Che cos'è il software per desktop remoto? 

Dall'obbligo di smart working istituito durante la pandemia da COVID-19, il lavoro da remoto ha fatto scalpore in tutti i settori. Sebbene alcune aziende abbiano iniziato a lavorare da remoto molto prima dell'istituzione dell'obbligo, molte stanno vedendo i vantaggi dell'adozione di un modello ibrido per adattarsi ai crescenti cambiamenti delle esigenze dei dipendenti e ai cambiamenti culturali.
Poiché le preferenze dei dipendenti si stanno orientando verso stili di lavoro più da remoto, stiamo assistendo a un grande aumento dell'adozione di strumenti specifici come il software per desktop remoto.
Che cos'è un software per desktop remoto?
Un software per desktop remoto è un tipo di software che permette di controllare un computer remoto da un dispositivo locale.
Il software per desktop remoto è spesso usato in modo intercambiabile con il software di accesso remoto. Tuttavia, ci sono delle sfumature tra i due tipi di software. Il software per desktop remoto si riferisce spesso a un dispositivo remoto utilizzato per accedere a un computer desktop, mentre il software di accesso remoto offre la possibilità di accedere a qualsiasi tipo di dispositivo da remoto.
Utilizzi per il software per desktop remoto
Il software per desktop remoto è un modo estremamente comodo per fornire accesso a molti computer diversi contemporaneamente. Ecco alcuni esempi di come le principali soluzioni per desktop remoto possano accelerare i processi e migliorare l'efficienza per diverse squadre.
Team di assistenza IT
Uno dei casi d'uso più comuni del software per i desktop remoto è quello dei team di assistenza IT che devono gestire un ampio parco di desktop diversi. In questo modo si garantisce che ogni sistema sia sottoposto a regolare manutenzione e aggiornamento, offrendo al contempo ai tecnici la possibilità di accedere a ogni sistema senza doversi trovare fisicamente nel luogo in cui si trova il dispositivo.
Il software per desktop remoto consente inoltre ai tecnici di assistere gli utenti finali in caso di problemi tecnici. Gli utenti possono utilizzare il software per desktop remoto per richiedere l'intervento di un tecnico, mentre i tecnici possono rispondere alle chiamate e controllare il desktop da remoto in presenza di un utente finale. Si parla di assistenza supervisionata.
Laboratori informatici didattici
Molti college o università utilizzano il software per desktop remoto per fornire agli studenti remoti l'accesso ai laboratori informatici di persona. Questo permette agli studenti di accedere a risorse spesso disponibili solo di persona, come l'utilizzo di software specializzati o di dispositivi che richiedono più risorse.
I software per desktop remoto aiutano anche i professori a utilizzare le funzionalità di mirroring dello schermo per gli studenti che seguono i corsi online. Se gli studenti imparano a usare un determinato software, è un buon modo per istruire gli studenti trasmettendo lo schermo del professore sul loro dispositivo.
Lavoro remoto
Il software per desktop remoto fornisce ai knowledge worker la possibilità di lavorare da remoto, mantenendo comunque criteri di sicurezza adeguati degli spazi di lavoro. Il software per desktop remoto aiuta a garantire che le informazioni classificate rimangano conservate in una rete sicura.
Con il software per desktop remoto, i dipendenti possono accedere a un desktop sicuro utilizzando un dispositivo personale su una rete separata. Quando accedono alla rete protetta tramite il Software per desktop remoto, i dati rimangono all'interno della postazione di lavoro dell'ufficio e fisicamente non lasciano mai il dispositivo. Questa sicurezza è uno dei motivi per cui molte aziende scelgono il software per desktop remoto come soluzione per offrire ai propri dipendenti la possibilità di lavorare da casa.
Come funziona il software per desktop remoto?
I dettagli tecnici dietro il funzionamento del software per desktop remoto variano a seconda dello strumento che utilizzi. Nella maggior parte dei casi, il software per desktop remoto richiede l'installazione di due parti diverse del software sugli strumenti che utilizzerai: una parte per il dispositivo locale che stai usando per accedere al desktop remoto e una parte sul desktop remoto stesso.
Prendiamo Splashtop accesso remoto come esempio:
Per prima cosa scarica l'app Splashtop Business sul dispositivo da cui vuoi lavorare da remoto.
Scarica poi l'app Splashtop Streamer sul dispositivo a cui vuoi accedere da remoto. Accedi a entrambe le applicazioni utilizzando le tue credenziali Splashtop.
Una volta installate le due applicazioni, sarai in grado di accedere al tuo computer remoto tramite Splashtop.
Strumenti come Splashtop ti permettono di utilizzare il tuo dispositivo locale come controllo remoto, rendendo l'accesso al desktop semplice come effettuare il login. Splashtop fornisce anche un supporto aggiuntivo per rendere questa esperienza il più fluida possibile.
Strumenti come il reindirizzamento dei dispositivi USB e il supporto multi-monitor consentono agli utenti del dispositivo locale di connettersi al dispositivo remoto e di utilizzare normalmente i dispositivi USB. Strumenti come le webcam e le tavolette grafiche funzionano sia con un computer di persona che con un software per desktop remoto.
Settori che utilizzano il software per desktop remoto
Con il diffondersi dello smart working, sempre più industrie adottano il software per desktop remoto come parte del loro flusso di lavoro quotidiano. Ecco alcuni esempi di come diversi settori utilizzano il software per desktop remoto nelle loro attività quotidiane.
Tecnologia
L'azienda di media digitali Beyond Digital Solutions aveva bisogno di un modo per gestire una serie di dispositivi di segnaletica digitale in diversi continenti. Dopo aver adottato Splashtop Enterprise, il team è stato in grado di ridurre al minimo i tempi di inattività delle campagne di digital signage, di supportare sia i clienti che i dipendenti con uno strumento di desktop remoto non invasivo, di consentire al personale IT di accedere ai dispositivi simultaneamente e di permettere ai dipendenti di lavorare da remoto dai propri dispositivi.
Istruzione
Il Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) utilizza Splashtop Enterprise per supportare da remoto oltre 2.200 dispositivi in 140 siti. Il team è stato in grado di distribuire Splashtop Streamer sui diversi dispositivi gestiti dal team, in modo che l'IT potesse accedere al dispositivo da remoto tramite l'app Splashtop.
Inoltre, il team è stato attratto dalle caratteristiche di sicurezza di Splashtop Enterprise, soprattutto l'autenticazione a due fattori. Con migliaia di dispositivi da controllare, volevano garantire la sicurezza di tutti, nel caso in cui un individuo non qualificato ottenesse accesso alle credenziali di un tecnico.
Media e intrattenimento
Il team della Warner Bros. International Television Production (WBITVP) in Nuova Zelanda era alla ricerca di un modo per eliminare gli ostacoli dai processi di post-produzione durante la pandemia da COVID-19. Il team aveva bisogno di un software per desktop remoto in grado di eseguire software specializzati come Avid Media Composer e DaVinci Resolve, pur garantendo la stessa sicurezza che ricevono dai loro desktop in ufficio.
Il team ha scelto Splashtop Enterprise come soluzione grazie alle elevate prestazioni e alla possibilità di fornire fino a 60 fps per le sessioni remote. Inoltre, le funzioni di sicurezza, come l'integrazione del single sign-on e l'autenticazione a più fattori hanno dato ai leader la massima tranquillità quando si tratta di sicurezza.
Assistenza sanitaria
Il team della clinica Sensing dell'ospedale di Slingeland aveva bisogno di sviluppare un processo per monitorare continuamente i segni vitali dei pazienti, evitando al contempo la diffusione del COVID-19 al personale e agli altri pazienti. Il team aveva bisogno di un modo per raccogliere continuamente i dati, riducendo al minimo le interazioni tra i pazienti e il personale medico.
Il team ha scelto di adottare Splashtop On-Prem per monitorare in modo continuo i pazienti, mantenendo la sicurezza necessaria per proteggere i loro dati. I medici sono riusciti a organizzare visite più efficienti con i loro pazienti, sapendo di cosa avevano bisogno sulla base di dati monitorati regolarmente.
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Il software per desktop remoto di Splashtop supporta i dispositivi Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Linux e Chromebook, offrendoti un'esperienza di desktop remoto senza ostacoli sul tuo computer remoto, qualunque dispositivo utilizzi. Sarà come essere seduto davanti al desktop remoto.
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