大丈夫ですか？』と送信します。そして彼らが確認すると、私たちはすぐに入れるんです」とウォーカーは言いま�した。「チャットに私たちの名前が表示されるのも気に入っています。LogMeInでは「LogMeIn Remote User」と表示されるだけで、実際に誰と作業しているのか分かりませんでした。しかし、Splashtopチャットを使えば、どの技術者かがわかります。」
SOSで外出先でも即時サポート
Walkerが称賛したもう一つの機能は、有人サポート (SOS) 機能で、セッションコードを使ってWindows、Mac、iOS、またはAndroidデバイスに瞬時に接続し、サポートを提供できる点です。この機能は、Fast Break TechのようなMSPがアカウント管理外のデバイスをサポートするのに役立ちます。事前のインストールは必要ありません。
「SOSは私たちにとって素晴らしいです」とウォーカーは言いました。「移動中にマルチタスクをしながら、SOSを使ってサポートを提供できます。その9桁のコードを教えてくれれば、そこに入って助けたり、何をすべきかを伝えたりできます。」
制限事項
Fast Break Techについて
1999年にカリフォルニア州サクラメントで設立されたFast Break Techの使命は、顧客に迅速、正確、効率的に質の高いコンピュータサービスを提供することです。Fast Break Techは、クライアント（住宅および商業）にフルITサービスを提供しています。
現在、Fast Break Techには3,000以上のエンドポイントを管理する8人の技術者がいます。彼らの顧客のほとんどはカリフォルニア州とネバダ州全域にいます。Fast Break Techがクライアントにサポートを提供する際は、通常、Fast Break Techのオフィスからリモートで行われます。
SRSプレミアムの利点
SRS Premium は、リモートアクセスに加えてコンピュータ管理と制御機能を提供するソリューションを求めるMSPやITプロフェッショナル向けに設計されています。
任意のWindows、Mac、iOS、Androidデバイスから、WindowsおよびMacコンピュータをサポートします。
高パフォーマンス: SRS Premiumは、Splashtopの個人用ソリューションに見られるのと同じ受賞歴のあるリモートアクセスエンジンを搭載しています。HD品質とサウンドで高速な接続を楽しめます。
主な機能: SRS Premiumは、MSPやITチームが必要とするファイル転送、チャット、リモートウェイク、リモート再起動、セッション録画、ユーザーとコンピュータの管理、グループ化などの主要機能を備えています。
低価格: Splashtopは�、他のソリューションと比較して80%以上の節約が可能です。さらに、Splashtopは他のリモートアクセスプロバイダーのような価格上昇の歴史がありません。
Splashtopを選ぶ理由
MSPがSplashtopを愛する理由はこちらです：
SRS Premiumは、LogMeInの価格と比較して、MSPに80％以上の節約をもたらします。SplashtopとLogMeIn Centralの価格の完全な比較をご覧ください。
MSPは、Splashtopの低価格のおかげでビジネスを簡単に成長させ、拡大することができます。
SRS Premiumには、エンドポイントの監視と管理に必要なトップツールと機能が含まれており、日常のITタスクを簡単に完了できます。
Splashtopは、迅速で反応が良く、親切なサポートチームを持ち、簡単に連絡が取れることを誇りにしています。
これらの理由から、Splashtopは最高のLogMeInの代替です！
お客様の声
私たちは関係性を大切にしており、Splashtopチームとも良好な関係を築いています。
Steven Walker, President of Fast Break Tech