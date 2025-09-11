Stai cercando un sostituto per AnyDesk? Molti utenti che cercano un'alternativa AnyDesk stanno passando a Splashtop Remote Access Pro, la migliore alternativa a AnyDesk.
5 Reasons to Replace AnyDesk with Splashtop
If you’re considering moving away from AnyDesk, Splashtop offers clear advantages that make it a stronger choice for individuals, teams, and enterprises.
Better Value at Lower Cost: Splashtop delivers enterprise-grade features at a more affordable, predictable price compared to AnyDesk’s paid tiers.
Cross-Platform Support: Unlike tools that focus mainly on Windows and macOS, Splashtop also supports Linux, iOS, Android, and Chromebooks, giving you flexibility across devices.
Enterprise-Grade Security: Splashtop meets ISO 27001, SOC 2, and HIPAA standards, with security features like MFA, SSO/SAML, and session logging—capabilities AnyDesk does not match at the same level.
High-Performance Remote Sessions
Splashtop offers 4K streaming at up to 60fps with low latency, making it ideal for creative professionals and hybrid workers who need seamless performance.
Optional Add-Ons for IT Teams
With Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) for patching and automation, Splashtop Antivirus powered by Bitdefender, and Splashtop AR for remote guidance, IT teams can extend Splashtop far beyond basic remote access.
Together, these advantages make Splashtop not just an alternative to AnyDesk, but a long-term upgrade that scales with your needs.
Splashtop Remote Access Pro inizia da €7.50 al mese, mentre AnyDesk Professional inizia a $19.90 un mese - questo rappresenta più del 50% in termini di risparmio per gli utenti che passano da AnyDesk a Splashtop.
Gli utenti di Splashtop possono contare su un maggior numero di funzionalità e, spesso, su una maggiore sicurezza.
Questo è stato il caso di ABCis, un provider SaaS che collabora con i clienti nello spazio retail e fornisce soluzioni continue che aiutano a migliorare le operazioni quotidiane dei loro negozi.
ABCis Chooses Splashtop as the best alternative to replace AnyDesk
ABCis ha spiegato che dopo aver utilizzato AnyDesk per accedere da remoto ai computer dei suoi clienti, il software non disponeva di misure di sicurezza sufficienti, soprattutto quando si trattava di un ambiente multiutente:
"AnyDesk non offre la possibilità di gestire gli utenti, il che è un problema per noi in quanto dobbiamo avere password condivise per l'accesso non custodito", ha dichiarato Braeden Saxon, Integrated Systems Manager di ABCIS. "Non è affatto l'ideale. Non abbiamo modo di bloccare l'accesso se uno dei membri del nostro team lascia l'azienda. Abbiamo quindi iniziato a cercare una soluzione alternativa che disponga di supporto multiutente e che forniva una sicurezza molto migliore".
Per quanto riguarda i software per l'accesso remoto sicuro, Splashtop è in grado di soddisfare ogni esigenza. Splashtop utilizza una serie di tecnologie e funzionalità per mantenere al sicuro i dati degli utenti, tra cui potenti firewall, crittografia dei dati, mitigazione DDoS, meccanismi di difesa dalle intrusioni 24×7, autenticazione dei dispositivi, verifica a due fattori, crittografia TLS (inclusa TLS 1.2) e AES a 256 bit, sicurezza delle password a più livelli, blocco automatico dello schermo, timeout della sessione inattiva, notifica della connessione remota, autenticazione del server proxy e misure di sicurezza per gli ambienti multiutente, proprio ciò di cui ABCis aveva bisogno.
Ma la gestione multiutente e la sicurezza non erano gli unici motivi per cui ABCIS cercava una soluzione alternativa ad AnyDesk.
Come molti utenti che cercano un'alternativa a AnyDesk, ABCIS ha cercato una soluzione di accesso remoto conveniente. Dopo aver provato diverse soluzioni alternative come LogMeIn Central, LogMeIn Rescue e TeamViewer, ABCIS ha trovato Splashtop come la migliore alternativa a AnyDesk quando si trattava di funzionalità e prezzo.
"Splashtop ha reso davvero semplice continuare a supportare i nostri clienti, ha un prezzo competitivo e ha tutte le caratteristiche che stavamo cercando", ha dichiarato Braeden (leggi il caso di studio completo ABCis).
Quindi, mentre ci sono molti strumenti di accesso remoto come Splashtop là fuori, la maggior parte sono troppo costosi, non abbastanza sicuri, o hanno caratteristiche minime. Questo ha posizionato Splashtop come la soluzione di accesso remoto più conveniente sul mercato, con prezzi spesso inferiori dell'80% rispetto alla concorrenza, sicurezza di livello enterprise e funzionalità premium come lo streaming 4K. Gli utenti di accesso remoto alla ricerca di un'alternativa Anydesk lo hanno notato, ed è per questo che ci stanno passando a Splashtop.
Confronta Splashtop Remote Access e AnyDesk Professional o prova gratuitamente una qualsiasi delle nostre soluzioni per scoprire perché Splashtop è la soluzione migliore per le tue esigenze di accesso remoto.