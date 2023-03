Le soluzioni di Beyond Digital riducono le visite in loco e risolvono il 90% dei problemi di segnaletica digitale da remoto

Fondata a Newcastle, in Inghilterra, Beyond Digital Solutions è un'agenzia di comunicazione che integra contenuti, creatività e tecnologia. Dai menu digitali per il turismo agli schermi per la comunicazione interna, l'agenzia opera a 360 gradi in tutti i settori, offrendo soluzioni di comunicazione digitale coinvolgenti che influenzano il modo in cui le persone interagiscono con i marchi di consumo. Gestisce 7.000 (e oltre) schermi digitali per diversi clienti in Europa, Stati Uniti e Canada.

Michael Thompson, architetto digitale ed esperto di segnaletica digitale, rappresenta il punto di contatto tra i clienti e un team interno di 25 persone. Garantisce la migliore UX per ogni campagna allineando i requisiti dei clienti con il lavoro di ingegneri, creativi ed esperti di digital signage. Collabora inoltre con sviluppatori di portali e sistemi backend per garantire un'integrazione perfetta del software di segnaletica digitale per ogni campagna.

Per scegliere il software di segnaletica digitale più adatto alle esigenze di ogni cliente e di ogni campagna, Beyond Digital Solutions deve considerarne i requisiti. "Utilizziamo diverse tecnologie" - spiega Michael - "tra cui schermi ibridi a finestra per monitorare il pubblico dall'esterno e la tecnologia di eye-tracking per analizzare l'attenzione del pubblico o misurare il tasso di conversione".

Benché lavorasse con un software per la gestione remota da 12 anni, Beyond Digital Solutions riteneva di dover trovare un fornitore più efficiente. Il vecchio fornitore continuava ad aumentare i prezzi senza aggiungere nuove funzionalità o migliorare la stabilità del software.

Beyond Digital Solutions era alla ricerca di una soluzione stabile in grado di: