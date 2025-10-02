Visualizzazione remota di computer multimonitor con Splashtop

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A man using Splashtop remote desktop software and viewing the multiple monitors of the remote computer on his local multi monitor display.

Passaggio da un monitor all'altro e visualizzazione di più monitor con Splashtop desktop remoto

Splashtop Team
3 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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How to Use 2 Monitors During a Remote Desktop Session
How to Use 2 Monitors During a Remote Desktop Session

Se vuoi accedere in remoto a PC Windows e Mac con più monitor, Splashtop è un'ottima soluzione. Con Splashtop, sono disponibili diverse opzioni per la visualizzazione di più monitor mentre si controlla un computer remoto.

  • Visualizzare un monitor remoto alla volta e passare da uno schermo all'altro

  • Visualizzazione di più monitor remoti su uno schermo (una finestra)

  • Visualizzazione di più monitor remoti su più schermi locali (multi-finestre/multi-monitor)

Queste funzioni variano a seconda del prodotto. Continua a leggere qui di seguito per sapere quali soluzioni di Splashtop remote desktop includono ciascuna di queste opzioni.

Visualizza su una multipiattaforma e controlla da remoto

Con Splashtop è possibile visualizzare e controllare computer remoti multipiattaforma, inclusa la visualizzazione di più monitor da un sistema operativo su un computer locale o su un dispositivo che esegue un altro sistema operativo.

  • Controlla e visualizza il tuo computer Windows da Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook

  • Controlla e visualizza il tuo Mac da Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook

Video di presentazione di Remote Desktop Multi-Monitor

Guarda questo video per vedere l'accesso remoto multi-monitor da Mac a Mac.

Demo Video: Mac-to-Mac Multi-Monitor Remote Access
Demo Video: Mac-to-Mac Multi-Monitor Remote Access

Ecco un'altro video riassuntivo (il computer destro che controlla e visualizza in remoto le schermate del computer sinistro).

Viewing Multiple Monitors with Splashtop
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Come passare da uno schermo all'altro e visualizzare più schermi su qualsiasi dispositivo remoto

Passa da un monitor all'altro su Windows, Mac e Chromebook

Quando si è in una sessione di accesso remoto, è possibile cambiare monitor facendo clic sul pulsante «Cambia monitor» nella barra degli strumenti nella parte superiore dello schermo. Il punto blu sull'icona del monitor indicherà il numero del monitor visualizzato o un simbolo multi-monitor in questo esempio.

Toolbar icons from the Splashtop interface, with the 'Multiple Monitors'

Nell'esempio seguente, le prime due voci di menu consentono di selezionare Monitor 1 o Monitor 2 dal sistema remoto da visualizzare sullo schermo. (Non so perché Lenovo e/o Windows hanno dato al mio schermo del laptop Monitor 2 un nome così lungo.) Il punto blu sull'icona del monitor mostra il numero del monitor a cui si sta accedendo o un indicatore multi-monitor.

La terza voce di menu consente di visualizzare tutti i monitor dal computer remoto su una schermata locale. Questo è noto anche come multi-to-one.

L'opzione finale consente di visualizzare ciascun monitor remoto in una finestra separata sul computer locale ed è possibile disporre tali finestre su più monitor locali. Questo è noto anche come multi-to-multi.

Splashtop interface showing monitor selection options: 1 - SyncMaster, 2 - Wide viewing angle

Passa da un monitor all'altro su dispositivi iOS

Sui dispositivi iOS, inclusi iPhone e iPad, è disponibile un pulsante della barra degli strumenti simile quando il menu è attivato nella parte inferiore dello schermo del dispositivo. Selezionando questo pulsante si ottiene la possibilità di passare da uno schermo all'altro.

Splashtop Multi Monitor UI

Su un iPhone (sotto), hai le opzioni per visualizzare una schermata alla volta o entrambe le schermate remote contemporaneamente sullo schermo del telefono.

Splashtop interface displaying monitor selection options with '1 - SyncMaster' selected and '2

Telefoni e Tablet Android

Le app Splashtop Android offrono la possibilità di visualizzare un monitor remoto alla volta. Il pulsante evidenziato di seguito viene utilizzato per passare al monitor successivo.

Multi Monitor UI

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Questa tabella mostra le funzionalità multi-monitor disponibili in ogni soluzione Splashtop.

Opzioni multi-monitor con Splashtop

Comparison chart showing Splashtop plans and their ability to view monitors

Utilizza Splashtop per accedere da remoto a dispositivi con più monitor

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Domande frequenti

Cos'è un desktop remoto multimonitor?
Perché Splashtop è il miglior software per desktop remoto per l'accesso remoto multimonitor?
Posso personalizzare il layout di visualizzazione di più monitor?

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