Asheville High Schoolは、リモートCTEコンピュータアニメーションとゲームデザインのクラスを可能にします
ラボコンピュータへのリモートアクセスは、学生に予想外の利益をもたらします
一目でわかる
Asheville High Schoolは、Asheville（ノースカロライナ）市立学校区の一部であり、パンデミックによるコンピュータラボの閉鎖に対応して、キャリアおよび技術教育（CTE）の学生にリモートアクセスを提供し、コンピュータアニメーションとゲームアートのクラスに必要なソフトウェアを実行できるようにしました。
Asheville High School
Splashtopは私たちのニーズを完璧に満たします。パンデミック以前にすでに作成されていたレッスンを使用して、アニメーションとゲームアートプログラムの総合的なカリキュラムを実施できます。
Kathryn B., Teacher
課題: パンデミックが対面のコンピュータラボアクセスを停止
キャスリン・ブラッドリーは、アシュビル高校でコンピュータアニメーションとゲームアートのクラスを教えており、これらは学生が選択できる2つのCTE選択科目です。ブラッドリーのクラスは、テレビや映画制作、広告、ゲームデザイン、建築などのキャリアに向けて学生を準備します。
学生は学校のコンピュータラボのMacワークステーションを使用して、Adobe Creative Suite、Blender、Unity、その他の3Dコンピュータグラフィックス、アニメーション、ビデオ、ゲームデザインアプリを実行するために必要なソフトウェアを使用します。
これらのソフトウェアプログラムへのアクセスはBradleyのクラスにとって重要であり、COVID-19がキャンパスを閉鎖したとき、学生たちは学習体験を続けるために必要なソフトウェアにアクセスする方法がありませんでした。
「パンデミックが最初にコンピュータラボへのアクセスを閉鎖したとき、それはひどかった」とBradleyは言いました。
解決策: Splashtopはリモートコンピュータラボへのアクセスを可能に
学生が必要とする学校提供のリソースにアクセスできる方法を見つける必要があったため、Asheville High Schoolは、学生が自宅のデバイスから学校のラボコンピュータにアクセスできるようにするソリューションを模索しました。
Asheville High School decided to 設定 Splashtop for remote labs for Kathryn Bradley’s CTE classes. Splashtopを使用すると、学生は自分のコンピュータ、タブレット、Chromebookデバイスからラボのコンピュータにリモートでアクセスして操作できます。
高性能なリモート接続中（4kストリーミングを提供）、学生はリアルタイムでラボコンピュータの画面を見ることができます。彼らはリモートでそれをコントロールし、ラボに座っているかのようにソフトウェアアプリケーションを実行できます。
「Splashtopは私たちのニーズを完璧に満たしてくれます」とBradleyは言いました。「パンデミック前に開発されたレッスンを使用して、アニメーションとゲームアートプログラムの完全なカリキュラムを実行できます。」
結果: リモートアクセスが学生のエンゲージメントを24/7で向上
リモートラボにおけるSplashtopの予期せぬ利点は、学生が授業時間外でもMacラボのコンピュータにアクセスできるようになったことです。彼らはいつでも、どこからでもラボにリモートアクセスできます。
「学生がアニメーションやゲームデザインのアプリケーションをいつでも使用できることは大きな利点です。たとえそれが午前2時で、寝室で冷たいピザを食べながらでも」とBradleyは言いました。
追加のアクセスにより、学生は必要なソフトウェアアプリを使用する時間が増え、自分の時間と学習の責任をより自覚することができます。
「そのような責任を教えるのは難しいですが、ラボソフトウェアへのよりスムーズなアクセスが多くの学生にとってプロセスを加速させることがわかりました」と彼女は言いました。
ボーナス: リモートアクセスの成功が初期導入を超えて広がる
Splashtop ソフトウェアのアニメーションとゲームアートプログラムでの成功を見た後、Asheville High Schoolは他のクラスへの拡大を検討しています。例えば、工学部門はロボティクスクラスでSplashtopを使用することに興味を持っており、Adobe Digital Designクラスのインストラクターもそれを採用しています！
制限事項
Asheville High Schoolについて
4,400人の生徒がいるAsheville City Schools地区の10のK-12学校のうちの1つであるAsheville High Schoolは、2017年のクラスの88％の生徒を卒業させました。高校の使命は「すべての生徒を生産的な市民、終生学習者、個人的な充実のために教育すること」です。
アシュビル高校の約1,200人の生徒のうち、推定4分の1が在学中にキャリアおよび技術教育 (CTE) 部門で少なくとも1つのクラスを受講しています。
リモートラボ用Splashtopについて
ユーザーは、Windows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスから、Windows、Mac、Linuxコンピュータにアクセスできます。
ユーザーは、4kストリーミングでHD品質とサウンドを備えた高速接続を通じて、ラボのコンピュータを簡単にリモートコントロールできます。
生産性を維持するためのトップ機能には、ドラッグアンドドロップのファイル転送、リモート印刷、リモートウェイク、リモート再起動、チャットなどがあります。
リモートアクセスのアクセス許可をスケジュールして、学生が特定のラボコンピュータに予定された時間枠でアクセスできるようにします。
ドラッグアンドドロップファイル転送、リモート印刷、リモートウェイク、リモート再起動、チャットなど、最高のリモートアクセス機能を手に入れましょう。
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