Warner Bros. New Zealand abilita la post-produzione remota con Splashtop Enterprise

WBITVP Nuova Zelanda utilizza Splashtop sia per consentire ai redattori di lavorare da remoto, sia per fornire assistenza a distanza. Ecco alcuni dei motivi per cui Mike e il suo team hanno scelto Splashtop come soluzione di accesso remoto:

Prestazioni e usabilità elevate su Windows e Mac Grazie alle funzionalità avanzate, le sessioni remote di Splashtop offrono fino a 60 fotogrammi al secondo (fps), latenza e variabilità della latenza minime e impostazioni di qualità per regolare la profondità e la fedeltà del colore. Gli utenti ottengono un'esperienza nativa anche per le attività ad alta intensità di risorse associate alla post-produzione, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

"Con Splashtop, i nostri redattori non avvertono alcun ritardo, proprio come se fossero in ufficio. I controlli remoti sono facili e intuitivi", ha dichiarato Mike.

Sicurezza affidabile e Autenticazione singola (SSO) "Utilizziamo Okta per il SSO. Uno dei motivi principali per cui abbiamo scelto Splashtop Enterprise è stata la facile e perfetta integrazione del SSO, oltre agli altri controlli di sicurezza come l'autenticazione a più fattori, l'autenticazione dei dispositivi, la crittografia e così via", ha dichiarato Mike.

Gestione avanzata di utenti e gruppi Splashtop Enterprise consente agli amministratori IT di avere un maggiore controllo degli accessi tramite autorizzazioni granulari basate su utenti, computer, ruoli e gruppi. "Ho scelto Splashtop perché volevo una soluzione semplice ma gestibile, e Splashtop rispondeva a tutte le mie esigenze. Mi piace molto riuscire a gestire utenti e gruppi e assegnarli al volo", afferma Mike.

Installazione semplice e veloce "Siamo riusciti a tornare operativi in sole 5 ore! Non soltanto la distribuzione e l'implementazione degli utenti sono state semplici dal punto di vista dell'amministratore, ma il feedback è stato positivo anche da parte degli editor. Dall'introduzione iniziale fino alla concessione dell'accesso agli utenti, sono rimasto molto colpito dalla configurazione semplice ma sicura di Splashtop. Questa rapida inversione di tendenza ha mantenuto fluidi i nostri flussi di lavoro", ha affermato Mike.

Strumenti di supporto IT efficaci L'IT può utilizzare comodamente la stessa piattaforma per gestire l'accesso remoto per l'organizzazione e fornire supporto remoto supervisionato e non supervisionato.

Mike utilizza le funzionalità di supporto remoto di Splashtop Enterprise per garantire non solo che gli utenti remoti ricevano assistenza ogni volta che ne hanno bisogno, ma che le postazioni dell'ufficio rimangano aggiornate. "Per gli amministratori, Splashtop si è rivelato estremamente utile nell'assistenza agli utenti. La funzione SOS è stata eccezionale perché permette di risolvere rapidamente i problemi e di soddisfare richieste. L'utente può utilizzare qualsiasi computer, o persino un iPad o un Chromebook, e io riesco comunque ad accedervi da remoto e capire cosa sta succedendo."