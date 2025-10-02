Visualizzazione remota di computer multimonitor con Splashtop

Se vuoi accedere in remoto a PC Windows e Mac con più monitor, Splashtop è un'ottima soluzione. Con Splashtop, sono disponibili diverse opzioni per la visualizzazione di più monitor mentre si controlla un computer remoto.
Visualizzare un monitor remoto alla volta e passare da uno schermo all'altro
Visualizzazione di più monitor remoti su uno schermo (una finestra)
Visualizzazione di più monitor remoti su più schermi locali (multi-finestre/multi-monitor)
Queste funzioni variano a seconda del prodotto. Continua a leggere qui di seguito per sapere quali soluzioni di Splashtop remote desktop includono ciascuna di queste opzioni.
Visualizza su una multipiattaforma e controlla da remoto
Con Splashtop è possibile visualizzare e controllare computer remoti multipiattaforma, inclusa la visualizzazione di più monitor da un sistema operativo su un computer locale o su un dispositivo che esegue un altro sistema operativo.
Controlla e visualizza il tuo computer Windows da Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook
Controlla e visualizza il tuo Mac da Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook
Video di presentazione di Remote Desktop Multi-Monitor
Guarda questo video per vedere l'accesso remoto multi-monitor da Mac a Mac.
Ecco un'altro video riassuntivo (il computer destro che controlla e visualizza in remoto le schermate del computer sinistro).
Come passare da uno schermo all'altro e visualizzare più schermi su qualsiasi dispositivo remoto
Passa da un monitor all'altro su Windows, Mac e Chromebook
Quando si è in una sessione di accesso remoto, è possibile cambiare monitor facendo clic sul pulsante «Cambia monitor» nella barra degli strumenti nella parte superiore dello schermo. Il punto blu sull'icona del monitor indicherà il numero del monitor visualizzato o un simbolo multi-monitor in questo esempio.
Nell'esempio seguente, le prime due voci di menu consentono di selezionare Monitor 1 o Monitor 2 dal sistema remoto da visualizzare sullo schermo. (Non so perché Lenovo e/o Windows hanno dato al mio schermo del laptop Monitor 2 un nome così lungo.) Il punto blu sull'icona del monitor mostra il numero del monitor a cui si sta accedendo o un indicatore multi-monitor.
La terza voce di menu consente di visualizzare tutti i monitor dal computer remoto su una schermata locale. Questo è noto anche come multi-to-one.
L'opzione finale consente di visualizzare ciascun monitor remoto in una finestra separata sul computer locale ed è possibile disporre tali finestre su più monitor locali. Questo è noto anche come multi-to-multi.
Passa da un monitor all'altro su dispositivi iOS
Sui dispositivi iOS, inclusi iPhone e iPad, è disponibile un pulsante della barra degli strumenti simile quando il menu è attivato nella parte inferiore dello schermo del dispositivo. Selezionando questo pulsante si ottiene la possibilità di passare da uno schermo all'altro.
Su un iPhone (sotto), hai le opzioni per visualizzare una schermata alla volta o entrambe le schermate remote contemporaneamente sullo schermo del telefono.
Telefoni e Tablet Android
Le app Splashtop Android offrono la possibilità di visualizzare un monitor remoto alla volta. Il pulsante evidenziato di seguito viene utilizzato per passare al monitor successivo.
Scegli la soluzione Splashtop giusta per le tue esigenze
Questa tabella mostra le funzionalità multi-monitor disponibili in ogni soluzione Splashtop.
Opzioni multi-monitor con Splashtop
Utilizza Splashtop per accedere da remoto a dispositivi con più monitor
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