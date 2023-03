Aumentare l'efficienza e la qualità delle cure grazie al monitoraggio continuo e al software di accesso remoto

Il COVID-19 ha accelerato la rivoluzione digitale in tutti i settori, soprattutto in quello sanitario. Con le nuove normative sul distanziamento sociale, le strutture sanitarie hanno dovuto reinventarsi per adeguarsi a questo nuovo standard, garantendo allo stesso tempo un'assistenza di qualità a tutti i pazienti. In questo caso di studio, Koen Van Dulmen, Project Manager della Sensing Clinic dello Slingeland Hospital, racconta come il suo ospedale ha reinventato e migliorato l'assistenza ai pazienti monitorando continuamente i parametri vitali grazie a una piattaforma di monitoraggio continuo e a diversi sensori. Splashtop On-Prem è stato utilizzato per effettuare diverse misurazioni remote di un sensore.