Software di controllo remoto del computer - Controlla il tuo desktop

Software di controllo remoto del desktop per Windows e Mac. Ecco tutto quello che puoi fare, compreso il trasferimento di file, la stampa remota e molto altro.

Il software di controllo remoto Splashtop ti permette di prendere il controllo del tuo computer desktop remoto da qualsiasi parte del mondo. Da un altro dispositivo, vedrai lo schermo del tuo desktop remoto e potrai utilizzarlo come se fossi seduto di fronte ad esso.

Soluzioni di controllo remoto per computer Splashtop

Splashtop offre diversi strumenti di controllo remoto pensati per soddisfare le tue esigenze. Questo ti garantisce di ottenere la soluzione con tutto ciò che ti serve al miglior prezzo. Altre aziende che offrono software per il controllo remoto di computer raggruppano tutte le loro funzioni e/o soluzioni in un unico prodotto, rendendolo costoso per tutti.

Detto questo, se stai cercando un'applicazione per il controllo remoto del computer che ti permetta di accedere in modo semplice, veloce e sicuro al tuo computer per poter lavorare o svolgere qualsiasi attività a distanza, allora la soluzione migliore per te è Splashtop Business Access.

Splashtop Business Access ti permette di controllare in remoto l'accesso ai tuoi computer Windows e Mac da qualsiasi altro computer, tablet o dispositivo smartphone. Continua a leggere qui sotto per scoprire tutto quello che puoi fare con questa soluzione di controllo remoto del desktop migliore della categoria. Oppure inizia subito la tua prova gratuita (non è richiesta alcuna carta di credito o impegno per iniziare la prova gratuita di 14 giorni).

Se sei un professionista dell'IT, dell'MSP, dell'assistenza o dell'Help Desk alla ricerca di soluzioni di controllo remoto del desktop per il supporto remoto, scorri fino in fondo a questa pagina per vedere le altre soluzioni Splashtop!

Cosa puoi fare con il software di controllo remoto Splashtop

Con Splashtop avrai una connessione desktop remota veloce e sicura ai tuoi computer e potrai avere il pieno controllo grazie alle numerose e utili funzioni incluse nel software. Ecco cosa puoi aspettarti da Splashtop:

Accedi al tuo computer da remoto, ovunque ti trovi

Non importa quanto tu sia lontano dai tuoi computer remoti, sarai comunque in grado di accedervi in un istante con pochi clic. Non c'è bisogno di memorizzare la rete a cui è collegato il computer o l'indirizzo IP. Tutto ciò di cui hai bisogno è l'app Splashtop Business e una connessione a internet.

Quando apri l'applicazione sul tuo dispositivo, vedrai un elenco di tutti i computer PC remoti del tuo account. Basta selezionare il computer desiderato per stabilire la connessione remota!

Controlla il tuo computer Mac o Windows da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android

Non importa se hai bisogno di un software di controllo remoto per Windows o di un software di controllo remoto per Mac: con Splashtop Business Access potrai fare entrambe le cose. Inoltre, potrai controllare in remoto i tuoi desktop da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS o Android. Questo include anche i tablet e i dispositivi mobili!

Splashtop Business Access è più di un'applicazione per la condivisione dello schermo. Anche da smartphone e tablet potrai controllare il tuo computer da remoto con estrema facilità. Puoi aprire qualsiasi applicazione o file e interagire con esso come se stessi usando il computer remoto di persona.

Puoi anche utilizzare l'estensione per Chrome di Splashtop Business per accedere in remoto al tuo computer da un browser web Chrome. Questo ti permette di controllare i tuoi computer in remoto da qualsiasi dispositivo Chromebook!

E non importa se il tuo computer remoto utilizza Windows e il tuo unico dispositivo a disposizione è un iPhone. Splashtop è completamente multipiattaforma, quindi puoi utilizzare tutti i tuoi dispositivi indipendentemente dal sistema operativo su cui girano.

Connettiti a distanza per tutto il tempo che vuoi e tutte le volte che vuoi

A differenza di altri fornitori di software di accesso remoto, Splashtop non limita le tue sessioni remote. Puoi connetterti e controllare a distanza il tuo computer per tutto il tempo che vuoi e tutte le volte che vuoi.

Splashtop ti dà la libertà di accedere e controllare il tuo computer remoto come se lo avessi sempre con te. Non sentirti mai più disconnesso.

Rimani produttivo mentre lavori da remoto

Lavorare da remoto dovrebbe essere facile come lavorare in ufficio: per questo Splashtop Business Access offre diverse funzioni che ti aiutano a portare a termine le tue attività quotidiane con facilità.

Non è necessario utilizzare un servizio di condivisione file separato. Trasferisci semplicemente i file tra il computer remoto e il dispositivo locale all'interno di Splashtop. Stampa in remoto i documenti dal tuo computer remoto, visualizza più monitor contemporaneamente e molto altro ancora.

Visita la pagina Splashtop Business Access per vedere i pacchetti e le caratteristiche.

Perché scegliere Splashtop rispetto ad altre soluzioni?

Gli strumenti di desktop remoto di Apple e di Windows possono essere lenti e inaffidabili. Altre applicazioni software per il controllo remoto, tra cui LogMeIn Pro, GoToMyPC, RemotePC, e TeamViewer (piano commerciale) possono essere dal 50% al 90% più costose di Splashtop, pur avendo le stesse caratteristiche principali.

Con Splashtop puoi avere un accesso illimitato e veloce ai tuoi computer in qualsiasi momento. Puoi provarlo gratuitamente e verificare tu stesso. Non è richiesto alcun impegno o carta di credito per iniziare.

Altre applicazioni di controllo remoto del computer Splashtop

Se sei un MSP o un professionista IT alla ricerca di uno strumento di controllo remoto del desktop per l'accesso non presidiato ai computer dei tuoi clienti, dai un'occhiata a Splashtop Remote Support.

Se sei un professionista dell'help desk che ha bisogno di fornire assistenza on demand a computer e dispositivi mobili, dai un'occhiata a Splashtop SOS.