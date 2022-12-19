Le soluzioni di Beyond Digital riducono le visite in loco e risolvono il 90% dei problemi di segnaletica digitale da remoto
Migliorare le campagne digitali gestendo oltre 7.000 schermi di segnaletica digitale in due continenti con Splashtop Enterprise
In sintesi
Sfida
Beyond Digital Solutions doveva garantire un'esperienza d'uso eccellente su oltre 7.000 schermi di segnaletica digitale sparsi tra Regno Unito, Europa, Canada e Stati Uniti.
Soluzione
Splashtop Enterprise è stato utilizzato per ridurre al minimo i tempi di inattività, consentire il lavoro da remoto e fornire assistenza on-demand ai clienti, gestendo al contempo una serie di software di segnaletica digitale.
Risultati
Oggi, Beyond Digital Solutions risparmia più di 15.000 miglia all'anno per le visite in loco effettuate presso i clienti. Ciò consente di fornire un servizio migliore e di ampliare le capacità tecnologiche per aumentare la propria offerta.
Da Beyond Digital Solutions
Splashtop ha risposto a tutte le nostre esigenze. Con un'unica soluzione scalabile, potevamo controllare in remoto i nostri schermi ovunque e supportare un'ampia gamma di dispositivi per i clienti e il personale interno. Il tutto con un software non invasivo e sicuro, che può essere attivato su richiesta.
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert
La sfida: gestire diversi dispositivi e software di segnaletica digitale in tutti i continenti
Fondata a Newcastle, in Inghilterra, Beyond Digital Solutions è un'agenzia di comunicazione che integra contenuti, creatività e tecnologia. Dai menu digitali per il turismo agli schermi per la comunicazione interna, l'agenzia opera a 360 gradi in tutti i settori, offrendo soluzioni di comunicazione digitale coinvolgenti che influenzano il modo in cui le persone interagiscono con i marchi di consumo. Gestisce 7.000 (e oltre) schermi digitali per diversi clienti in Europa, Stati Uniti e Canada.
Michael Thompson, architetto digitale ed esperto di segnaletica digitale, rappresenta il punto di contatto tra i clienti e un team interno di 25 persone. Garantisce la migliore UX per ogni campagna allineando i requisiti dei clienti con il lavoro di ingegneri, creativi ed esperti di digital signage. Collabora inoltre con sviluppatori di portali e sistemi backend per garantire un'integrazione perfetta del software di segnaletica digitale per ogni campagna.
Per scegliere il software di segnaletica digitale più adatto alle esigenze di ogni cliente e di ogni campagna, Beyond Digital Solutions deve considerarne i requisiti. "Utilizziamo diverse tecnologie" - spiega Michael - "tra cui schermi ibridi a finestra per monitorare il pubblico dall'esterno e la tecnologia di eye-tracking per analizzare l'attenzione del pubblico o misurare il tasso di conversione".
Benché lavorasse con un software per la gestione remota da 12 anni, Beyond Digital Solutions riteneva di dover trovare un fornitore più efficiente. Il vecchio fornitore continuava ad aumentare i prezzi senza aggiungere nuove funzionalità o migliorare la stabilità del software.
Beyond Digital Solutions era alla ricerca di una soluzione stabile in grado di:
Garantire la massima compatibilità con il software utilizzato
Risolvere rapidamente i problemi sugli schermi
Fornire assistenza immediata e on-demand ai clienti e al personale interno su qualsiasi dispositivo o sistema operativo
La soluzione: ridurre al minimo i tempi di inattività, migliorare l'assistenza e abilitare il lavoro remoto con Splashtop Enterprise
La nuova soluzione doveva essere compatibile con tutti i software di segnaletica digitale. Doveva inoltre consentire un'assistenza efficiente a clienti e dipendenti, in modo che potessero intervenire rapidamente e risolvere i problemi riscontrati sugli schermi. Beyond Digital era anche alla ricerca di una soluzione che non richiedesse alcuna installazione e che funzionasse a prescindere dal dispositivo o dal sistema operativo in uso. Per il futuro volevano offrire la migliore esperienza possibile ai loro clienti.
Michael ha cercato e testato diversi strumenti, tra cui TeamViewer, prima di sostituire LogMeIn con Splashtop Enterprise. Tuttavia, nessuno di questi strumenti offriva la stabilità, le funzioni aggiuntive o l'assistenza in tempo reale di cui Beyond Digital aveva bisogno, figuriamoci a un prezzo ragionevole. Splashtop, invece, rispondeva a tutte le esigenze dell'agenzia e si adattava al budget a disposizione.
Grazie a Splashtop Enterprise, Beyond Digital Solutions è stata in grado di:
Ridurre al minimo i tempi di inattività per le campagne di segnaletica digitale. Splashtop ha permesso al service desk di controllare e fornire assistenza a oltre 200 macchine al giorno, eliminando le visite in loco grazie a pochi clic da remoto.
Guadagnare flessibilità e competitività. Grazie alla possibilità di scegliere e gestire qualsiasi software da remoto, Beyond Digital è riuscita a creare campagne digitali su misura per i propri clienti.
Supportare clienti e dipendenti con uno strumento di supporto remoto sicuro e non invasivo. Attivazione ondemand senza necessità di installazione o manutenzione locale.
Consentire al personale IT di accedere e operare contemporaneamente sullo stesso computer, senza essere disconnesso dalle proprie sessioni, per un processo di risoluzione dei problemi più efficiente.
Consentire ai dipendenti di lavorare in remoto dai loro dispositivi. Grazie all'assistenza tempestiva e all'accesso a workstation e programmi di alto livello, indipendentemente dal sistema operativo.
Risultati: Beyond Digital Solutions ha ridotto la propria impronta di carbonio aumentando l'efficienza delle proprie campagne digitali
Durante la migrazione dal precedente fornitore, Beyond Digital Solutions ha implementato Splashtop in un paio di giorni e senza rallentamenti. ""Mi sembrava di essere uscito dall'ufficio e di essere tornato il giorno dopo, per accedere a un'altra applicazione e cliccare su un altro pulsante. Senza punti dolenti", ha dichiarato Jonathan Peachey, responsabile IT.
Oggi, Splashtop è l'applicazione più utilizzata da Beyond Digital al fine di garantire un'esecuzione perfetta delle campagne, sia dal punto di vista tecnico sia da quello dell'UX. Sebbene i loro schermi, che sono più di 7.000, siano distribuiti in due continenti, il team è in grado di risolvere fino al 90% dei problemi da remoto, evitando o riducendo al minimo i disagi e i costi legati alle visite in loco.
Nel corso del primo anno, sono stati in grado di risolvere la maggior parte dei problemi da remoto, risparmiando in media 15.000 chilometri e circa 4 tonnellate di emissioni di CO2 per cliente. Ora, Beyond Digital ha la possibilità di implementare nuove tecnologie che erano impossibili da gestire con altri fornitori, ampliando la propria offerta ai clienti e conquistando un vantaggio competitivo. "Finora abbiamo gestito il 90% delle nostre operazioni su Windows, ma Splashtop ci permette di esaminare le nuove macchine per la segnaletica digitale, come Android e Linux, che hanno migliorato le loro prestazioni considerevolmente nel corso dell'ultimo periodo", ha dichiarato Michael.
Dettagli
Informazioni su Beyond Digital Solutions
Fondata a Newcastle, in Inghilterra, Beyond Digital Solutions è specializzata nella creazione di contenuti per gli schermi digitali. Dai menu digitali per il turismo agli schermi per la comunicazione interna, l'agenzia opera a 360 gradi in tutti i settori, offrendo soluzioni di comunicazione digitale coinvolgenti che influenzano il modo in cui le persone interagiscono con i marchi di consumo.
Cosa dicono i clienti
Più persone possono connettersi alla stessa macchina. È una funzione brillante che non abbiamo riscontrato in nessun altro strumento.
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert