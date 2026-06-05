Software Like AnyDesk – Comparison of AnyDesk Competitors

AnyDesk offre soluzioni di accesso remoto per diversi casi d'uso, come lavoro a distanza, supporto remoto e altro ancora. Ma è il miglior programma di accesso remoto disponibile?
Uno dei maggiori svantaggi di AnyDesk è il costo. Inoltre, il programma potrebbe anche non offrire pacchetti su misura per il tuo caso d'uso specifico.
Trovare un software per desktop remoto alternativo a AnyDesk è essenziale per assicurarti di ottenere la soluzione migliore per soddisfare le tue esigenze specifiche e i tuoi requisiti di accesso remoto. Ecco una panoramica dei migliori programmi come AnyDesk (e qual è il migliore):
Splashtop
TeamViewer
chrome remote desktop
pc remoto
Zoho Assist
AirDroid Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza
Parsec
Anyviewer
Logmein
GoToMyPC
Perché è necessaria un'alternativa a AnyDesk?
AnyDesk può presentare alcune limitazioni che potrebbero influire sulle tue esigenze di accesso remoto. Identificare questi difetti può aiutarti a capire se un'alternativa può essere più adatta alle tue esigenze.
Costo elevato
Un difetto rilevante di AnyDesk riguarda la sua struttura dei costi. I piani di abbonamento possono essere proibitivi, soprattutto per le aziende che hanno bisogno di scalare o che hanno più utenti. Questo costo elevato può mettere a dura prova i bilanci e portare a una minore flessibilità nella scelta del piano giusto per le tue esigenze specifiche.
Esplorare alternative che affrontino questo problema e offrano un miglior rapporto qualità-prezzo è essenziale. Soluzioni come Splashtop offrono funzioni più complete a un costo inferiore, rappresentando una valida opzione per chi cerca soluzioni di accesso remoto efficaci ed economiche.
Scegliere un software come AnyDesk: elementi da ricercare
Quando si valutano le alternative a AnyDesk, è fondamentale identificare i fattori chiave che possono migliorare la tua esperienza di accesso remoto. Ecco i criteri essenziali da considerare:
Rapporto costo-efficacia: valuta la struttura dei prezzi delle potenziali alternative. Cerca un software che offra una serie completa di funzioni a un costo inferiore rispetto a AnyDesk. Prendi in considerazione piani di abbonamento che siano in linea con il tuo budget e che soddisfino le tue esigenze di accesso remoto.
Set di funzionalità: Confronta le funzionalità offerte da diverse soluzioni di accesso remoto. Assicurati che il software includa funzionalità essenziali come trasferimento di file, stampa remota, accesso multi-utente e accensione remota. Funzionalità avanzate come lo streaming in alta definizione e misure di sicurezza robuste sono anche importanti.
Compatibilità: verifica la compatibilità del software con vari sistemi operativi e dispositivi. Una soluzione versatile dovrebbe supportare Windows, Mac, Linux, iOS, Android e altre piattaforme per garantire un accesso senza interruzioni da qualsiasi dispositivo utilizzato.
Prestazioni e Affidabilità: Valuta le prestazioni e l'affidabilità del software. Cerca soluzioni che offrano connessioni ad alta velocità, bassa latenza e minimo tempo di inattività. Le prestazioni sono cruciali per mantenere la produttività e garantire un'esperienza remota fluida.
Esperienza utente: considera la facilità d'uso e l'esperienza utente offerte dal software. Un'interfaccia intuitiva e un processo di configurazione semplice possono avere un impatto significativo sull'efficienza delle operazioni remote e ridurre la curva di apprendimento.
Sicurezza: assicurati che il software fornisca solide funzionalità di sicurezza per proteggere i tuoi dati e la tua privacy. Cerca soluzioni che offrano crittografia, autenticazione sicura e altre misure di sicurezza per salvaguardare le tue sessioni remote.
Supporto e scalabilità: valuta le opzioni di assistenza clienti disponibili e la scalabilità del software. Un supporto remoto affidabile e la possibilità di modulare la soluzione in base alle tue esigenze sono essenziali per mantenere un accesso remoto efficace.
Grazie a questi fattori, potrai scegliere una soluzione di accesso remoto che non solo soddisfi le tue esigenze, ma che migliori anche la tua esperienza di lavoro a distanza.
10 Migliori App Come AnyDesk
1. Splashtop
Splashtop è un software per desktop remoto che offre funzionalità simili a AnyDesk, come il trasferimento di file e la stampa remota. Offre anche funzionalità aggiuntive come accesso remoto multiutente, riattivazione a distanza e streaming ad alte prestazioni per contenuti multimediali. Splashtop è compatibile con diversi sistemi operativi, inclusi Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chrome OS.
Ciò che distingue Splashtop da AnyDesk è il prezzo. Se confronti i prezzi di Splashtop con quelli di AnyDesk, Splashtop ti fa risparmiare fino al 40% o più sul costo dell'abbonamento.
Splashtop ottiene anche recensioni molto positive su siti di recensioni di terze parti ed è stata recentemente riconosciuta da TrustRadius come leader nel settore dell'accesso remoto e del supporto. TrustRadius ha nominato Splashtop come Best Value, Best Relationship, Best Feature Set e Best Software.
Per questi motivi, Splashtop è la migliore alternativa a AnyDesk.
2. TeamViewer
TeamViewer è molto simile a AnyDesk e offre funzioni più avanzate. Tuttavia, esso è generalmente più costoso di AnyDesk, soprattutto per un uso commerciale. I piani tariffari di TeamViewer si basano sul numero di dispositivi e utenti, il che lo rende più adatto ai team o alle organizzazioni più grandi.
Tuttavia, AnyDesk è ancora una scelta costosa e non ideale per la maggior parte degli utenti, motivo per cui Splashtop è ancora il miglior sostituto di AnyDesk.
3. Chrome Remote Desktop
Chrome Remote Desktop è un software per desktop remoto offerto da Google, che permette agli utenti di accedere da remoto ai loro computer tramite il browser Chrome. Sebbene Chrome Remote Desktop sia un'applicazione gratuita, è fortemente carente in termini di supporto di dispositivi, funzioni e sicurezza.
Chrome Remote Desktop può essere utilizzato solo tramite un browser Chrome ed entrambi i computer devono essere connessi con lo stesso account Google, il che potrebbe presentare problemi di sicurezza se più utenti condividono le informazioni dell'account. Inoltre, non dispone di molte funzioni di base che si trovano comunemente nei software di accesso remoto, per cui non è l'ideale per lavorare a distanza.
4. RemotePC
RemotePC è simile a AnyDesk ma non dispone di molte funzioni, a meno che non si acquisti il piano Enterprise (con il riavvio da remoto, la gestione degli utenti e il raggruppamento). RemotePC è un software di accesso remoto di base e diventa costoso dopo che lo sconto del primo anno è scaduto.
Se desideri scegliere l'opzione migliore tra RemotePC e AnyDesk, opta per Splashtop.
5. Zoho Assist
Zoho Assist è uno strumento di Assistenza computerizzata a distanza basato su cloud, supporto remoto, teleassistenza che attrae le piccole imprese e gli help desk. Fornisce accesso non supervisionata e integrazioni all'interno dell'ecosistema Zoho, ma le funzionalità avanzate spesso richiedono piani di livello superiore. Rispetto a Splashtop, Zoho Assist può essere più limitato in termini di prestazioni e supporto per piattaforme più ampie. Splashtop offre sessioni remote più veloci, sicurezza di livello aziendale e gestione degli endpoint opzionale per coprire sia le esigenze di supporto IT che di accesso.
6. AirDroid Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza
AirDroid Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza si concentra su dispositivi mobili e Android, rendendolo uno strumento di nicchia per i team che gestiscono smartphone o tablet. Anche se offre utili funzionalità di Controllo remoto, controllo a distanza, la sua copertura è limitata per le organizzazioni che necessitano anche di supporto per desktop. Splashtop supporta Windows, macOS, Linux, iOS, Android e Chromebook, offrendo ai team IT una copertura completa cross-platform con una sola soluzione.
7. Parsec
Parsec è popolare tra i creativi per lo streaming a bassa latenza di giochi e applicazioni di design. Funziona bene per utenti individuali ma manca di funzionalità di supporto IT più ampie come gestione centralizzata, conformità e patching degli endpoint. Splashtop eguaglia lo streaming ad alte prestazioni di Parsec offrendo anche controlli aziendali, certificazioni di sicurezza e integrazioni di cui i team IT hanno bisogno.
8. AnyViewer
AnyViewer è uno strumento leggero per desktop remoto gratuito, spesso utilizzato per connessioni personali o piccoli team. È facile da configurare, ma il suo set di funzionalità è limitato, con meno capacità di sicurezza o gestione aziendale. Splashtop offre la stessa semplicità aggiungendo standard di sicurezza di livello aziendale (ISO 27001, SOC 2, conformità HIPAA) e licenze flessibili per team di tutte le dimensioni.
9. LogMeIn
LogMeIn è stato uno strumento di accesso remoto ben noto per anni, ma molti utenti segnalano costi elevati e licenze complesse. Fornisce connessioni affidabili ma manca di gestione integrata degli endpoint e flessibilità degli add-on. Splashtop offre funzionalità più moderne, una conformità di sicurezza più forte e prezzi più bassi, rendendolo un aggiornamento conveniente per le aziende che cercano più del semplice accesso remoto.
10. GoToMyPC
GoToMyPC offre accesso remoto di base al desktop ed è spesso utilizzato da individui o piccole imprese che necessitano di una connessione semplice. Tuttavia, le sue funzionalità limitate e l'interfaccia datata possono renderlo meno attraente per le esigenze aziendali. Splashtop combina facilità d'uso con opzioni avanzate come supporto remoto, registrazione delle sessioni e Splashtop AEM per patch in tempo reale
Cosa Distingue Splashtop da Altre App Come AnyDesk?
Quando si confrontano gli strumenti di accesso remoto, molte alternative si concentrano su un singolo punto di forza, che sia l'accesso leggero, la copertura dei dispositivi mobili o lo streaming creativo. Splashtop riunisce tutte queste capacità in un'unica piattaforma sicura ed economica:
Connessioni ad alte prestazioni con streaming 4K e bassa latenza, rendendo Splashtop ideale per professionisti creativi e forza lavoro ibrida.
Supporto multipiattaforma per Windows, macOS, Linux, iOS, Android e Chromebook, a differenza di strumenti che si specializzano solo in un sistema operativo.
Sicurezza di livello aziendale inclusa SOC 2, ISO 27001 e conformità HIPAA, oltre a funzionalità come MFA, SSO/SAML e registrazione delle sessioni.
Piani flessibili per individui e aziende con prezzi inferiori e prevedibili rispetto a strumenti legacy come LogMeIn o GoToMyPC.
Capacità aggiuntive con Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) per patch in tempo reale, Splashtop Antivirus con tecnologia Bitdefender e Splashtop AR per la guida remota.
Questi vantaggi rendono Splashtop non solo un sostituto di AnyDesk, ma una soluzione pronta per il futuro che può scalare con le tue esigenze personali, professionali o aziendali
Passa a Splashtop: Migliori Prestazioni, Maggiore Sicurezza e Maggior Valore
Come abbiamo visto sopra, Splashtop è di gran lunga la migliore app simile a AnyDesk, in quanto ti offre tutte le migliori funzionalità, migliori prestazioni, maggiore sicurezza e un miglior rapporto qualità/prezzo, facendoti risparmiare fino al 40% o più.
Puoi provare Splashtop gratuitamente oggi stesso per capire perché gli utenti lo hanno valutato più di AnyDesk sui siti di recensioni di terze parti.