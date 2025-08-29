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Office worker using a computer with remote computer access

È stato rilevato un uso commerciale di AnyDesk? Le connessioni vengono bloccate?

Ecco perché passare a Splashtop...

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Frustrated network administrator contemplating a switch from AnyDesk Commercial to Splashtop due to dissatisfaction

Il rilevamento commerciale di AnyDesk è frustrante?

Se stavi usando la versione gratuita di AnyDesk e le tue connessioni remote sono state bloccate dopo pochi minuti a causa di un sospetto uso commerciale, ti aiutiamo noi. Quando rileva un utilizzo della sua licenza gratuita per scopi commerciali, AnyDesk limita le connessioni remote per indurti a pagare un piano commerciale.

Splashtop offre un'alternativa economica a AnyDesk. Se confronti i prezzi di Splashtop con i prezzi di AnyDesk, Splashtop può farti risparmiare il 40% o anche di più. Inizia con una prova gratuita, non è richiesta alcuna carta di credito né alcun impegno.

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Punteggio di soddisfazione degli utenti di G2 Remote Desktop - Splashtop vs. AnyDesk

Comparison chart: Splashtop vs. AnyDesk ratings. Splashtop scores higher in functionality


IT technician reading into the cons of anydesk commercial and how Splashtop is a better option

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Splashtop è affidabile, sicuro, ad alte prestazioni e conveniente rispetto a AnyDesk. Con Splashtop avrai accesso illimitato ai tuoi computer da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Inoltre avrai tutte le funzionalità principali, come il trasferimento di file con drag-and-drop, la stampa remota, la chat, il supporto per più monitor e altro ancora.

Con Splashtop, otterrai un'esperienza di assistenza clienti di altissimo livello per la quale abbiamo ottenuto il punteggio NPS più alto del settore (come valutato dagli utenti e dai revisori esterni G2). AnyDesk richiede inoltre un preavviso di 28 giorni per annullare l'abbonamento. Su Splashtop, puoi semplicemente disabilitare il rinnovo automatico in qualsiasi momento con un semplice clic dalla console web. Splashtop si impegna a fornire il miglior rapporto qualità-prezzo e il miglior servizio.

Ecco perché Splashtop è la migliore alternativa a AnyDesk.

Perché i clienti preferiscono Splashtop a AnyDesk: recensioni di TrustRadius


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Domande frequenti

Quali sono i rischi di continuare a utilizzare AnyDesk dopo l'avviso di uso commerciale?
Perché AnyDesk segnala alcuni utenti in caso di uso commerciale?
Quale piano Splashtop è consigliato per i singoli utenti?