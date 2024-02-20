Android Remote Desktop Software by Splashtop

Software per desktop remoto per Android
Accesso remoto a e da dispositivi Android
Soluzione di desktop remoto per dispositivi Android
Lavora da qualsiasi luogo
Sfrutta i tuoi dispositivi Android per accedere ai tuoi computer ovunque tu sia. Con Splashtop i tuoi computer saranno sempre accessibili.
Flessibilità illimitata
Usa il tuo dispositivo Android per accedere a qualsiasi computer. Usa qualsiasi altro dispositivo per accedere ai tuoi dispositivi Android. Flessibilità illimitata per il lavoro remoto e il supporto IT.
Aumentare la produttività
Ti sentirai come se stessi usando il computer remoto di persona, anche quando accedi da un dispositivo Android. Apri qualsiasi file ed esegui qualsiasi app in tempo reale.
Interfaccia utente superiore
Un software per desktop remoto semplice, veloce, sicuro e facile da usare per Android. L'accesso remoto senza soluzione di continuità ti permette di vivere un'esperienza di persona e di controllare il tuo dispositivo da remoto.
Libera la potenza del desktop remoto Android con Splashtop
Con il software per desktop remoto Splashtop, potrai usufruire di connessioni remote ad alte prestazioni con tutte le funzionalità che ti aspetti da uno strumento per desktop remoto, anche quando ti colleghi a o da dispositivi Android.
Durante una sessione di desktop remoto, puoi aprire qualsiasi file ed eseguire qualsiasi applicazione sul computer remoto, compresi software di editing video, programmi di grafica e modellazione 3D.
Come configurare il desktop remoto per Android
Puoi configurare il software per desktop remoto Splashtop con pochi e rapidi passaggi. Una volta creato il tuo account Splashtop e scaricata l'app per desktop remoto Splashtop sui tuoi dispositivi Android e sugli altri dispositivi, il gioco è fatto!
Vuoi accedere al tuo computer dal tuo tablet o dispositivo mobile Android? Basta aprire l'app Splashtop e cliccare sul computer a cui vuoi accedere per avviare la connessione remota. Vedrai lo schermo del computer remoto sul tuo dispositivo Android e ne prenderai il controllo come se ti trovassi di fronte a esso.
Dai un'occhiata ai nostri download di Splashtop remote desktop per Android.
Android desktop remoto per privati, business e istruzione
Semplifica le attività quotidiane e aumenta la produttività controllando il tuo desktop da remoto. Con Splashtop avrai a disposizione tutte le funzioni più importanti di cui hai bisogno.
Splashtop è la soluzione ideale per lavorare a distanza, per l'istruzione, per l'assistenza informatica e molto altro ancora. Usa i tuoi dispositivi Android per lavorare da qualsiasi luogo. Fornisci assistenza remota ai dispositivi Android. Tutto questo è possibile grazie a Splashtop.
4 vantaggi principali di Splashtop Remote Desktop per Android
Supporto multipiattaforma
Accedi in remoto ai tuoi computer Windows, Mac OS e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Splashtop funziona senza problemi su laptop, tablet e smartphone.
Facilità d'uso
Non dovrai più limitarti a utilizzare il computer solo fisicamente. Grazie a Splashtop, potrai accedere al tuo dispositivo, a tutti i file e alle applicazioni direttamente dal tuo terminale Android. Lavora agevolmente su connessioni remote.
Connessioni ad alte prestazioni
Accedi ai tuoi computer desktop dal tuo dispositivo Android con lag e ritardi minimi, consentendoti di lavorare nel modo più produttivo possibile. Goditi connessioni desktop remote di qualità HD.
Sicuro e conforme
Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Splashtop è conforme a diversi regolamenti e standard del settore. Scopri di più sul software sicuro per desktop remoto.
Dai nostri clienti soddisfatti
Ho lavorato con altri strumenti per il desktop remoto e Splashtop è un prodotto decisamente migliore. Mi piace la facilità d'uso, la possibilità di assegnare determinati computer a utenti specifici e la possibilità di accedere a un PC dal telefono, dal tablet e dal computer.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
Dai nostri clienti soddisfatti
Finora sono rimasto a bocca aperta. La latenza è così bassa che mi sembra di lavorare direttamente sul computer. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno. Tutto è semplice, facile da capire e da usare... Ho usato l'app Splashtop per controllare lo stato dei miei sistemi e si è rivelata perfetta per questo scopo.
Brian Davids
Dai nostri clienti soddisfatti
Posso accedere al mio desktop di lavoro ovunque mi trovi e lavorare in tutta tranquillità. Splashtop mi offre la flessibilità necessaria per conciliare lavoro e vita privata.
Bobby Bottom, Integrated Electrical