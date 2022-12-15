Virginia Tech supporta in remoto oltre 2.200 dispositivi su 140 siti
Aumentare l'efficienza e ridurre i costi dei team IT utilizzando l'accesso remoto
Riepilogo
Il team IT del Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) è responsabile del supporto di oltre 2.200 computer e dispositivi in 140 siti.
Con un team IT composto da 7 addetti all'help desk e 6 tecnici informatici di area, soddisfare le crescenti esigenze dei clienti sparsi in grandi territori è stato difficile. Dopo aver provato altre soluzioni di supporto remoto, il team di Virginia Tech CALS ha trovato esattamente quello che cercava con Splashtop.
Una volta a bordo con Splashtop, il team IT è stato in grado di aumentare l'efficienza e ridurre i tempi di viaggio e i costi grazie alla possibilità di accedere in remoto a qualsiasi dispositivo gestito in qualsiasi momento per fornire supporto.
Da Virginia Tech
Abbiamo consigliato Splashtop per una serie di motivi: il costo, il client persistente, l'autenticazione a due fattori e la gestione degli utenti per i singoli tecnici.
Edward O’Dell, IT Support Specialist
La sfida: ridurre i tempi e i costi di viaggio e fornire un supporto IT efficiente
Il College of Agriculture and Life Sciences (CALS) di Virginia Tech è composto da circa 140 siti con più di 2.200 computer e dispositivi. Un team IT composto da 7 staff di help desk e 6 Area Information Technologists (AIT) gestisce e supporta tutti i computer e i dispositivi.
Lo specialista del supporto IT Edward O'Dell ha descritto la sfida per il suo team, in particolare per gli AIT che viaggiavano per i distretti a loro assegnati per fornire supporto ai docenti e assicurarsi che tutti i loro endpoint funzionassero regolarmente.
"Due dei distretti avevano due AIT che li supervisionavano e gli altri ne avevano uno ciascuno", ha detto O'Dell. "Ogni AIT copriva un territorio molto vasto e gli spostamenti erano costosi. Inoltre, mentre viaggiavano, non erano in grado di prestare assistenza a nessun altro. Con una sessione di desktop remoto, avrebbero potuto fare molto più lavoro".
Nel tentativo di trovare una soluzione che permettesse di fornire assistenza in remoto ai propri endpoint, il team IT del Virginia Tech CALS ha inizialmente provato SimpleHelp. Tuttavia, ha riscontrato diversi problemi e si è subito messo alla ricerca di una soluzione alternativa.
«Abbiamo cercato di utilizzare SimpleHelp», ha dichiarato O'Dell, «ma non sempre ha funzionato. Inoltre, ha richiesto all'utente di andare sul loro sito web e scaricare la loro applicazione di supporto, che alcuni utenti hanno trovato complicato.»
La soluzione: il Virginia Tech CALS ottiene un supporto remoto veloce, sicuro e semplice con Splashtop
O'Dell e il suo team hanno cercato una nuova soluzione di accesso remoto, si sono concentrati sulla ricerca di un prodotto che facilitasse la connessione rapida ai computer dei propri clienti. O'Dell ha dichiarato, "La cosa più importante che volevamo in una soluzione era che avesse un client persistente, in modo tale da consentirci di connetterci tramite un qualche tipo di console di amministrazione".
Dopo aver ricercato più soluzioni, il team ha scoperto che Splashtop Remote Support soddisfaceva questo requisito e comprendeva molti altri vantaggi.
Splashtop Remote Support viene utilizzato dai team IT per un accesso remoto illimitato e non supervisionato ai propri computer. Funziona distribuendo Splashtop Streamer sui computer gestiti. Una volta installato lo streamer, gli amministratori IT possono entrare in remoto nel dispositivo in qualsiasi momento tramite l'app Splashtop.
Oltre all'accesso remoto da un numero illimitato di dispositivi, Splashtop Remote Support include una serie completa di funzioni per aiutare gli amministratori IT a svolgere le loro attività quotidiane, tra cui il trasferimento di file, il monitoraggio multi-multi, la registrazione delle sessioni e il supporto supervisionato.
Il team IT di Virginia Tech CALS utilizza molte di queste funzionalità per supportare i propri endpoint. Uno dei valori di O'Dell in particolare è la verifica a due fattori, che gli utenti di Splashtop Remote Support possono abilitare per ottimizzare la sicurezza dei propri account.
"Ci piace il fatto che si possa imporre l'autenticazione a due fattori a tutti i tecnici", ha detto O'Dell. "Se lasci gli account esposti, senza la verifica a due fattori, e qualcuno riesce a entrare, allora ha accesso a ogni singola macchina caricata nel tuo sistema".
O'Dell ha anche espresso il proprio apprezzamento per le funzioni di raggruppamento dei computer e di raggruppamento degli utenti. "Ci piace la possibilità di raggruppare i sistemi", ha detto. "Ogni persona può avere accesso a un computer, a un gruppo di computer o a tutte le macchine".
Infine, O'Dell sottolinea la funzione di supporto supervisionato di Remote Support, che funziona bene quando i professionisti IT hanno bisogno di assistere i clienti in caso di guasti. I tecnici possono supportare in remoto qualsiasi dispositivo connettendosi con un semplice codice di sessione, in modo da poter supportare anche i dispositivi che non sono già gestiti dal loro account Splashtop Remote Support.
"La funzione di assistenza supervisionata si è rivelata straordinaria; quando abbiamo bisogno di accedere al dispositivo di un cliente, possiamo fargli visitare il sito web di Splashtop, fargli scaricare l'applicazione e il gioco è fatto."
Risultati: riduzione dei costi, riduzione dei viaggi, aumento dell'efficienza e altro
Nel complesso, O'Dell e il suo team sono molto soddisfatti del modo in cui Splashtop Remote Support ha permesso loro di supportare i loro dispositivi.
Oltre alle funzionalità essenziali di accesso remoto, Splashtop Remote Support ha apportato ulteriori vantaggi a O'Dell e al suo team, come il taglio dei costi, la riduzione degli spostamenti e la possibilità di risolvere i problemi in tempi più brevi.
"Volevamo qualcosa che ci desse la possibilità di prendere in consegna un sistema utente e aiutare i docenti con i loro problemi. Il taglio dei costi e la riduzione degli spostamenti erano vantaggi aggiuntivi, ma non requisiti. Continuiamo a privilegiare il contatto diretto con i nostri utenti, ma il nostro carico di lavoro è cresciuto talmente tanto (e da circa un anno abbiamo avuto molti cambi di personale) che spesso siamo costretti a fare le cose per telefono o a lavorare dall'ufficio con Splashtop. Grazie al supporto remoto, la risoluzione del problema è molto più rapida rispetto all'attesa di qualcuno che arrivi tra due settimane."
O'Dell ha inoltre riferito di essere in grado di lavorare in modo più efficiente con Splashtop Remote Support.
"Molte volte programmiamo un orario con gli utenti per intervenire da remoto e risolvere i loro problemi, perché abbiamo la possibilità di farlo e di lavorare contemporaneamente su qualche altro aspetto del back-end", ha detto O'Dell. "In questo modo possiamo occuparci di due importanti problemi simultaneamente. Ad esempio, se sto cercando di installare questo software per te e si verifica un problema, devo aspettare che venga eseguito il programma di installazione per vedere cosa non funziona, in modo da intervenire in un altro modo dal mio ufficio".
Oltre a fornire assistenza, O'Dell utilizza la soluzione per il supporto remoto per l'installazione remota di nuovi computer.
"Utilizziamo il supporto remoto anche quando dobbiamo installare un nuovo computer per qualcuno. Gli spediamo un PC e una volta che viene collegato, ci connettiamo da remoto e completiamo le piccole operazioni di configurazione necessarie. Ad esempio, offriamo assistenza per la configurazione del sistema di posta elettronica, per la configurazione del sistema di backup e per il trasferimento dei dati di cui il cliente potrebbe aver bisogno."
In totale, il team IT del Virginia Tech CALS ha utilizzato Splashtop Remote Support per oltre 9.000 connessioni remote in meno di tre anni. O'Dell ha dichiarato: "Uno dei nostri tecnici l'ha usato più di 1.900 volte. Era una persona che viaggiava sempre; ora non viaggia più così tanto. Anche quando si tratta di qualcosa che potrebbe spiegare al telefono, a volte è più veloce farlo con il supporto remoto di Splashtop."
Di recente, O'Dell ha persino raccomandato Splashtop Remote Support alla libreria di Virginia Tech, che ha valutato e acquistato la soluzione.
"Abbiamo preso in considerazione le altre aziende", ha detto O'Dell. "Ma abbiamo consigliato Splashtop per una serie di motivi: il costo, il client persistente, l'autenticazione a due fattori e la gestione degli utenti per i singoli tecnici". O'Dell ha continuato: "Qui alla Virginia Tech abbiamo una politica universitaria secondo cui il software deve essere approvato dal nostro team legale prima di poter essere acquistato. Era già approvato, ci piaceva e per noi andava alla grande, quindi lo abbiamo consigliato".
9.000 connessioni remote tramite Splashtop in tre anni
Supporto per oltre 2.200 endpoint in 140 siti e riduzione degli spostamenti con conseguente aumento dell'efficienza dell'assistenza
Dettagli
VIRGINIA TECH COLLEGE DI AGRICOLTURA E SCIENZE DELLA VITA
Il College of Agriculture and Life Sciences (CALS) di Virginia Tech è composto da circa 140 siti con più di 2.200 computer e dispositivi. Un team IT composto da 7 staff di help desk e 6 Area Information Technologists (AIT) gestisce e supporta tutti i computer e i dispositivi.
Vantaggi di Splashtop Remote Support
Ampio supporto ai dispositivi: supporta i computer Windows e Mac da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.
Accesso remoto rapido: Splashtop Remote Support è alimentato dallo stesso pluripremiato motore di accesso remoto presente nelle soluzioni per uso personale di Splashtop. Goditi connessioni remote rapide con qualità HD e audio.
Maggiore produttività: Splashtop Remote Support offre le principali funzionalità di cui i team IT hanno bisogno, tra cui trasferimento di file, chat, riattivazione remota, riavvio remoto, registrazione di sessioni, gestione di utenti e computer, raggruppamento e altro ancora.
Risparmio economico: Splashtop può farti risparmiare oltre l'80% rispetto ad altre soluzioni. Inoltre, Splashtop non ha una storia di aumenti di prezzo come altri fornitori di accesso remoto.
Perché scegliere Splashtop
Ecco perché i team IT educativi come quello di Virginia Tech CALS amano Splashtop:
Splashtop Remote Support costa fino all'80% in meno rispetto agli altri prodotti di supporto remoto.
I team IT possono soddisfare facilmente le crescenti esigenze grazie alla maggiore efficienza.
Abilita l'accesso dell'utente finale in modo che la tua facoltà possa avere accesso remoto ai propri computer.
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