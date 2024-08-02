iPad Remote Desktop Software by Splashtop

Software per desktop remoto per iPad di Splashtop
Accesso remoto da e verso i dispositivi iPad
Perché utilizzare il software per desktop remoto su iPad?
L'utilizzo del software per desktop remoto su iPad offre vantaggi significativi per vari utenti, inclusi professionisti aziendali, insegnanti e privati. Per gli utenti aziendali, migliora la produttività consentendo l'accesso sicuro ai computer di lavoro da qualsiasi luogo, facilitando la collaborazione in tempo reale e l'assistenza computerizzata a distanza. Gli insegnanti possono sfruttare il software per desktop remoto per condurre lezioni virtuali, accedere a materiali didattici e interagire con gli studenti, garantendo la continuità dell'istruzione.
Per l'uso personale, offre la comodità di poter accedere ai computer di casa, allo streaming di contenuti multimediali e alla risoluzione dei problemi dei dispositivi dei membri della famiglia anche da remoto. Nel complesso, il software per desktop remoto su iPad colma il divario tra mobilità e funzionalità desktop, il che lo rende uno strumento prezioso per rimanere connessi e produttivi.
Cosa rende Splashtop la migliore soluzione di desktop remoto per iPad
Lavora da qualsiasi luogo
Usa il tuo tablet iPad per accedere ai tuoi computer da qualsiasi luogo e lavorare in remoto. Puoi lavorare da casa, in viaggio e ovunque nel mondo.
Flessibilità illimitata
Non è necessario avere a portata di mano il computer: usa il tuo iPad per accedere da remoto a qualsiasi desktop. Tutti i file, le app e le risorse informatiche sono accessibili dal tuo iPad con Splashtop Software per desktop remoto.
Aumentare la produttività
Ti sentirai come se fossi davanti al computer remoto, anche quando lo controllerai a distanza da un iPad. Lavorare in remoto da un iPad non è mai stato così semplice.
Interfaccia utente superiore
Un software per desktop remoto per iPad semplice, veloce e facile da usare. Controlla i tuoi computer in tempo reale dal tuo iPad come se li stessi usando di persona.
Software per desktop remoto progettato per gli utenti iPad
Con il software per desktop remoto Splashtop, ti sembrerà di trovarti davanti al tuo computer mentre lo controlli a distanza dal tuo iPad.
Durante una sessione di desktop remoto, potrai aprire qualsiasi file ed eseguire qualsiasi app sul tuo computer remoto, compresi software di editing video, strumenti di grafica e modellazione 3D. App come Adobe Creative tools, Autodesk, QuickBooks e altre ancora saranno sempre accessibili mentre lavori da remoto.
Come usare Remote Desktop per iPad
Configurare un software per desktop remoto sull'iPad è facile e veloce. Segui queste semplici istruzioni per iniziare:
Installare l'app: scarica e installa l'app Splashtop Business dall'App Store sul tuo iPad.
Effettuare l'iscrizione o accedere: apri l'app e crea un nuovo account o accedi con le tue credenziali Splashtop.
Configurare il computer: sul tuo computer, scarica e installa l'applicazione Splashtop Streamer dal sito Web di Splashtop.
Collegare i dispositivi: assicurati che sia l'iPad che il computer siano connessi a Internet. Apri l'app Splashtop sul tuo iPad e dovresti vedere il tuo computer elencato. Tocca il computer per avviare la sessione remota.
Lo strumento per desktop remoto per iPad leader nel settore
Quando si parla di strumenti di desktop remoto per iPad, Splashtop è la scelta migliore. L'accesso al desktop remoto sarà un gioco da ragazzi grazie alle prestazioni superiori, alla sicurezza e alla facilità d'uso offerte.
Che tu stia lavorando da casa, in viaggio o fornendo assistenza remota, puoi fare tutto con Splashtop e un iPad.
Principali vantaggi di Splashtop Remote Desktop per iPad
Supporto multipiattaforma
Accedi in remoto ai tuoi computer Windows, Mac OS e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Splashtop funziona senza problemi su laptop, tablet e smartphone.
Facilità d'uso
Il tuo computer e tutti i suoi file e applicazioni sono accessibili dal tuo iPad. Con Splashtop lavorare da remoto è semplicissimo.
Connessioni ad alte prestazioni
Accedi alle postazioni di lavoro che richiedono un uso intensivo di risorse e di elaborazione da remoto come se ti trovassi di fronte a esse. I flussi 4K e la bassa latenza ti offrono una connessione al desktop remoto di altissimo livello.
Sicuro e conforme
Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Splashtop è conforme a diversi regolamenti e standard del settore. Scopri di più sul software sicuro per desktop remoto.
Dai nostri clienti soddisfatti
Ho lavorato con altri strumenti per il desktop remoto e Splashtop è un prodotto decisamente migliore. Mi piace la facilità d'uso, la possibilità di assegnare determinati computer a utenti specifici e la possibilità di accedere a un PC dal telefono, dal tablet e dal computer.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
Dai nostri clienti soddisfatti
Finora sono rimasto a bocca aperta. La latenza è così bassa che mi sembra di lavorare direttamente sul computer. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno. Tutto è semplice, facile da capire e da usare... Ho usato l'app Splashtop per controllare lo stato dei miei sistemi e si è rivelata perfetta per questo scopo.
Brian Davids
Dai nostri clienti soddisfatti
Ho utilizzato altri strumenti di desktop remoto fino a quando non ho iniziato ad avere problemi con questi programmi. Poi ho scoperto Splashtop. È fantastico ed è particolarmente adatto ai Mac. Grazie per l'ottimo prodotto.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association