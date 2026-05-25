The Top 5 Best Remote Access Programs

Che cos'è un programma di accesso remoto?
I programmi di accesso remoto sono strumenti software che permettono di accedere e controllare un computer o un dispositivo da un'altra postazione come se ci si trovasse di fronte a esso. In sostanza, stabiliscono una connessione tra due dispositivi, consentendoti di controllare un dispositivo dall'altro, indipendentemente da dove ti trovi.
Principali vantaggi dei programmi per computer di accesso remoto
I programmi di accesso remoto sono utili in molte situazioni. Possono essere utilizzati dalle aziende per consentire ai dipendenti di lavorare da casa o da altre postazioni remote, pur avendo accesso al computer di lavoro e alle risorse di rete; possono essere utilizzati anche dai professionisti IT per risolvere i problemi del computer da una postazione remota, senza dover essere fisicamente presenti sul computer in questione.
Inoltre, i programmi di accesso remoto possono essere utili per uso personale, ad esempio per accedere al computer di casa mentre si è lontani o per fornire assistenza tecnica a distanza ad amici e familiari. Possono anche aiutarti ad accedere a file o programmi dal tuo computer mentre sei in viaggio, senza doverlo portare fisicamente con te.
In generale, i programmi di accesso remoto sono strumenti comodi e flessibili che permettono di risparmiare tempo e aumentare la produttività consentendo di accedere e controllare un computer o un dispositivo da una postazione remota.
Cosa considerare quando si sceglie un programma di accesso remoto?
Quando si sceglie il miglior programma di accesso remoto, ci sono diversi criteri importanti da considerare, tra cui:
1. Sicurezza
La sicurezza è una priorità assoluta nella scelta di un programma di accesso remoto. Assicurati che il programma utilizzi metodi di crittografia forti, protocolli di autenticazione sicuri e altre misure di sicurezza per proteggere i tuoi dati e prevenire accessi non autorizzati.
2. Facilità d'uso
Il programma deve essere facile da usare e da configurare. Un'interfaccia intuitiva che richieda una minima competenza tecnica semplificherà il processo di configurazione e renderà più facile per gli utenti gestire efficacemente le connessioni remote.
3. Compatibilità
Verifica la compatibilità del programma con i tuoi dispositivi e sistemi operativi. Una soluzione per l'accesso remoto versatile deve supportare un'ampia gamma di piattaforme, tra cui Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chromebook, per garantire un accesso continuo su diversi dispositivi.
4. Prestazioni
Valuta le prestazioni del programma di accesso remoto in termini di velocità e affidabilità della connessione. La soluzione deve fornire una connessione veloce e stabile con lag e latenze minime per garantire un funzionamento fluido durante le sessioni remote.
5. Funzionalità
Considera le funzionalità offerte dal programma di accesso remoto. Cerca funzionalità come il trasferimento di file, la stampa remota, la registrazione della sessione e il supporto remoto multimonitor. Queste caratteristiche aggiuntive possono migliorare l'esperienza complessiva di accesso remoto e aumentare la produttività.
6. Costo
Valuta il costo del programma rispetto alle sue caratteristiche e ai suoi vantaggi. Assicurati che il prezzo sia in linea con il tuo budget e che offra un buon valore per le funzionalità fornite. Molti programmi offrono prove gratuite o modelli di prezzo differenziati: esplora queste opzioni per trovare una soluzione conveniente.
Valutando i programmi di accesso remoto in base a questi criteri, puoi identificare l'opzione migliore per le tue esigenze specifiche e assicurarti di ottenere una soluzione affidabile e sicura.
Elenco dei migliori programmi di accesso remoto
Ecco una breve guida sui 5 programmi di accesso remoto più popolari e su quale sia il migliore:
Splashtop
TeamViewer
AnyDesk
Logmein
chrome remote desktop
Splashtop
Non nascondiamo che Splashtop è il miglior programma di accesso remoto oggi disponibile. Splashtop è un software di desktop remoto che permette agli utenti di accedere e controllare a distanza il proprio computer o dispositivo mobile da un altro dispositivo.
Sicurezza - Splashtop si avvale di protocolli di sicurezza e crittografia standard del settore per proteggere i dati degli utenti durante l'accesso remoto. Inoltre, dispone di diverse funzioni di sicurezza, tra cui l'autenticazione a due fattori, l'autenticazione dei dispositivi e la registrazione delle sessioni. Nel complesso, Splashtop offre ai suoi utenti misure di sicurezza leader nel settore.
Facilità d'uso - Splashtop è facile da usare e ha un'interfaccia utente intuitiva. Gli utenti possono impostare e configurare facilmente le impostazioni di accesso remoto e il software dispone di numerose funzioni utili, come il trasferimento di file e la stampa remota.
Compatibilità - Splashtop è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi e sistemi operativi, tra cui Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chromebook. È quindi una scelta eccellente per gli utenti che hanno bisogno di accedere al proprio computer o dispositivo mobile da piattaforme diverse.
Prestazioni - Splashtop offre prestazioni eccellenti per l'accesso remoto. Il software ha un'elevata velocità di trasmissione e una bassa latenza, che garantisce agli utenti di accedere e controllare il computer o il dispositivo mobile in tempo reale. Inoltre, Splashtop supporta gli schermi ad alta risoluzione, il che lo rende una scelta eccellente per gli utenti che hanno bisogno di grafica e video di alta qualità.
Funzionalità - Splashtop offre un'ampia gamma di funzioni, tra cui il trasferimento di file, la stampa remota, la chat e la registrazione delle sessioni. Dispone inoltre di diversi strumenti utili, come il wake-on-LAN, il supporto multimonitor e il riavvio remoto. Nel complesso, Splashtop offre un'eccellente serie di funzionalità che soddisfano le esigenze della maggior parte degli utenti.
Costo - Splashtop offre diversi piani tariffari. Il costo del software varia a seconda del piano e del numero di utenti, ma nel complesso Splashtop offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Nel complesso, Splashtop è il miglior programma di accesso remoto in base ai criteri sopra elencati.
TeamViewer
Sicurezza - Sia TeamViewer che Splashtop offrono misure di sicurezza avanzate per l'accesso remoto al desktop. TeamViewer usa la crittografia end-to-end, l'autenticazione a due fattori e permette agli utenti di inserire i dispositivi fidati in una lista bianca. Splashtop usa la crittografia AES a 256 bit, i protocolli SSL/TLS, la protezione con password a più livelli e le stesse funzionalità presenti in TeamViewer.
Facilità d'uso - Sia TeamViewer che Splashtop sono facili da usare e da configurare. TeamViewer ha un'interfaccia semplice che permette agli utenti di connettersi rapidamente ad altri dispositivi. Splashtop ha un'interfaccia intuitiva e facile da navigare.
Compatibilità - Sia TeamViewer che Splashtop sono compatibili con i sistemi operativi Windows, Mac, Linux, iOS e Android.
Prestazioni - Sia TeamViewer che Splashtop offrono prestazioni ad alta velocità e supportano la risoluzione HD e 4K. Tuttavia, Splashtop è noto per le sue elevate velocità di connessione e per la fluidità dell'accesso remoto.
Funzionalità - Sia TeamViewer che Splashtop hanno funzionalità simili, necessarie per lavorare a distanza.
Costo - TeamViewer e Splashtop hanno modelli di prezzo diversi. Ma quando si confrontano i prezzi di Splashtop e TeamViewer, Splashtop può far risparmiare agli utenti il 50% o più.
AnyDesk
Sicurezza - AnyDesk e Splashtop offrono robuste misure di sicurezza per l'accesso remoto. Entrambi hanno una protezione con password a più livelli e sono conformi a diversi standard di sicurezza.
Facilità d'uso - Sia AnyDesk che Splashtop sono facili da usare.
Compatibilità - Sia AnyDesk che Splashtop sono compatibili con i sistemi operativi Windows, Mac, Linux, iOS e Android.
Prestazioni - Sia AnyDesk che Splashtop offrono prestazioni ad alta velocità e supportano la risoluzione HD e 4K.
Caratteristiche - Sia AnyDesk che Splashtop hanno caratteristiche simili per lavorare a distanza.
Costo - Ecco dove sta la grande differenza. AnyDesk ha un prezzo superiore a Splashtop. Splashtop fa risparmiare agli utenti il 40% o più rispetto ai prezzi di AnyDesk.
In base a queste considerazioni, Splashtop rappresenta una soluzione molto più vantaggiosa e un'esperienza migliore.
Logmein
Sicurezza - LogMeIn e Splashtop forniscono una robusta sicurezza per gli utenti.
Facilità d'uso - Sia LogMeIn che Splashtop sono facili da usare e da configurare.
Compatibilità - Sia LogMeIn che Splashtop sono compatibili con i sistemi operativi Windows, Mac, Linux, iOS e Android.
Prestazioni - Sia LogMeIn che Splashtop offrono prestazioni ad alta velocità e supportano la risoluzione HD e 4K. Tuttavia, Splashtop è noto per la sua straordinaria velocità di connessione e per l'esperienza di accesso remoto più fluida.
Funzionalità - Sia LogMeIn che Splashtop hanno funzionalità simili, tra cui il trasferimento di file, la stampa remota, il supporto multi-monitor e il riavvio remoto.
Costo - Anche in questo caso LogMeIn è molto più costoso di Splashtop. Gli utenti possono risparmiare fino all'80% o più scegliendo Splashtop rispetto ai prezzi di LogMeIn.
chrome remote desktop
Sicurezza - Per poter stabilire una connessione remota, Chrome Remote Desktop richiede l'accesso al tuo account Google su entrambi i dispositivi. Questo può diventare un grosso problema di sicurezza se più persone utilizzano il programma.
Facilità d'uso - Chrome Remote Desktop è un'estensione del browser che consente agli utenti di connettersi rapidamente ad altri dispositivi. Splashtop ha anche un'interfaccia intuitiva e facile da navigare.
Compatibilità - Chrome Remote Desktop deve essere utilizzato con un browser Chrome, il che ne limita la compatibilità. Splashtop ha applicazioni per computer, tablet e dispositivi mobili.
Prestazioni - Splashtop è noto per la velocità di connessione e per offrire agli utenti un'esperienza di accesso remoto più fluida.
Funzionalità - Chrome Remote Desktop è privo di molte funzioni presenti in Splashtop. Alcune funzioni di base per il lavoro a distanza sono assenti in Chrome Remote Desktop, come il blocco della tastiera, lo schermo vuoto e altro ancora.
Costo - Chrome Remote Desktop è gratuito ma è fortemente limitato in termini di compatibilità, funzioni e sicurezza.
Come scegliere il programma di accesso remoto più adatto
La scelta del programma di accesso remoto ideale dipende da come lavora il tuo team, dai dispositivi che devi supportare e dal livello di controllo e sicurezza di cui hai bisogno. Non tutti gli strumenti sono pensati per gli stessi casi d'uso, quindi concentrarsi su alcuni criteri fondamentali aiuta a restringere rapidamente il campo.
La sicurezza non dovrebbe essere negoziabile
I software di accesso remoto creano una connessione diretta con i sistemi più importanti, quindi è fondamentale che siano dotati di controlli di sicurezza efficaci. Cerca funzionalità quali crittografia end-to-end, autenticazione dei dispositivi, autenticazione a più fattori e controlli granulari degli accessi. Per l'uso aziendale, anche la conformità a standard come SOC 2 o ISO 27001 è un importante indicatore.
Prestazioni e affidabilità tra le reti
Per funzionare bene, un buon programma di accesso remoto dovrebbe garantire prestazioni costanti anche con connessioni lente o instabili. Bassa latenza, frame rate elevati e streaming adattivo rappresentano una differenza notevole nelle attività quotidiane, soprattutto quando si accede ad applicazioni che richiedono un uso intensivo delle risorse video o si lavora da remoto per lunghi periodi.
Supporto per dispositivi multipiattaforma
Nella maggior parte dei casi, le aziende adottano diversi sistemi operativi e dispositivi. La soluzione ideale dovrebbe essere compatibile con Windows, macOS, iOS, Android e, all'occorrenza, con i Chromebook, senza richiedere l'uso di strumenti diversi per ogni piattaforma. Una compatibilità estesa con i dispositivi riduce le difficoltà sia per i team IT che per gli utenti finali.
Facilità di installazione e uso quotidiano
Un software di accesso remoto dovrebbe essere facile da implementare e semplice da usare, quindi non dovrebbe richiedere una formazione approfondita. Un'installazione rapida, interfacce intuitive e una configurazione minima aiutano i team a ottenere rapidamente i benefici desiderati e a ridurre i costi di assistenza continua.
Prezzi trasparenti e modulabili
I modelli di tariffazione variano notevolmente a seconda degli strumenti di accesso remoto. Alcuni prevedono un costo per utente, altri per dispositivo, e molti applicano costi aggiuntivi per le funzionalità essenziali. L'opzione migliore è quella che offre una struttura tariffaria chiara, include le funzionalità di base di default e si adatta in modo prevedibile man mano che le tue esigenze crescono.
Una valutazione dei programmi di accesso remoto sulla base di questi criteri consente di individuare più facilmente soluzioni che garantiscano un equilibrio tra sicurezza, prestazioni e costi, evitando di spendere troppo per funzionalità non necessarie o di scendere a compromessi in termini di affidabilità.
Perché Splashtop è altamente valutato dalle piattaforme di recensioni
Splashtop ottiene costantemente valutazioni elevate su tutte le principali piattaforme di recensione (inclusi TrustRadius e Capterra) perché offre prestazioni robuste, sicurezza e valore senza la complessità o il sovraccarico di prezzo riscontrato in molti strumenti concorrenti. I commenti dei clienti tendono a concentrarsi sui risultati concreti piuttosto che sulle promesse di marketing.
Prestazioni affidabili per il lavoro reale
Gli utenti spesso sottolineano le elevate velocità di connessione, la bassa latenza e le prestazioni stabili di Splashtop in diverse condizioni di rete. Queste caratteristiche sono fondamentali per il lavoro da remoto quotidiano, dove le interruzioni o i ritardi incidono direttamente sulla produttività.
Sicurezza di livello enterprise senza ulteriori attriti
Splashtop si distingue per la combinazione di solidi controlli di sicurezza e un'esperienza utente intuitiva. Funzionalità come la crittografia end-to-end, l'autenticazione a più fattori, l'affidabilità dei dispositivi e i controlli granulari degli accessi sono integrate nel prodotto e non vengono vendute come componenti aggiuntivi, un aspetto che le recensioni spesso sottolineano come elemento di differenziazione.
Supporto ampio di dispositivi e piattaforme
Gli utenti danno grande importanza al fatto che Splashtop sia compatibile con Windows, macOS, iOS, Android e Chromebook all'interno di un unico ecosistema. Questa flessibilità riduce la necessità di utilizzare più strumenti di accesso remoto e semplifica la gestione degli ambienti con dispositivi misti.
Configurazione semplice e gestione intuitiva
Molte recensioni sottolineano la rapidità con cui i team possono implementare e iniziare a utilizzare Splashtop. L'installazione semplice, i controlli amministrativi chiari e un'interfaccia intuitiva riducono le difficoltà di adozione sia per i team IT che per gli utenti finali.
Forte valore rispetto alle alternative
Sulle varie piattaforme di recensioni, Splashtop riceve spesso ottime valutazioni per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, considerando le prestazioni e la ricchezza di funzionalità. I clienti lo confrontano spesso con prodotti concorrenti più costosi e sottolineano che Splashtop offre funzionalità simili o addirittura migliori a un prezzo più accessibile.
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