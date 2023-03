Splashtop Business Access

Le soluzioni Splashtop sono state create per assicurare al personale IT il pieno controllo dell'accesso remoto per la forza lavoro distribuita di oggi. Le funzioni di sicurezza includono l'autenticazione a due fattori, l'integrazione del Single Sign On, l'MFA per gli endpoint, schermate vuote, timeout della sessione inattiva, notifica della connessione remota, registrazione completa degli audit di sessione e altro ancora. Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Ulteriori informazioni sulle funzioni di sicurezza di Splashtop.