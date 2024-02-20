Android Remote Desktop Software by Splashtop

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A woman using Splashtop remote desktop software on her Android tablet.

Software per desktop remoto per Android

Accesso remoto a e da dispositivi Android

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Best Remote Desktop Software for Android: Splashtop
Best Remote Desktop Software for Android: Splashtop


Soluzione di desktop remoto per dispositivi Android

  • Lavora da qualsiasi luogo

    Sfrutta i tuoi dispositivi Android per accedere ai tuoi computer ovunque tu sia. Con Splashtop i tuoi computer saranno sempre accessibili.

  • Flessibilità illimitata

    Usa il tuo dispositivo Android per accedere a qualsiasi computer. Usa qualsiasi altro dispositivo per accedere ai tuoi dispositivi Android. Flessibilità illimitata per il lavoro remoto e il supporto IT.

  • Aumentare la produttività

    Ti sentirai come se stessi usando il computer remoto di persona, anche quando accedi da un dispositivo Android. Apri qualsiasi file ed esegui qualsiasi app in tempo reale.

  • Interfaccia utente superiore

    Un software per desktop remoto semplice, veloce, sicuro e facile da usare per Android. L'accesso remoto senza soluzione di continuità ti permette di vivere un'esperienza di persona e di controllare il tuo dispositivo da remoto.

A person using an Android phone to access a device

Libera la potenza del desktop remoto Android con Splashtop

Con il software per desktop remoto Splashtop, potrai usufruire di connessioni remote ad alte prestazioni con tutte le funzionalità che ti aspetti da uno strumento per desktop remoto, anche quando ti colleghi a o da dispositivi Android.

Durante una sessione di desktop remoto, puoi aprire qualsiasi file ed eseguire qualsiasi applicazione sul computer remoto, compresi software di editing video, programmi di grafica e modellazione 3D.

An Android device screen with the Splashtop Business App open.

Come configurare il desktop remoto per Android

Puoi configurare il software per desktop remoto Splashtop con pochi e rapidi passaggi. Una volta creato il tuo account Splashtop e scaricata l'app per desktop remoto Splashtop sui tuoi dispositivi Android e sugli altri dispositivi, il gioco è fatto!

Vuoi accedere al tuo computer dal tuo tablet o dispositivo mobile Android? Basta aprire l'app Splashtop e cliccare sul computer a cui vuoi accedere per avviare la connessione remota. Vedrai lo schermo del computer remoto sul tuo dispositivo Android e ne prenderai il controllo come se ti trovassi di fronte a esso.

Dai un'occhiata ai nostri download di Splashtop remote desktop per Android.

An Android phone with Splashtop that can be used to remotely access a desktop computer

Android desktop remoto per privati, business e istruzione

Semplifica le attività quotidiane e aumenta la produttività controllando il tuo desktop da remoto. Con Splashtop avrai a disposizione tutte le funzioni più importanti di cui hai bisogno.

Splashtop è la soluzione ideale per lavorare a distanza, per l'istruzione, per l'assistenza informatica e molto altro ancora. Usa i tuoi dispositivi Android per lavorare da qualsiasi luogo. Fornisci assistenza remota ai dispositivi Android. Tutto questo è possibile grazie a Splashtop.

4 vantaggi principali di Splashtop Remote Desktop per Android

  • Supporto multipiattaforma

    Accedi in remoto ai tuoi computer Windows, Mac OS e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Splashtop funziona senza problemi su laptop, tablet e smartphone.

  • Facilità d'uso

    Non dovrai più limitarti a utilizzare il computer solo fisicamente. Grazie a Splashtop, potrai accedere al tuo dispositivo, a tutti i file e alle applicazioni direttamente dal tuo terminale Android.  Lavora agevolmente su connessioni remote.

  • Connessioni ad alte prestazioni

    Accedi ai tuoi computer desktop dal tuo dispositivo Android con lag e ritardi minimi, consentendoti di lavorare nel modo più produttivo possibile. Goditi connessioni desktop remote di qualità HD.

  • Sicuro e conforme

    Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Splashtop è conforme a diversi regolamenti e standard del settore. Scopri di più sul software sicuro per desktop remoto.

Dai nostri clienti soddisfatti

Ho lavorato con altri strumenti per il desktop remoto e Splashtop è un prodotto decisamente migliore. Mi piace la facilità d'uso, la possibilità di assegnare determinati computer a utenti specifici e la possibilità di accedere a un PC dal telefono, dal tablet e dal computer.

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

Dai nostri clienti soddisfatti

Finora sono rimasto a bocca aperta. La latenza è così bassa che mi sembra di lavorare direttamente sul computer. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno. Tutto è semplice, facile da capire e da usare... Ho usato l'app Splashtop per controllare lo stato dei miei sistemi e si è rivelata perfetta per questo scopo.

Brian Davids

Dai nostri clienti soddisfatti

Posso accedere al mio desktop di lavoro ovunque mi trovi e lavorare in tutta tranquillità. Splashtop mi offre la flessibilità necessaria per conciliare lavoro e vita privata.

Bobby Bottom, Integrated Electrical

Download di Splashtop Remote Desktop per Android

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Domande frequenti

Qual è la migliore applicazione per desktop remoto per Android?
Come posso controllare il mio PC dal mio telefono Android?
Posso accedere in remoto a un dispositivo Android da un altro dispositivo?
Esiste un'app per il desktop virtuale per Android?
Come controllare da remoto un PC da Android?
È possibile controllare Android da remoto?

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