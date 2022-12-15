Aumentare l'efficienza e la qualità delle cure grazie al monitoraggio continuo e al software di accesso remoto

Aumenta l'efficienza e la qualità dell'assistenza attraverso il monitoraggio continuo e il software di accesso remoto
La Sensing Clinic dell'ospedale di Slingeland ha aumentato l'efficienza utilizzando Splashtop On-Prem per monitorare da remoto i segni vitali grazie a sensori intelligenti
Riepilogo
Il COVID-19 ha accelerato la rivoluzione digitale in tutti i settori, soprattutto in quello sanitario. Con le nuove normative sul distanziamento sociale, le strutture sanitarie hanno dovuto reinventarsi per adeguarsi a questo nuovo standard, garantendo allo stesso tempo un'assistenza di qualità a tutti i pazienti. In questo caso di studio, Koen Van Dulmen, Project Manager della Sensing Clinic dello Slingeland Hospital, racconta come il suo ospedale ha reinventato e migliorato l'assistenza ai pazienti monitorando continuamente i parametri vitali grazie a una piattaforma di monitoraggio continuo e a diversi sensori. Splashtop On-Prem è stato utilizzato per effettuare diverse misurazioni remote di un sensore.
La sfida: attivare i sensori in presenza di protocolli di distanziamento sociale
La missione principale della Sensing Clinic dello Slingeland Hospital consiste nello sviluppare una soluzione per il monitoraggio continuo dei segni vitali e per calcolare il rischio di deterioramento e intervenire in caso di necessità. A causa del COVID-19, la Sensing Clinic ha dovuto accelerare lo sviluppo e l'implementazione di questa soluzione.
Per ricevere questi dati cruciali, la Sensing Clinic si basa su più sensori e uno di questi deve essere attivato manualmente. Tutti i sensori venivano collegati a pazienti altamente a rischio e, inizialmente, i medici dovevano recarsi di persona davanti a ciascun letto per effettuare le misurazioni da quel sensore.
Tuttavia, a causa del COVID-19, il problema era diventato molto serio. "La Sensing Clinic deve ridurre gli spostamenti dei medici e ricevere comunque tutti i dati", ha spiegato Koen Van Dulmen, Project Manager di Slingeland Hospital’s Sensing Clinic. La clinica necessitava di ridurre il numero di viaggi fisici per attivare un sensore nella stanza del paziente, perché era fondamentale ottenere il maggior numero di dati possibile e garantire misure di allontanamento sociale, nonché la sicurezza di pazienti e medici. Questi spostamenti, inoltre, disturbavano il necessario riposo dei pazienti.
La soluzione: il software per l'accesso remoto Splashtop On-Prem
Koen si è rivolto al team informatico dell'ospedale nel tentativo di trovare un modo per risolvere la sfida della Sensing Clinic. Il team informatico dell'ospedale Slingeland Ziekenhuis ha suggerito di ricorrere a uno strumento di accesso remoto per consentire alla clinica di eseguire le misurazioni in una sala di controllo virtuale.
Il team IT ha valutato e provato diversi strumenti di accesso remoto che presentavano vari problemi di applicazione, fino a quando non ha trovato Splashtop On-Prem, che soddisfaceva tutti i criteri di selezione del team: usabilità, continuità, convenienza e velocità.
Usabilità: il processo di implementazione è stato fluido. Il team di Koen ha installato facilmente il software su 20 gateway Samsung A10 nella sala di controllo, in modo da poter avviare le misurazioni dei sensori da remoto.
Continuità: dopo la configurazione, Splashtop On-Prem ha permesso alla Clinica Sensing di effettuare misurazioni più frequenti senza bisogno di spostarsi e senza disturbare il paziente, ricevendo i dati con maggiore frequenza. Ad esempio, 10-15 minuti anziché ogni ora durante il giorno e ogni quattro ore durante la notte.
Convenienza e velocità: sebbene Splashtop On-Prem fosse facile da implementare e funzionasse bene, era anche conveniente e veloce da implementare. E in questo scenario la velocità era essenziale."Dovevamo farlo in fretta!", ha aggiunto Koen.
I risultati: maggiore efficienza e qualità delle cure
Utilizzando Splashtop On-Prem, la sala di controllo era ora in grado di monitorare in modo più efficace fino a 20 pazienti da remoto.
Questo ha aiutato la Clinica Sensing a "ridurre i viaggi non necessari dei pazienti", spiega Koen. "Le visite ai pazienti sono più utili perché il medico ne conosce la situazione."
Prima di utilizzare Splashtop On-Prem, i medici percorrevano alcuni metri all'ora per raggiungere i dispositivi collegati ai pazienti.
Nel complesso, la Sensing Clinic è rimasta soddisfatta di Splashtop On-Prem. "Tutto ha funzionato bene", ha dichiarato Koen. "Splashtop è facile da usare ed è un'azienda lungimirante con cui pensiamo di continuare a lavorare in futuro".
Con la riduzione dei viaggi inutili per i pazienti, l'ospedale Slingeland Ziekenhuis è riuscito a diminuire i rischi di trasmissione del COVID-19, consentendo ai pazienti ad alto rischio di riposare senza interruzioni e aumentando così la qualità dell'assistenza.
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Dettagli
Informazioni sull'ospedale Slingeland Ziekenhuis
L'ospedale Slingeland si trova a Doetinchem, nei Paesi Bassi, ed è stato fondato nel 1975 in seguito alla fusione tra il Wilhelmina Hospital e il St. Joseph Hospital. Con 305 posti letto e circa 1.600 dipendenti a tempo indeterminato, lo Slingeland Hospital punta a garantire trasparenza, apertura e un luogo in cui i pazienti possano contare su cure di alta qualità e sicurezza in ogni momento.