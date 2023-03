Che cos'è Remote Access? Collegati al computer da qualsiasi luogo

Ti è mai capitato di aver bisogno di collegarti subito al computer, ma di non poterlo fare perché non lo avevi con te?

Sono molti gli scenari in cui il cloud non basta, se non puoi accedere fisicamente al tuo desktop. Ad esempio, potresti aver bisogno di accedere a un determinato file, ma potresti non riuscire a caricarlo sul cloud per motivi di politica aziendale.

O magari avete bisogno di utilizzare un'applicazione software disponibile solo su un certo computer, magari perché la licenza è legata al computer di lavoro o perché quel determinato desktop è l'unica postazione abbastanza potente da eseguire il programma ad alta intensità di risorse di cui hai bisogno.

Qualunque sia il caso, rimanere senza il computer quando si lavora da remoto può minare notevolmente la produttività. Per questo a volte vorremmo avere sempre con noi il nostro computer ovunque siamo.

Fortunatamente, l'accesso remoto lo rende possibile, ma senza richiedere di portare il computer con sé. Con uno strumento come Splashtop, potrai accedere in remoto al computer a cui vuoi connetterti e controllarlo da remoto da un altro dispositivo come se fossi seduto di fronte ad esso. Intere organizzazioni possono sfruttare l'accesso remoto per consentire il lavoro da casa. Le scuole e le università possono usarlo per migliorare l'apprendimento a distanza.

Intere organizzazioni possono sfruttare l'accesso remoto per consentire il lavoro da casa. Le scuole e le università possono usarlo per migliorare l'apprendimento a distanza.

Che cos'è l'accesso remoto?

Accesso remoto (o desktop remoto ) è la possibilità di accedere a un computer o dispositivo da un altro dispositivo, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Con il software di accesso remoto installato sul tuo computer, hai la libertà di accedere a quel computer, a tutti i suoi file e applicazioni, da un altro dispositivo e controllarlo come se fossi seduto di fronte ad esso.

Quali sono alcuni esempi di utilizzo dell'accesso remoto?

Supponiamo che dobbiate accedere al vostro computer di lavoro ma siate bloccati in aeroporto. Con l'accesso remoto, potrete tirar fuori lo smartphone o il tablet, aprire l'app di accesso remoto e connettervi rapidamente al computer remoto per aprire il file.

Sul vostro smartphone o tablet, comparirà la schermata del desktop del computer, esattamente come se ci foste seduti davanti. Potete aprire il file di cui avete bisogno per accedere e modificare, salvare, inviare o trasferire il file sul dispositivo dal quale vi state connettendo.

Ecco un video che mostra come utilizzare un Chromebook per accedere da remoto a un computer Windows e lavorare a distanza:

Chromebook With Business Access

L'accesso remoto può anche essere un ottimo strumento per IT, help desk e MSP per fornire assistenza a distanza. I tecnici possono semplicemente avviare una connessione remota al dispositivo dell'utente per prendere il controllo e risolvere un problema, senza doversi recare di persona sul posto.

Come funziona l'accesso remoto?

Come si controlla il computer remoto ovunque ci si trovi? Ogni soluzione di accesso remoto è diversa, ma in genere tutte funzionano in modo simile.

Prima c'è il software. Dopo aver iniziato a utilizzare il software di accesso remoto, sarà necessario scaricare e installare le applicazioni necessarie in qualsiasi computer in cui si desidera eseguire la connessione remota e su qualsiasi computer o dispositivo mobile da cui si desidera eseguire la connessione remota.

Una volta installate le app, è possibile aprire l'app sul dispositivo da cui si sta eseguendo la connessione remota e scegliere di connettersi al computer a cui si desidera eseguire la connessione remota. Finché il computer non viene spento e ha accesso a Internet, sarai in grado di connetterti immediatamente.

Ricordate che ogni soluzione di accesso remoto funzionerà in modo leggermente diverso e avrà le proprie caratteristiche e i propri prezzi.

Diamo quindi un'occhiata alle migliori soluzioni di accesso remoto per privati, organizzazioni e scuole.

Software di accesso remoto per privati, aziende e scuole

Splashtop offre soluzioni di accesso remoto veloci e sicure che coprono tutti i tipi di casi d'uso. Qualunque sia il motivo per cui avete bisogno di accesso remoto, Splashtop ha la soluzione che fa per voi.

Accesso remoto per singoli, team e organizzazioni per abilitare il lavoro a distanza

Se tu (o il tuo team) vuoi essere in grado di accedere in remoto ai tuoi computer di lavoro da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, allora Accesso aziendale Splashtop è la soluzione che fa per te.

Usa Splashtop Business Access per accedere in modo sicuro al tuo computer Windows, Mac o Linux. Puoi effettuare la connessione remota da qualsiasi computer, tablet o smartphone con sistema operativo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

Splashtop Business Access aiuta a rimanere produttivi grazie a strumenti come la stampa da remoto, il trasferimento di file tramite drag-and-drop, il supporto multi-monitor e la riattivazione remota. Puoi controllare il tuo computer di lavoro in tempo reale, con risoluzione e audio da remoto di alta qualità.

Se questo suona giusto per te, puoi saperne di più su Splashtop accesso remoto per il lavoro da casa e inizia subito una prova gratuita .

Accesso remoto per l'istruzione

Offri agli studenti l'accesso remoto ai computer dei laboratori scolastici, in modo che possano sfruttare le risorse informatiche e i software della scuola durante l'apprendimento a distanza! Per saperne di più sull'accesso remoto per l'istruzione.

Accesso remoto per help desk e Supporto IT

Se vuoi utilizzare l'accesso remoto per supportare a distanza i dispositivi dei tuoi utenti nel momento in cui ne hanno bisogno, prova una soluzione di accesso remoto come Splashtop SOS.

Con Splashtop SOS puoi accedere a qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android con un semplice codice di sessione. Potrai fornire assistenza a un numero illimitato di dispositivi e aggiungere l'accesso non presidiato ai tuoi computer gestiti.

Una soluzione di supporto e accesso remoto all-in-one per le aziende

Vuoi fornire alla tua forza lavoro l'accesso remoto per consentire il lavoro a distanza e dare al tuo team IT la possibilità di supportare da remoto qualsiasi dispositivo? Dai un'occhiata a Splashtop Enterprise!

Per saperne di più e iniziare

L'accesso remoto permette di utilizzare il tuo computer da qualsiasi luogo, senza doverlo portare con te. I vantaggi dell'accesso remoto sono molteplici, tra cui una maggiore produttività e una migliore esperienza di collaborazione.

Scopri di più sulle soluzioni di accesso remoto di Splashtop.

Provalo gratis