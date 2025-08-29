È stato rilevato un uso commerciale di AnyDesk? Le connessioni vengono bloccate?
Ecco perché passare a Splashtop...
Il rilevamento commerciale di AnyDesk è frustrante?
Se stavi usando la versione gratuita di AnyDesk e le tue connessioni remote sono state bloccate dopo pochi minuti a causa di un sospetto uso commerciale, ti aiutiamo noi. Quando rileva un utilizzo della sua licenza gratuita per scopi commerciali, AnyDesk limita le connessioni remote per indurti a pagare un piano commerciale.
Splashtop offre un'alternativa economica a AnyDesk. Se confronti i prezzi di Splashtop con i prezzi di AnyDesk, Splashtop può farti risparmiare il 40% o anche di più. Inizia con una prova gratuita, non è richiesta alcuna carta di credito né alcun impegno.
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Rispetto a 29,90 €/mese per AnyDesk Solo
Accesso remoto ai computer da qualsiasi dispositivo. Perfetto per i privati o le aziende/scuole che vogliono consentire agli utenti di lavorare da casa.
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Software per il supporto remoto supervisionato e non supervisionato. Fornisci assistenza remota on-demand (QuickSupport) a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile.
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Per un software combinato di accesso e supporto remoto per la tua azienda, organizzazione o istituto scolastico.
Punteggio di soddisfazione degli utenti di G2 Remote Desktop - Splashtop vs. AnyDesk
Passa a Splashtop: una soluzione più sicura, affidabile ed economica
Splashtop è affidabile, sicuro, ad alte prestazioni e conveniente rispetto a AnyDesk. Con Splashtop avrai accesso illimitato ai tuoi computer da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Inoltre avrai tutte le funzionalità principali, come il trasferimento di file con drag-and-drop, la stampa remota, la chat, il supporto per più monitor e altro ancora.
Con Splashtop, otterrai un'esperienza di assistenza clienti di altissimo livello per la quale abbiamo ottenuto il punteggio NPS più alto del settore (come valutato dagli utenti e dai revisori esterni G2). AnyDesk richiede inoltre un preavviso di 28 giorni per annullare l'abbonamento. Su Splashtop, puoi semplicemente disabilitare il rinnovo automatico in qualsiasi momento con un semplice clic dalla console web. Splashtop si impegna a fornire il miglior rapporto qualità-prezzo e il miglior servizio.
Ecco perché Splashtop è la migliore alternativa a AnyDesk.