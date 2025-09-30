Mac用のリモートデスクトップソフトウェアは、今日の柔軟な作業環境で不可欠になっています。これにより、ユーザーはどこからでもMacデバイスにアクセスでき、ファイル転送、リモート印刷、シームレスな接続などの重要な機能を提供します。これらのツールは、ITサポート、リモートワーク、外出先でのリソースアクセスに役立ちます。
しかし、適切なソフトウェアを選ぶのは、機能、コスト、互換性の違いから難しいことがあります。この記事では、Mac向けAnyDeskの制限、コスト、そしてSplashtopが優れた代替手段として際立つ理由を探ります。
MacでAnyDeskをダウンロードして使用する際の主な課題
一部のMacユーザーは、AnyDeskのダウンロードと使用に関して課題を報告しています。
互換性の問題: AnyDeskはすべてのmacOSバージョンとシームレスに動作しない可能性があり、イライラする互換性の問題を引き起こすことがあります。ユーザーは特定の機能が新しいmacOSアップデートで正しく動作しない問題を報告しています。
Complex Installation Process: 一部のレビューアーは、macOSでのAnyDeskのインストールプロセスが面倒で直感的でな�いと指摘しており、特に技術に詳しくないユーザーにとってはそうです。SoftwareAdviceのユーザーレビューでは、恒久的なインストールのセットアップが簡単ではなく、通常のユーザーにとって混乱を招く可能性があると述べられています。
無料版の機能制限: AnyDeskの無料版は機能が制限されており、より高度な機能を必要とするユーザーには制約があります。重要な機能をアンロックするには、有料プランを選択する必要があり、これは高額になることがあります。
これらの課題を考慮して、多くのユーザーはMacでのリモートアクセスのためのより信頼性が高く使いやすい代替手段を求めています。
AnyDesk for Macのコストはいくらですか？
AnyDeskは、Macユーザー向けに複数の価格プランを提供しており、それぞれ異なる機能と制限があります。無料プランは基本的なリモートアクセス機能を提供しますが、高度な機能はありません。有料プランは1ユーザーあたり月額約14.90ドルから始まり、このプランは基本的なリモートアクセスとセッション録画を提供しますが、高度な管理ツールはありません。
Mac向けのトップAnyDesk代替
Mac用リモートアクセスソリューションに関しては、SplashtopはAnyDeskの代替として際立っています。その理由は次のとおりです:
Competitive Pricing: Splashtopは、AnyDeskと比較してより手頃な価格プランを提供します。Splashtopは、基本的な機能のためにユーザーが上位プランにアップグレードする必要がない、堅牢な機能を低価格で提供します。
包括的な機能: Splashtopは、基本プランでも複数デバイス管理、ファイル転送、リモート印刷、強化されたセキュリティ対策などの高度な機能を含んでいます。これらの機能は、AnyDeskのより高価なプランでのみ利用可能なことが多いです。
パフォーマンス and Reliability: Splashtopは、信頼性の高いパフォーマンスと最小限の遅延、そしてユーザーフレンドリーなインターフェースで知られています。ユーザーは接続性と速度に関する問題が少なく、スムーズなリモートアクセス体験を保証します。
セキュリティ: Splashtopは、強力なセキュリティ機能を提供しており、エンドツーエンドの暗号化、2段階認証、デバイス認証を含みます。これらの機能は、機密情報をリモートで扱うユーザーに安心感を提供します。
Ease of Use: 簡単なインストールプロセスと直感的なインターフェースにより、Splashtopはユーザーが技術的な困難なしにリモートアクセスを設定して使用を開始するのを容易にします。
MacユーザーにとってAnyDeskよりもSplashtopがトップの選択である理由
Macの信頼性が高くコスト効果の高いリモートアクセスソリューションをお探しなら、SplashtopはAnyDesk�よりも優れた選択肢です。より手頃な価格設定、包括的な機能、信頼性の高いパフォーマンス、強力なセキュリティにより、Splashtopは信頼できるリモートアクセスソリューションを求める個人や企業にとって優れた選択肢です。
Splashtopのプランを探り、なぜMacユーザーにとって好ましい代替手段なのかを発見してください。今日から無料トライアルを始めましょう！
MacからAnyDeskをアンインストールする方法
AnyDeskからSplashtopに切り替えることを決めた場合、MacからAnyDeskをアンインストールするための手順は次のとおりです：
AnyDeskを終了:
AnyDeskが実行されていないことを確認してください。DockのAnyDeskアイコンを右クリックして、"Quit"を選択する。
AnyDeskをゴミ箱に移動:
「アプリケーション」フォルダを開きます。
AnyDeskをゴミ箱にドラッグします。
関連ファイルを削除:
Finderを開き、Command + Shift + Gを押します。
~/Libraryに入り、次の場所からAnyDeskファイルを削除します：
アプリケーションサポート
キャッシュ
ログ
設定
ゴミ箱を空にする:
ゴミ箱アイコンを右クリックして、選択する "Empty Trash."
AnyDeskサブスクリプションをキャンセル:
AnyDeskのウェブサイトでアカウントにログインし、サブスクリプションまたは請求セクションに移動して、サブスクリプションをキャンセルし、将来の請求を避けます。
MacにSplashtopをインストールする手順
MacでのリモートアクセスのためにSplashtopを設定するには、Splashtop StreamerとSplashtop Business Appの両方をインストールする必要があります。方法は次のとおりです。
Splashtop Streamerをインストール（アクセスしたいコンピュータ用）：
Splashtopダウンロードページを訪れ、Mac用のSplashtop Streamerをダウンロードしてください。
Splashtop Streamerをインストールしたら、Splashtopアカウントでサインインするか、必要に応じて無料トライアルを開始して新しいアカウントを作成してください。
Splashtop Business Appをインストール（リモート先のデバイス用）:
Splashtopダウンロードページに移動し、Mac用のSplashtop Business Appをダウンロードします。
インストール後、Splashtop Streamerのセットアップに使用したのと同じアカウントでSplashtop Business Appにログインします。
Splashtop StreamerとBusiness Appの両方をインストールすると、別のデバイスからMacにリモートでアクセスして制御する準備が整います。
MacでSplashtopを設定および構成する方法
Splashtop StreamerとBusiness Appをインストールした後、最適なリモートアクセスのために設定を構成する手順は次のとおりです：
Splashtop Streamerを構成する（アクセスしたいコンピュータで）：
アクセス権限の設定
Splashtop Streamerアプリ内のセキュリティタブに移動します。
リモートアクセスに必要な許可を付与したことを確認してください。これには、画面録画とアクセシビリティの許可が含まれ、システム環境設定 > セキュリティとプライバシーで有効にできます。
ストリーマー設定を構成
コンピュータ名、セキュリティコード、ネットワーク設定などの設定をカスタマイズして、ニーズに合わせます。
サウンドのリダイレクトやリモート印刷など、特定の機能を好みに応じて有効化または無効化します。
追加の構成ヒント:
セキュリティ: Splashtopアカウント設定で2段階認証を有効にして、セキュリティを強化しましょう。
Device Management: Splashtop Web管理コンソールを使用して、デバイス、設定パッケージ、ユーザー権限を管理します。
これらの手順に従うことで、完全に構成されたSplashtopセットアップを持ち、Macをリモートで効率的にアクセスおよび制御できるようになります。
Splashtopで始めましょう – Mac用のAnyDeskより賢い選択
リモートアクセス機能を強化する準備はできましたか？Splashtopは、その強力な機能とユーザーフレンドリーなインターフェースを紹介する無料トライアルで簡単に始めることができます。
Splashtopは、優れたリモートアクセス体験を提供し、次のことを実現します：
手頃な価格設定: 競合他社とは異なり、Splashtopは包括的な機能を低コストで提供し、最高の価値を提供します。
Robust Features: ファイル転送、リモート印刷、複数デバイスサポートなどの高度な機能を最初から楽しめます。
Reliable パフォーマンス: Experience fast and stable connections, reducing lag and ensuring smooth remote sessions.
最高のセキュリティ: エンドツーエンド暗号化と2段階認証により、リモートアクセス中のデータは安全に保たれます。
リモートアクセスのニーズに応じてSplashtopに切り替えた数千人の満足したユーザーに参加しましょう。自宅での作業、ITサポートの提供、外出先でのアクセスが必要な場合でも、Splashtopは頼りになるソリューションです。
今日からSplashtopの無料トライアルを始めて、究極のリモートアクセス体験を発見してください！