Lavorare da casa con un Chromebook utilizzando Splashtop Remote Access

I dispositivi Chromebook sono stati molto utilizzati da privati e istituti scolastici. Di recente, anche le aziende stanno incoraggiando l'uso dei Chromebook per i propri dipendenti che possono lavorare in remoto da casa.
Sia in un'organizzazione che abbraccia la tendenza del BYOD (bring your own device) sia come dispositivo di proprietà dell'azienda, i Chromebook stanno guadagnando popolarità. Le vendite di Chromebook hanno registrato una crescita del 23% durante lo scorso anno. È meno costoso, più leggero e più sicuro di un computer portatile e soddisfa le tue esigenze allo stesso modo. Tutto ciò di cui hai bisogno è una buona connessione Wi-Fi.
Guida dettagliata: connettiti in remoto al tuo computer di lavoro da un Chromebook
Utilizzando un Chromebook con accesso remoto Splashtop, è possibile avviare una sessione remota istantaneamente sul computer di lavoro e lavorare da qualsiasi luogo dotato di WIFI! Questo è possibile in tre semplici passaggi:
Acquista o prova gratuitamente un abbonamento Splashtop Remote Access adatto alle tue esigenze o a quelle del tuo team.
Installare Splashtop Streamer sul computer di lavoro.
Scarica l'app Splashtop Business per Android sul tuo Chromebook*. Nota: è disponibile anche un'app per Chrome, ma l'app per Android offre prestazioni più veloci e funzionalità aggiuntive.
Questo è tutto! Ora puoi controllare in remoto il tuo computer di lavoro dal Chromebook.
Guarda come funziona:
6 vantaggi dell'utilizzo di Chromebook + Splashtop per controllare il tuo computer di lavoro
Avviando una connessione desktop remoto Splashtop da un Chromebook al computer di lavoro, puoi:
Sfrutta le funzionalità del Chromebook per eseguire le tue attività lavorative: controllando in remoto il tuo computer di lavoro con il tuo Chromebook, puoi svolgere il tuo lavoro, compreso l'utilizzo di applicazioni native Windows e macOS in esecuzione su un computer Windows o Mac remoto, proprio come se fossi davanti al tuo computer di lavoro.
Scopri prestazioni superiori e costanti: la connessione remota di Splashtop utilizza un motore ad alte prestazioni che oggi alimenta oltre 30 milioni di utenti e 200.000 aziende. Potrai sperimentare una qualità HD e connessioni veloci senza lag, con connessioni in tempo reale anche quando si tratta di una soluzione di lavoro da casa per tutta l'organizzazione.
Collegamento in remoto con connessioni altamente sicure: la connessione alla rete dell'ufficio mediante un Chromebook con Splashtop è molto più sicura rispetto alla connessione tramite un laptop che utilizza una VPN. Inoltre, Splashtop è 10 volte più veloce rispetto a VNC. Le funzioni e le pratiche di sicurezza di Splashtop proteggono la rete del tuo ufficio e i dati contenuti nel tuo computer.
Imposta rapidamente una forza lavoro efficace e remota: con l'acquisto di Chromebook e Splashtop per i dipendenti, le aziende possono, e hanno già provveduto, a organizzare rapidamente la propria forza lavoro in modo da renderla produttiva anche da casa. È molto semplice da configurare e utilizzare e può essere facilmente scalato per un gran numero di dipendenti.
Ottieni le migliori funzionalità al miglior prezzo: i prezzi competitivi dei Chromebook e di Splashtop rendono questa combinazione una soluzione di desktop remoto molto apprezzata da privati e organizzazioni.
Supporto per Chromebook multi-to-multi monitor: Splashtop consente inoltre agli utenti che lavorano in remoto su un Chromebook con monitor collegati di eseguire il mirroring della configurazione multimonitor dei PC dell'ufficio.
Perché scegliere il software di accesso remoto Splashtop per le tue esigenze di lavoro a distanza
Splashtop si distingue per essere uno strumento essenziale per i lavoratori remoti, in quanto offre una serie di funzioni che migliorano la produttività, la sicurezza e la flessibilità. Offre:
Accesso ad alte prestazioni: Splashtop consente connessioni di alta qualità e bassa latenza, consentendo agli utenti di lavorare su attività ad alta intensità di risorse come l'editing video o lo sviluppo di software da qualsiasi dispositivo.
Compatibilità multipiattaforma: che tu stia utilizzando un Chromebook, un Mac, un PC Windows, un dispositivo iOS o Android, Splashtop garantisce un accesso agevole alla tua workstation principale, rendendolo versatile per qualsiasi configurazione.
Sicurezza e conformità: con la crittografia AES a 256 bit, l'autenticazione a due fattori, l'autenticazione del dispositivo e i controlli degli accessi basati sui ruoli, Splashtop fornisce un framework di sicurezza di livello aziendale, garantendo che i dati sensibili rimangano protetti durante le sessioni remote.
Collaborazione e supporto: Splashtop non solo permette di lavorare individualmente, ma supporta anche la collaborazione attraverso la condivisione dello schermo e le funzioni di controllo remoto, rendendo il supporto del team e la risoluzione dei problemi più facile che mai.
Soluzione conveniente: rispetto ad altri strumenti per l'accesso remoto, Splashtop offre prezzi competitivi senza sacrificare la qualità o le funzioni, il che lo rende una scelta conveniente sia per i privati che per le aziende.
Facile da configurare e utilizzare: l'interfaccia intuitiva e la facilità di installazione di Splashtop lo rendono accessibile a utenti di tutti i livelli di competenza tecnica. È possibile stabilire rapidamente connessioni remote con il minimo problema.
Splashtop è stato progettato per soddisfare le esigenze del moderno lavoro a distanza, garantendo agli utenti di rimanere produttivi, sicuri e connessi da qualsiasi luogo.
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