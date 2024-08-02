iPad Remote Desktop Software by Splashtop

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A woman using Splashtop on her iPad to access her remote desktop

Software per desktop remoto per iPad di Splashtop

Accesso remoto da e verso i dispositivi iPad

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Best Remote Desktop Software for iPad: Splashtop
Best Remote Desktop Software for iPad: Splashtop


Perché utilizzare il software per desktop remoto su iPad?

L'utilizzo del software per desktop remoto su iPad offre vantaggi significativi per vari utenti, inclusi professionisti aziendali, insegnanti e privati. Per gli utenti aziendali, migliora la produttività consentendo l'accesso sicuro ai computer di lavoro da qualsiasi luogo, facilitando la collaborazione in tempo reale e l'assistenza computerizzata a distanza. Gli insegnanti possono sfruttare il software per desktop remoto per condurre lezioni virtuali, accedere a materiali didattici e interagire con gli studenti, garantendo la continuità dell'istruzione.

Per l'uso personale, offre la comodità di poter accedere ai computer di casa, allo streaming di contenuti multimediali e alla risoluzione dei problemi dei dispositivi dei membri della famiglia anche da remoto. Nel complesso, il software per desktop remoto su iPad colma il divario tra mobilità e funzionalità desktop, il che lo rende uno strumento prezioso per rimanere connessi e produttivi.

Cosa rende Splashtop la migliore soluzione di desktop remoto per iPad

  • Lavora da qualsiasi luogo

    Usa il tuo tablet iPad per accedere ai tuoi computer da qualsiasi luogo e lavorare in remoto. Puoi lavorare da casa, in viaggio e ovunque nel mondo.

  • Flessibilità illimitata

    Non è necessario avere a portata di mano il computer: usa il tuo iPad per accedere da remoto a qualsiasi desktop. Tutti i file, le app e le risorse informatiche sono accessibili dal tuo iPad con Splashtop Software per desktop remoto.

  • Aumentare la produttività

    Ti sentirai come se fossi davanti al computer remoto, anche quando lo controllerai a distanza da un iPad. Lavorare in remoto da un iPad non è mai stato così semplice.

  • Interfaccia utente superiore

    Un software per desktop remoto per iPad semplice, veloce e facile da usare. Controlla i tuoi computer in tempo reale dal tuo iPad come se li stessi usando di persona.

a woman using her iPad outside to remotely access a computer with Splashtop

Software per desktop remoto progettato per gli utenti iPad

Con il software per desktop remoto Splashtop, ti sembrerà di trovarti davanti al tuo computer mentre lo controlli a distanza dal tuo iPad. 

Durante una sessione di desktop remoto, potrai aprire qualsiasi file ed eseguire qualsiasi app sul tuo computer remoto, compresi software di editing video, strumenti di grafica e modellazione 3D. App come Adobe Creative tools, Autodesk, QuickBooks e altre ancora saranno sempre accessibili mentre lavori da remoto.

The Splashtop Business App on an iPad showing a list of computers available to remotely access

Come usare Remote Desktop per iPad

Configurare un software per desktop remoto sull'iPad è facile e veloce. Segui queste semplici istruzioni per iniziare:

  1. Installare l'app: scarica e installa l'app Splashtop Business dall'App Store sul tuo iPad.

  2. Effettuare l'iscrizione o accedere: apri l'app e crea un nuovo account o accedi con le tue credenziali Splashtop.

  3. Configurare il computer: sul tuo computer, scarica e installa l'applicazione Splashtop Streamer dal sito Web di Splashtop.

  4. Collegare i dispositivi: assicurati che sia l'iPad che il computer siano connessi a Internet. Apri l'app Splashtop sul tuo iPad e dovresti vedere il tuo computer elencato. Tocca il computer per avviare la sessione remota.


A businessman working remotely by using Splashtop on his iPad

Lo strumento per desktop remoto per iPad leader nel settore

Quando si parla di strumenti di desktop remoto per iPad, Splashtop è la scelta migliore. L'accesso al desktop remoto sarà un gioco da ragazzi grazie alle prestazioni superiori, alla sicurezza e alla facilità d'uso offerte.

Che tu stia lavorando da casa, in viaggio o fornendo assistenza remota, puoi fare tutto con Splashtop e un iPad.

Principali vantaggi di Splashtop Remote Desktop per iPad

  • Supporto multipiattaforma

    Accedi in remoto ai tuoi computer Windows, Mac OS e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Splashtop funziona senza problemi su laptop, tablet e smartphone.

  • Facilità d'uso

    Il tuo computer e tutti i suoi file e applicazioni sono accessibili dal tuo iPad. Con Splashtop lavorare da remoto è semplicissimo.

  • Connessioni ad alte prestazioni

    Accedi alle postazioni di lavoro che richiedono un uso intensivo di risorse e di elaborazione da remoto come se ti trovassi di fronte a esse. I flussi 4K e la bassa latenza ti offrono una connessione al desktop remoto di altissimo livello.

  • Sicuro e conforme

    Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Splashtop è conforme a diversi regolamenti e standard del settore. Scopri di più sul software sicuro per desktop remoto.

Dai nostri clienti soddisfatti

Ho lavorato con altri strumenti per il desktop remoto e Splashtop è un prodotto decisamente migliore. Mi piace la facilità d'uso, la possibilità di assegnare determinati computer a utenti specifici e la possibilità di accedere a un PC dal telefono, dal tablet e dal computer.

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

Dai nostri clienti soddisfatti

Finora sono rimasto a bocca aperta. La latenza è così bassa che mi sembra di lavorare direttamente sul computer. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno. Tutto è semplice, facile da capire e da usare... Ho usato l'app Splashtop per controllare lo stato dei miei sistemi e si è rivelata perfetta per questo scopo.

Brian Davids

Dai nostri clienti soddisfatti

Ho utilizzato altri strumenti di desktop remoto fino a quando non ho iniziato ad avere problemi con questi programmi. Poi ho scoperto Splashtop. È fantastico ed è particolarmente adatto ai Mac. Grazie per l'ottimo prodotto.

S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association

Download di Splashtop Remote Desktop per iPad

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Recensioni dei clienti di TrustRadius: l'app Splashtop per il desktop remoto è la numero 1


Domande frequenti relative al software per desktop remoto per iPad

Qual è la migliore app di desktop remoto per iPad?
Come faccio a collegare il mio iPad a un desktop remoto?
Posso accedere in remoto a un iPad da un altro dispositivo?
Posso usare un mouse per controllare il mio computer remoto dall'iPad?
Posso accedere sia ai computer Mac che a quelli Windows dal mio iPad?
Posso usare il mio iPad per controllare più computer da remoto?
Come faccio a ottimizzare le prestazioni del software per desktop remoto sul mio iPad?

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