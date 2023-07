Sfruttare il reindirizzamento dei dispositivi USB per lavorare in remoto senza problemi

Con la continua evoluzione dell'ambiente di lavoro moderno, la necessità di soluzioni di lavoro a distanza efficaci e senza interruzioni non è mai stata così cruciale. Se sei un professionista creativo, un power user o un appassionato di giochi, la possibilità di lavorare o giocare da qualsiasi luogo è un vantaggio significativo.

Tuttavia, spesso questo richiede qualcosa di più della semplice capacità di accedere alle postazioni di lavoro in remoto. I professionisti creativi e i power user hanno spesso bisogno di poter utilizzare altri dispositivi per accedere ai loro computer remoti.

Splashtop è leader nelle soluzioni di desktop remoto progettate per colmare questo divario e offrire un'esperienza di lavoro remoto senza pari. Grazie a caratteristiche come l'accesso remoto a 60 fps ad alte prestazioni, la sicurezza di cui ti puoi fidare e le funzionalità aggiuntive pensate per i professionisti della creatività e i giocatori, Splashtop garantisce che la distanza non sia un ostacolo alla produttività o all'intrattenimento.

Una delle caratteristiche principali che contraddistingue Splashtop è USB Device Redirection. Disponibile nei pacchetti Splashtop Business Access Performance e Splashtop Enterprise , questa funzione consente agli utenti di reindirizzare un dispositivo USB dal computer locale al computer remoto.

ITSia cheIT'sia una smart card, una chiave di sicurezza, un controller di gioco, una stampante o un dispositivo HID, conITh Splashtop's USB Device Redirection, il dispositivo reindirizzato funziona come se IT'fosse collegato direttamente al computer remoto.

In questo blog analizzeremo nel dettaglio cos'è la redirezione dei dispositivi USB, come funziona IT e come puoi sfruttare IT per un'esperienza di lavoro remoto senza interruzioni.

Capire la redirezione dei dispositivi USB

Il reindirizzamento dei dispositivi USB è una potente funzione che permette di accedere a un dispositivo USB locale da un computer remoto come se IT fosse collegato direttamente al computer remoto. Con le soluzioni avanzate di desktop remoto di Splashtop, questa funzionalità è a portata di pochi clic.

Come funziona

Quando un dispositivo USB viene collegato al computer locale, IT'è tipicamente riconosciuto e accessibile solo dal sistema locale. Tuttavia, conITh USB Device Redirection, Splashtop rende IT possibile "reindirizzare" gli ingressi di questo dispositivo al tuo computer remoto.

Il processo è semplice. Quando attivi il reindirizzamento dei dispositivi USB, il software Splashtop identifica il dispositivo USB locale e crea una versione virtuale di IT sul computer remoto. Tutte le operazioni e gli scambi di dati che normalmente avvengono tra il computer locale e il dispositivo USB vengono quindi indirizzati al computer remoto in tempo reale.

Vantaggi e usi principali

Il reindirizzamento dei dispositivi USB offre numerosi vantaggi, soprattutto per chi lavora in ruoli specifici:

Professionisti creativi : Artisti, grafici e altri professionisti creativi si affidano spesso a dispositivi USB specializzati come tavolette grafiche, mouse 3D e attrezzature fotografiche. Con il reindirizzamento dei dispositivi USB, possono utilizzare questi dispositivi da qualsiasi luogo, mantenendo il loro flusso di lavoro creativo senza interruzioni.

Power Users : Che si tratti di IT accedere ai file da una chiavetta USB, di stampare su una stampante locale o di utilizzare una chiave di sicurezzaITper le licenze software, i power user troveranno innumerevoli applicazioni per il reindirizzamento dei dispositivi USB.

Appassionati di giochi: Grazie alla possibilità di reindirizzare i controller di gioco, i giocatori possono godersi i loro giochi preferiti sui loro potenti sistemi domestici, anche quando sono in viaggio.

Sfruttare la redirezione del dispositivo USB per diversi scenari

Il reindirizzamento dei dispositivi USB non è solo un trucchetto, ma un potente strumento che apre un'ampia gamma di possibilità per il lavoro e il divertimento a distanza. Qui esploreremo alcuni esempi reali di come la redirezione dei dispositivi USB possa essere utilizzata al massimo delle sue potenzialità in diversi compiti e ruoli.

Dispositivi HID

I dispositivi HID, o Human Interface Devices, comprendono un'ampia gamma di periferiche come tastiere, mouse e tavolette digitalizzatrici. I professionisti di si affidano spesso a dispositivi HID specializzati per il loro lavoro. Grazie a USB Device Redirection, possono utilizzare questi dispositivi con i loro computer remoti, assicurando che la loro creatività non sia ostacolata dalla loro posizione.

Stampanti

Hai bisogno di stampare un documento importante dal tuo computer remoto a una stampante locale? Con il reindirizzamento dei dispositivi USB di Splashtop è un gioco da ragazzi. Basta collegare la stampante al computer locale, attivare il reindirizzamento USB e potrai stampare direttamente dal computer remoto come se la stampante fosse collegata lì.

Smart card e chiavi di sicurezza

In un mondo in cui la sicurezza digitale è di estrema importanza, molte organizzazioni e applicazioni software utilizzano smart card o chiavi di sicurezza per l'autenticazione e il controllo degli accessi. Il reindirizzamento dei dispositivi USB di Splashtop permette di reindirizzarli al computer remoto, consentendoti di mantenere alti livelli di sicurezza anche quando sei lontano dalla tua postazione di lavoro principale.

Controller di gioco

Per gli appassionati di giochi, essere lontani dal sistema di casa può spesso significare compromettere l'esperienza di gioco. ConITh USB Device Redirection puoi collegare il tuo controller di giocoITpreferito al dispositivo locale e reindirizzarlo IT al tuo potente sistema domestico. Che si tratti di un gioco d'azione frenetico o di un RPG strategico, potrai giocare come se fossi seduto davanti al tuo computer di casa.

Le soluzioni avanzate di Splashtop per le prestazioni

Le solide soluzioni di Splashtop vanno oltre la semplice redirezione dei dispositivi USB. Progettato per gli appassionati di giochi, i professionisti creativi e i power user, il pacchetto Splashtop Business Access Performance offre un'esperienza di desktop remoto superiore. Alcune delle caratteristiche principali includono:

Modalità colore 4:4:4 : Questa modalità offre il massimo livello di accuratezza del colore e di chiarezza dell'immagine, fondamentale per attività come la progettazione grafica e l'editing video.

Impostazioni di altissima fedeltà audio : Con un bitrate audio elevato, gli utenti possono ascoltare l'audio del computer remoto con una qualità eccellente.

Stilo remoto e tavoletta da disegno : Usa lo stilo sul tuo dispositivo locale per controllare il computer remoto in tempo reale.

Passaggio del microfono: Utilizza il tuo microfono locale come ingresso del computer remoto.

Questo pacchetto è perfetto per gli utenti che cercano prestazioni avanzate dal loro software di accesso remoto.

Inoltre, il pacchetto Splashtop Enterprise è una soluzione all-in-one per l'accesso remoto e il supporto che offre le stesse funzionalità e le stesse capacità di miglioramento del lavoro remoto presenti in Splashtop Business Access Performance. Ma è anche dotato di funzioni aggiuntive di Assistenza computerizzata a distanza,



Che tu sia un singolo utente o un'organizzazione più grande, le prestazioni avanzate e le soluzioni aziendali di Splashtop sono pensate per soddisfare le tue esigenze. Queste offerte, insieme a funzioni come il reindirizzamento dei dispositivi USB, offrono un ambiente di lavoro remoto completo, affidabile ed efficiente.

Inizia con Splashtop

Il futuro del lavoro è innegabilmente remoto e gli strumenti che utilizziamo devono riflettere questo cambiamento. Come abbiamo visto in questo post, la funzione di reindirizzamento dei dispositivi USB di Splashtop ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui affrontiamo il lavoro e il divertimento da remoto. Trasportando efficacemente i tuoi dispositivi USB locali sul computer remoto, Splashtop abbatte un'altra barriera che impedisce di operare in remoto senza problemi.

Mentre continuiamo a navigare nel panorama del lavoro a distanza, sfruttare queste funzionalità avanzate sarà fondamentale per mantenere la produttività e migliorare l'esperienza complessiva del lavoro a distanza.

Puoi iniziare subito una prova gratuita di Splashtop Business Access Performance per scoprire come IT può migliorare la tua esperienza di lavoro a distanza.

