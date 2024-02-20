Windows Remote Desktop Software by Splashtop

Software sicuro per desktop remoto per Windows
Accesso remoto al computer da e verso i dispositivi Windows
4 motivi per scegliere le soluzioni di desktop remoto Splashtop per Windows
Lavora da qualsiasi luogo
Sempre connesso ai tuoi computer Windows, ovunque tu sia. Lavora da qualsiasi luogo senza problemi.
Flessibilità illimitata
Accedi al tuo PC Windows da qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile. Usa i tuoi dispositivi Windows per accedere ad altri computer.
Aumentare la produttività
Accedi a qualsiasi file e applicazione sul tuo computer remoto mentre lavori su connessioni ad alte prestazioni con qualità HD.
Esperienza utente superiore
Configurazione semplicissima. Per avviare le connessioni remote da qualsiasi dispositivo, bastano pochi clic.
Semplificare il lavoro a distanza con la migliore soluzione per desktop remoto per Windows
Grazie alle connessioni remote veloci che offrono qualità HD, streaming 4K e audio remoto in tempo reale, sarai in grado di svolgere qualsiasi attività utilizzando il software per desktop remoto Splashtop .
Durante le sessioni di desktop remoto, potrai eseguire applicazioni come software di editing video, strumenti di progettazione grafica e modellazione 3D. Effettuare il lip-syncing dei video in remoto è un gioco da ragazzi con Splashtop. Le tue postazioni Windows possono essere sfruttate in modo ottimale mentre lavori da remoto con Splashtop.
Come configurare il desktop remoto su Windows con Splashtop
Puoi configurare il software per desktop remoto Splashtop in pochi e semplici passi. Una volta creato il tuo account Splashtop e scaricata l'applicazione remote desktop sui tuoi dispositivi Windows (e non solo), il gioco è fatto!
Scaricare l'app Splashtop Business: visita il sito web di Splashtop e scarica l'app Splashtop Business per Windows.
Creare un account Splashtop: apri l'app Splashtop Business e accedi se hai già un account o registrati per una prova gratuita.
Installare Splashtop Streamer sul computer remoto: sul computer a cui desideri accedere, scarica e installa Splashtop Streamer. Accedi a Splashtop Streamer con lo stesso account.
Avviare una sessione remota: apri l'app Splashtop Business sul tuo dispositivo Windows. Seleziona il computer remoto dall'elenco e fai clic su "Connetti" per avviare la sessione remota.
Soluzioni di desktop remoto in tutti i settori
L'accesso Windows Remote Desktop non è riservato solo ai team IT. Questo strumento è alla base di flussi di lavoro critici in un'ampia gamma di settori. Splashtop offre un accesso sicuro e ad alte prestazioni che si adatta alle esigenze specifiche di ogni settore:
Istruzione: offri a studenti e docenti l'accesso remoto ai computer di laboratorio del campus e al software specializzato da qualsiasi luogo, consentendo un apprendimento flessibile senza sacrificare le prestazioni.
Media e intrattenimento: consenti a designer, editor video e animatori di lavorare in remoto con streaming 4K, bassa latenza e supporto di stilo/penna per un flusso di lavoro creativo senza interruzioni.
Assistenza sanitaria: aiuta i professionisti sanitari ad accedere in modo sicuro alle cartelle cliniche dei pazienti e a garantire la continuità delle cure, rispettando le norme HIPAA e i requisiti di legge.
Architettura e ingegneria: consenti a ingegneri e architetti di utilizzare potenti workstation in remoto, eseguendo applicazioni CAD e 3D con alta fedeltà dal campo o dall'ufficio domestico.
Vendita al dettaglio e servizi: offri ai team di supporto IT la possibilità di accedere da remoto ai sistemi POS, ai chioschi e ai computer del back-office per ridurre al minimo i tempi di inattività e far andare tutto liscio.
IT aziendale ed help desk: fornisci ai team IT gli strumenti per risolvere i problemi dei dipendenti che lavorano da remoto o in ambienti ibridi senza la necessità di essere in loco.
Grazie a Splashtop, gli utenti Windows di tutti i settori possono risparmiare, avere una sicurezza affidabile e un'esperienza di desktop remoto che non ha niente da invidiare a quella in ufficio.
Principali vantaggi di Splashtop Remote Desktop per Windows
Supporto multipiattaforma completo
Non hai un dispositivo Windows a portata di mano? Hai bisogno di accedere a un altro sistema operativo? Nessun problema! Accedi in remoto ai tuoi computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Interfaccia intuitiva
Splashtop è incredibilmente facile da configurare e utilizzare, anche per gli utenti non tecnici. L'installazione dell'applicazione in un computer Windows richiede solo pochi clic. Splashtop offre anche un'interfaccia estremamente intuitiva che facilita la navigazione e il controllo del desktop remoto.
Connessioni ad alte prestazioni
Gli utenti possono accedere alle postazioni di lavoro ad alta intensità di risorse da remoto proprio come se fossero alla loro scrivania. Lo streaming 4K fino a 60fps e la bassa latenza offrono agli utenti una connessione al desktop remoto di altissimo livello.
Sicurezza e conformità affidabili
Tra connessioni crittografate, opzioni di password a più livelli, autenticazione a due fattori e altre funzioni di sicurezza, i tuoi dati sono al sicuro. Splashtop è conforme a diversi regolamenti e standard del settore. Scopri di più sul software sicuro per desktop remoto.
Dai nostri clienti soddisfatti
Posso accedere al mio desktop di lavoro ovunque mi trovi e lavorare in tutta tranquillità. Splashtop mi offre la flessibilità necessaria per conciliare lavoro e vita privata.
Bobby Bottom, Integrated Electrical
Dai nostri clienti soddisfatti
Funziona alla grande per la mia azienda e il prezzo è il motivo per cui l'ho scelto rispetto ad altri prodotti con caratteristiche simili.
Scott Evans, Digital Wave LLC
Dai nostri clienti soddisfatti
Sono passato a Splashtop e ho scoperto che ha un prezzo ragionevole e che è più veloce dell'altro prodotto che utilizzavo.
Cara Dickman, X-TRA Custom Components Inc
Dai nostri clienti soddisfatti
È uno strumento facile e affidabile da usare quando sono in viaggio o ho bisogno di accedere alle informazioni su un dispositivo che non ho con me.
Debbie Schmidt, DSH Solutions