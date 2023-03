Lavorare da casa con un Chromebook utilizzando Splashtop Remote Access

I Chromebook sono dispositivi popolari utilizzati da individui e istituzioni educative. Più recentemente, soprattutto a causa dell'emergenza dovuta al COVID-19, le aziende stanno anche spingendo i propri dipendenti a utilizzare i Chromebook per lavorare in remoto da casa. Sia in un'organizzazione che abbraccia la tendenza del BYOD (porta il tuo dispositivo) o come dispositivo di proprietà dell'azienda, i Chromebook stanno guadagnando popolarità. L'anno scorso, le vendite del Chromebook hanno visto una crescita del 23%. Questo dispositivo è meno costoso, più leggero e più sicuro di un laptop e soddisfa anche le tue esigenze. Tutto ciò di cui hai bisogno è una buona connessione Wi-Fi.

Utilizzo del Chromebook per connettersi da remoto al computer di lavoro

Utilizzando un Chromebook con accesso remoto Splashtop, è possibile avviare una sessione remota istantaneamente sul computer di lavoro e lavorare da qualsiasi luogo dotato di WIFI! Questo è possibile in tre semplici passaggi:

Acquista o prova gratuitamente, un abbonamento Splashtop Business Access adatto a te o alle esigenze del tuo team. Installare Splashtop Streamer sul computer di lavoro. Scarica l'app Splashtop Business per Android sul tuo Chromebook. Nota: è disponibile anche un'app Chrome, ma l'app Android offre prestazioni più veloci e funzionalità aggiuntive.

Questo è tutto! Ora puoi controllare in remoto il tuo computer di lavoro dal Chromebook.

Guarda come funziona:



Chromebook With Business Access

6 vantaggi dell'utilizzo di Chromebook + Splashtop per controllare il tuo computer di lavoro

Avviando una connessione desktop remoto Splashtop da un Chromebook al computer di lavoro, puoi:

Sfrutta le funzionalità del Chromebook per svolgere le tue attività lavorative Controllando da remoto il tuo computer di lavoro con il tuo Chromebook, puoi svolgere il tuo lavoro, anche utilizzando le applicazioni native di Windows e MacOS in esecuzione su un computer Windows o Mac remoto, proprio come se ci fossi seduto davanti. Sperimenta prestazioni superiori e affidabili Splashtop utilizza un motore ad alte prestazioni che alimenta oltre 30 milioni di utenti e 200.000 aziende di oggi. Potrai sperimentare la qualità HD e le connessioni rapide senza ritardi, connessioni in tempo reale anche se l'intera azienda lavora da casa. Accesso remoto con connessioni altamente sicure La connessione alla rete dell'ufficio tramite Chromebook con Splashtop è molto più sicura rispetto alla connessione tramite un laptop collegato a una VPN. Inoltre, Splashtop è 10 volte più veloce delle applicazioni VNC. Le funzioni e le misure di sicurezza di Splashtop proteggono la rete del tuo ufficio e i dati contenuti nel tuo computer. Creare rapidamente una forza lavoro efficace e a distanza Acquistando Chromebook e Splashtop per i dipendenti, le organizzazioni possono e possono rapidamente impostare la propria forza lavoro per essere produttivi mentre lavorano da casa. È molto facile da configurare e utilizzare e può facilmente scalare un gran numero di dipendenti. Ottieni funzioni migliori al miglior prezzo I prezzi competitivi dei Chromebook e di Splashtop rendono questa combinazione una soluzione di desktop remoto molto apprezzata da privati e organizzazioni. Supporto monitor molti-a-molti per Chromebook Splashtop consente inoltre agli utenti che lavorano da remoto su un Chromebook con monitor collegati di effettuare il mirroring della configurazione multi-monitor dei loro PC.

Prova gratuita

Foto di Kaboompics.com di Pexels