È stato rilevato un uso commerciale di AnyDesk?

Splashtop è affidabile, sicuro, ad alte prestazioni e conveniente rispetto a AnyDesk. Con Splashtop avrai accesso illimitato ai tuoi computer da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Inoltre avrai tutte le funzionalità principali, come il trasferimento di file con drag-and-drop, la stampa remota, la chat, il supporto per più monitor e altro ancora.

Con Splashtop, otterrai un'esperienza di assistenza clienti di altissimo livello per la quale abbiamo ottenuto il punteggio NPS più alto del settore (come valutato dagli utenti e dai revisori esterni G2). AnyDesk richiede inoltre un preavviso di 28 giorni per annullare l'abbonamento. Su Splashtop, puoi semplicemente disabilitare il rinnovo automatico in qualsiasi momento con un semplice clic dalla console web. Splashtop si impegna a fornire il miglior rapporto qualità-prezzo e il miglior servizio.