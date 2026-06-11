Splashtop è la migliore alternativa a AnyDesk per il 2023

La migliore alternativa a AnyDesk del 2026 per un accesso remoto veloce e sicuro - Splashtop
Confronta AnyDesk con Splashtop e inizia a usare Splashtop gratuitamente
I vantaggi di Splashtop: la migliore alternativa a AnyDesk
Accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni
Splashtop gives users fast, reliable remote access with HD streaming, low latency, multi-monitor support, and encrypted connections, so teams can stay productive from anywhere without compromising security or performance.
Assistenza e gestione IT integrate
Support users and devices with attended and unattended access, file transfer, chat, remote reboot, session recording, and centralized admin controls that help technicians resolve issues faster and manage access with less complexity.
Miglior valore per i team in crescita
Splashtop delivers the remote access and support capabilities teams need at a more predictable cost, with flexible plans, broad device support, and endpoint management tools for patching, alerts, inventory, and automation.
Scopri l'alternativa ad AnyDesk
Accesso remoto Splashtop
5,50 €/ mese
Rispetto ai 29,90 €/mese di AnyDesk Solo
Accesso remoto ai computer da qualsiasi dispositivo. Ideale per privati, aziende e scuole che vogliono consentire agli utenti di lavorare da casa e in remoto.
Splashtop Remote Support
21 €/ mese
Rispetto ai piani di AnyDesk disponibili a partire da 49,90 € al mese
Software per il supporto remoto supervisionato e non supervisionato. Fornisci assistenza remota on-demand a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile.
Splashtop Enterprise
Per un software combinato di accesso e supporto remoto per la tua azienda, organizzazione o istituto scolastico.
Vantaggi offerti da Splashtop rispetto ad AnyDesk
Affidabilità e alte prestazioni
Grazie alla sua affidabilità, Splashtop ottiene sempre valutazioni elevate per quanto riguarda la soddisfazione degli utenti. Potrai sempre contare su connessioni remote ad alte prestazioni, che ti consentiranno di svolgere facilmente attività come l'editing video, il mixaggio audio, il lip syncing e il disegno CAD 3D durante l'accesso remoto al tuo desktop.
Splashtop supporta i sistemi operativi che utilizzi e offre un accesso remoto multipiattaforma. Puoi accedere da remoto a computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Il personale IT può accedere a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile per fornire supporto remoto.
Gestione del computer semplificata per l'utente
Hai bisogno di gestire più utenti all'interno del tuo account?
Le funzioni di Splashtop ti permettono di gestire facilmente tutti gli utenti e i dispositivi tramite la console di amministrazione centralizzata.
Puoi facilmente raggruppare utenti e computer, definire le preferenze relative alla sicurezza e molto altro ancora.
Inoltre, non è necessario memorizzare le password per l'accesso non supervisionato: è sufficiente impostare i permessi di accesso per ogni utente per accedere ai propri computer.
Prezzi ragionevoli
L'obiettivo di Splashtop è fornire la soluzione di accesso e supporto remoto più semplice e veloce a un prezzo estremamente conveniente, con prezzi e pratiche aziendali coerenti.
È per questo che abbiamo creato Splashtop Remote Access: per adattarlo al tuo specifico impiego, abbiamo fissato un prezzo per utente, con limiti di computer che variano in base al numero di utenti acquistati. I singoli e i piccoli gruppi di utenti con accesso remoto possono trovare questo modello il più semplice.
Inoltre, Splashtop non ha mai aumentato i prezzi. Confronta i prezzi di Splashtop con i prezzi di AnyDesk.
Sicurezza robusta
Splashtop protegge la rete, i dati e le informazioni con un'infrastruttura sicura, la prevenzione dalle intrusioni e la sicurezza delle app.
Questo significa disporre di firewall potenti, crittografia dei dati, mitigazione DDoS, rilevamento delle intrusioni 24×7, meccanismi di difesa, sicurezza delle password a più livelli, blocco automatico dello schermo, timeout per inattività della sessione, notifica della connessione remota, autenticazione con server proxy e applicazioni con firma digitale.
Rispettiamo inoltre i più recenti standard del settore per la progettazione e la manutenzione del nostro ambiente cloud, al fine di garantire la massima sicurezza.
È stato rilevato un uso commerciale di AnyDesk con il piano gratuito?
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Splashtop vs. AnyDesk: qual è lo strumento di accesso remoto migliore?
Splashtop emerge come l'alternativa più vantaggiosa di AnyDesk per diversi motivi:
Prestazioni e velocità: Splashtop offre un accesso remoto ad alta definizione, garantendo agli utenti la sensazione di trovarsi direttamente di fronte al dispositivo remoto. Attività come editing video, mixaggio audio e disegno CAD 3D risultano perfettamente fluide, offrendo un'esperienza d'uso difficilmente eguagliabile.
Economicità: Splashtop è orgogliosa di offrire soluzioni di accesso e supporto remoto di alto livello a un prezzo decisamente conveniente. Se si confrontano i prezzi di Splashtop e AnyDesk, gli utenti otterranno un miglior rapporto qualità-prezzo con Splashtop, senza rinunciare alle funzionalità o alla sicurezza.
Sicurezza: Splashtop dispone di solide misure di sicurezza, tra cui firewall, crittografia dei dati, mitigazione DDoS e rilevamento delle intrusioni 24x7. Queste funzioni assicurano che i dati degli utenti siano sempre protetti, garantendo la massima tranquillità ai singoli utenti e alle aziende.
Supporto multipiattaforma: Splashtop supporta un'ampia gamma di sistemi operativi, consentendo agli utenti di accedere ai computer Windows, Mac e Linux praticamente da qualsiasi dispositivo, sia esso un altro computer, un tablet o un dispositivo mobile. Questa flessibilità è fondamentale nel variegato ambiente tecnologico di oggi.
Gestione semplice per l'utente: la console di amministrazione centralizzata di Splashtop consente agli amministratori di gestire facilmente utenti e dispositivi. Splashtop offre un'esperienza di gestione più intuitiva, dal raggruppamento degli utenti alla regolazione delle preferenze di sicurezza.
Recensioni dei clienti: Splashtop riceve costantemente valutazioni elevate da parte degli utenti, che indicano la soddisfazione per le sue caratteristiche, le prestazioni e l'assistenza clienti. La fiducia degli utenti testimonia l'impegno di Splashtop verso l'eccellenza.
In conclusione, Splashtop offre una soluzione più completa, sicura e facile da usare. Non importa se sei un privato alla ricerca di uno strumento affidabile per l'accesso remoto o un'azienda che desidera potenziare la propria forza lavoro, Splashtop si distingue come la migliore alternativa ad AnyDesk.
Perché Splashtop è l'alternativa migliore a AnyDesk
Il software per desktop remoto Splashtop consente di accedere ai propri computer da qualsiasi luogo con qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile. Le connessioni remote veloci garantiscono un'esperienza di lavoro simile a quella di chi è seduto di fronte al computer remoto. In più, avrai a disposizione le seguenti funzioni top per il desktop remoto:
Trasferimento file Trascina e rilascia
Stampa remota
Riavvio remoto
Wake-on-LAN da remoto
Supporto multi-monitor
Chatta
Autenticazione a due fattori
... e altro ancora!