デジタルトランスフォーメーションは、教育機関を含む業界全体に急速に広がっています。デジタルトランスフォーメーションのプロセスは、学生のためだけでなく、管理部門が常に変化する技術に対応するために必要なステップです。
デジタルトランスフォーメーションは簡単なプロセスではありません。ITチームはさまざまな目標のためにさまざまなツールを選択しなければなりません。一部のツールはコミュニケーションを効率化するのに役立ちます。他のツールはアーカイブ情報のデジタル化を目的としています。理由はどうであれ、教育機関が適切なツールを見つけることが重要です。
しかし、適切なツールを見つけることはさまざまな課題を引き起こす可能性があります。テクノロジーは複雑であり、特定のシステムやプロセスの内部の複雑さを理解することは、デジタルトランスフォーメーションが一夜にして起こることはできないことを意味します。
最終決定を行う際には、ツールがどのように連携して効率的なプロセスを作り出すかを考慮してください。特定の機能を統合することで、コストを最小限に抑え、教育技術スタックを効率的に機能させることができます。
The Current Landscape of EdTech
最近の研究�によると、K-12の学校区は、学生の間で2,000以上のWebアプリを使用しています。各学生、彼らが使用するアプリケーションの数、必要なアプリにアクセスするために必要なハードウェアを考慮すると、教育ITリーダーが意思決定プロセスで考慮すべき複雑な要件の網が生まれます。
これらのハードウェアとデジタルツールを管理することは多くの作業を必要とし、特別なスキルが求められます。数千人の学生を抱える地区でITサポートが少ない場合、これらのツールの管理は大きな課題となります。デジタルトランスフォーメーションへの良いステップはツールの統合です。
ツールの統合は、特定の機能を1つのツールまたはプロセスの下に組み合わせる行為です。例えば、教育ITリーダーは、リモートアクセスソフトウェアとヘルプデスク機能を1つのツールに統合したいと決定するかもしれません。ツールの統合は、ITスタック内の異なるツールの数を最小限に抑えるのに役立ち、コストを節約し、費用を削減することができます。
教育技術スタックを統合するために考慮できるいくつかの戦略を以下に示します。
戦略1: ツールを組織の目標に合わせる
チームが完全なデジタルトランスフォーメーション戦略を実施する前に、小さく始めて、最初にターゲットにしたい組織の一部を特定することを検討してください。この例では、ITチームが学生のハードウェアを管理するために使用するツールの数を統合しようとしていると仮定します。
最初のステップは、達成可能で測定可能な目標を設定することです。その後、設定した特定の目標を達成するための戦略を開発できます。この例では、チームが実施する可能性のある戦術の1つは、学生のハードウェアを管理するために使用している現在のソフトウェアの監査と、それぞれの使用ケースの分析です。
戦略2: 互換性と統合のニーズを評価する
チームが達成したい目標とそこに到達するためのいくつかの戦術を考えた今、新しいツールを導入するか、現在のものを統合することが既存のITインフラにどのように影響するかを考慮することが重要です。
チームにとって必須のソフトウェアとオプションのソフトウェアを考慮し、それらがどのように連携するかを確認してください。もし統合されていない場合、または1つが手動入力を必要とする場合は、より多くの統合機能を提供する別のツールを検討する時かもしれません。
多くのソフトウェア会社は、ツールの短期間の試用期間を提供しています。これを利用して、異なるソフトウェアを試し、既存のインフラストラクチャとどのように連携するかをテストしてください。テストデバイスはさまざまな種類のデバイスであるべきです。学生が使用するハードウェアは異なるため、管理するデバイスがソフトウェアと互換性があることを確認したいです。
戦略3: セキュリティとコンプライアンスを優先する
ITリーダーがソフトウェア購入の決定を行う際に意識する必要がある主要な考慮事項の1つは、学生データがどのように保護されるかです。フィッシング、データ漏洩、その他のサイバー犯罪の増加に伴い、ITリーダ��ーが使用しているツールとエンドユーザーをどのように保護しているかを認識することが不可欠です。
統合するツールを選ぶ際には、各ツールのセキュリティと、GDPRやFERPAなどの主要な法律に準拠しているかを評価してください。そうすれば、監査で特に不足しているツールが見つかった場合、より堅牢で安全なオプションに統合することができます。
セキュリティ監査の定期的な実施を確実にしてください。デジタル教育アプリはプライバシーポリシーを定期的に更新しているため、変更を把握し、学生と教職員のデータが保護されていることを確認することが重要です。
戦略4: コスト効率とスケーラビリティを監視する
ソフトウェアの価格は頻繁に変わるため、使用しているソフトウェアの支払い構造を理解してコスト効果を確保することが重要です。会社は、チームが持っているライセンスの数や使用中の「シート」の数に基づいて料金を請求する場合があります。いずれにせよ、チームの規模と特定のツールを使用する人数を考慮してコスト効率を測定することが重要です。
コストを考慮する際には、特定の年内にチームがどれだけ成長するかも考慮することが重要です。使用しているソフトウェアの種類によっては、追加のシートを追加することが高価な取り組みになる可能性があります。このような費用を避けたい場合は、ITチームの予算を圧迫しないように、より柔軟な価格オプションを持つツールを探すことを検討してください��。
戦略5: ユーザーエクスペリエンスに焦点を当てる
ツールを統合し、さまざまなオプションを検討する際には、エンドユーザーが誰であるか、そのツールとの通常のやり取りがどのように見えるかを考慮してください。ツールは簡単に習得できるか？ツールの通常の使用ケースはシンプルで直感的なプロセスですか？
ITチームがより効率的なプロセスを実施する方法の1つは、実装、採用、日常的に使用するのが簡単で、最小限のトレーニングで済むツールを見つけることです。これにより、新しい人材のトレーニングが簡単になり、一貫したプロセスを教えるための技術的な説明が少なくて済みます。
ツール統合が教育機関にもたらすメリット
新しい研究によると、知識労働者は、プロセスが改善されれば週に4.9時間を節約できると見積もっています。労働者は必要な情報を見つけるために多くの時間を費やし、適切なアプリ間を切り替えています。チームが数十のツールやアプリを切り替えている場合、これはより意味のある作業に費やせる時間です。
チームが技術スタックに追加するツールについて戦略的に考えることが重要です。新しいアプリケーションを技術スタックに導入することは、セキュリティに新たな脆弱性をもたらす可能性があります。使用するツールの数を統合することで、ITチームがソフトウェアの評価に費やす時間を最小限に抑え、学生にデジタル学習を続けるために必要なインフラを提供するなど、より価値のある作業に時間を割くことができます。
教育機関向けのSplashtop Enterpriseとツール統合
ITチームが主要なIT機能を統合しようとしている場合は、Splashtop Enterpriseをオプションとして検討してください。Splashtop Enterpriseは、さまざまな主要なヘルプデスクおよびサポートツールと統合し、技術者がチケットを迅速に生成し、要求されたデバイスにリモートでアクセスする能力を提供します。
Splashtop Enterpriseは、セキュリティを考慮して構築された使いやすいツールで、FERPA、GPDR、SOC2、ISO/IEC 27001などの主要なセキュリティ規制に準拠しています。技術者とエンドユーザーの両方にとってリモートデバイス管理を簡単にし、エンドユーザーへの接続を容易にし、技術スタック内のツールの数を最小限に抑えます。
Splashtop Enterpriseが現在のワークフローとどのように連携するかを見てみたいですか？今すぐ始めて、私たちの代表者とチャットし、Splashtop Enterpriseを1週間無料で試してみてください。