Software di controllo remoto del computer - Controlla il tuo desktop

Software di controllo remoto del desktop per Windows e Mac. Ecco tutto quello che puoi fare, compreso il trasferimento di file, la stampa remota e molto altro.
Il software di controllo remoto Splashtop ti permette di prendere il controllo del tuo computer desktop remoto da qualsiasi parte del mondo. Da un altro dispositivo, vedrai lo schermo del tuo desktop remoto e potrai utilizzarlo come se fossi seduto di fronte ad esso.
Soluzioni di controllo remoto per computer Splashtop
Splashtop offre diversi strumenti di controllo remoto pensati per soddisfare le tue esigenze. Questo ti garantisce di ottenere la soluzione con tutto ciò che ti serve al miglior prezzo. Altre aziende che offrono software per il controllo remoto di computer raggruppano tutte le loro funzioni e/o soluzioni in un unico prodotto, rendendolo costoso per tutti.
Premesso questo, se stai cercando un'app per il controllo remoto del computer che ti dia un accesso remoto semplice, veloce e sicuro al tuo computer in modo da poter lavorare o svolgere qualsiasi attività a distanza, allora la soluzione migliore per te è Splashtop Remote Access.
Splashtop Remote Access ti consente di controllare in remoto i tuoi computer Windows e Mac da qualsiasi altro computer, tablet o smartphone. Continua a leggere qui sotto per scoprire tutto quello che puoi fare con questa soluzione desktop di controllo remoto migliore della categoria. Oppure inizia subito gratuitamente (nessuna carta di credito o impegno richiesto per iniziare la prova gratuita di 7).
Cosa puoi fare con il software di controllo remoto Splashtop
Con Splashtop avrai una connessione desktop remota veloce e sicura ai tuoi computer e potrai avere il pieno controllo grazie alle numerose e utili funzioni incluse nel software. Ecco cosa puoi aspettarti da Splashtop:
Accedi al tuo computer da remoto, ovunque ti trovi
Non importa quanto tu sia lontano dai tuoi computer remoti, sarai comunque in grado di accedervi in un istante con pochi clic. Non c'è bisogno di memorizzare la rete a cui è collegato il computer o l'indirizzo IP. Tutto ciò di cui hai bisogno è l'app Splashtop Business e una connessione a internet.
Quando apri l'applicazione sul tuo dispositivo, vedrai un elenco di tutti i computer PC remoti del tuo account. Basta selezionare il computer desiderato per stabilire la connessione remota!
Controlla il tuo computer Mac o Windows da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android
A prescindere dal fatto che tu abbia bisogno di un software di controllo remoto per Windows o di un software di controllo remoto per Mac, con Splashtop Remote Access potrai fare entrambe le cose. Inoltre, potrai controllare in remoto i tuoi desktop da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS o Android. Compresi i tablet e i dispositivi mobili!
Splashtop Remote Access è molto più di un'app per la condivisione dello schermo. Anche da smartphone e tablet potrai controllare il tuo computer in remoto con estrema facilità. Puoi aprire qualsiasi app o file e interagire con esso come se stessi usando il computer remoto di persona.
Puoi anche utilizzare l'estensione per Chrome di Splashtop Business per accedere in remoto al tuo computer da un browser web Chrome. Questo ti permette di controllare i tuoi computer in remoto da qualsiasi dispositivo Chromebook!
E non importa se il tuo computer remoto utilizza Windows e il tuo unico dispositivo a disposizione è un iPhone. Splashtop è completamente multipiattaforma, quindi puoi utilizzare tutti i tuoi dispositivi indipendentemente dal sistema operativo su cui girano.
Connettiti a distanza per tutto il tempo che vuoi e tutte le volte che vuoi
A differenza di altri fornitori di software di accesso remoto, Splashtop non limita le tue sessioni remote. Puoi connetterti e controllare a distanza il tuo computer per tutto il tempo che vuoi e tutte le volte che vuoi.
Splashtop ti dà la libertà di accedere e controllare il tuo computer remoto come se lo avessi sempre con te. Non sentirti mai più disconnesso.
Rimani produttivo mentre lavori da remoto
Lavorare a distanza dovrebbe essere facile come lavorare in ufficio: per questo Splashtop Remote Access offre diverse funzioni che ti aiutano a portare a termine le tue attività quotidiane con facilità.
Non è necessario utilizzare un servizio di condivisione file separato. Trasferisci semplicemente i file tra il computer remoto e il dispositivo locale all'interno di Splashtop. Stampa in remoto i documenti dal tuo computer remoto, visualizza più monitor contemporaneamente e molto altro ancora.
Perché scegliere Splashtop rispetto ad altre soluzioni?
Gli strumenti di desktop remoto di Apple e di Windows possono essere lenti e inaffidabili. Altre applicazioni software per il controllo remoto, tra cui LogMeIn Pro, GoToMyPC, RemotePC, e TeamViewer (piano commerciale) possono essere dal 50% al 90% più costose di Splashtop, pur avendo le stesse caratteristiche principali.
Con Splashtop puoi avere un accesso illimitato e veloce ai tuoi computer in qualsiasi momento. Puoi provarlo gratuitamente e verificare tu stesso. Non è richiesto alcun impegno o carta di credito per iniziare.