Warner Bros. New Zealand abilita la post-produzione remota con Splashtop Enterprise
Accesso remoto ad alte prestazioni per un lavoro di post-produzione a distanza senza compromessi
Riepilogo
Durante l'emergenza da COVID-19, Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand ha implementato Splashtop come soluzione di continuità aziendale per mantenere in esecuzione da remoto i flussi di post-produzione. Dopo aver testato altre soluzioni, hanno scelto Splashtop per soddisfare le loro esigenze di sicurezza e produttività e sicurezza da remoto ad alte prestazioni.
Mike Marsh, IT Manager di WBITVP Nuova Zelanda, condivide la storia di Splashtop.
Da Warner Bros. International Television Production New Zealand
Stavamo provando AnyDesk su alcuni computer, ma dopo aver usato Splashtop gli utenti hanno osservato che il frame rate era molto migliore e l'esperienza più reattiva. Con Splashtop, i nostri editor sperimentano poco o nessun ritardo, proprio come se fossero in ufficio.
Mike Marsh, IT Manager
La sfida: trovare una soluzione di accesso veloce e sicura per consentire il lavoro da remoto
Dopo aver ricevuto un avviso di blocco improvviso a causa del COVID-19, il team di post-produzione aveva bisogno di trovare e implementare rapidamente una soluzione di lavoro remoto per continuare a lavorare da casa. Gli editor dovevano poter utilizzare in remoto le loro workstation Windows e Mac, che eseguono software specializzati come Avid Media Composer e DaVinci Resolve. Serviva una soluzione che garantisse loro la stessa sicurezza e la stessa produttività di cui godono quando sono in ufficio.
Le attività di post-produzione come editing audio e video, effetti visivi, mixaggio del suono, color grading, doppiaggio, sincronizzazione labiale e altri, richiedono sessioni remote ad altissime prestazioni per consentire un lavoro produttivo. La sicurezza e la privacy dei contenuti sono fondamentali anche nel settore dei media e dell'intrattenimento, quindi il team aveva bisogno di una soluzione che aderisse alle politiche e agli standard elevati di Warner Bros.
Il team di Mike ha iniziato a provare altre soluzioni di accesso remoto, ma ha trovato l'esperienza utente di Splashtop di gran lunga superiore.
La soluzione: Splashtop Enterprise offre a Warner Bros. New Zealand un accesso e supporto remoto semplice e ad alte prestazioni
WBITVP Nuova Zelanda utilizza Splashtop sia per consentire ai redattori di lavorare da remoto, sia per fornire assistenza a distanza. Ecco alcuni dei motivi per cui Mike e il suo team hanno scelto Splashtop come soluzione di accesso remoto:
Prestazioni e usabilità elevate su Windows e Mac Grazie alle funzionalità avanzate, le sessioni remote di Splashtop offrono fino a 60 fotogrammi al secondo (fps), latenza e variabilità della latenza minime e impostazioni di qualità per regolare la profondità e la fedeltà del colore. Gli utenti ottengono un'esperienza nativa anche per le attività ad alta intensità di risorse associate alla post-produzione, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.
"Con Splashtop, i nostri redattori non avvertono alcun ritardo, proprio come se fossero in ufficio. I controlli remoti sono facili e intuitivi", ha dichiarato Mike.
Sicurezza affidabile e Autenticazione singola (SSO) "Utilizziamo Okta per il SSO. Uno dei motivi principali per cui abbiamo scelto Splashtop Enterprise è stata la facile e perfetta integrazione del SSO, oltre agli altri controlli di sicurezza come l'autenticazione a più fattori, l'autenticazione dei dispositivi, la crittografia e così via", ha dichiarato Mike.
Gestione avanzata di utenti e gruppi Splashtop Enterprise consente agli amministratori IT di avere un maggiore controllo degli accessi tramite autorizzazioni granulari basate su utenti, computer, ruoli e gruppi. "Ho scelto Splashtop perché volevo una soluzione semplice ma gestibile, e Splashtop rispondeva a tutte le mie esigenze. Mi piace molto riuscire a gestire utenti e gruppi e assegnarli al volo", afferma Mike.
Installazione semplice e veloce "Siamo riusciti a tornare operativi in sole 5 ore! Non soltanto la distribuzione e l'implementazione degli utenti sono state semplici dal punto di vista dell'amministratore, ma il feedback è stato positivo anche da parte degli editor. Dall'introduzione iniziale fino alla concessione dell'accesso agli utenti, sono rimasto molto colpito dalla configurazione semplice ma sicura di Splashtop. Questa rapida inversione di tendenza ha mantenuto fluidi i nostri flussi di lavoro", ha affermato Mike.
Strumenti di supporto IT efficaci L'IT può utilizzare comodamente la stessa piattaforma per gestire l'accesso remoto per l'organizzazione e fornire supporto remoto supervisionato e non supervisionato.
Mike utilizza Splashtop Enterprise's Assistenza computerizzata a distanza,
Supporto remoto, funzionalità di teleassistenza per garantire agli utenti remoti l'assistenza non appena ne hanno bisogno e per mantenere aggiornate le postazioni di lavoro dell'ufficio. «In qualità di amministratore, Splashtop si è rivelato estremamente utile nell'assistenza agli utenti. La supervisionata Assistenza computerizzata a distanza,
La funzione di supporto remoto, teleassistenza è stata ottima e mi permette di risolvere i problemi e risolvere le richieste velocemente. L'utente potrebbe utilizzare qualsiasi computer o anche un iPad o un Chromebook, e io posso collegarmi in remoto e capire cosa sta succedendo".
I risultati: continuità aziendale e maggiore flessibilità lavorativa
"Il mio obiettivo era di far lavorare gli utenti da remoto. Volevo consentire a tutti di poter lavorare da casa. Con le tempistiche che abbiamo avuto, non sarebbe mai stato possibile senza Splashtop", ha dichiarato Mike. E ha aggiunto: "Anche una volta finita la pandemia continueremo a offrire lavori da remoto. Fornire flessibilità lavorativa è il nostro obiettivo e Splashtop sarà uno strumento fondamentale per raggiungerlo".
Dettagli
Informazioni su Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand
WBITVP New Zealand è una delle società di produzione più grandi ed entusiasmanti della Nuova Zelanda, che produce televisione di livello altissimo per il pubblico della Nuova Zelanda e di tutto il mondo.
Il team si è guadagnato la reputazione di partner di produzione fidato e di produttore appassionato di una straordinaria televisione neozelandese. Produce programmi televisivi per la prima serata, con team interni di produzione, post-produzione audio e motion graphic che sono orgogliosi di creare dei contenuti di altissimo livello. L'impegno è sempre quello di raccontare grandi storie, sviluppare formati emozionanti e realizzare e produrre contenuti che coinvolgano il pubblico di tutto il mondo.
Informazioni su Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise è una soluzione all-in-one di accesso e supporto remoto per le organizzazioni. Le sessioni remote ad alte prestazioni e un robusto set di funzionalità consentono un lavoro remoto produttivo anche per gli artisti che hanno bisogno di accedere a postazioni di lavoro e software di fascia alta.
I team IT possono facilmente implementare e gestire l'accesso remoto sicuro per i dipendenti e supportare efficacemente le postazioni di lavoro e i dispositivi dei dipendenti.