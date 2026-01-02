AnyDesk Free vs Paid – How They Compare

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Confronto tra AnyDesk gratuito e a pagamento

Trevor Jackins
4 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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AnyDesk è un software per desktop remoto che permette agli utenti di accedere da remoto ai loro computer. Sono disponibili licenze a pagamento e una versione gratuita.

Qual è la differenza tra la versione gratuita di AnyDesk e quella a pagamento? Esistono alternative da tenere in considerazione? E qual è la scelta migliore per te?

In questo blog ti mostreremo le differenze e ti guideremo verso la scelta giusta.

AnyDesk gratis e a pagamento - Principali differenze

La differenza principale tra la versione gratuita e quella a pagamento di AnyDesk è l'insieme di funzioni disponibili per gli utenti. La versione gratuita è limitata in termini di funzioni, mentre quella a pagamento offre funzionalità aggiuntive e funzioni più avanzate.

Limiti della versione gratuita di AnyDesk

The top limitations of the AnyDesk Free version, including limited features, potential session timeouts, security, and commercial use restrictions.

La versione gratuita di AnyDesk ti permette di accedere solo a un massimo di 3 dispositivi, il che può essere un limite se devi collegarti a più dispositivi. AnyDesk Free manca anche di alcune funzioni comunemente richieste dagli utenti di desktop remoto, tra cui:

  • Riavvio remoto

  • Wake-on-LAN da remoto

  • Registrazione sessione

  • Modalità privacy

  • Salvataggio delle impostazioni della sessione

  • Gestione utenti

  • Assistenza tecnica attiva (ticket, live chat) o telefonica da parte di AnyDesk

Tenendo conto di queste limitazioni, la versione gratuita di AnyDesk potrebbe non essere l'opzione migliore per te, soprattutto se hai bisogno di uno strumento di desktop remoto per lavorare a distanza.

Restrizioni all'uso commerciale e rischio di blocchi di connessione

Un problema che gli utenti della versione gratuita riscontrano comunemente è il blocco delle connessioni remote da parte di AnyDesk per sospetto uso commerciale. Si tratta di un grosso limite della versione gratuita del software, poiché si rischia di subire il blocco dell'accesso ai computer remoti se si sospetta un uso commerciale del software.

La versione gratuita di AnyDesk è in grado di soddisfare le tue esigenze di accesso remoto?

Quando si considera il software per accesso remoto, è essenziale valutare se la versione gratuita di AnyDesk può soddisfare le tue esigenze specifiche. Sebbene la versione gratuita di AnyDesk offra capacità di accesso remoto di base, presenta diverse limitazioni che possono influire sulla sua efficacia per l'uso professionale o aziendale.

Limitazioni principali della versione gratuita di AnyDesk:

  1. Funzionalità limitate: la versione gratuita di AnyDesk non ha molte funzionalità avanzate presenti nelle versioni a pagamento.

  2. Limiti di tempo della sessione: gli utenti possono incontrare limiti di tempo nelle sessioni remote che possono essere controproducenti, soprattutto quando si eseguono attività lunghe. Questa limitazione può ostacolare la produttività e la continuità del flusso di lavoro.

  3. Problemi di sicurezza: la versione gratuita potrebbe non offrire lo stesso livello di funzionalità di sicurezza delle versioni a pagamento, come la modalità privata. Ciò comporta diversi rischi, in particolare quando si accede a informazioni sensibili da remoto.

  4. Limitazioni all'uso commerciale: la versione gratuita di AnyDesk è destinata principalmente all'uso personale. L'utilizzo per scopi commerciali può violare i termini di servizio, portando potenzialmente alla sospensione dell'account o ad altri problemi.

Per le aziende o i casi d'uso professionali, queste limitazioni possono rappresentare un ostacolo significativo a un lavoro da remoto efficace.

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AnyDesk offre diversi pacchetti di abbonamento a pagamento che offrono maggiori funzionalità, ma c'è un aspetto negativo non indifferente. AnyDesk è una delle applicazioni di accesso remoto più costose in circolazione.

Se stai cercando un software per desktop remoto che offra connessioni remote veloci, tutte le funzioni di cui hai bisogno e a un prezzo più conveniente, allora l'opzione migliore è Splashtop.

Splashtop include tutte le funzionalità principali, tra cui trasferimento di file, chat, stampa remota, supporto multi-monitor e molto altro. Splashtop offre anche prestazioni migliori rispetto a AnyDesk, facendo sentire gli utenti come se fossero seduti davanti al computer remoto grazie a connessioni remote super veloci.

Infine, se confronti i prezzi di Splashtop con i prezzi di AnyDesk, scoprirai di poter risparmiare fino al 40% o più scegliendo Splashtop.

Per questi motivi, Splashtop è la migliore alternativa a AnyDesk.

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Domande frequenti

AnyDesk è gratuito?
Per quanto tempo posso usare AnyDesk gratuitamente?
Ci sono limiti di connessione o di sessione nella versione gratuita di AnyDesk?
Quali sono alcune buone alternative ai piani a pagamento di AnyDesk?
Quali sono i passaggi per passare dal piano gratuito di AnyDesk a Splashtop?
Come posso provare Splashtop prima di effettuare un acquisto?

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