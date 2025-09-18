Mac Remote Desktop Software by Splashtop

Software per desktop remoto per macOS
Accesso remoto a e da computer Mac
Migliora il tuo flusso di lavoro con la migliore soluzione per Mac Remote Desktop
Lavora da qualsiasi luogo
Ovunque tu sia, potrai connetterti ai tuoi computer Mac in ogni momento. Lavora da casa, in aeroporto, in un altro paese o in qualsiasi altra parte del mondo.
Flessibilità illimitata
Accedi in remoto ai tuoi Mac da qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile. Usa il tuo Mac per accedere ad altri dispositivi. Non importa quale dispositivo hai a disposizione e a cosa devi accedere: Splashtop lo rende possibile.
Aumentare la produttività
Accedi a qualsiasi file ed esegui qualsiasi app sul tuo computer remoto mentre lavori su connessioni ad alte prestazioni. Ti sembrerà di utilizzare il computer remoto di persona.
Esperienza utente superiore
Si configura in pochi minuti e avvia connessioni remote da qualsiasi dispositivo con un semplice clic. Un accesso al desktop remoto facile da usare che permette di lavorare da remoto senza problemi.
4 vantaggi principali di Splashtop desktop remoto per Mac
Supporto multipiattaforma
Accedi in remoto ai tuoi computer Windows, Mac OS e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Splashtop funziona senza problemi su laptop, tablet e smartphone.
Facilità d'uso
Splashtop è stato progettato per garantire la massima facilità d'uso anche a chi non è esperto di tecnologia. Collegati in modo semplice e veloce ai tuoi computer Mac e inizia a lavorare da remoto, senza bisogno di conoscenze specialistiche o di formazione.
Connessioni ad alte prestazioni
Accedi ai tuoi computer Mac da qualsiasi parte del mondo con un ritardo minimo. Lo streaming 4K fino a 60fps e la bassa latenza ti offrono una connessione al desktop remoto di altissimo livello.
Sicuro e conforme
Splashtop utilizza misure di sicurezza avanzate per garantire che l'accesso remoto ai computer Mac sia sicuro e protetto. Splashtop è conforme a diversi regolamenti e standard del settore. Per saperne di più sul software per desktop remoto sicuro.
Come utilizzare un'app di desktop remoto per Mac
Puoi configurare il software per desktop remoto Splashtop con pochi e rapidi passaggi. Una volta creato il tuo account Splashtop e scaricata l'app per desktop remoto Splashtop sui tuoi computer Mac e sugli altri dispositivi, il gioco è fatto!
In seguito, ogni volta che vorrai connetterti al computer, potrai aprire l'app Splashtop sul tuo dispositivo e cliccare sul computer a cui vuoi accedere per avviare la connessione remota. Vedrai lo schermo del computer remoto sul tuo dispositivo locale e potrai prendere il controllo come se ti trovassi di fronte a esso.
Dai un'occhiata ai nostri download di Splashtop remote desktop per Mac.
Dare autonomia a lavoratori remoti, team IT e non solo
Il software per desktop remoto Splashtop è stato progettato per supportare un'ampia gamma di professionisti che necessitano di un accesso sicuro e ad alte prestazioni ai computer Mac da qualsiasi luogo.
Lavoratori remoti: i dipendenti possono connettersi ai Mac dell'ufficio da casa o in viaggio, accedendo a file, app e risorse con la stessa velocità e affidabilità come se fossero in sede.
Team di supporto IT: il personale dell'help desk e MSPs possono fornire un accesso rapido e non supervisionato ai Mac per la risoluzione dei problemi, l'applicazione di patch e la manutenzione. Con Splashtop Enterprise o Splashtop Remote Support, i team IT possono gestire i dispositivi in modo sicuro e su larga scala.
Creativi e designer: i professionisti dell'editing, della progettazione e dell'animazione video beneficiano dello streaming 4K di Splashtop, delle prestazioni a bassa latenza e del supporto per le tavolette stilo come Wacom. In questo modo è facile lavorare su progetti creativi impegnativi da remoto senza compromettere la qualità.
Docenti e studenti: le scuole e le università possono estendere l'accesso ai laboratori Mac per l'apprendimento ibrido o remoto, garantendo agli studenti di poter utilizzare applicazioni specializzate da qualsiasi luogo.
Migliora la tua esperienza di desktop remoto su Mac con Splashtop
L'applicazione di desktop remoto di Apple integrata per MacOS non ha molte funzionalità avanzate offerte invece dai software di terze parti. Splashtop si distingue per la sua soluzione completa per gli utenti Mac che hanno bisogno di un accesso remoto robusto e flessibile.
Splashtop consente connessioni multipiattaforma ininterrotte, consentendoti di accedere da remoto ai dispositivi Windows, Linux, iOS e Android dal tuo Mac e rendendo l'accesso remoto semplice e senza problemi.
Dai nostri clienti soddisfatti
Ho utilizzato altri strumenti di desktop remoto fino a quando non ho iniziato ad avere problemi con questi programmi. Poi ho scoperto Splashtop. È fantastico ed è particolarmente adatto ai Mac. Grazie per l'ottimo prodotto.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
Dai nostri clienti soddisfatti
Funziona alla grande per la mia azienda e il prezzo è il motivo per cui l'ho scelto rispetto ad altri prodotti con caratteristiche simili.
Scott Evans, Digital Wave LLC
Dai nostri clienti soddisfatti
Mi sento in dovere di contattarti per dirti quanto sono rimasto colpito da Splashtop Remote Access per Mac. Splashtop mi permette di fare ciò che mi serve: buffer di copia/incolla, trasferimenti di file, grafica remota incredibilmente fluida, ecc. Sono davvero entusiasta di Splashtop. Sono rimasto davvero molto colpito.
Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair in Healthcare Simulation
Dai nostri clienti soddisfatti
Sono rimasto a bocca aperta. Dovevo consegnare uno spettacolo alla ABC, quindi ho aperto Adobe Premiere sul computer remoto, ho svolto il lavoro necessario e sono stato in grado di guardare e ascoltare lo spettacolo. Una latenza così bassa che mi è sembrato di essere davanti al computer a lavorare. È proprio quello di cui ho bisogno. È tutto semplice, facile da capire e da usare.
Brian Davids